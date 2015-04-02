Люди Икс: Дни минувшего будущего
– В будущем – лагерь для интернированных, где живут мутанты, лишившиеся свободы. В настоящем – непрекращающееся противостояние с Братством злых мутантов во главе с Мистик. В прошлом – возможность предотвратить господство Стражей, а значит, грядущую для мутантов изоляцию. Благодаря своим способностям путешествовать во времени, Китти Прайд, живущая в будущем, предупреждает нынешних мутантов о том, что их ждет. Но этого недостаточно, ведь из грядущего в настоящее явились и силы зла.
Неееет, только не долбанутые путешествия во времени!
В принципе, уже один юноша Ртуть окупает стоимость билета, шикарная сцена есть, просто изумительная. Мутантовые терминаторы тоже впечатлили. Экшен захватывающий.
Обидно, что весь задор перебивается истериками Макэвоя и разными духоподъемными бла-бла-бла. Дисней какой-то, а не Марвел.
раньше не замечала, а тут поразило прям, что на титрах фамилии спецов по визуалу идут плотненько, в пять колонок текста, и довольно долго. Ну чо, молодцы. Спасибо всем.
Полный зал, я как мог сдерживался от смеха, что бы не напрягать остальных людей, но все же прорывалось..
Фильм интересен до минуты 20-30й, пока еще есть "Шустрый" в кадре и есть юмор. Потом "Шустрый" уходит вместе с юмором, Фасбендер надевает трико, и все, капец, назвать кино это, язык не поворачивается. Походу не Сингер снял "Подозрительных Лиц", либо он после хорошенько сел на "какос", собственно Хлюди, это продукт агонии, разложившегося мозга. Хоть бы психодел что ли получился, ан нет, этакое подобие "Джентельменов Удачи", только хуже.
Фасбендеру должно быть реально стыдно за ЭТО. Его рожа в шлеме от "WiFi", пытающаяся изобразить драму Магнето, просто идиотская. Но я могу его понять, он бабло получил, надо работать. Макэвой - куда не шло, все таки драматический актер, крупный колибр✊
Вопщем, суть фильма это беготня, кидание стадионов, пмс у Мистик, роботы на керосине❗️ , пустые разговоры не о чем. Все не о чем 1\10✊
В том то и дело, что только одна сцена то в фильме и есть✊
8/10
Юмор был , переживания были ✊ , экшн был ❗️ , голая задница Логана была ✊ . Что еще для счастья надо! ✊
Сознание, но не внешность и не ген-Х (т.е. телепатию).
9/10
9/10
в целом всю франшизу увязали, хоть и не без ляпов, ради некоторых фактов пересматривать старые части, видимо, придется ✊
9/10 за ляпы (из блокбастеров-жевачек для мозга это - максимум. что я ставил)
ps Лоуренс можно было в синий и не красить, я ее одетой теперь как-то не воспринимаю ✊ ✊ ✊
Почему Магнето мог приказывать роботам, он мог управлять телами, но как он влез в процессор?
А действительно интересно. Когда Мистик прострелила Магнето шею, роботы отрубились. Значит, он без отвертки разбирался в их устройстве и управлял вкл. и выкл. на расстоянии?
Меня ещё удивило, что Траск всё время под ногами путался и папку свою без спроса всем подсовывал. Даже президенту. Проходной двор у них там, видать. Что в Пентагоне, что в Белом доме. Представьте, что ваша контора подписывает серьезный контракт, и вдруг кто-то из участников вскакивает и предлагает "оццьки нннада?".
чувака зовут Апокалипсис. Выдающийся злыдень. Враг Людей Крестик.
Авторизация по e-mail