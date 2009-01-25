Меню
Киноафиша Кинофестивали Премия Гильдии киноактеров США События Премия Гильдии киноактеров США 2009

Все фильмы-номинанты «Премия Гильдии киноактеров США» в 2009 году

Место проведения Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 25 января 2009
Актер / Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Миллионер из трущоб 8.1
Миллионер из трущоб Slumdog Millionaire
Анил Капур, Ирфан Кхан, Дев Патель, Танай Чеда, Мадур Митталь, Фрида Пинто, Ashutosh Lobo Gajiwala, Rubina Ali, Azharuddin Mohammed Ismail, Ayush Mahesh Khedekar, Tanvi Ganesh Lonkar
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Сомнение 7.5
Сомнение Doubt
Филип Сеймур Хоффман, Мэрил Стрип, Эми Адамс, Виола Дэвис
Смотреть трейлер
Загадочная история Бенджамина Баттона 8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона The Curious Case of Benjamin Button
Брэд Питт, Элиас Котеас, Джулия Ормонд, Кейт Бланшетт, Джейсон Флеминг, Джаред Харрис, Тараджи П. Хенсон, Филлис Соммервиль, Тильда Суинтон, Махершала Али
Смотреть трейлер
Фрост против Никсона 7.3
Фрост против Никсона Frost/Nixon
Кевин Бейкон, Фрэнк Ланджелла, Оливер Платт, Сэм Рокуэлл, Ребекка Холл, Тоби Джонс, Мэттью Макфейден, Майкл Шин
Смотреть трейлер
Харви Милк 6.5
Харви Милк Milk
Шон Пенн, Джош Бролин, Виктор Гарбер, Джозеф Кросс, Джеймс Франко, Эмиль Хирш, Диего Луна, Дэнис О’Хэр, Элисон Пилл
Смотреть трейлер
Актер / Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Тина Фей
Тина Фей
Студия 30
Победитель
Все номинанты
Америка Феррера
Америка Феррера
Дурнушка Бетти
Трейси Ульман
Трейси Ульман
State of the Union
Кристина Эпплгейт
Кристина Эпплгейт
Кто такая Саманта?
Мэри-Луиза Паркер
Мэри-Луиза Паркер
Дурман
Актер / Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Салли Филд
Салли Филд
Братья и сестры
Победитель
Все номинанты
Кира Седжвик
Кира Седжвик
Ищейка
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс
Безумцы
Холли Хантер
Холли Хантер
Saving Grace
Маришка Харгитей
Маришка Харгитей
Закон и порядок. Специальный корпус
Актер / Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Сомнение
Победитель
Все номинанты
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Подмена
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Рэйчел выходит замуж
Мелисса Лео
Мелисса Лео
Замерзшая река
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Дорога перемен
Актер / Выдающаяся роль актрисы второго плана
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Чтец
Победитель
Все номинанты
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Сомнение
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Вики Кристина Барселона
Тараджи П. Хенсон
Тараджи П. Хенсон
Загадочная история Бенджамина Баттона
Эми Адамс
Эми Адамс
Сомнение
Актер / Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Лора Линни
Лора Линни
Джон Адамс
Победитель
Все номинанты
Лора Дерн
Лора Дерн
Пересчет
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Бернард и Дорис
Филисия Рашад
Филисия Рашад
A Raisin in the Sun
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Coco Chanel
Актер / Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Студия 30
Победитель
Все номинанты
Джереми Пивен
Джереми Пивен
Красавцы
Тони Шэлуб
Тони Шэлуб
Дефективный детектив
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны
Блудливая Калифорния
Стив Карелл
Стив Карелл
Офис
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Хью Лори
Хью Лори
Доктор Хаус
Победитель
Все номинанты
Джеймс Спэйдер
Джеймс Спэйдер
Юристы Бостона
Уильям Шетнер
Уильям Шетнер
Юристы Бостона
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Безумцы
Майкл С. Холл
Майкл С. Холл
Декстер
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Шон Пенн
Шон Пенн
Харви Милк
Победитель
Все номинанты
Брэд Питт
Брэд Питт
Загадочная история Бенджамина Баттона
Фрэнк Ланджелла
Фрэнк Ланджелла
Фрост против Никсона
Ричард Дженкинс
Ричард Дженкинс
Посетитель
Микки Рурк
Микки Рурк
Рестлер
Актер / Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Хит Леджер
Хит Леджер
Темный рыцарь Posthumously. The award was accepted by Gary Oldman.
Победитель
Все номинанты
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Солдаты неудачи
Джош Бролин
Джош Бролин
Харви Милк
Филип Сеймур Хоффман
Филип Сеймур Хоффман
Сомнение
Дев Патель
Дев Патель
Миллионер из трущоб
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Джон Адамс
Победитель
Все номинанты
Том Уилкинсон
Том Уилкинсон
Джон Адамс
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
24: Redemption
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Пересчет
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Бернард и Дорис
Актер / Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Герои 6.8
Герои Heroes
Robert Alonzo, Austin Priester, Chris Carnel, Dane Farwell, Tim Gilbert, Troy Gilbert, Chris Howell, Horace Knight Jr., Will Leong, Саймон Ри, Mark Riccardi, Pat Romano, Spike Silver, Lee Smith, Erik Stabenau, Nancy Thurston, Samuel Le, Mark Aaron Wagner, Marcus Young, Allison Caetano, Rick Marcus, Ryan Happy, Heather Arthur
Победитель
Темный рыцарь 8.8
Темный рыцарь The Dark Knight
Rick Avery, Richard Burden, Frank P. Calzavara, Mark Chadwick, Brian Christensen, Blaise Corrigan, George Cottle, Tobiasz Daszkiewicz, Эдди Дж. Фернандез, James Fierro, Jean-Pierre Goy, Mark Harper, Sy Hollands, Terry Jackson, Paul Jennings, Luke Kearney, Rick LeFevour, Matthew LeFevour, Tom Lowell, Tony Lucken, Daniel Maldonado, Jon Maldonado, James R. Mammoser, Kevin Mathews, Tom McComas, Tim C. McHenry, Ник МакКинлесс, Rick Miller, Mark Mottram, Chris Nolte, Andy Norman, Carl Paoli, Linda Perlin, Ken Remer, Tom Struthers, Todd Rogers Terry, John Turk, Tommy Mack Turvey, Rich Wilkie, Jim Wilkey, Бастер Ривз, Wade Allen, Richard Ryan, Alicia Skirball, Natalie M. Meyer, Jodi Starnes, James Heisner, Scott Philyaw, Dean Bailey, Justo Dieguez, Brian Peters, Marie Fink, Jeff Shannon, Adam Hart, Dennis Saldana, Kevin Sorensen
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Хеллбой 2: Золотая армия 7.7
Хеллбой 2: Золотая армия Hellboy 2: The Golden Army
Bradley James Allan, Bonnie Morgan, Mike Weis, Peng Zhang, Mark Chapman
Смотреть трейлер
Побег 8.4
Побег Prison Break
Wade Eastwood, Jim Henry, James Armstrong, Eddie Braun, Алекс Дэниелс, Courtney Farnsworth, Брент Флетчер , Tanner Gill, Steve Kelso, Hubie Kerns, Henry Kingi Jr., Джонни Мартин, Эрик Норрис, Лин Одинг, Chuck Picerni Jr., Bill Poague, Pat Romano, Mike Smith, Russell Towery, Pete Turner, Bryon Weiss, Michael Li, Greg Tracy, Victor Quintero
В лучах славы 8.7
В лучах славы Friday Night Lights
Jeff Schwan, Justin Riemer
Особо опасен! 7.1
Особо опасен! Wanted
Nick Gillard, Jophery C. Brown, Norman Douglass, Martin Hub, Eunice Huthart, Rick LeFevour, Alicia Skirball
Смотреть трейлер
Железный человек 8.3
Железный человек Iron Man
Ben Hernandez Bray, Robert Alonzo, Justus-Berumen Sandy, Jon Braver, Боб Браун, Brian Brown, Joe Bucaro III, Richard Bucher, Hal Burton, Chris Carnel, Дэвид Кастилло, Loyd Catlett, Ричард Цетрон, Norm Compton, Paul Crawford, John T. Cypert, Max Daniels, J.J. Dashnaw, Keith Splinter Davis, Vince Deadrick Jr., Paul Eliopoulos, Annie Ellis, Donna Evans, Эдди Дж. Фернандез, Greg Fitzpatrick, Christian J. Fletcher, Clay Donahue Fontenot, Damian Foster, Richie Gaona, Mark Ginther, Tad Griffith, James M. Halty, Riley Harper, Tom Harper, Gene Hartline, Rosine 'Ace' Hatem, Freddie Hice, Michael Hilow, Steve Holladay, David Hugghins, Kevin L. Jackson, Michael Justice, Shawn Kautz, Hannah Kozak, Mark Kubr, Theo Kypri, Luke LaFontaine, Matt Leonard, Brian Machleit, David Ott, Chris Palermo, Дж.Дж. Перри, Chad Randall, Rex Reddick, Jason Rodriguez, Tim Rigby, Larry Rippenkroeger, Mario Roberts, Мик Роджерс, Gilbert Rosales, Laurence Todd Rosenthal, Michael Runyard, David Schultz, Kevin Scott, Ray Siegle, Paul Sklar, Craig Stecyk, Tim Trella, Mark Aaron Wagner, Todd Warren, Keith Woulard, Callie Croughwell, Nito Larioza, Aaron Walters, Oakley Lehman, Daniel Stevens, Mike Rufino, Энтони Мартинс, Kevin Derr, Clay Cullen, Matt Baker, Andy Dylan, Brandon Johnson, Krisztian Kery, Greg Anthony, Darryl Reeves, Geo Corvera, Freddy Bouciegues, Gianni Biasetti Sr., Reid Harper, Daniel Arrias, Ava Rose Williams, Damien Moreno, Eyad Elbitar, Alvin Zalamea, Tammie Baird
Смотреть трейлер
Ищейка 8.5
Ищейка The Closer
Noon Orsatti, Spike Silver
Особо опасен! 7.1
Особо опасен! Wanted
Nick Gillard, Jophery C. Brown, Norman Douglass, Martin Hub, Eunice Huthart, Rick LeFevour, Alicia Skirball
Смотреть трейлер
В лучах славы 8.7
В лучах славы Friday Night Lights
Jeff Schwan, Justin Riemer
Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа 6.8
Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull
Pat Banta, Nikki Berwick, Jon Braver, Keith Campbell, Vince Cupone, Lauro David Chartrand-Del Valle, Ken Clark, Bob Colletti, Gary Connery, Ben Cooke, Phil Culotta, Chris Daniels, J.J. Dashnaw, Энтони Де Лонгис, John Dixon, Norman Douglass, Дэнни Дауни, Shauna Duggins, Doc Duhame, Jeremy Dunn, Thomas DuPont, Peter Epstein, Ian Eyre, Roel Failma, Stephanie Finochio, Eddie Fiola, Jeremy Fry, Tim Gallin, Charles Grisham, Roberto Gutierrez, Zach Hudson, Brett A. Jones, Mike Justus, Дэннис Кейффер, Bret Kiene, David Kilde, Shawn Patrick Lane, Paul Marini, Mike Massa, Tina McKissick, Ian McLaughlin, Дерек Мирс, Dino Muccio, Mark Norby, Casey O'Neill, Jim Palmer, Monte Rex Perlin, Christopher Place, Darrin Prescott, Mark Rayner, Эрни Рейес-младший, Shawn Robinson, Markos Rounthwaite, Paul E. Short, Keith Siglinger, Gunter Simon, Брайан Симпсон, Gary Ray Stearns, Melissa R. Stubbs, Trampas Thompson, Tim Trella, Mark Vanselow, Gary J. Wayton, Danny Wynands, Errol Sack, Arnold Chon, Bill Leaman, Роб Марс, Diz Sharpe, Nito Larioza, Justin Riemer, Jimmy Hart, Dean Grimes, Стюарт Ф. Уилсон, Энтони Мартинс, Ronn Surels, Kevin Derr, Ralf Koch, Adam Kirley, Clay Cullen, Craig Frosty Silva, Wade Allen, Chris LaCentra, Jodi Pynn Gabree, Matt Baker, Lee Morrison, Kenny Richards, Andy Dylan, Tyler Vogt, Дуглас Тейт, Darren Maynard, Bryan Thompson, Tracey Ruggiero, Greg Anthony, Хелена Баррет, Jared Burke, Thomas Place, Dave Pope, Kevin Patrick Burke, Дэн Браун, Steve Chang, Aaron Vexler, D.J. Surgent, Nicole Callender, Chad Hessler, Colin Follenweider, Rhys Millen, Ким Стайс, Shane Geraghty, T. Ryan Mooney, Carl Rice, Webster P. Whinery Jr., Naomi Peters, Rich Rutherford, Kevin Rogers, Jonah Deocampo, Gabriel Hansen, Jeff Medeiros, Steve Terada, Nicole Surels, Luci Romberg, Don Abbatiello, Holland Diaz, Pete Klein, Jonathan Arthur, Samantha MacIvor, Bryan Farrell Wilson, Darren Sharpe, Тимоти Йолих, Victor Paguia, Justin Gant, David LaVera, Drew Leary, Anthony Vincent, Tom Cohan, Katie Eischen, Brian Knutson, David McSweeney, Audi Resendez, Mark Fichera, Aja Frary, Amber Beckman, Randy Haynie, Jennifer Torriero, Krister Peterson, Rich Bodner
Смотреть трейлер
Отряд «Антитеррор»
Отряд «Антитеррор» The Unit
Troy Brown, J.J. Dashnaw, Эдди Дж. Фернандез, Oakley Lehman
Хеллбой 2: Золотая армия 7.7
Хеллбой 2: Золотая армия Hellboy 2: The Golden Army
Bradley James Allan, Bonnie Morgan, Mike Weis, Peng Zhang, Mark Chapman
Смотреть трейлер
Железный человек 8.3
Железный человек Iron Man
Ben Hernandez Bray, Robert Alonzo, Justus-Berumen Sandy, Jon Braver, Боб Браун, Brian Brown, Joe Bucaro III, Richard Bucher, Hal Burton, Chris Carnel, Дэвид Кастилло, Loyd Catlett, Ричард Цетрон, Norm Compton, Paul Crawford, John T. Cypert, Max Daniels, J.J. Dashnaw, Keith Splinter Davis, Vince Deadrick Jr., Paul Eliopoulos, Annie Ellis, Donna Evans, Эдди Дж. Фернандез, Greg Fitzpatrick, Christian J. Fletcher, Clay Donahue Fontenot, Damian Foster, Richie Gaona, Mark Ginther, Tad Griffith, James M. Halty, Riley Harper, Tom Harper, Gene Hartline, Rosine 'Ace' Hatem, Freddie Hice, Michael Hilow, Steve Holladay, David Hugghins, Kevin L. Jackson, Michael Justice, Shawn Kautz, Hannah Kozak, Mark Kubr, Theo Kypri, Luke LaFontaine, Matt Leonard, Brian Machleit, David Ott, Chris Palermo, Дж.Дж. Перри, Chad Randall, Rex Reddick, Jason Rodriguez, Tim Rigby, Larry Rippenkroeger, Mario Roberts, Мик Роджерс, Gilbert Rosales, Laurence Todd Rosenthal, Michael Runyard, David Schultz, Kevin Scott, Ray Siegle, Paul Sklar, Craig Stecyk, Tim Trella, Mark Aaron Wagner, Todd Warren, Keith Woulard, Callie Croughwell, Nito Larioza, Aaron Walters, Oakley Lehman, Daniel Stevens, Mike Rufino, Энтони Мартинс, Kevin Derr, Clay Cullen, Matt Baker, Andy Dylan, Brandon Johnson, Krisztian Kery, Greg Anthony, Darryl Reeves, Geo Corvera, Freddy Bouciegues, Gianni Biasetti Sr., Reid Harper, Daniel Arrias, Ava Rose Williams, Damien Moreno, Eyad Elbitar, Alvin Zalamea, Tammie Baird
Смотреть трейлер
Актер / Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Алек Болдуин, Джейн Краковски, Скотт Эдсит, Kevin Dotcom Brown, Тина Фей, Джуда Фридландер, Трэйси Морган, Maulik Pancholy, Кит Пауэлл, Джек МакБрайер, Катрина Боуден
Победитель
Все номинанты
Дурман 8.6
Дурман Weeds
Мэри-Луиза Паркер, Элизабет Перкинс, Джастин Кирк, Кевин Нилон, Демиан Бичир, Джули Боуэн, Энрике Кастильо, Гиллермон Диас, Хемки Мадера, Andy Milder, Jack Stehlin, Александер Гулд, Хантер Пэрриш, Элли Грант
Красавцы
Красавцы Entourage
Кевин Диллон, Эдриан Гренье, Джереми Пивен, Кевин Коннолли, Rex Lee, Перри Ривз, Джерри Феррара
Офис 8.8
Офис The Office
Мелора Хардин, Крид Брэттон, Стив Карелл, Дженна Фишер, Кейт Флэннери, Либерштейн, Пол, Крэйг Робинсон, Филлис Смит, Рэйн Уилсон, Джон Красински, Б.Дж. Новак, Эд Хелмс, Оскар Нуньес, Минди Кейлинг, Анджела Кинси, Лесли Дэвид Бэйкер, Брайан Баумгартнер
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Тери Хэтчер, Дана Дилэйни, Кайл МакЛоклен, Николетт Шеридан, Фелисити Хаффман, Андреа Бауэн, Рикардо Чавира, Марсия Кросс, James Denton, Рэйчел Дж. Фокс, Ева Лонгория, Нил МакДонаф, Шон Пифром, Даг Сэвант, Бренда Стронг, Линдси Фонсека, Joy Jorgensen, Zane Huett, Brent Kinsman, Shane Kinsman, Kendall Applegate, Joshua Logan Moore, Чарли Карвер, Макс Карвер
Актер / Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Дженьюэри Джонс, Элизабет Мосс, Брайан Бэтт, Майкл Глэдис, Джон Хэмм, Кристина Хендрикс, Винсент Картайзер, Марк Мозес, Джон Слэттери, Рич Соммер, Элисон Бри, Аарон Стэтон, Aaron Hart, Кирнан Шипка
Победитель
Все номинанты
Декстер 8.9
Декстер Dexter
Джеймс Римар, Джимми Смитс, Джули Бенц, Десмонд Хэррингтон, Kristin Dattilo, Майкл С. Холл, C.S. Lee, Дэвид Рэмси, Лорен Луна Велес, Дэвид Зайас, Jason Manuel Olazábal, Дженнифер Карпентер, Валери Крус, Кристина Робинсон, Престон Бэйли
Юристы Бостона 8.4
Юристы Бостона Boston Legal
Кэндис Берген, Уильям Шетнер, Джеймс Спэйдер, Саффрон Берроуз, Кристиан Клеменсон, Тараджи П. Хенсон, Джон Ларрокетт, Гари Энтони Уильямс, Тара Саммерс
Доктор Хаус
Доктор Хаус House M.D.
Роберт Шон Леонард, Омар Эппс, Лиза Эдельштейн, Питер Джекобсон, Хью Лори, Дженнифер Моррисон, Кэл Пенн, Джесси Спенсер, Оливия Уайлд
Ищейка 8.5
Ищейка The Closer
Кира Седжвик, Дж. У. Бэйли, Майкл Пол Чан, Рэймонд Крус, Тони Денисон, Роберт Госсетт, Джина Равера, Дж.К. Симмонс, Джон Тенни, Кори Рейнольдс, Phillip P. Keene
Премия за выдающиеся заслуги
Джеймс Эрл Джонс
Джеймс Эрл Джонс
Победитель
Премия Ральфа Моргана
Джордж Коу
Джордж Коу
Победитель
