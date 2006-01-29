Меню
Киноафиша Кинофестивали Премия Гильдии киноактеров США События Премия Гильдии киноактеров США 2006

Все фильмы-номинанты «Премия Гильдии киноактеров США» в 2006 году

Место проведения Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 29 января 2006
Актер / Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Столкновение 7.2
Столкновение Crash
Сандра Буллок, Райан Филипп, Дон Чидл, Мэтт Диллон, Брендан Фрейзер, Уильям Фихтнер, Терренс Ховард, Лоренц Тейт, Дженнифер Эспозито, Лудакрис, Тэнди Ньютон, Шон Тоуб
Победитель
Все номинанты
Доброй ночи и удачи 6.4
Доброй ночи и удачи Good Night, and Good Luck.
Джордж Клуни, Роберт Дауни-младший, Дэвид Стрэтэйрн, Джефф Дэниелс, Фрэнк Ланджелла, Тейт Донован, Роуз Абду, Алекс Борштейн, Роберт Джон Берк, Патришия Кларксон, Рид Даймонд, Грант Хеслов, Питер Джекобсон, Том МакКарти, Dianne Reeves, Мэтт Росс, Рэй Уайз
Суета и движение 7.3
Суета и движение Hustle & Flow
Айзек Хейз, Терренс Ховард, Элиз Нил, Пола Джей Паркер, Энтони Андерсон, Тараджи П. Хенсон, Лудакрис, Тэрин Мэннинг, Ди Джей Куоллс
Капоте 7.3
Капоте Capote
Филип Сеймур Хоффман, Боб Бэлабан, Кэтрин Кинер, Клифтон Коллинз мл., Крис Купер, Брюс Гринвуд, Марк Пеллегрино
Горбатая гора 7.5
Горбатая гора Brokeback Mountain
Рэнди Куэйд, Энн Хэтэуэй, Линда Карделлини, Хит Леджер, Анна Фэрис, Джейк Джилленхол, Мишель Уильямс
Актер / Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Фелисити Хаффман
Фелисити Хаффман
Отчаянные домохозяйки
Победитель
Все номинанты
Меган Маллалли
Меган Маллалли
Уилл и Грейс
Патриция Хитон
Патриция Хитон
Everybody Loves Raymond
Мэри-Луиза Паркер
Мэри-Луиза Паркер
Дурман
Кэндис Берген
Кэндис Берген
Юристы Бостона
Актер / Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Сандра О
Сандра О
Анатомия страсти
Победитель
Все номинанты
Джина Дэвис
Джина Дэвис
Commander in Chief
Патрисия Аркетт
Патрисия Аркетт
Медиум
Маришка Харгитей
Маришка Харгитей
Закон и порядок. Специальный корпус
Кира Седжвик
Кира Седжвик
Ищейка
Актер / Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Переступить черту
Победитель
Все номинанты
Фелисити Хаффман
Фелисити Хаффман
Трансамерика
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Северная страна
Джуди Денч
Джуди Денч
Миссис Хендерсон представляет
Чжан Цзыи
Чжан Цзыи
Мемуары гейши
Актер / Выдающаяся роль актрисы второго плана
Рэйчел Вайс
Рэйчел Вайс
Преданный садовник
Победитель
Все номинанты
Эми Адамс
Эми Адамс
Июньский жук
Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер
Капоте
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс
Горбатая гора
Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
Северная страна
Актер / Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
С. Ипата Меркерсон
С. Ипата Меркерсон
Lackawanna Blues
Победитель
Все номинанты
Синтия Никсон
Синтия Никсон
Тёплые источники
Джоэнн Вудворд
Джоэнн Вудворд
Эмпайр-Фоллс
Tonantzin Carmelo
Into the West
Робин Райт
Робин Райт
Эмпайр-Фоллс
Актер / Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Шон Хэйс
Шон Хэйс
Уилл и Грейс
Победитель
Все номинанты
Ларри Дэвид
Ларри Дэвид
Умерь свой энтузиазм
Джейсон Ли
Джейсон Ли
Меня зовут Эрл
Джеймс Спэйдер
Джеймс Спэйдер
Юристы Бостона
Уильям Шетнер
Уильям Шетнер
Юристы Бостона
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
24 часа
Победитель
Все номинанты
Алан Алда
Алан Алда
Западное крыло
Иэн МакШейн
Иэн МакШейн
Дэдвуд
Хью Лори
Хью Лори
Доктор Хаус
Патрик Демпси
Патрик Демпси
Анатомия страсти
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Филип Сеймур Хоффман
Филип Сеймур Хоффман
Капоте
Победитель
Все номинанты
Дэвид Стрэтэйрн
Дэвид Стрэтэйрн
Доброй ночи и удачи
Хит Леджер
Хит Леджер
Горбатая гора
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Нокдаун
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Переступить черту
Актер / Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Нокдаун
Победитель
Все номинанты
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
Горбатая гора
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Сириана
Дон Чидл
Дон Чидл
Столкновение
Мэтт Диллон
Мэтт Диллон
Столкновение
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Эмпайр-Фоллс
Победитель
Все номинанты
Эд Харрис
Эд Харрис
Эмпайр-Фоллс
Тед Дэнсон
Тед Дэнсон
Knights of the South Bronx
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Our Fathers
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Тёплые источники
Актер / Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Тери Хэтчер, Николетт Шеридан, Фелисити Хаффман, Элфри Вудард, Роджер Барт, Андреа Бауэн, Рикардо Чавира, Марсия Кросс, Steven Culp, James Denton, Ева Лонгория, Марк Мозес, Даг Сэвант, Бренда Стронг, Brent Kinsman, Shane Kinsman, Мехкад Брукс
Победитель
Все номинанты
Задержка в развитии 8.6
Задержка в развитии Arrested Development
Джейсон Бэйтман, Джеффри Тэмбор, Уилл Арнетт, Портия де Росси, Майкл Сера, Дэвид Кросс, Тони Хейл, Алиа Шокат, Джессика Уолтер
Юристы Бостона 8.4
Юристы Бостона Boston Legal
Кэндис Берген, Уильям Шетнер, Джеймс Спэйдер, Моника Поттер, Рене Обержонуа, Джули Боуэн, Рона Митра, Марк Вэлли, Райан Мишель Бате, Justin Mentell
Меня зовут Эрл 8.0
Меня зовут Эрл My Name is Earl
Джейсон Ли, Джейми Прессли, Итан Сапли, Эдди Стиплз, Надин Веласкес
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Шелли Берман, Ларри Дэвид, Сьюзи Эссман, Джефф Гарлин, Шерил Хайнс, Ричард Льюис
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Питер Бойл, Брэд Гэррет, Патриция Хитон, Дорис Робертс, Рэй Романо, Madylin Sweeten, Monica Horan
Актер / Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Нэвин Эндрюс, Адевале Акинойе-Агбаже, Дэниэл Дэ Ким, Эмили де Рэвин, Мэттью Фокс, Хорхе Гарсиа, Джош Холлоуэй, Ким Юн-джин, Доминик Монахэн, Терри О’Куинн, Хэролд Перрино, Мишель Родригес, Йен Сомерхолдер, Синтия Уэтрос, Мэгги Грэйс, Malcolm David Kelley, Эванджелин Лилли
Победитель
Все номинанты
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Патрик Демпси, Кэтрин Хейгл, Кейт Уолш, Джастин Чэмберс, Сандра О, James Pickens Jr., Эллен Помпео, Исайя Вашингтон, Chandra Wilson, Т.Р. Найт
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Джеймс Кромуэлл, Джоанна Кэссиди, Джереми Систо, Лорен Эмброуз, Фредди Родригес, Фрэнсис Конрой, Рэйчел Гриффитс, Майкл С. Холл, Тина Холмс, Питер Краузе, Жустина Мачадо, Мэттью Сент-Патрик
Ищейка 8.5
Ищейка The Closer
Кира Седжвик, Дж. У. Бэйли, Тони Денисон, Роберт Госсетт, Дж.К. Симмонс, Джон Тенни, Кори Рейнольдс
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Алан Алда, Джанин Гарофало, Мартин Шин, Тери Поло, Джимми Смитс, Эллисон Дженни, Мэри МакКормак, Кристин Ченоуэт, Дьюли Хилл, Джошуа Малина, Джанель Молони, Ричард Шифф, Джон Спенсер, Брэдли Уитфорд
Премия за выдающиеся заслуги
Ширли Темпл
Ширли Темпл
Победитель
