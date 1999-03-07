Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Премия Гильдии киноактеров США События Премия Гильдии киноактеров США 1999

Все фильмы-номинанты «Премия Гильдии киноактеров США» в 1999 году

Место проведения Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 7 марта 1999
Актер / Выдающееся исполнение актерского состава
Влюбленный Шекспир 7.1
Влюбленный Шекспир Shakespeare in Love
Колин Ферт, Бен Аффлек, Гвинет Пэлтроу, Саймон Кэллоу, Джуди Денч, Джозеф Файнс, Джеффри Раш, Имелда Стонтон, Джим Картер, Мартин Клунес, Энтони Шер, Том Уилкинсон, Марк Уильямс
Победитель
Все номинанты
Waking Ned Devine Waking Ned
Иэн Бэннен, Финола Флэнаган, Дэвид Келли, Сьюзэн Линч, Джеймс Несбитт
Жизнь прекрасна 9.0
Жизнь прекрасна La Vita è bella / Life is Beautiful
Роберто Бениньи, Николетта Браски, Хорст Буххольц, Мариса Паредес, Бини-Бустрич, Giorgio Cantarini, Жустино Дурано, Америго Фонтани, Giuliana Lojodice
Смотреть трейлер
Спасти рядового Райана 8.2
Спасти рядового Райана Saving Private Ryan
Том Хэнкс, Мэтт Дэймон, Джованни Рибизи, Джереми Дэвис, Барри Пеппер, Том Сайзмор, Вин Дизель, Адам Голдберг, Эдвард Бернс
Смотреть трейлер
Waking Ned Devine Waking Ned
Иэн Бэннен, Финола Флэнаган, Дэвид Келли, Сьюзэн Линч, Джеймс Несбитт
Голосок 7.1
Голосок Little voice
Юэн МакГрегор, Майкл Кейн, Бренда Блетин, Джим Бродбент, Джейн Хоррокс, Аннет Бэдленд, Филип Джексон
Жизнь прекрасна 9.0
Жизнь прекрасна La Vita è bella / Life is Beautiful
Роберто Бениньи, Николетта Браски, Хорст Буххольц, Мариса Паредес, Бини-Бустрич, Giorgio Cantarini, Жустино Дурано, Америго Фонтани, Giuliana Lojodice
Смотреть трейлер
Спасти рядового Райана 8.2
Спасти рядового Райана Saving Private Ryan
Том Хэнкс, Мэтт Дэймон, Джованни Рибизи, Джереми Дэвис, Барри Пеппер, Том Сайзмор, Вин Дизель, Адам Голдберг, Эдвард Бернс
Смотреть трейлер
Голосок 7.1
Голосок Little voice
Юэн МакГрегор, Майкл Кейн, Бренда Блетин, Джим Бродбент, Джейн Хоррокс, Аннет Бэдленд, Филип Джексон
Актер / Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Трейси Ульман
Трейси Ульман
Tracey Takes On...
Победитель
Все номинанты
Калиста Флокхарт
Калиста Флокхарт
Ally McBeal
Лиза Кудроу
Лиза Кудроу
Друзья
Джулия Луис-Дрейфус
Джулия Луис-Дрейфус
Сайнфелд
Amy Pietz
Caroline in the City
Актер / Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Джулианна Маргулис
Джулианна Маргулис
Скорая помощь
Победитель
Все номинанты
Кристин Лати
Chicago Hope
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон
Секретные материалы
Ким Делани
Полиция Нью-Йорка
Энни Поттс
Энни Поттс
Any Day Now
Актер / Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Влюбленный Шекспир
Победитель
Все номинанты
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Истинные ценности
Эмили Уотсон
Эмили Уотсон
Хилари и Джеки
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Елизавета
Джейн Хоррокс
Джейн Хоррокс
Голосок
Актер / Выдающаяся роль актрисы второго плана
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Основные цвета
Победитель
Все номинанты
Бренда Блетин
Голосок
Линн Редгрейв
Боги и монстры
Рэйчел Гриффитс
Рэйчел Гриффитс
Хилари и Джеки
Джуди Денч
Джуди Денч
Влюбленный Шекспир
Актер / Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Джиа
Победитель
Все номинанты
Мэри Стинберген
Мэри Стинберген
About Sarah
Энн-Маргрет
Энн-Маргрет
Life of the Party: The Pamela Harriman Story
Стокард Чэннинг
Стокард Чэннинг
The Baby Dance
Олимпия Дукакис
Олимпия Дукакис
More Tales of the City
Актер / Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс
Spin City
Победитель
Все номинанты
Джейсон Александр
Джейсон Александр
Сайнфелд
Келси Грэммер
Келси Грэммер
Фрейзер
Дэвид Хайд Пирс
Фрейзер
Питер МакНикол
Питер МакНикол
Ally McBeal
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Сэм Уотерстон
Сэм Уотерстон
Закон и порядок
Победитель
Все номинанты
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны
Секретные материалы
Энтони Эдвардс
Энтони Эдвардс
Скорая помощь
Джимми Смитс
Джимми Смитс
Полиция Нью-Йорка
Деннис Франц
Полиция Нью-Йорка
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Роберто Бениньи
Роберто Бениньи
Жизнь прекрасна
Победитель
Все номинанты
Ник Нолти
Ник Нолти
Скорбь
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Спасти рядового Райана
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Боги и монстры
Джозеф Файнс
Джозеф Файнс
Влюбленный Шекспир
Актер / Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
Гражданский иск
Победитель
Все номинанты
Дэвид Келли
Waking Ned Devine
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
Простой план
Джеймс Коберн
Джеймс Коберн
Скорбь
Джеффри Раш
Джеффри Раш
Влюбленный Шекспир
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Кристофер Рив
Кристофер Рив
Rear Window
Победитель
Все номинанты
Джеймс Гарнер
Джеймс Гарнер
Legalese
Бен Кингсли
Бен Кингсли
The Tale of Sweeney Todd
Чарльз С. Даттон
Чарльз С. Даттон
Blind Faith
Рэй Лиотта
Рэй Лиотта
The Rat Pack
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Winchell
Актер / Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Ally McBeal Ally McBeal
Калиста Флокхарт, Питер МакНикол, Гил Беллоуз, Лиза Николь Карсон, Джейн Краковски, Люси Лью, Vonda Shepard, Courtney Thorne-Smith, Портия де Росси, Грег Джерманн
Победитель
Ally McBeal Ally McBeal
Калиста Флокхарт, Питер МакНикол, Гил Беллоуз, Лиза Николь Карсон, Джейн Краковски, Люси Лью, Vonda Shepard, Courtney Thorne-Smith, Портия де Росси, Грег Джерманн
Победитель
Все номинанты
Третья планета от Солнца 8.4
Третья планета от Солнца 3rd Rock from the Sun
Уэйн Найт, Джон Литгоу, Джейн Кертин, Кристен Джонстон, Джозеф Гордон-Левитт, Симби Хали, Френч Стюарт, Elmarie Wendel
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Келси Грэммер, Дэвид Хайд Пирс, Джон Махони, Пери Гилпин, Джейн Ливз
Друзья 8.2
Друзья Friends
Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер
Третья планета от Солнца 8.4
Третья планета от Солнца 3rd Rock from the Sun
Уэйн Найт, Джон Литгоу, Джейн Кертин, Кристен Джонстон, Джозеф Гордон-Левитт, Симби Хали, Френч Стюарт, Elmarie Wendel
Друзья 8.2
Друзья Friends
Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Питер Бойл, Брэд Гэррет, Патриция Хитон, Дорис Робертс, Рэй Романо, Madylin Sweeten
Актер / Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Джордж Клуни, Энтони Эдвардс, Джулианна Маргулис, Ноа Уайли, Laura Innes, Алекс Кингстон, Эрик Ла Салль, Келли Мартин, Пол Маккрейн, Глория Рубен
Победитель
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Джордж Клуни, Энтони Эдвардс, Джулианна Маргулис, Ноа Уайли, Laura Innes, Алекс Кингстон, Эрик Ла Салль, Келли Мартин, Пол Маккрейн, Глория Рубен
Победитель
Все номинанты
Секретные материалы 8.7
Секретные материалы The X-Files
Джиллиан Андерсон, Дэвид Духовны, Уильям Б. Дэвис, Chris Owens, James Pickens Jr., Митч Пиледжи
Секретные материалы 8.7
Секретные материалы The X-Files
Джиллиан Андерсон, Дэвид Духовны, Уильям Б. Дэвис, Chris Owens, James Pickens Jr., Митч Пиледжи
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
Кэри Лоуэлл, Бенджамин Брэтт, Джерри Орбак, Сэм Уотерстон, Энджи Хармон, Стивен Хилл, С. Ипата Меркерсон
Практика
Практика The Practice
Лара Флинн Бойл, Дилан МакДермотт, Лиза Гэй Хэмилтон, Стив Харрис, Камрин Менхейм, Марла Соколофф, Келли Уильямс, Майкл Бадалуччо
Практика
Практика The Practice
Лара Флинн Бойл, Дилан МакДермотт, Лиза Гэй Хэмилтон, Стив Харрис, Камрин Менхейм, Марла Соколофф, Келли Уильямс, Майкл Бадалуччо
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
Кэри Лоуэлл, Бенджамин Брэтт, Джерри Орбак, Сэм Уотерстон, Энджи Хармон, Стивен Хилл, С. Ипата Меркерсон
Полиция Нью-Йорка
Полиция Нью-Йорка NYPD Blue
Ким Делани, Деннис Франц, Джимми Смитс, Шэрон Лоуренс, Джеймс МакДэниэл, Andrea Thompson, Gordon Clapp, Николас Туртурро
Премия за выдающиеся заслуги
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Победитель
Премия Ральфа Моргана
Kent McCord
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше