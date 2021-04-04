Меню
Премия Гильдии киноактеров США 2021

Все фильмы-номинанты «Премия Гильдии киноактеров США» в 2021 году

Место проведения Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 4 апреля 2021
Актер / Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Мандалорец 8.9
Мандалорец The Mandalorian
Mark Chadwick, Christopher Leps, Joe Perez, Ryan Watson, Kofi Yiadom, Lauren Mary Kim, Lateef Crowder, Nick Stanner, Justin A. Williams, Caitlin Dechelle, Greg Rementer, Sergei Dmitriev, Kirk A. Jenkins, Scott Lang, Lucas Swallow, Amy Sturdivant, Donald Mills, Beni Alexander, Talin Chat, Trevor Logan
Победитель
Все номинанты
Мир дикого запада 8.1
Мир дикого запада Westworld
Doug Coleman, Зэк Дуэйм, Мики Джакомацци, Casey O'Neill, Whitney Coleman, Тара Мэкен, Josh Fried
Пацаны 8.5
Пацаны The Boys
Marco Bianco, James Binkley, Тиг Фонг, Moses Nyarko, Daryl Patchett, Geoff Scovell, Chris Mark, Jean-Francois Lachapelle, Steve 'Shack' Shackleton, Джейсон Госби, Jack Birman, Jonathan McGuire, Irma Leong, Anita Nittoly, Christine Ebadi, Geoff Meech, James Eddy, John Kaye, Matthew Bianco
Кобра Кай 6.9
Кобра Кай Cobra Kai
Yan Dron, Hiro Koda, David Will No, Stephen W. Schriver, Joshua Bradley, Richard Marrero, Кристофер Брэдли, Tony Vo, Tristan McConnell, Jahnel Curfman, Joe Foley, George Quinones, Alex Meglei, Nick DeKay, Ronny Mathew, Danya Bateman, Niko Dalman, Mami Spéede Ito, Nicole Marines, Christopher Llorca, Julia Maggio, Noah Bain Garret, Cyrus Leisy, James Ortiz, Chris Moore, Joshua Romeo, Chris Schmidt Jr., Bobby James, Lance Herota, Doniel Yehudah, John Cihangir, Flaco Reyes, Jordan Arredondo, Corey Diamond, Justin Ortiz, Stephano Rodriguez, Giovanni Valladares
Страна Лавкрафта
Страна Лавкрафта Lovecraft Country
Stephen A. Pope, Jwaundace Candece, Aaron Matthews, Jeremy Sample, Amy Lynn Tuttle, Крис Брюстер, Aja Frary, Damita Jane Howard, Ryan Green, Travis Gomez, Eric R Salas, Chris Bryant, John Herndon, Brian Neal, Jazzy Ellis, Cody Robinson, Tomar Boyd, David Charles Warren, Sadiqua Bynum, Ryan Mari, Arthur K. Gatlin, Patrick Walker
Актер / Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Чудо-женщина: 1984 7.0
Чудо-женщина: 1984 Wonder Woman 1984
Giedrius Nagys, Keith Adams, Jennifer Badger, Dickey Beer, Stuart Clark, Blaise Corrigan, Ned Corrigan, David Cronnelly, Дэнни Дауни, Rick English, Roel Failma, Evangelos Grecos, Charles Haugk, Paul Heasman, Rob Hunt, Rob Inch, Чарльз Джармен, Derek Lea, Maurice Lee, Ginger McCarthy, Peter Miles, Norb Phillips, Dominic Preece, Steve Sansom, C.C. Smiff, Steve Upton, Kym Washington Longino, William Willoughby, Peter White, Bradley Farmer, Reg Wayment, Lee Millham, Whitney Coleman, Andy Godbold, Trayan Milenov-Troy, Clay Cullen, Martin Ivanov, Tim James, Tony Christian, Lee Morrison, Richard Wu, Nooroa Poa, Othman Ilyassa, Aaron Blackman, Келли Барксдэйл, Daryl Andrews, Jared Burke, Heidi Pascoe, Chloé Bruce, Lutz Schleisner, Cheryl Lewis, Dayna Pai, Florian Robin, Dovile Mark, Taran Howell, Panuvat Anthony Nanakornpanom, Gary Hoptrough, Matthew Stirling, Don Whatley, Jacob Dewitt, Mike Burke, Richard Hansen, Roy Taylor, Ben Collins, Julius Denem, Liang Yang, James Stewart, Jessie Graff, Sonny Louis, Анталь Калик, Marlow Warrington-Mattei, Ben Wright, David R. Grant, Joe Ross, Laura Swift, Jefferson Cox, Дасио Кабаллеро, Aden Stay, Tilly Powell, Aren Farrington, Harry Corrigan, Andrej Riabokon, James Cox, Wendy Renee Cade, Dan Euston, Jared De Witt, Ben O'Hanlon, Patrick Morrison, Mark Slaughter, Douglas Robson, Alevtyna Titarenko, Lewis Young, Eduardo Gago Muñoz, Joe Watts, Rachelle Beinart, Ramon Álvarez, Rashid Phoenix, Matt Crook, Richard Nunez, Andy Lister, Mauro Calo, Erol Ismail, Nathan Harp, Tom Cotton, Ian Batey, Mickey Facchinello, James Harris, Pablo Verdejo, Dom Dumaresq, Hasit Savani, Mike Snow, Carlos Castillo, Belle Williams, Sofian Francis, Josh Dyer, Venice Smith, Thomas Billings, Adam Basil, Pai Pai, Theo Morton, Pamela Forster, Maria Hippolyte, Beau Weston, Dan Dargan Carter, Andy Thompson, Mikayla Jade, Martin Gordon, Fizz Hood, Ben Essex, Ted Williams, Chris Waite, Krystof Hansbury, Nicolas Wang, Katie McDonnell, Ronan Kearns, Luke Ioannou, Yusuf Chaudhri, Liam Coote, Danny Sansom, Charlie Mayhew, Bronson Steele, Martin Smith, Steven Mullins, Jane Batey, Joe Scandrett, Dan Thomas, Sasha Bowen, Emma Thorley, Mimi Michaela Konoza, Danusia Francis, Shannon Fitzpatrick, Saskia Neville, Georgia Munroe, Steve McCarthy, Shayne Blaikie, Candice Carbine, Christiaan Schodel, Katharine Pickering, Karis McCabe, Gordon Alexander, Scott Fisher, Patryk Nieklan, Tatiana Ozhiganova, Pavels Petkuns, Ed Sansom, Joe Lartey, Pai Anton, Rebecca Batey, Tom Cronnelly
Победитель
Мулан 6.5
Мулан Mulan
Ryan Carey, Ben Cooke, Shane Dawson, Namihei Koshige, Джеймс Лью, Ming Qiu, Todd Minobe, Robert Newton, Andy Owen, Brett Praed, Mark Rappaport, Саймон Ри, Scott Rogers, Stuart Thorp, Jacob Tomuri, Deming Wang, Сэла Бэйкер, Emilie Jumeaux, Tony Marsh, Clint Elvy, Sebastian Dickins, Jonathan Costelloe, Хайди Манимейкер, Winham Hammond, Thomas Kiwi, Vincent Roxburgh, Sam Ly, Don Thai Theerathada, Ли Цзин, Daniel Andrews, Ben Siemer, Michael Lehr, Victor Lopez, Victor Winters-Junco, Murat Burkhanov, Kanat Kudyarov, Allan Henry, Rhye Copeman, Termirkhan Tursingaliev, Lee Adamson, Matt Berberi, Stephen Dunlevy, Ning Mu, Kyle Weishaar, Chaojie Zhai, Кенни Лоу, Stephen Grey, Jim Ng, Sunny Sun, Guy Fernandez Jr., Justin Yu, Ryan Hanna, Bryant Burnett, Alvin Hsing, Jimmy Chhiu, Shane Yan, Bodie Fitzpatrick, Josh Lakatos, Jay Kwon, Longlong Cui, Ashlee Fidow, Xuanlong Zhao, Cory Beeston, Wenhui Shi, Suo Liu, Jiang Sha Liao, James Moontasri, Bakyt Zhundibayev, Guoqing Wei, Lu Junchang, Bruce Concepcion, Anthony Rinna, Alex Van Duong, Eva Yang, Tori Marsh, Haiqi Wang, Qiang Li, Bruce Inaba, Selkie Hom, Luciano Domingues, Dekun Cao, Shan-Mei Chan, Phillip Dang, Peigang Zhao, Kiera O'Connor, Mengyao Wu, Li Shaoyan, Guangxin Xu, Jinzhang Xue, Justin Chang, Xiyang Liu, Xiangyang Li, Yaxi Liu, Baoxin Chang, Feiyang Wang, Gao Ce, Hao Tian, Hongshuai Wang, Hongzhi Yang, Huang Hu, Jianmeng Zheng, Jiaowei Qi, Kaiser Tin-u, Longji Chen, Pedro Fernandes, Qixin Xing, Sheng Du, Wang Xian, Weichao Liu, Xin Yu, Yahui Li, Yi Dong, Yiqi Li, Yulei Zhang, Zhao Jie, Zheng Hao, Zhezhe Yu, Zhao Lang, Yesbolat Abdiberik, Altynbek Shaken, Zhanbolat Zhunis, Ardak Kadirkhan, Naranbaatar Mandakh, Anna Zhou, Chenxi Cherry Sun, Haoje Cheng, Minghao, Erlan Zhanyshbek Uulu, Nurgazy Berdali Uulu, Tseregbayar Gandavaa, Zamirbrek Ashimov, Zoljargal Dorjsuren
Суд над чикагской семеркой 7.8
Суд над чикагской семеркой The Trial of the Chicago 7
Aaron Crippen, Tobiasz Daszkiewicz, Эдди Дж. Фернандез, James Fierro, Mark Harper, Rick LeFevour, Matthew LeFevour, Tom Lowell, Chris Nolte, Ken Remer, Kenny Richards, David Dragun, Scott Philyaw, Shawn Bernal, Brian Peters, Jeff Shannon, Christian Litke, Olivia Bird, Cheyenne Watson, Tim Martin, Mike Fierro, Kevin Sorensen, Peter Siewerth, Randall McDonald, Tom Maldonado, Eddie J. Fernandez Jr., Stephan Roberts, Gabrielle Perrea, Will Casey, Brian Harlan, Danielle Stahl, Shawn Cannon, Brandon Fierro, Dan Fierro, Erik Christensen, Nick Maldonado, Rick LeFevour Jr., Tyré Green, Eddie Strommen
Новости со всех концов света 6.9
Новости со всех концов света News of the World
Brian Duffy, Wesley Scott, Chad Dashnaw, Jordan Warrack, Juliana Potter, Clay James, Cash Lilley, Jeff Dashnaw
Пятеро одной крови 6.5
Пятеро одной крови Da 5 Bloods
Roy T. Anderson, Seng Kawee, David S. Lomax, Jeff Ward, Jermaine Holt, Jeremy Sample, Decater James, Khalil' La'Marr Pickett, Taweesak Baoseehah, Pichaiyut Jongjai, Chaiyos Chaiyosburana
Актер / Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Суд над чикагской семеркой 7.8
Суд над чикагской семеркой The Trial of the Chicago 7
Майкл Китон, Фрэнк Ланджелла, Джон Кэрролл Линч, Саша Барон Коэн, Джозеф Гордон-Левитт, Марк Райлэнс, Джереми Стронг, Эдди Редмэйн, Келвин Харрисон, Алекс Шарп, Яхья Абдул-Матин II
Победитель
Пятеро одной крови 6.5
Пятеро одной крови Da 5 Bloods
Жан Рено, Делрой Линдо, Норм Льюис, Кларк Питерс, Яспер Пяякконен, Мелани Тьерри, Исайя Уитлок мл., Джонни Нгуйен, Lam Nguyen, Чедвик Боузман, Вероника Нго, Пол Уолтер Хаузер, Джонатан Мэйджерс, Y. Lan, Sandy Huong Pham
Одна ночь в Майами 7.1
Одна ночь в Майами One Night in Miami
Бо Бриджес, Ларри Гильярд-мл., Элдис Ходж, Майкл Империоли, Лэнс Реддик, Лесли Одом мл., Nicolette Robinson, Элай Гори, Кингсли Бен-Адир, Хоакина Калуканго
Минари 7.4
Минари Minari
Уилл Пэттон, Юн Ё-джон, Скотт Хэйз, Стивен Ян, Хан Е-ри, Алан С. Ким, Ноэль Чо
Ма Рейни: Мать блюза 6.9
Ма Рейни: Мать блюза Ma Rainey's Black Bottom
Джонатан Койн, Виола Дэвис, Колман Доминго, Майкл Поттс, Глинн Тёрмен, Чедвик Боузман
Актер / Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Кэтрин О'Хара
Кэтрин О'Хара
Шиттс Крик
Победитель
Кристина Эпплгейт
Кристина Эпплгейт
Прощай навсегда
Кейли Куоко
Кейли Куоко
Бортпроводница
Энни Мерфи
Энни Мерфи
Шиттс Крик
Линда Карделлини
Линда Карделлини
Прощай навсегда
Актер / Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон
Корона
Победитель
Оливия Колман
Оливия Колман
Корона
Эмма Коррин
Эмма Коррин
Корона
Джулия Гарнер
Джулия Гарнер
Озарк
Лора Линни
Лора Линни
Озарк
Актер / Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Ма Рейни: Мать блюза
Победитель
Кэри Маллиган
Кэри Маллиган
Девушка, подающая надежды
Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
Земля кочевников
Ванесса Кирби
Ванесса Кирби
Фрагменты женщины
Эми Адамс
Эми Адамс
Элегия Хиллбилли
Актер / Выдающаяся роль актрисы второго плана
Юн Ё-джон
Юн Ё-джон
Минари
Победитель
Мария Бакалова
Мария Бакалова
Борат 2
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Элегия Хиллбилли
Оливия Колман
Оливия Колман
Отец
Хелен Зенгель
Хелен Зенгель
Новости со всех концов света
Актер / Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой
Ход королевы
Победитель
Керри Вашингтон
Керри Вашингтон
И повсюду тлеют пожары
Михаэла Коэл
Михаэла Коэл
Я могу уничтожить тебя
Николь Кидман
Николь Кидман
Отыграть назад
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Миссис Америка
Актер / Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Джейсон Судейкис
Джейсон Судейкис
Тед Лассо
Победитель
Николас Холт
Николас Холт
Великая
Рами Юссеф
Рами
Дэн Леви
Дэн Леви
Шиттс Крик
Юджин Леви
Юджин Леви
Шиттс Крик
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Озарк
Победитель
Стерлинг К. Браун
Стерлинг К. Браун
Это мы
Реге-Жан Пейдж
Реге-Жан Пейдж
Бриджертоны
Джош О’Коннор
Джош О’Коннор
Корона
Боб Оденкерк
Боб Оденкерк
Лучше звоните Солу
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Чедвик Боузман
Чедвик Боузман
Ма Рейни: Мать блюза
Победитель
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Манк
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Отец
Стивен Ян
Стивен Ян
Минари
Риз Ахмед
Риз Ахмед
Звук металла
Актер / Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Дэниэл Калуя
Дэниэл Калуя
Иуда и чёрный мессия
Победитель
Джаред Лето
Джаред Лето
Дьявол в деталях
Саша Барон Коэн
Саша Барон Коэн
Суд над чикагской семеркой
Чедвик Боузман
Чедвик Боузман
Пятеро одной крови
Лесли Одом мл.
Лесли Одом мл.
Одна ночь в Майами
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Марк Руффало
Марк Руффало
Я знаю, что это правда
Победитель
Хью Грант
Хью Грант
Отыграть назад
Давид Диггс
Давид Диггс
Hamilton
Билл Кэмп
Билл Кэмп
Ход королевы
Итан Хоук
Итан Хоук
Птица доброго Господа
Актер / Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Шиттс Крик 7.7
Шиттс Крик Schitt's Creek
Кэтрин О'Хара, Крис Эллиот, Эмили Хэмпшир, Юджин Леви, Ноа Рид, Дженнифер Робертсон, Карен Робинсон, Энни Мерфи, Сара Леви, Дэн Леви
Тед Лассо
Тед Лассо Ted Lasso
Аннет Бэдленд, Брендан Хант, Джеймс Лэнс, Джейсон Судейкис, Джереми Свифт, Джуно Темпл, Ханна Уэддингхэм, Бретт Голдстин, Ник Мохаммед, Фил Данстер, Тохиб Джимо
Бортпроводница
Бортпроводница The Flight Attendant
Рози Перес, Кейли Куоко, Мишель Гомес, Михиль Хаусман, Джейсон Джонс, Заша Мэмет, Терри Серпико, Т.Р. Найт, Нолан Джерард Фанк, Мерл Дэндридж, Гриффин Мэтьюз, Yasha Jackson, Колин Вуделл, Одри Грэйс Маршалл
Великая 6.9
Великая The Great
Саша Дхаван, Адам Годли, Дуглас Ходж, Николас Холт, Эль Фаннинг, Белинда Бромилов, Чарити Уэйкфилд, Гвилим Ли, Себастьян де Соуза, Фиби Фокс, Байо Гбадамоси, Флоренс Кит-Роач, Danusia Samal, Луи Хайнс
Прощай навсегда 7.9
Прощай навсегда Dead to Me
Кристина Эпплгейт, Линда Карделлини, Джеймс Марсден, Диана-Мария Рива, Натали Моралес, Max Jenkins, Sam McCarthy, Luke Roessler
Актер / Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Корона 8.7
Корона The Crown
Джиллиан Андерсон, Хелена Бонем Картер, Мэрион Бэйли, Стефен Боксер, Чарльз Эдвардс, Тобайас Мензис, Sam Phillips, Оливия Колман, Эмиральд Феннел, Джош О’Коннор, Эрин Доэрти, Эмма Коррин
Озарк 8.7
Озарк Ozark
Джейсон Бэйтман, Лора Линни, Джанет МакТир, Лиза Эмери, Joseph Sikora, Феликс Солис, Том Пелфри, Чарли Тахэн, Скайлар Гертнер, Джулия Гарнер, Kevin L. Johnson, МакКинли Белчер III, Мэдисон Томпсон, София Хьюблиц, Джессика Фрэнсис Дьюкс
Лучше звоните Солу 8.9
Лучше звоните Солу Better Call Saul
Джанкарло Эспозито, Джонатан Бэнкс, Тони Далтон, Патрик Фабиан, Боб Оденкерк, Рэй Сихорн, Майкл Мэндо
Бриджертоны
Бриджертоны Bridgerton
Джули Эндрюс, Аджоа Андох, Лоррейн Эшборн, Джонатан Бэйли, Кэтрин Дрисдейл, Рут Геммелль, Бен Миллер, Голда Рошевель, Hugh Sachs, Полли Уокер, Джо Бобин, Джулиан Овенден, Джейсон Барнетт, Никола Кохлан, Реге-Жан Пейдж, Bessie Carter, Люк Томпсон, Фиби Дайневор, Люк Ньютон, Харриет Кейнс, Клаудия Джесси, Мартинс Имхангбе, Molly McGlynn, Сабрина Бартлетт, Jessica Madsen, Ruby Barker, Уилл Тилстон, Florence Hunt
