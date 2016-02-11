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Отрочество. Трейлер
Отрочество. Трейлер
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Дата публикации: 28 апреля 2014
Отрочество
– Многолетний проект позволит проследить развитие реального человека с момента рождения. Уникальный шанс увидеть год за годом взросление ребенка, жизнь его родителей и изменения окружающего мира в целом.
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fanbunga
11 февраля 2016, 00:16
Ответ на сообщение peacefrog от 28/09/2014 - 23:24:04
Почти трехчасовой фильм
Я это поняла только когда титры пошли, я на часы посмотрела - ого! Не ощущается размер, пока смотришь. А столько всего... Успела повеселиться, взгрустнуть, умилиться, вздремнуть, прибалдеть от восторга (накатывали моменты). Можно с любого места смотреть, в принципе, в героев все равно влюбишься.
Эпохальная штука. При том спонтанно, непосредственно и сиюминутно. И в этой своей сиюминутности донельзя очаровательно.
Такое чувство, что американцам особо некогда расслабляться, даже в детстве. Все у них не просто. Детвора шагает на премьеру ГП не абы как, а в мантиях и с палочками, словно так положено. И их непрерывно воспитывают все, кому не лень, лет до 20. Мы как-то проще росли. И сами себя воспитывали, лет с 10.
11 февраля 2016, 00:16
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Почти трехчасовой фильм
Я это поняла только когда титры пошли, я на часы посмотрела - ого! Не ощущается размер, пока смотришь. А столько всего... Успела повеселиться, взгрустнуть, умилиться, вздремнуть, прибалдеть от восторга (накатывали моменты). Можно с любого места смотреть, в принципе, в героев все равно влюбишься.
Эпохальная штука. При том спонтанно, непосредственно и сиюминутно. И в этой своей сиюминутности донельзя очаровательно.
Такое чувство, что американцам особо некогда расслабляться, даже в детстве. Все у них не просто. Детвора шагает на премьеру ГП не абы как, а в мантиях и с палочками, словно так положено. И их непрерывно воспитывают все, кому не лень, лет до 20. Мы как-то проще росли. И сами себя воспитывали, лет с 10.
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