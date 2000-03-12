Меню
Киноафиша Кинофестивали Премия Гильдии киноактеров США События Премия Гильдии киноактеров США 2000

Все фильмы-номинанты «Премия Гильдии киноактеров США» в 2000 году

Место проведения Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 12 марта 2000
Актер / Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Красота по-американски 7.9
Красота по-американски American Beauty
Кевин Спейси, Тора Бёрч, Аннетт Бенинг, Питер Галлахер, Мина Сувари, Уэс Бентли, Эллисон Дженни, Крис Купер
Победитель
Красота по-американски 7.9
Красота по-американски American Beauty
Кевин Спейси, Тора Бёрч, Аннетт Бенинг, Питер Галлахер, Мина Сувари, Уэс Бентли, Эллисон Дженни, Крис Купер
Победитель
Быть Джоном Малковичем 7.8
Быть Джоном Малковичем Being John Malkovich
Джон Кьюсак, Камерон Диаз, Чарли Шин, Джон Малкович, Кэтрин Кинер, Орсон Бин, Мэри Кэй Плэйс
Правила виноделов 7.8
Правила виноделов The Cider House Rules
Шарлиз Терон, Майкл Кейн, Джейн Александр, Кэти Бейкер, Киран Калкин, Тоби Магуайр, Эрика Баду, Делрой Линдо, Кейт Неллиган, Пол Радд
Зеленая миля 8.9
Зеленая миля The Green Mile
Том Хэнкс, Джеймс Кромуэлл, Грэм Грин, Бонни Хант, Дэвид Морс, Барри Пеппер, Гарри Дин Стэнтон, Майкл Кларк Дункан, Майкл Джетер, Сэм Рокуэлл, Даг Хатчисон, Патришия Кларксон, Джеффри ДеМанн
Магнолия 7.8
Магнолия Magnolia
Том Круз, Джулианна Мур, Филип Сеймур Хоффман, Уильям Х. Мэйси, Альфред Молина, Джон Си Райли, Филип Бейкер Холл, Джейсон Робардс, Мелора Уолтерс, Джереми Блэкмэн, Мелинда Диллон, Эйприл Грэйс, Луис Гусман, Рикки Джей
Актер / Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Лиза Кудроу
Лиза Кудроу
Друзья
Победитель
Трейси Ульман
Трейси Ульман
Tracey Takes On...
Калиста Флокхарт
Калиста Флокхарт
Ally McBeal
Люси Лью
Люси Лью
Ally McBeal
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Секс в большом городе
Актер / Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Иди Фалько
Иди Фалько
Сопрано
Победитель
Нэнси Марчанд
Нэнси Марчанд
Сопрано
Энни Поттс
Энни Поттс
Any Day Now
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон
Секретные материалы
Лоррейн Бракко
Лоррейн Бракко
Сопрано
Актер / Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
Красота по-американски
Победитель
Джанет МакТир
Джанет МакТир
Перекати-поле
Хилари Суонк
Хилари Суонк
Парни не плачут
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Музыка сердца
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Конец романа
Актер / Выдающаяся роль актрисы второго плана
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Прерванная жизнь
Победитель
Камерон Диаз
Камерон Диаз
Быть Джоном Малковичем
Хлоя Севиньи
Хлоя Севиньи
Парни не плачут
Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер
Быть Джоном Малковичем
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Магнолия
Актер / Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Холли Берри
Холли Берри
Introducing Dorothy Dandridge
Победитель
Джуди Дэвис
Джуди Дэвис
A Cooler Climate
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Annie
Салли Филд
Салли Филд
A Cooler Climate
Хелен Миррен
Хелен Миррен
The Passion of Ayn Rand
Актер / Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс
Spin City
Победитель
Дэвид Хайд Пирс
Фрейзер
Рэй Романо
Рэй Романо
Everybody Loves Raymond
Келси Грэммер
Келси Грэммер
Фрейзер
Питер МакНикол
Питер МакНикол
Ally McBeal
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини
Сопрано
Победитель
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны
Секретные материалы
Рик Шродер
Полиция Нью-Йорка
Деннис Франц
Полиция Нью-Йорка
Мартин Шин
Мартин Шин
Западное крыло
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Красота по-американски
Победитель
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Свой человек
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Ураган
Джим Керри
Джим Керри
Человек на луне
Филип Сеймур Хоффман
Филип Сеймур Хоффман
Без изъяна
Актер / Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Правила виноделов
Победитель
Хэйли Джоэл Осмент
Хэйли Джоэл Осмент
Шестое чувство
Том Круз
Том Круз
Магнолия
Крис Купер
Крис Купер
Красота по-американски
Майкл Кларк Дункан
Майкл Кларк Дункан
Зеленая миля
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Джек Леммон
Джек Леммон
Tuesdays with Morrie
Победитель
Джордж К. Скотт
Джордж К. Скотт
Inherit the Wind
Патрик Стюарт
Патрик Стюарт
Духи Рождества
Питер Фонда
Питер Фонда
The Passion of Ayn Rand
Хэнк Азария
Хэнк Азария
Tuesdays with Morrie
Актер / Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Келси Грэммер, Дэвид Хайд Пирс, Джон Махони, Пери Гилпин, Джейн Ливз
Победитель
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Питер Бойл, Брэд Гэррет, Патриция Хитон, Дорис Робертс, Рэй Романо, Madylin Sweeten
Ally McBeal Ally McBeal
Калиста Флокхарт, Питер МакНикол, Гил Беллоуз, Лиза Николь Карсон, Джейн Краковски, Люси Лью, Vonda Shepard, Courtney Thorne-Smith, Портия де Росси, Грег Джерманн
Sports Night Sports Night
Джош Чарльз, Фелисити Хаффман, Сабрина Ллойд, Роберт Гийом, Питер Краузе, Джошуа Малина
Друзья 8.2
Друзья Friends
Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер
Актер / Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Лоррейн Бракко, Джеймс Гандольфини, Иди Фалько, Стивен Ван Зандт, Доминик Кьянезе, Роберт Айлер, Майкл Империоли, Нэнси Марчанд, Винсент Пасторе, Джэми-Линн Сиглер, Тони Сирико
Победитель
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Энтони Эдвардс, Джулианна Маргулис, Ноа Уайли, Laura Innes, Алекс Кингстон, Эрик Ла Салль, Келли Мартин, Пол Маккрейн, Майкл Мишель, Эрик Палладино, Глория Рубен, Горан Вишнич
Практика
Практика The Practice
Лара Флинн Бойл, Дилан МакДермотт, Лиза Гэй Хэмилтон, Стив Харрис, Камрин Менхейм, Марла Соколофф, Келли Уильямс, Майкл Бадалуччо
Полиция Нью-Йорка
Полиция Нью-Йорка NYPD Blue
Ким Делани, Деннис Франц, Джеймс МакДэниэл, Рик Шродер, Andrea Thompson, Билл Брочтруп, Gordon Clapp, Николас Туртурро
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
Кэри Лоуэлл, Бенджамин Брэтт, Джерри Орбак, Сэм Уотерстон, Энджи Хармон, Стивен Хилл, Джесси Л. Мартин, С. Ипата Меркерсон
Премия за выдающиеся заслуги
Сидни Пуатье
Сидни Пуатье
Победитель
Премия Ральфа Моргана
Эдвард Эснер
Эдвард Эснер
Победитель
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
