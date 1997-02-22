Меню
Кинофестивали
Премия Гильдии киноактеров США
События
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Все фильмы-номинанты «Премия Гильдии киноактеров США» в 1997 году
Место проведения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
22 февраля 1997
Актер / Выдающееся исполнение актерского состава
6.7
Клетка для пташек
The Birdcage
Робин Уильямс, Хэнк Азария, Джин Хэкмен, Дэн Футтерман, Натан Лэйн, Дайэнн Уист, Кристин Барански
Победитель
6.7
Клетка для пташек
The Birdcage
Робин Уильямс, Хэнк Азария, Джин Хэкмен, Дэн Футтерман, Натан Лэйн, Дайэнн Уист, Кристин Барански
Победитель
Все номинанты
6.6
Комната Марвина
Marvin`s Room
Роберт Де Ниро, Леонардо ДиКаприо, Дэн Хедайя, Дайан Китон, Мэрил Стрип, Хьюм Кронин, Hal Scardino, Гвен Вердон
7.8
Блеск
Shine
Джон Гилгуд, Армин Мюллер-Шталь, Линн Редгрейв, Джеффри Раш, Ноа Тейлор, Гуги Уизерс
7.7
Английский пациент
The English Patient
Рэйф Файнс, Колин Ферт, Кристин Скотт Томас, Жюльетт Бинош, Уиллем Дефо, Юрген Прохнов, Нэвин Эндрюс, Джулиан Уэдэм
7.7
Английский пациент
The English Patient
Рэйф Файнс, Колин Ферт, Кристин Скотт Томас, Жюльетт Бинош, Уиллем Дефо, Юрген Прохнов, Нэвин Эндрюс, Джулиан Уэдэм
8.0
Отточенное лезвие
Sling Blade
Роберт Дювалл, Джон Риттер, Билли Боб Торнтон, Дж. Т. Уолш, Лукас Блэк, Natalie Canerday, Дуайт Йокам
6.6
Комната Марвина
Marvin`s Room
Роберт Де Ниро, Леонардо ДиКаприо, Дэн Хедайя, Дайан Китон, Мэрил Стрип, Хьюм Кронин, Hal Scardino, Гвен Вердон
7.8
Блеск
Shine
Джон Гилгуд, Армин Мюллер-Шталь, Линн Редгрейв, Джеффри Раш, Ноа Тейлор, Гуги Уизерс
Показать всех номинантов
Актер / Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Джулия Луис-Дрейфус
Сайнфелд
Победитель
Все номинанты
Эллен ДеДженерес
Ellen
Хелен Хант
Mad About You
Кристен Джонстон
Третья планета от Солнца
Кристин Барански
Cybill
Показать всех номинантов
Актер / Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Джиллиан Андерсон
Секретные материалы
Победитель
Все номинанты
Джейн Сеймур
Доктор Куин: Женщина-врач
Делла Риз
Touched by an Angel
Ким Делани
Полиция Нью-Йорка
Кристин Лати
Chicago Hope
Показать всех номинантов
Актер / Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Фрэнсис МакДорманд
Фарго
Победитель
Все номинанты
Джина Роулендс
Unhook the Stars
Кристин Скотт Томас
Английский пациент
Дайан Китон
Комната Марвина
Бренда Блетин
Тайны и ложь
Показать всех номинантов
Актер / Выдающаяся роль актрисы второго плана
Лорен Бэколл
У зеркала два лица
Победитель
Все номинанты
Рене Зеллвегер
Джерри Магуайр
Гвен Вердон
Комната Марвина
Мариса Томей
Unhook the Stars
Жюльетт Бинош
Английский пациент
Показать всех номинантов
Актер / Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Кэти Бейтс
The Late Shift
Победитель
Все номинанты
Сисели Тайсон
The Road to Galveston
Джена Мэлоун
Bastard Out of Carolina
Стокард Чэннинг
An Unexpected Family
Энн Бэнкрофт
Homecoming
Показать всех номинантов
Актер / Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Джон Литгоу
Третья планета от Солнца
Победитель
Все номинанты
Келси Грэммер
Фрейзер
Дэвид Хайд Пирс
Фрейзер
Джейсон Александр
Сайнфелд
Майкл Ричардс
Сайнфелд
Показать всех номинантов
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Деннис Франц
Полиция Нью-Йорка
Победитель
Все номинанты
Джордж Клуни
Скорая помощь
Энтони Эдвардс
Скорая помощь
Джимми Смитс
Полиция Нью-Йорка
Дэвид Духовны
Секретные материалы
Показать всех номинантов
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Джеффри Раш
Блеск
Победитель
Все номинанты
Том Круз
Джерри Магуайр
Вуди Харрельсон
Народ против Ларри Флинта
Рэйф Файнс
Английский пациент
Билли Боб Торнтон
Отточенное лезвие
Показать всех номинантов
Актер / Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Кьюба Гудинг мл
Джерри Магуайр
Победитель
Все номинанты
Ноа Тейлор
Блеск
Натан Лэйн
Клетка для пташек
Хэнк Азария
Клетка для пташек
Уильям Х. Мэйси
Фарго
Показать всех номинантов
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале

Алан Рикман
Rasputin
Победитель
Алан Рикман
Rasputin
Победитель
Все номинанты
Арманд Ассанте
Gotti
Роберт Дювалл
The Man Who Captured Eichmann
Бо Бриджес
Hidden in America
Эд Харрис
Riders of the Purple Sage
Показать всех номинантов
Актер / Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Сайнфелд
Seinfeld
Джулия Луис-Дрейфус, Джерри Сайнфелд, Джейсон Александр, Майкл Ричардс
Победитель
Сайнфелд
Seinfeld
Джулия Луис-Дрейфус, Джерри Сайнфелд, Джейсон Александр, Майкл Ричардс
Победитель
Все номинанты
8.3
Фрейзер
Frasier
Келси Грэммер, Дэвид Хайд Пирс, Джон Махони, Пери Гилпин, Джейн Ливз, Дэн Батлер
Mad About You
Mad About You
Хелен Хант, Пол Райзер, Leila Kenzle, Джон Пэнкоу, Anne Ramsay
Mad About You
Mad About You
Хелен Хант, Пол Райзер, Leila Kenzle, Джон Пэнкоу, Anne Ramsay
Remember WENN
Remember WENN
Дина Спайби, Tom Beckett, Джон Бедфорд Ллойд, Carolee Carmello, Джордж Холл, Margaret Hall, Christopher Murney, Amanda Naughton, Хью О’Горман, Kevin O'Rourke, Мэри Стаут, Melanie Slater
8.4
Третья планета от Солнца
3rd Rock from the Sun
Джон Литгоу, Джейн Кертин, Кристен Джонстон, Джозеф Гордон-Левитт, Френч Стюарт
8.3
Фрейзер
Frasier
Келси Грэммер, Дэвид Хайд Пирс, Джон Махони, Пери Гилпин, Джейн Ливз, Дэн Батлер
Remember WENN
Remember WENN
Дина Спайби, Tom Beckett, Джон Бедфорд Ллойд, Carolee Carmello, Джордж Холл, Margaret Hall, Christopher Murney, Amanda Naughton, Хью О’Горман, Kevin O'Rourke, Мэри Стаут, Melanie Slater
8.4
Третья планета от Солнца
3rd Rock from the Sun
Джон Литгоу, Джейн Кертин, Кристен Джонстон, Джозеф Гордон-Левитт, Френч Стюарт
Показать всех номинантов
Актер / Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
8.3
Скорая помощь
ER
Джордж Клуни, Энтони Эдвардс, Джулианна Маргулис, Ноа Уайли, Laura Innes, Эрик Ла Салль, Глория Рубен, Шерри Стрингфилд
Победитель
8.3
Скорая помощь
ER
Джордж Клуни, Энтони Эдвардс, Джулианна Маргулис, Ноа Уайли, Laura Innes, Эрик Ла Салль, Глория Рубен, Шерри Стрингфилд
Победитель
Все номинанты
Chicago Hope
Chicago Hope
Питер Берг, Гектор Элизондо, Марк Хэрмон, Кристин Лати, Томас Гибсон, Адам Аркин, Джейн Брук, Рокки Кэрролл, Вонди Кертис-Холл, Роксанн Харт, Джейми Шеридан
8.5
Закон и порядок
Law & Order
Кэри Лоуэлл, Бенджамин Брэтт, Джерри Орбак, Сэм Уотерстон, Джилл Хеннесси, Стивен Хилл, С. Ипата Меркерсон
8.7
Секретные материалы
The X-Files
Джиллиан Андерсон, Дэвид Духовны, Уильям Б. Дэвис, Митч Пиледжи, Стивен Уильямс
8.5
Закон и порядок
Law & Order
Кэри Лоуэлл, Бенджамин Брэтт, Джерри Орбак, Сэм Уотерстон, Джилл Хеннесси, Стивен Хилл, С. Ипата Меркерсон
Полиция Нью-Йорка
NYPD Blue
Ким Делани, Деннис Франц, Джимми Смитс, Шэрон Лоуренс, Джеймс МакДэниэл, Gordon Clapp, Justine Miceli, Гейл О’Грейди, Николас Туртурро
Chicago Hope
Chicago Hope
Питер Берг, Гектор Элизондо, Марк Хэрмон, Кристин Лати, Томас Гибсон, Адам Аркин, Джейн Брук, Рокки Кэрролл, Вонди Кертис-Холл, Роксанн Харт, Джейми Шеридан
Показать всех номинантов
Премия за выдающиеся заслуги
Анджела Лэнсбери
Победитель
