Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Премия Гильдии киноактеров США События Премия Гильдии киноактеров США 1998

Все фильмы-номинанты «Премия Гильдии киноактеров США» в 1998 году

Место проведения Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 8 марта 1998
Актер / Выдающееся исполнение актерского состава
Мужской стриптиз 7.2
Мужской стриптиз The Full Monty
Роберт Карлайл, Марк Эдди, Пол Барбер, Deirdre Costello, Steve Huison, Брюс Джонс, Лесли Шарп, Уильям Снейп, Хьюго Спир, Том Уилкинсон, Эмили Вуф
Победитель
Мужской стриптиз 7.2
Мужской стриптиз The Full Monty
Роберт Карлайл, Марк Эдди, Пол Барбер, Deirdre Costello, Steve Huison, Брюс Джонс, Лесли Шарп, Уильям Снейп, Хьюго Спир, Том Уилкинсон, Эмили Вуф
Победитель
Все номинанты
Умница Уилл Хантинг 7.9
Умница Уилл Хантинг Good Will Hunting
Робин Уильямс, Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Минни Драйвер, Стеллан Скарсгард
Смотреть трейлер
Ночи в стиле буги 7.7
Ночи в стиле буги Boogie Nights
Джулианна Мур, Марк Уолберг, Дон Чидл, Филип Сеймур Хоффман, Уильям Х. Мэйси, Альфред Молина, Джон Си Райли, Берт Рейнольдс, Хизер Грэм, Филип Бейкер Холл, Мелора Уолтерс, Томас Джейн, Луис Гусман, Рикки Джей, Николь Ари Паркер, Роберт Риджели
Титаник 8.3
Титаник Titanic
Леонардо ДиКаприо, Билл Пэкстон, Кейт Уинслет, Билли Зейн, Сьюзи Эймис, Кэти Бейтс, Виктор Гарбер, Дэнни Нуччи, Глория Стюарт, Дэвид Уорнер, Фрэнсис Фишер, Бернард Фокс, Бернард Хилл, Джонатан Хайд
Смотреть трейлер
Секреты Лос-Анджелеса 8.6
Секреты Лос-Анджелеса L.A. Confidential
Ким Бейсингер, Рассел Кроу, Кевин Спейси, Джеймс Кромуэлл, Дэнни ДеВито, Дэвид Стрэтэйрн, Гай Пирс
Смотреть трейлер
Ночи в стиле буги 7.7
Ночи в стиле буги Boogie Nights
Джулианна Мур, Марк Уолберг, Дон Чидл, Филип Сеймур Хоффман, Уильям Х. Мэйси, Альфред Молина, Джон Си Райли, Берт Рейнольдс, Хизер Грэм, Филип Бейкер Холл, Мелора Уолтерс, Томас Джейн, Луис Гусман, Рикки Джей, Николь Ари Паркер, Роберт Риджели
Секреты Лос-Анджелеса 8.6
Секреты Лос-Анджелеса L.A. Confidential
Ким Бейсингер, Рассел Кроу, Кевин Спейси, Джеймс Кромуэлл, Дэнни ДеВито, Дэвид Стрэтэйрн, Гай Пирс
Смотреть трейлер
Титаник 8.3
Титаник Titanic
Леонардо ДиКаприо, Билл Пэкстон, Кейт Уинслет, Билли Зейн, Сьюзи Эймис, Кэти Бейтс, Виктор Гарбер, Дэнни Нуччи, Глория Стюарт, Дэвид Уорнер, Фрэнсис Фишер, Бернард Фокс, Бернард Хилл, Джонатан Хайд
Смотреть трейлер
Актер / Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Джулия Луис-Дрейфус
Джулия Луис-Дрейфус
Сайнфелд
Победитель
Все номинанты
Хелен Хант
Хелен Хант
Mad About You
Керсти Элли
Керсти Элли
Veronica's Closet
Эллен ДеДженерес
Эллен ДеДженерес
Ellen
Калиста Флокхарт
Калиста Флокхарт
Ally McBeal
Актер / Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Джулианна Маргулис
Джулианна Маргулис
Скорая помощь
Победитель
Все номинанты
Кристин Лати
Chicago Hope
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон
Секретные материалы
Делла Риз
Touched by an Angel
Ким Делани
Полиция Нью-Йорка
Актер / Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Хелен Хант
Хелен Хант
Лучше не бывает
Победитель
Все номинанты
Робин Райт
Робин Райт
Она прекрасна
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Титаник
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Крылья голубки
Джуди Денч
Джуди Денч
Ее величество Миссис Браун
Пэм Гриер
Пэм Гриер
Джеки Браун
Актер / Выдающаяся роль актрисы второго плана
Ким Бейсингер
Ким Бейсингер
Секреты Лос-Анджелеса Tied with Gloria Stuart for Titanic (1997). She and Stuart were later photographed together with their trophies as Basinger held a sign that read "TIE" between them.
Победитель
Глория Стюарт
Глория Стюарт
Титаник Tied with Kim Basinger for L.A. Confidential (1997). She and Basinger were later photographed together with their trophies as Basinger held a sign that read "TIE" between them.
Победитель
Все номинанты
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Ночи в стиле буги
Минни Драйвер
Минни Драйвер
Умница Уилл Хантинг
Элисон Эллиотт
Крылья голубки
Актер / Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Элфри Вудард
Элфри Вудард
Miss Evers' Boys
Победитель
Все номинанты
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Белоснежка: Страшная сказка
Мэр Уиннингхэм
Мэр Уиннингхэм
George Wallace
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
In the Gloaming
Фэй Данауэй
Фэй Данауэй
The Twilight of the Golds
Актер / Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Джон Литгоу
Джон Литгоу
Третья планета от Солнца
Победитель
Все номинанты
Джейсон Александр
Джейсон Александр
Сайнфелд
Келси Грэммер
Келси Грэммер
Фрейзер
Майкл Ричардс
Майкл Ричардс
Сайнфелд
Дэвид Хайд Пирс
Фрейзер
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Энтони Эдвардс
Энтони Эдвардс
Скорая помощь
Победитель
Все номинанты
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны
Секретные материалы
Деннис Франц
Полиция Нью-Йорка
Сэм Уотерстон
Сэм Уотерстон
Закон и порядок
Джимми Смитс
Джимми Смитс
Полиция Нью-Йорка
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Джек Николсон
Джек Николсон
Лучше не бывает
Победитель
Все номинанты
Питер Фонда
Питер Фонда
Золото Ули
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Плутовство
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
Апостол
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Умница Уилл Хантинг
Актер / Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Умница Уилл Хантинг
Победитель
Все номинанты
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Амистад
Грег Киннир
Грег Киннир
Лучше не бывает
Берт Рейнольдс
Берт Рейнольдс
Ночи в стиле буги
Билли Коннолли
Билли Коннолли
Ее величество Миссис Браун
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Гэри Синиз
Гэри Синиз
George Wallace
Победитель
Все номинанты
Винг Реймз
Винг Реймз
Don King: Only in America
Сидни Пуатье
Сидни Пуатье
Mandela and de Klerk
Джек Леммон
Джек Леммон
12 Angry Men
Джордж К. Скотт
Джордж К. Скотт
12 Angry Men
Актер / Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Сайнфелд
Сайнфелд Seinfeld
Джулия Луис-Дрейфус, Джерри Сайнфелд, Джейсон Александр, Майкл Ричардс
Победитель
Сайнфелд
Сайнфелд Seinfeld
Джулия Луис-Дрейфус, Джерри Сайнфелд, Джейсон Александр, Майкл Ричардс
Победитель
Все номинанты
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Келси Грэммер, Дэвид Хайд Пирс, Джон Махони, Пери Гилпин, Джейн Ливз, Дэн Батлер
Третья планета от Солнца 8.4
Третья планета от Солнца 3rd Rock from the Sun
Уэйн Найт, Джон Литгоу, Джейн Кертин, Кристен Джонстон, Джозеф Гордон-Левитт, Симби Хали, Френч Стюарт, Elmarie Wendel
Ally McBeal Ally McBeal
Калиста Флокхарт, Гил Беллоуз, Лиза Николь Карсон, Джейн Краковски, Courtney Thorne-Smith, Грег Джерманн
Mad About You Mad About You
Хелен Хант, Робин Бартлетт, Пол Райзер, Leila Kenzle, Cynthia Harris, Джон Пэнкоу, Луис Зорик
Третья планета от Солнца 8.4
Третья планета от Солнца 3rd Rock from the Sun
Уэйн Найт, Джон Литгоу, Джейн Кертин, Кристен Джонстон, Джозеф Гордон-Левитт, Симби Хали, Френч Стюарт, Elmarie Wendel
Mad About You Mad About You
Хелен Хант, Робин Бартлетт, Пол Райзер, Leila Kenzle, Cynthia Harris, Джон Пэнкоу, Луис Зорик
Ally McBeal Ally McBeal
Калиста Флокхарт, Гил Беллоуз, Лиза Николь Карсон, Джейн Краковски, Courtney Thorne-Smith, Грег Джерманн
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Келси Грэммер, Дэвид Хайд Пирс, Джон Махони, Пери Гилпин, Джейн Ливз, Дэн Батлер
Актер / Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Джордж Клуни, Энтони Эдвардс, Джулианна Маргулис, Ноа Уайли, Мария Белло, Laura Innes, Алекс Кингстон, Эрик Ла Салль, Глория Рубен
Победитель
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Джордж Клуни, Энтони Эдвардс, Джулианна Маргулис, Ноа Уайли, Мария Белло, Laura Innes, Алекс Кингстон, Эрик Ла Салль, Глория Рубен
Победитель
Все номинанты
Секретные материалы 8.7
Секретные материалы The X-Files
Джиллиан Андерсон, Дэвид Духовны, Уильям Б. Дэвис, Митч Пиледжи
Chicago Hope Chicago Hope
Питер Берг, Гектор Элизондо, Марк Хэрмон, Кристин Лати, Адам Аркин, Джейн Брук, Рокки Кэрролл, Вонди Кертис-Холл, Стэйси Эдвардс
Полиция Нью-Йорка
Полиция Нью-Йорка NYPD Blue
Ким Делани, Деннис Франц, Джимми Смитс, Джеймс МакДэниэл, Andrea Thompson, Gordon Clapp, Николас Туртурро
Полиция Нью-Йорка
Полиция Нью-Йорка NYPD Blue
Ким Делани, Деннис Франц, Джимми Смитс, Джеймс МакДэниэл, Andrea Thompson, Gordon Clapp, Николас Туртурро
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
Кэри Лоуэлл, Бенджамин Брэтт, Джерри Орбак, Сэм Уотерстон, Стивен Хилл, С. Ипата Меркерсон
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
Кэри Лоуэлл, Бенджамин Брэтт, Джерри Орбак, Сэм Уотерстон, Стивен Хилл, С. Ипата Меркерсон
Chicago Hope Chicago Hope
Питер Берг, Гектор Элизондо, Марк Хэрмон, Кристин Лати, Адам Аркин, Джейн Брук, Рокки Кэрролл, Вонди Кертис-Холл, Стэйси Эдвардс
Секретные материалы 8.7
Секретные материалы The X-Files
Джиллиан Андерсон, Дэвид Духовны, Уильям Б. Дэвис, Митч Пиледжи
Премия за выдающиеся заслуги
Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Именно этот культовый боевик «виноват» в деменции Брюса Уиллиса: горькую правду раскрыла жена актера
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше