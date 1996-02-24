Меню
Киноафиша Кинофестивали Премия Гильдии киноактеров США События Премия Гильдии киноактеров США 1996

Все фильмы-номинанты «Премия Гильдии киноактеров США» в 1996 году

Место проведения Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 24 февраля 1996
Актер / Выдающееся исполнение актерского состава
Аполлон 13 7.8
Аполлон 13 Apollo 13
Кевин Бейкон, Том Хэнкс, Билл Пэкстон, Эд Харрис, Кэтлин Куинлан, Гэри Синиз
Победитель
Все номинанты
Лоскутное одеяло 6.7
Лоскутное одеяло How To Make An American Quilt
Вайнона Райдер, Саманта Мэтис, Энн Бэнкрофт, Эллен Берстин, Джин Симмонс, Элфри Вудард, Майя Энджелоу, Кейт Неллиган, Лоис Смит
Никсон 7.0
Никсон Nixon
Энтони Хопкинс, Джеймс Вудс, Джоан Аллен, Эд Харрис, Пол Сорвино, Дж. Т. Уолш, Пауэрс Бут, Аннабет Гиш, Тони Голдуин, Ларри Хэгмэн, Эдвард Херрманн, Боб Хоскинс, Дэвид Хайд Пирс, Мэделин Кан, Дэвид Пэймер, Мэри Стинберген, Брайан Бедфорд, Кевин Данн, Fyvush Finkel, Э. Г. Маршалл
Достать коротышку 6.3
Достать коротышку Get Shorty
Джон Траволта, Дэнни ДеВито, Джин Хэкмен, Рене Руссо, Дэннис Фарина, Джеймс Гандольфини, Дэвид Пэймер, Делрой Линдо
Разум и чувства 7.3
Разум и чувства Sense and Sensibility
Хью Грант, Алан Рикман, Эмма Томпсон, Кейт Уинслет
Актер / Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Кристин Барански
Кристин Барански
Cybill
Победитель
Все номинанты
Хелен Хант
Хелен Хант
Mad About You
Лиза Кудроу
Лиза Кудроу
Друзья
Джулия Луис-Дрейфус
Джулия Луис-Дрейфус
Сайнфелд
Кэндис Берген
Кэндис Берген
Murphy Brown
Актер / Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон
Секретные материалы
Победитель
Все номинанты
Села Уорд
Села Уорд
Sisters
Джулианна Маргулис
Джулианна Маргулис
Скорая помощь
Кристин Лати
Chicago Hope
Шэрон Лоуренс
Шэрон Лоуренс
Полиция Нью-Йорка
Актер / Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Мертвец идет
Победитель
Все номинанты
Элизабет Шу
Элизабет Шу
Покидая Лас-Вегас
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Мосты округа Мэдисон
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Разум и чувства
Джоан Аллен
Джоан Аллен
Никсон
Актер / Выдающаяся роль актрисы второго плана
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Разум и чувства
Победитель
Все номинанты
Мэр Уиннингхэм
Мэр Уиннингхэм
Джорджия
Стокард Чэннинг
Стокард Чэннинг
Дым
Мира Сорвино
Мира Сорвино
Великая Афродита
Анжелика Хьюстон
Анжелика Хьюстон
Постовой на перекрестке
Актер / Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Элфри Вудард
Элфри Вудард
The Piano Lesson
Победитель
Все номинанты
Салли Филд
Салли Филд
A Woman of Independent Means
Анжелика Хьюстон
Анжелика Хьюстон
Buffalo Girls
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Serving in Silence: The Margarethe Cammermeyer Story
Села Уорд
Села Уорд
Almost Golden: The Jessica Savitch Story
Актер / Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Дэвид Хайд Пирс
Фрейзер
Победитель
Все номинанты
Джейсон Александр
Джейсон Александр
Сайнфелд
Пол Райзер
Пол Райзер
Mad About You
Майкл Ричардс
Майкл Ричардс
Сайнфелд
Келси Грэммер
Келси Грэммер
Фрейзер
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Энтони Эдвардс
Энтони Эдвардс
Скорая помощь
Победитель
Все номинанты
Деннис Франц
Полиция Нью-Йорка
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны
Секретные материалы
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Скорая помощь
Джимми Смитс
Джимми Смитс
Полиция Нью-Йорка
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Покидая Лас-Вегас
Победитель
Все номинанты
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Никсон
Массимо Троизи
Почтальон Posthumously.
Шон Пенн
Шон Пенн
Мертвец идет
Джеймс Эрл Джонс
Джеймс Эрл Джонс
Cry, the Beloved Country
Актер / Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Эд Харрис
Эд Харрис
Аполлон 13
Победитель
Все номинанты
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Подозрительные лица
Кевин Бейкон
Кевин Бейкон
Убийство первой степени
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Отелло
Дон Чидл
Дон Чидл
Дьявол в голубом платье
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Гэри Синиз
Гэри Синиз
Truman
Победитель
Все номинанты
Томми Ли Джонс
Томми Ли Джонс
The Good Old Boys
Джеймс Гарнер
Джеймс Гарнер
The Rockford Files: A Blessing in Disguise
Алек Болдуин
Алек Болдуин
A Streetcar Named Desire
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн
The Tuskegee Airmen
Актер / Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Друзья 8.2
Друзья Friends
Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер
Победитель
Все номинанты
Mad About You Mad About You
Хелен Хант, Пол Райзер, Leila Kenzle, Джон Пэнкоу, Anne Ramsay
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Келси Грэммер, Дэвид Хайд Пирс, Джон Махони, Пери Гилпин, Джейн Ливз, Дэн Батлер
Cybill Cybill
Сибилл Шепард, Алисия Уитт, Кристин Барански, Диди Пфайффер, Алан Розенберг, Том Уопэт
Сайнфелд
Сайнфелд Seinfeld
Джулия Луис-Дрейфус, Джерри Сайнфелд, Джейсон Александр, Майкл Ричардс
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Келси Грэммер, Дэвид Хайд Пирс, Джон Махони, Пери Гилпин, Джейн Ливз, Дэн Батлер
Актер / Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Джордж Клуни, Энтони Эдвардс, Джулианна Маргулис, Ноа Уайли, Эрик Ла Салль, Глория Рубен, Шерри Стрингфилд
Победитель
Все номинанты
Полиция Нью-Йорка
Полиция Нью-Йорка NYPD Blue
Ким Делани, Деннис Франц, Джимми Смитс, Шэрон Лоуренс, Джеймс МакДэниэл, Gordon Clapp, Justine Miceli, Гейл О’Грейди, Николас Туртурро
Chicago Hope Chicago Hope
Питер Берг, Гектор Элизондо, Кристин Лати, Питер МакНикол, Мэнди Пэтинкин, Томас Гибсон, Адам Аркин, Джейн Брук, Вонди Кертис-Холл, Роксанн Харт, Джейми Шеридан
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
Бенджамин Брэтт, Джерри Орбак, Сэм Уотерстон, Джилл Хеннесси, Стивен Хилл, С. Ипата Меркерсон, Крис Нот
Chicago Hope Chicago Hope
Питер Берг, Гектор Элизондо, Кристин Лати, Питер МакНикол, Мэнди Пэтинкин, Томас Гибсон, Адам Аркин, Джейн Брук, Вонди Кертис-Холл, Роксанн Харт, Джейми Шеридан
Picket Fences Picket Fences
Дон Чидл, Лорен Холли, Том Скеррит, Кэти Бейкер, Рей Уолстон, Эми Акино, Kelly Connell, Fyvush Finkel, Костас Мэндилор, Марли Мэтлин, Джастин Шенкароу, Adam Wylie
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
Бенджамин Брэтт, Джерри Орбак, Сэм Уотерстон, Джилл Хеннесси, Стивен Хилл, С. Ипата Меркерсон, Крис Нот
Picket Fences Picket Fences
Дон Чидл, Лорен Холли, Том Скеррит, Кэти Бейкер, Рей Уолстон, Эми Акино, Kelly Connell, Fyvush Finkel, Костас Мэндилор, Марли Мэтлин, Джастин Шенкароу, Adam Wylie
Премия за выдающиеся заслуги
Роберт Редфорд
Роберт Редфорд
Победитель
Год проведения
Номинации

