Кинофестивали
Премия Гильдии киноактеров США
События
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Все фильмы-номинанты «Премия Гильдии киноактеров США» в 1999 году
Место проведения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
7 марта 1999
Актер / Выдающееся исполнение актерского состава
7.1
Влюбленный Шекспир
Shakespeare in Love
Колин Ферт, Бен Аффлек, Гвинет Пэлтроу, Саймон Кэллоу, Джуди Денч, Джозеф Файнс, Джеффри Раш, Имелда Стонтон, Джим Картер, Мартин Клунес, Энтони Шер, Том Уилкинсон, Марк Уильямс
Победитель
Все номинанты
Waking Ned Devine
Waking Ned
Иэн Бэннен, Финола Флэнаган, Дэвид Келли, Сьюзэн Линч, Джеймс Несбитт
9.0
Жизнь прекрасна
La Vita è bella / Life is Beautiful
Роберто Бениньи, Николетта Браски, Хорст Буххольц, Мариса Паредес, Бини-Бустрич, Giorgio Cantarini, Жустино Дурано, Америго Фонтани, Giuliana Lojodice
Смотреть трейлер
8.2
Спасти рядового Райана
Saving Private Ryan
Том Хэнкс, Мэтт Дэймон, Джованни Рибизи, Джереми Дэвис, Барри Пеппер, Том Сайзмор, Вин Дизель, Адам Голдберг, Эдвард Бернс
Смотреть трейлер
Waking Ned Devine
Waking Ned
Иэн Бэннен, Финола Флэнаган, Дэвид Келли, Сьюзэн Линч, Джеймс Несбитт
7.1
Голосок
Little voice
Юэн МакГрегор, Майкл Кейн, Бренда Блетин, Джим Бродбент, Джейн Хоррокс, Аннет Бэдленд, Филип Джексон
9.0
Жизнь прекрасна
La Vita è bella / Life is Beautiful
Роберто Бениньи, Николетта Браски, Хорст Буххольц, Мариса Паредес, Бини-Бустрич, Giorgio Cantarini, Жустино Дурано, Америго Фонтани, Giuliana Lojodice
Смотреть трейлер
8.2
Спасти рядового Райана
Saving Private Ryan
Том Хэнкс, Мэтт Дэймон, Джованни Рибизи, Джереми Дэвис, Барри Пеппер, Том Сайзмор, Вин Дизель, Адам Голдберг, Эдвард Бернс
Смотреть трейлер
7.1
Голосок
Little voice
Юэн МакГрегор, Майкл Кейн, Бренда Блетин, Джим Бродбент, Джейн Хоррокс, Аннет Бэдленд, Филип Джексон
Показать всех номинантов
Актер / Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Трейси Ульман
Tracey Takes On...
Победитель
Все номинанты
Калиста Флокхарт
Ally McBeal
Лиза Кудроу
Друзья
Джулия Луис-Дрейфус
Сайнфелд
Amy Pietz
Caroline in the City
Показать всех номинантов
Актер / Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Джулианна Маргулис
Скорая помощь
Победитель
Все номинанты
Кристин Лати
Chicago Hope
Джиллиан Андерсон
Секретные материалы
Ким Делани
Полиция Нью-Йорка
Энни Поттс
Any Day Now
Показать всех номинантов
Актер / Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Гвинет Пэлтроу
Влюбленный Шекспир
Победитель
Все номинанты
Мэрил Стрип
Истинные ценности
Эмили Уотсон
Хилари и Джеки
Кейт Бланшетт
Елизавета
Джейн Хоррокс
Голосок
Показать всех номинантов
Актер / Выдающаяся роль актрисы второго плана
Кэти Бейтс
Основные цвета
Победитель
Все номинанты
Бренда Блетин
Голосок
Линн Редгрейв
Боги и монстры
Рэйчел Гриффитс
Хилари и Джеки
Джуди Денч
Влюбленный Шекспир
Показать всех номинантов
Актер / Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Анджелина Джоли
Джиа
Победитель
Все номинанты
Мэри Стинберген
About Sarah
Энн-Маргрет
Life of the Party: The Pamela Harriman Story
Стокард Чэннинг
The Baby Dance
Олимпия Дукакис
More Tales of the City
Показать всех номинантов
Актер / Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Майкл Джей Фокс
Spin City
Победитель
Все номинанты
Джейсон Александр
Сайнфелд
Келси Грэммер
Фрейзер
Дэвид Хайд Пирс
Фрейзер
Питер МакНикол
Ally McBeal
Показать всех номинантов
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Сэм Уотерстон
Закон и порядок
Победитель
Все номинанты
Дэвид Духовны
Секретные материалы
Энтони Эдвардс
Скорая помощь
Джимми Смитс
Полиция Нью-Йорка
Деннис Франц
Полиция Нью-Йорка
Показать всех номинантов
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Роберто Бениньи
Жизнь прекрасна
Победитель
Все номинанты
Ник Нолти
Скорбь
Том Хэнкс
Спасти рядового Райана
Иэн МакКеллен
Боги и монстры
Джозеф Файнс
Влюбленный Шекспир
Показать всех номинантов
Актер / Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Роберт Дювалл
Гражданский иск
Победитель
Все номинанты
Дэвид Келли
Waking Ned Devine
Билли Боб Торнтон
Простой план
Джеймс Коберн
Скорбь
Джеффри Раш
Влюбленный Шекспир
Показать всех номинантов
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Кристофер Рив
Rear Window
Победитель
Все номинанты
Джеймс Гарнер
Legalese
Бен Кингсли
The Tale of Sweeney Todd
Чарльз С. Даттон
Blind Faith
Рэй Лиотта
The Rat Pack
Стэнли Туччи
Winchell
Показать всех номинантов
Актер / Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Ally McBeal
Ally McBeal
Калиста Флокхарт, Питер МакНикол, Гил Беллоуз, Лиза Николь Карсон, Джейн Краковски, Люси Лью, Vonda Shepard, Courtney Thorne-Smith, Портия де Росси, Грег Джерманн
Победитель
Ally McBeal
Ally McBeal
Калиста Флокхарт, Питер МакНикол, Гил Беллоуз, Лиза Николь Карсон, Джейн Краковски, Люси Лью, Vonda Shepard, Courtney Thorne-Smith, Портия де Росси, Грег Джерманн
Победитель
Все номинанты
8.4
Третья планета от Солнца
3rd Rock from the Sun
Уэйн Найт, Джон Литгоу, Джейн Кертин, Кристен Джонстон, Джозеф Гордон-Левитт, Симби Хали, Френч Стюарт, Elmarie Wendel
8.3
Фрейзер
Frasier
Келси Грэммер, Дэвид Хайд Пирс, Джон Махони, Пери Гилпин, Джейн Ливз
8.2
Друзья
Friends
Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер
8.4
Третья планета от Солнца
3rd Rock from the Sun
Уэйн Найт, Джон Литгоу, Джейн Кертин, Кристен Джонстон, Джозеф Гордон-Левитт, Симби Хали, Френч Стюарт, Elmarie Wendel
8.2
Друзья
Friends
Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер
Everybody Loves Raymond
Everybody Loves Raymond
Питер Бойл, Брэд Гэррет, Патриция Хитон, Дорис Робертс, Рэй Романо, Madylin Sweeten
Показать всех номинантов
Актер / Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
8.3
Скорая помощь
ER
Джордж Клуни, Энтони Эдвардс, Джулианна Маргулис, Ноа Уайли, Laura Innes, Алекс Кингстон, Эрик Ла Салль, Келли Мартин, Пол Маккрейн, Глория Рубен
Победитель
8.3
Скорая помощь
ER
Джордж Клуни, Энтони Эдвардс, Джулианна Маргулис, Ноа Уайли, Laura Innes, Алекс Кингстон, Эрик Ла Салль, Келли Мартин, Пол Маккрейн, Глория Рубен
Победитель
Все номинанты
8.7
Секретные материалы
The X-Files
Джиллиан Андерсон, Дэвид Духовны, Уильям Б. Дэвис, Chris Owens, James Pickens Jr., Митч Пиледжи
8.7
Секретные материалы
The X-Files
Джиллиан Андерсон, Дэвид Духовны, Уильям Б. Дэвис, Chris Owens, James Pickens Jr., Митч Пиледжи
8.5
Закон и порядок
Law & Order
Кэри Лоуэлл, Бенджамин Брэтт, Джерри Орбак, Сэм Уотерстон, Энджи Хармон, Стивен Хилл, С. Ипата Меркерсон
Практика
The Practice
Лара Флинн Бойл, Дилан МакДермотт, Лиза Гэй Хэмилтон, Стив Харрис, Камрин Менхейм, Марла Соколофф, Келли Уильямс, Майкл Бадалуччо
Практика
The Practice
Лара Флинн Бойл, Дилан МакДермотт, Лиза Гэй Хэмилтон, Стив Харрис, Камрин Менхейм, Марла Соколофф, Келли Уильямс, Майкл Бадалуччо
8.5
Закон и порядок
Law & Order
Кэри Лоуэлл, Бенджамин Брэтт, Джерри Орбак, Сэм Уотерстон, Энджи Хармон, Стивен Хилл, С. Ипата Меркерсон
Полиция Нью-Йорка
NYPD Blue
Ким Делани, Деннис Франц, Джимми Смитс, Шэрон Лоуренс, Джеймс МакДэниэл, Andrea Thompson, Gordon Clapp, Николас Туртурро
Показать всех номинантов
Премия за выдающиеся заслуги
Кирк Дуглас
Победитель
Премия Ральфа Моргана
Kent McCord
Победитель
