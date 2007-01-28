Лоррейн Бракко, Джеймс Гандольфини, Иди Фалько, Стивен Ван Зандт, Шарон Анджела, Макс Казелла, Доминик Кьянезе, Джозеф Р. Ганнасколи, Dan Grimaldi, Роберт Айлер, Майкл Империоли, Стив Ширрипа, Джэми-Линн Сиглер, Тони Сирико, Аида Туртурро, Maureen Van Zandt, Фрэнк Винсент
8.5
ДэдвудDeadwood
Брэд Дуриф, Джеффри Джоунс, Пауэрс Бут, Брайан Кокс, Джим Бивер, Шон Бриджерс, У. Эрл Браун, Дэйтон Калли, Ким Диккенс, Анна Ганн, Джон Хоукс, Паула Малкомсон, Джералд МакРэйни, Иэн МакШейн, Тимоти Олифант, Молли Паркер, Леон Риппи, Уильям Сэндерсон, Брент Секстон, Робин Вайгерт, Титус Уэлливер, Bree Seanna Wall
Кэндис Берген, Уильям Шетнер, Джеймс Спэйдер, Рене Обержонуа, Крэйг Бирко, Джули Боуэн, Марк Вэлли
8.5
8.7
8.4
