Люди Икс: Дни минувшего будущего - дублированный трейлер 1
Люди Икс: Дни минувшего будущего. Дублированный трейлер 1

Люди Икс: Дни минувшего будущего. Дублированный трейлер 1

Дата публикации: 29 октября 2013
Люди Икс: Дни минувшего будущего – В будущем – лагерь для интернированных, где живут мутанты, лишившиеся свободы. В настоящем – непрекращающееся противостояние с Братством злых мутантов во главе с Мистик. В прошлом – возможность предотвратить господство Стражей, а значит, грядущую для мутантов изоляцию. Благодаря своим способностям путешествовать во времени, Китти Прайд, живущая в будущем, предупреждает нынешних мутантов о том, что их ждет. Но этого недостаточно, ведь из грядущего в настоящее явились и силы зла.
Комментарии
Написать отзыв
leadraven 2 апреля 2015, 12:51
"...которые решают отправиться в прошлое, чтобы..."

Неееет, только не долбанутые путешествия во времени!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
leadraven 2 апреля 2015, 12:51
Какого чёрта молодой Ксавьер на ногах...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
На три вещи могу смотреть бесконечно: как горит огонь, как течет вода, и на Фассбендера на экране✊ . Пока ему не пристроили на спину дурацкую кривую накидку. Не было же в Первом классе тряпки за спиной? Получается, что у Магнето в суперспособностях ещё кройка и шитьё. А вот с дизайном хреново.

В принципе, уже один юноша Ртуть окупает стоимость билета, шикарная сцена есть, просто изумительная. Мутантовые терминаторы тоже впечатлили. Экшен захватывающий.

Обидно, что весь задор перебивается истериками Макэвоя и разными духоподъемными бла-бла-бла. Дисней какой-то, а не Марвел.

раньше не замечала, а тут поразило прям, что на титрах фамилии спецов по визуалу идут плотненько, в пять колонок текста, и довольно долго. Ну чо, молодцы. Спасибо всем.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Присоединяюсь. Годзилла по сравнению с Хлюдями, просто "Апокалипсис сегодня"✊ . Спокойно можно было за весь фильм, три раза выйти за пивом, два раза в туалет и ничего не пропустить.

Полный зал, я как мог сдерживался от смеха, что бы не напрягать остальных людей, но все же прорывалось..

Фильм интересен до минуты 20-30й, пока еще есть "Шустрый" в кадре и есть юмор. Потом "Шустрый" уходит вместе с юмором, Фасбендер надевает трико, и все, капец, назвать кино это, язык не поворачивается. Походу не Сингер снял "Подозрительных Лиц", либо он после хорошенько сел на "какос", собственно Хлюди, это продукт агонии, разложившегося мозга. Хоть бы психодел что ли получился, ан нет, этакое подобие "Джентельменов Удачи", только хуже.

Фасбендеру должно быть реально стыдно за ЭТО. Его рожа в шлеме от "WiFi", пытающаяся изобразить драму Магнето, просто идиотская. Но я могу его понять, он бабло получил, надо работать. Макэвой - куда не шло, все таки драматический актер, крупный колибр✊

Вопщем, суть фильма это беготня, кидание стадионов, пмс у Мистик, роботы на керосине❗️ , пустые разговоры не о чем. Все не о чем 1\10✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
А я при чем знаю почему потом не взяли "Шустрого" - он бы тупо всех мог убить, и нет проблем✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (test, 23/05/2014 - 19:45:20):да одна сцена с мегабыстрым уделывает всю Годзиллу, окститесь

В том то и дело, что только одна сцена то в фильме и есть✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
leadraven 2 апреля 2015, 12:51
Сразу видна работа Сингера. Фильм вполне на уровне первых частей, не в пример лучше Первого Класса и Росомах. Нет уже ставшей классической проблемой людей Х: ввод толпы абсолютно ненужных персонажей без характеров и историй, только ради демонстрации способностей. Тут же для этого выделены персонажи будущего, которые и слова не произносят, просто раз в пол часа появляются на экране, красиво сражаются и героически погибают, не захламляя сюжет. Сюжет же совсем неплох, центральные персонажи (в число которых Росомаха неожиданно не вошёл) получились намного ярче и интереснее, чем в Первом Классе. Сингер даже многочисленные нестыковки других фильмов умудрился увязать, за что отдельный плюс.

8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kleiner_elena@mail.ru 2 апреля 2015, 12:51
Да нормальный фильм! Мне практически все понравилось. Только пару вопросов осталось: когти у Росомахи остались костяными? И почему он не помнит, что случилось после 1973-го? По идее, как его выловили, он должен помнить все события после этого вплоть до настоящего времени. Ну да ладно. Это мелочи.

Юмор был , переживания были ✊ , экшн был ❗️ , голая задница Логана была ✊ . Что еще для счастья надо! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
leadraven 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение George LookAss от 26/05/2014 - 10:12:25


Сознание, но не внешность и не ген-Х (т.е. телепатию).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Нереально кайфанула от фильма! Спецэффекты, музыка, масштаб...И сюжет понравился, просто и понятно, и отсылки к Матрице и Началу, все на 10! И почему то Лоуренс оч понравилась, не мой типажик щекстенький, но здесь красивая богемная.. Все персонажи сильные, про каждого интересно. Почти как Первый класс.



9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Энки 2 апреля 2015, 12:51
8.3/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Классное продолжение. Очень понравился фильм.



9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 12 февраля 2016, 21:57
дополз до хорошего кач-ва с англ и субтитрами ✊ ...надеюсь, больше серий не будет, потому что на этом жирном плюсе можно и закончить...МакЭвой и Фассбендер - красавцы, лучшая сцена фильма - выяснения их отношений в самолете. ВЕРЮ. Хорош и Джекман, но у него роль тупого качка ✊ , и дедушка Стюарт, но роль полубога все понимающего и прощающего с улыбкой монализы тоже попроще...

в целом всю франшизу увязали, хоть и не без ляпов, ради некоторых фактов пересматривать старые части, видимо, придется ✊

9/10 за ляпы (из блокбастеров-жевачек для мозга это - максимум. что я ставил)

ps Лоуренс можно было в синий и не красить, я ее одетой теперь как-то не воспринимаю ✊ ✊ ✊
12 февраля 2016, 21:57 Ответить
Irisha1989 19 февраля 2016, 00:10
Фильм понравился очень! Люди икс - это вообще фильм, который я могу смотреть постоянно! После трилогии фильмы были как то так себе (Россомаха и т д не то) А этот очень понравился. По новому преподносят мутантов! Советую всем. Хорошая качественная фантастика
19 февраля 2016, 00:10 Ответить
fanbunga 26 февраля 2016, 10:23
Ответ на сообщение 77 от 01/06/2014 - 12:10:42


Почему Магнето мог приказывать роботам, он мог управлять телами, но как он влез в процессор?

А действительно интересно. Когда Мистик прострелила Магнето шею, роботы отрубились. Значит, он без отвертки разбирался в их устройстве и управлял вкл. и выкл. на расстоянии?

Меня ещё удивило, что Траск всё время под ногами путался и папку свою без спроса всем подсовывал. Даже президенту. Проходной двор у них там, видать. Что в Пентагоне, что в Белом доме. Представьте, что ваша контора подписывает серьезный контракт, и вдруг кто-то из участников вскакивает и предлагает "оццьки нннада?".
26 февраля 2016, 10:23 Ответить
fanbunga 7 марта 2016, 02:50
Ответ на сообщение miti от 03/06/2014 - 18:06:42




чувака зовут Апокалипсис. Выдающийся злыдень. Враг Людей Крестик.
7 марта 2016, 02:50 Ответить
Очевидец 16 марта 2016, 01:03
Наверное самый удачный фильм сериала, хотя и очень простой сюжет, но захватывает интрига: "успеть до..." и ввели тех же героев в новый более реалистичный и немного неожиданный контекст этой истории, плюс добавили ностальгии. Смотрелось легко, т.к. смутно помню кто кому кем приходится и что было в предыдущих сериях - в последней вроде бы с какого-то мужика всё время пытались снять шлем, даже в подводной лодке, но получалось не всегда. Почему-то ни у кого не возникает ассоциации Россомахи с его прототипом незабвенным Фредди Крюгером - наверное Россомаха слишком положительный, но когда показали "косточки" вместо кинжалов, то сразу вспомнилось.✊ Понравилась героиня в синем из "Голодных игр", но на мой взгляд ей лучше носить трико телесного цвета - ведь оно так хорошо обтягивает.✊
16 марта 2016, 01:03 Ответить
Оля 31 марта 2016, 19:46
Посмотрели .... Фильм полностью себя исчеркал, превратился в бесконечный сериал .. За концовку 2/10 ✊ . Надо было всех уничтожить и на этом закончить.
31 марта 2016, 19:46 Ответить
8.3 Люди Икс: Дни минувшего будущего
Люди Икс: Дни минувшего будущего фантастика, боевик, фэнтези, 2014, США
