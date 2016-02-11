Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Отрочество - трейлер
Киноафиша Трейлеры Отрочество. Трейлер

Отрочество. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 28 апреля 2014
Отрочество – Многолетний проект позволит проследить развитие реального человека с момента рождения. Уникальный шанс увидеть год за годом взросление ребенка, жизнь его родителей и изменения окружающего мира в целом.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
fanbunga 11 февраля 2016, 00:16
Ответ на сообщение peacefrog от 28/09/2014 - 23:24:04


Почти трехчасовой фильм

Я это поняла только когда титры пошли, я на часы посмотрела - ого! Не ощущается размер, пока смотришь. А столько всего... Успела повеселиться, взгрустнуть, умилиться, вздремнуть, прибалдеть от восторга (накатывали моменты). Можно с любого места смотреть, в принципе, в героев все равно влюбишься.

Эпохальная штука. При том спонтанно, непосредственно и сиюминутно. И в этой своей сиюминутности донельзя очаровательно.

Такое чувство, что американцам особо некогда расслабляться, даже в детстве. Все у них не просто. Детвора шагает на премьеру ГП не абы как, а в мантиях и с палочками, словно так положено. И их непрерывно воспитывают все, кому не лень, лет до 20. Мы как-то проще росли. И сами себя воспитывали, лет с 10.
11 февраля 2016, 00:16 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

8.2 Отрочество
Отрочество драма, 2014, США
Рыжая Соня - дублированный трейлер 01:58
Рыжая Соня  дублированный трейлер
Эдем - дублированный трейлер 02:11
Эдем  дублированный трейлер
Герои анекдотов - трейлер 02:16
Герои анекдотов  трейлер
Вниз - трейлер 01:40
Вниз  трейлер
Яга на нашу голову - тизер 01:18
Яга на нашу голову  тизер
Мокрячок Попай - дублированный трейлер 01:27
Мокрячок Попай  дублированный трейлер
Горыныч - тизер-трейлер 00:54
Горыныч  тизер-трейлер
Буратино - основной трейлер 01:44
Буратино  основной трейлер
Август - первый трейлер 02:39
Август  первый трейлер
Геля - трейлер 02:23
Геля  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше