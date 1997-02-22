Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Премия Гильдии киноактеров США События Премия Гильдии киноактеров США 1997

Все фильмы-номинанты «Премия Гильдии киноактеров США» в 1997 году

Место проведения Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 22 февраля 1997
Актер / Выдающееся исполнение актерского состава
Клетка для пташек 6.7
Клетка для пташек The Birdcage
Робин Уильямс, Хэнк Азария, Джин Хэкмен, Дэн Футтерман, Натан Лэйн, Дайэнн Уист, Кристин Барански
Победитель
Клетка для пташек 6.7
Клетка для пташек The Birdcage
Робин Уильямс, Хэнк Азария, Джин Хэкмен, Дэн Футтерман, Натан Лэйн, Дайэнн Уист, Кристин Барански
Победитель
Все номинанты
Комната Марвина 6.6
Комната Марвина Marvin`s Room
Роберт Де Ниро, Леонардо ДиКаприо, Дэн Хедайя, Дайан Китон, Мэрил Стрип, Хьюм Кронин, Hal Scardino, Гвен Вердон
Блеск 7.8
Блеск Shine
Джон Гилгуд, Армин Мюллер-Шталь, Линн Редгрейв, Джеффри Раш, Ноа Тейлор, Гуги Уизерс
Английский пациент 7.7
Английский пациент The English Patient
Рэйф Файнс, Колин Ферт, Кристин Скотт Томас, Жюльетт Бинош, Уиллем Дефо, Юрген Прохнов, Нэвин Эндрюс, Джулиан Уэдэм
Английский пациент 7.7
Английский пациент The English Patient
Рэйф Файнс, Колин Ферт, Кристин Скотт Томас, Жюльетт Бинош, Уиллем Дефо, Юрген Прохнов, Нэвин Эндрюс, Джулиан Уэдэм
Отточенное лезвие 8.0
Отточенное лезвие Sling Blade
Роберт Дювалл, Джон Риттер, Билли Боб Торнтон, Дж. Т. Уолш, Лукас Блэк, Natalie Canerday, Дуайт Йокам
Комната Марвина 6.6
Комната Марвина Marvin`s Room
Роберт Де Ниро, Леонардо ДиКаприо, Дэн Хедайя, Дайан Китон, Мэрил Стрип, Хьюм Кронин, Hal Scardino, Гвен Вердон
Блеск 7.8
Блеск Shine
Джон Гилгуд, Армин Мюллер-Шталь, Линн Редгрейв, Джеффри Раш, Ноа Тейлор, Гуги Уизерс
Актер / Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Джулия Луис-Дрейфус
Джулия Луис-Дрейфус
Сайнфелд
Победитель
Все номинанты
Эллен ДеДженерес
Эллен ДеДженерес
Ellen
Хелен Хант
Хелен Хант
Mad About You
Кристен Джонстон
Кристен Джонстон
Третья планета от Солнца
Кристин Барански
Кристин Барански
Cybill
Актер / Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон
Секретные материалы
Победитель
Все номинанты
Джейн Сеймур
Джейн Сеймур
Доктор Куин: Женщина-врач
Делла Риз
Touched by an Angel
Ким Делани
Полиция Нью-Йорка
Кристин Лати
Chicago Hope
Актер / Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
Фарго
Победитель
Все номинанты
Джина Роулендс
Джина Роулендс
Unhook the Stars
Кристин Скотт Томас
Кристин Скотт Томас
Английский пациент
Дайан Китон
Дайан Китон
Комната Марвина
Бренда Блетин
Тайны и ложь
Актер / Выдающаяся роль актрисы второго плана
Лорен Бэколл
Лорен Бэколл
У зеркала два лица
Победитель
Все номинанты
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Джерри Магуайр
Гвен Вердон
Комната Марвина
Мариса Томей
Мариса Томей
Unhook the Stars
Жюльетт Бинош
Жюльетт Бинош
Английский пациент
Актер / Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
The Late Shift
Победитель
Все номинанты
Сисели Тайсон
The Road to Galveston
Джена Мэлоун
Джена Мэлоун
Bastard Out of Carolina
Стокард Чэннинг
Стокард Чэннинг
An Unexpected Family
Энн Бэнкрофт
Homecoming
Актер / Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Джон Литгоу
Джон Литгоу
Третья планета от Солнца
Победитель
Все номинанты
Келси Грэммер
Келси Грэммер
Фрейзер
Дэвид Хайд Пирс
Фрейзер
Джейсон Александр
Джейсон Александр
Сайнфелд
Майкл Ричардс
Майкл Ричардс
Сайнфелд
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Деннис Франц
Полиция Нью-Йорка
Победитель
Все номинанты
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Скорая помощь
Энтони Эдвардс
Энтони Эдвардс
Скорая помощь
Джимми Смитс
Джимми Смитс
Полиция Нью-Йорка
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны
Секретные материалы
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Джеффри Раш
Джеффри Раш
Блеск
Победитель
Все номинанты
Том Круз
Том Круз
Джерри Магуайр
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Народ против Ларри Флинта
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Английский пациент
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
Отточенное лезвие
Актер / Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Кьюба Гудинг мл
Кьюба Гудинг мл
Джерри Магуайр
Победитель
Все номинанты
Ноа Тейлор
Ноа Тейлор
Блеск
Натан Лэйн
Натан Лэйн
Клетка для пташек
Хэнк Азария
Хэнк Азария
Клетка для пташек
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
Фарго
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Алан Рикман
Алан Рикман
Rasputin
Победитель
Все номинанты
Арманд Ассанте
Арманд Ассанте
Gotti
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
The Man Who Captured Eichmann
Бо Бриджес
Бо Бриджес
Hidden in America
Эд Харрис
Эд Харрис
Riders of the Purple Sage
Актер / Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Сайнфелд
Сайнфелд Seinfeld
Джулия Луис-Дрейфус, Джерри Сайнфелд, Джейсон Александр, Майкл Ричардс
Победитель
Сайнфелд
Сайнфелд Seinfeld
Джулия Луис-Дрейфус, Джерри Сайнфелд, Джейсон Александр, Майкл Ричардс
Победитель
Все номинанты
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Келси Грэммер, Дэвид Хайд Пирс, Джон Махони, Пери Гилпин, Джейн Ливз, Дэн Батлер
Mad About You Mad About You
Хелен Хант, Пол Райзер, Leila Kenzle, Джон Пэнкоу, Anne Ramsay
Mad About You Mad About You
Хелен Хант, Пол Райзер, Leila Kenzle, Джон Пэнкоу, Anne Ramsay
Remember WENN Remember WENN
Дина Спайби, Tom Beckett, Джон Бедфорд Ллойд, Carolee Carmello, Джордж Холл, Margaret Hall, Christopher Murney, Amanda Naughton, Хью О’Горман, Kevin O'Rourke, Мэри Стаут, Melanie Slater
Третья планета от Солнца 8.4
Третья планета от Солнца 3rd Rock from the Sun
Джон Литгоу, Джейн Кертин, Кристен Джонстон, Джозеф Гордон-Левитт, Френч Стюарт
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Келси Грэммер, Дэвид Хайд Пирс, Джон Махони, Пери Гилпин, Джейн Ливз, Дэн Батлер
Remember WENN Remember WENN
Дина Спайби, Tom Beckett, Джон Бедфорд Ллойд, Carolee Carmello, Джордж Холл, Margaret Hall, Christopher Murney, Amanda Naughton, Хью О’Горман, Kevin O'Rourke, Мэри Стаут, Melanie Slater
Третья планета от Солнца 8.4
Третья планета от Солнца 3rd Rock from the Sun
Джон Литгоу, Джейн Кертин, Кристен Джонстон, Джозеф Гордон-Левитт, Френч Стюарт
Актер / Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Джордж Клуни, Энтони Эдвардс, Джулианна Маргулис, Ноа Уайли, Laura Innes, Эрик Ла Салль, Глория Рубен, Шерри Стрингфилд
Победитель
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Джордж Клуни, Энтони Эдвардс, Джулианна Маргулис, Ноа Уайли, Laura Innes, Эрик Ла Салль, Глория Рубен, Шерри Стрингфилд
Победитель
Все номинанты
Chicago Hope Chicago Hope
Питер Берг, Гектор Элизондо, Марк Хэрмон, Кристин Лати, Томас Гибсон, Адам Аркин, Джейн Брук, Рокки Кэрролл, Вонди Кертис-Холл, Роксанн Харт, Джейми Шеридан
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
Кэри Лоуэлл, Бенджамин Брэтт, Джерри Орбак, Сэм Уотерстон, Джилл Хеннесси, Стивен Хилл, С. Ипата Меркерсон
Секретные материалы 8.7
Секретные материалы The X-Files
Джиллиан Андерсон, Дэвид Духовны, Уильям Б. Дэвис, Митч Пиледжи, Стивен Уильямс
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
Кэри Лоуэлл, Бенджамин Брэтт, Джерри Орбак, Сэм Уотерстон, Джилл Хеннесси, Стивен Хилл, С. Ипата Меркерсон
Полиция Нью-Йорка
Полиция Нью-Йорка NYPD Blue
Ким Делани, Деннис Франц, Джимми Смитс, Шэрон Лоуренс, Джеймс МакДэниэл, Gordon Clapp, Justine Miceli, Гейл О’Грейди, Николас Туртурро
Chicago Hope Chicago Hope
Питер Берг, Гектор Элизондо, Марк Хэрмон, Кристин Лати, Томас Гибсон, Адам Аркин, Джейн Брук, Рокки Кэрролл, Вонди Кертис-Холл, Роксанн Харт, Джейми Шеридан
Премия за выдающиеся заслуги
Анджела Лэнсбери
Анджела Лэнсбери
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше