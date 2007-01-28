Меню
Премия Гильдии киноактеров США

Все фильмы-номинанты «Премия Гильдии киноактеров США» в 2007 году

Место проведения Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 28 января 2007
Актер / Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Маленькая мисс Счастье 7.4
Маленькая мисс Счастье Little Miss Sunshine
Алан Аркин, Тони Коллетт, Грег Киннир, Стив Карелл, Пол Дано, Эбигэйл Бреслин
Победитель
Маленькая мисс Счастье 7.4
Маленькая мисс Счастье Little Miss Sunshine
Алан Аркин, Тони Коллетт, Грег Киннир, Стив Карелл, Пол Дано, Эбигэйл Бреслин
Победитель
Отступники 8.3
Отступники The Departed
Леонардо ДиКаприо, Джек Николсон, Марк Уолберг, Алек Болдуин, Мэтт Дэймон, Мартин Шин, Энтони Андерсон, Вера Фармига, Рэй Уинстон
Отступники 8.3
Отступники The Departed
Леонардо ДиКаприо, Джек Николсон, Марк Уолберг, Алек Болдуин, Мэтт Дэймон, Мартин Шин, Энтони Андерсон, Вера Фармига, Рэй Уинстон
Бобби 7.3
Бобби Bobby
Энтони Хопкинс, Хелен Хант, Деми Мур, Кристиан Слэйтер, Шэрон Стоун, Эмилио Эстевес, Лоуренс Фишберн, Уильям Х. Мэйси, Мартин Шин, Элайджа Вуд, Хэрри Белафонте, Хизер Грэм, Джошуа Джексон, Эштон Кутчер, Джой Брайант, Ник Кэннон, Фредди Родригес, Дэвид Крамхолц, Шайа ЛаБаф, Линдси Лохан, Джейкоб Варгас, Мэри Элизабет Уинстед, Брайан Джерати, Светлана Меткина
Девушки мечты 7.1
Девушки мечты Dreamgirls
Дэнни Гловер, Эдди Мерфи, Джейми Фокс, Хинтон Бэттл, Бейонсе Ноулз, Шарон Лил, Кит Робинсон, Аника Нони Роуз, Дженнифер Хадсон
Вавилон 7.6
Вавилон Babel
Брэд Питт, Кейт Бланшетт, Адриана Барраса, Гаэль Гарсия Берналь, Ринко Кикути, Кодзи Якусе
Девушки мечты 7.1
Девушки мечты Dreamgirls
Дэнни Гловер, Эдди Мерфи, Джейми Фокс, Хинтон Бэттл, Бейонсе Ноулз, Шарон Лил, Кит Робинсон, Аника Нони Роуз, Дженнифер Хадсон
Бобби 7.3
Бобби Bobby
Энтони Хопкинс, Хелен Хант, Деми Мур, Кристиан Слэйтер, Шэрон Стоун, Эмилио Эстевес, Лоуренс Фишберн, Уильям Х. Мэйси, Мартин Шин, Элайджа Вуд, Хэрри Белафонте, Хизер Грэм, Джошуа Джексон, Эштон Кутчер, Джой Брайант, Ник Кэннон, Фредди Родригес, Дэвид Крамхолц, Шайа ЛаБаф, Линдси Лохан, Джейкоб Варгас, Мэри Элизабет Уинстед, Брайан Джерати, Светлана Меткина
Актер / Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Америка Феррера
Америка Феррера
Дурнушка Бетти
Все номинанты
Джулия Луис-Дрейфус
Джулия Луис-Дрейфус
The New Adventures of Old Christine
Фелисити Хаффман
Фелисити Хаффман
Отчаянные домохозяйки
Джейми Прессли
Джейми Прессли
Меня зовут Эрл
Меган Маллалли
Меган Маллалли
Уилл и Грейс
Мэри-Луиза Паркер
Мэри-Луиза Паркер
Дурман
Актер / Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Chandra Wilson
Анатомия страсти
Все номинанты
Патрисия Аркетт
Патрисия Аркетт
Медиум
Кира Седжвик
Кира Седжвик
Ищейка
Маришка Харгитей
Маришка Харгитей
Закон и порядок. Специальный корпус
Иди Фалько
Иди Фалько
Сопрано
Актер / Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Королева
Все номинанты
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Как малые дети
Джуди Денч
Джуди Денч
Скандальный дневник
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Возвращение
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Дьявол носит Prada
Актер / Выдающаяся роль актрисы второго плана
Дженнифер Хадсон
Дженнифер Хадсон
Девушки мечты
Все номинанты
Эбигэйл Бреслин
Эбигэйл Бреслин
Маленькая мисс Счастье
Ринко Кикути
Ринко Кикути
Вавилон
Адриана Барраса
Адриана Барраса
Вавилон
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Скандальный дневник
Актер / Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Елизавета I
Все номинанты
Грета Скакки
Грета Скакки
Broken Trail
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
Mrs. Harris
Ширли Джонс
Ширли Джонс
Hidden Places
Клорис Личмен
Клорис Личмен
Mrs. Harris
Актер / Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Студия 30
Все номинанты
Стив Карелл
Стив Карелл
Офис
Джереми Пивен
Джереми Пивен
Красавцы
Джейсон Ли
Джейсон Ли
Меня зовут Эрл
Тони Шэлуб
Тони Шэлуб
Дефективный детектив
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Хью Лори
Хью Лори
Доктор Хаус
Все номинанты
Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини
Сопрано
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
24 часа
Джеймс Спэйдер
Джеймс Спэйдер
Юристы Бостона
Майкл С. Холл
Майкл С. Холл
Декстер
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Последний король Шотландии
Все номинанты
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Полу-Нельсон
Питер О’Брайэн
Венера
Уилл Смит
Уилл Смит
В погоне за счастьем
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Кровавый алмаз
Актер / Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Девушки мечты
Все номинанты
Джеки Эрл Хэйли
Джеки Эрл Хэйли
Как малые дети
Джимон Хонсу
Джимон Хонсу
Кровавый алмаз
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Отступники
Алан Аркин
Алан Аркин
Маленькая мисс Счастье
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Елизавета I
Все номинанты
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
Broken Trail
Мэттью Перри
Мэттью Перри
The Ron Clark Story
Томас Хейден Черч
Томас Хейден Черч
Broken Trail
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
Ночные кошмары и фантастические видения
Актер / Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Отряд «Антитеррор»
Отряд «Антитеррор» The Unit
Кэйнин Дж. Хауэлл
Королевство 7.2
Королевство The Kingdom
Brian Brown
Актер / Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Офис 8.8
Офис The Office
Мелора Хардин, Стив Карелл, Дэвид Денман, Дженна Фишер, Кейт Флэннери, Либерштейн, Пол, Филлис Смит, Рэйн Уилсон, Джон Красински, Б.Дж. Новак, Оскар Нуньес, Минди Кейлинг, Анджела Кинси, Лесли Дэвид Бэйкер, Брайан Баумгартнер
Победитель
Офис 8.8
Офис The Office
Мелора Хардин, Стив Карелл, Дэвид Денман, Дженна Фишер, Кейт Флэннери, Либерштейн, Пол, Филлис Смит, Рэйн Уилсон, Джон Красински, Б.Дж. Новак, Оскар Нуньес, Минди Кейлинг, Анджела Кинси, Лесли Дэвид Бэйкер, Брайан Баумгартнер
Победитель
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Тери Хэтчер, Кайл МакЛоклен, Николетт Шеридан, Фелисити Хаффман, Элфри Вудард, Андреа Бауэн, Ричард Берджи, Рикардо Чавира, Марсия Кросс, James Denton, Kathryn Joosten, Ева Лонгория, Лори Меткаф, Шон Пифром, Даг Сэвант, Дюгрей Скотт, Бренда Стронг, Кирстен Уоррен, Джош Хендерсон, Joy Jorgensen, Zane Huett, Brent Kinsman, Shane Kinsman, Мехкад Брукс, Nashawn Kearse
Дурнушка Бетти 7.9
Дурнушка Бетти Ugly Betty
Ванесса Уильямс, Алан Дэйл, Эшли Дженсен, Эрик Мэбиас, Анна Ортис, Тони Плана, Стелио Саванте, Кевин Суссман, Америка Феррера, Becki Newton, Майкл Юри, Mark Indelicato
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Тери Хэтчер, Кайл МакЛоклен, Николетт Шеридан, Фелисити Хаффман, Элфри Вудард, Андреа Бауэн, Ричард Берджи, Рикардо Чавира, Марсия Кросс, James Denton, Kathryn Joosten, Ева Лонгория, Лори Меткаф, Шон Пифром, Даг Сэвант, Дюгрей Скотт, Бренда Стронг, Кирстен Уоррен, Джош Хендерсон, Joy Jorgensen, Zane Huett, Brent Kinsman, Shane Kinsman, Мехкад Брукс, Nashawn Kearse
Красавцы
Красавцы Entourage
Деби Мейзар, Кевин Диллон, Эдриан Гренье, Джереми Пивен, Кевин Коннолли, Rex Lee, Перри Ривз, Джерри Феррара
Красавцы
Красавцы Entourage
Деби Мейзар, Кевин Диллон, Эдриан Гренье, Джереми Пивен, Кевин Коннолли, Rex Lee, Перри Ривз, Джерри Феррара
Дурман 8.6
Дурман Weeds
Мэри-Луиза Паркер, Элизабет Перкинс, Джастин Кирк, Кевин Нилон, Мартин Донован, Романи Малко, Andy Milder, Indigo, Тони Патано, Maulik Pancholy, Александер Гулд, Иден Шер, Хантер Пэрриш, Элли Грант
Дурнушка Бетти 7.9
Дурнушка Бетти Ugly Betty
Ванесса Уильямс, Алан Дэйл, Эшли Дженсен, Эрик Мэбиас, Анна Ортис, Тони Плана, Стелио Саванте, Кевин Суссман, Америка Феррера, Becki Newton, Майкл Юри, Mark Indelicato
Дурман 8.6
Дурман Weeds
Мэри-Луиза Паркер, Элизабет Перкинс, Джастин Кирк, Кевин Нилон, Мартин Донован, Романи Малко, Andy Milder, Indigo, Тони Патано, Maulik Pancholy, Александер Гулд, Иден Шер, Хантер Пэрриш, Элли Грант
Актер / Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Патрик Демпси, Кэтрин Хейгл, Кейт Уолш, Джастин Чэмберс, Эрик Дэйн, Сандра О, James Pickens Jr., Эллен Помпео, Сара Рамирес, Исайя Вашингтон, Chandra Wilson, Т.Р. Найт, Sarah Utterback
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Патрик Демпси, Кэтрин Хейгл, Кейт Уолш, Джастин Чэмберс, Эрик Дэйн, Сандра О, James Pickens Jr., Эллен Помпео, Сара Рамирес, Исайя Вашингтон, Chandra Wilson, Т.Р. Найт, Sarah Utterback
Победитель
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Лоррейн Бракко, Джеймс Гандольфини, Иди Фалько, Стивен Ван Зандт, Шарон Анджела, Макс Казелла, Доминик Кьянезе, Джозеф Р. Ганнасколи, Dan Grimaldi, Роберт Айлер, Майкл Империоли, Стив Ширрипа, Джэми-Линн Сиглер, Тони Сирико, Аида Туртурро, Maureen Van Zandt, Фрэнк Винсент
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
Брэд Дуриф, Джеффри Джоунс, Пауэрс Бут, Брайан Кокс, Джим Бивер, Шон Бриджерс, У. Эрл Браун, Дэйтон Калли, Ким Диккенс, Анна Ганн, Джон Хоукс, Паула Малкомсон, Джералд МакРэйни, Иэн МакШейн, Тимоти Олифант, Молли Паркер, Леон Риппи, Уильям Сэндерсон, Брент Секстон, Робин Вайгерт, Титус Уэлливер, Bree Seanna Wall
24 часа
24 часа 24
Кифер Сазерленд, Роджер Кросс, Kim Raver, Джин Смарт, Джейн Эткинсон, Джуди Чиччолелла, Грегори Итцин, Луис Ломбарди, Джеймс Моррисон, Гленн Моршауэр, Мэри Линн Райскаб
24 часа
24 часа 24
Кифер Сазерленд, Роджер Кросс, Kim Raver, Джин Смарт, Джейн Эткинсон, Джуди Чиччолелла, Грегори Итцин, Луис Ломбарди, Джеймс Моррисон, Гленн Моршауэр, Мэри Линн Райскаб
Юристы Бостона 8.4
Юристы Бостона Boston Legal
Кэндис Берген, Уильям Шетнер, Джеймс Спэйдер, Рене Обержонуа, Крэйг Бирко, Джули Боуэн, Марк Вэлли
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
Брэд Дуриф, Джеффри Джоунс, Пауэрс Бут, Брайан Кокс, Джим Бивер, Шон Бриджерс, У. Эрл Браун, Дэйтон Калли, Ким Диккенс, Анна Ганн, Джон Хоукс, Паула Малкомсон, Джералд МакРэйни, Иэн МакШейн, Тимоти Олифант, Молли Паркер, Леон Риппи, Уильям Сэндерсон, Брент Секстон, Робин Вайгерт, Титус Уэлливер, Bree Seanna Wall
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Лоррейн Бракко, Джеймс Гандольфини, Иди Фалько, Стивен Ван Зандт, Шарон Анджела, Макс Казелла, Доминик Кьянезе, Джозеф Р. Ганнасколи, Dan Grimaldi, Роберт Айлер, Майкл Империоли, Стив Ширрипа, Джэми-Линн Сиглер, Тони Сирико, Аида Туртурро, Maureen Van Zandt, Фрэнк Винсент
Юристы Бостона 8.4
Юристы Бостона Boston Legal
Кэндис Берген, Уильям Шетнер, Джеймс Спэйдер, Рене Обержонуа, Крэйг Бирко, Джули Боуэн, Марк Вэлли
Премия за выдающиеся заслуги
Джули Эндрюс
Джули Эндрюс
Премия Ральфа Моргана
Скотт Уилсон
Скотт Уилсон
Год проведения
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
