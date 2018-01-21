Все фильмы-номинанты «Премия Гильдии киноактеров США» в 2018 году
Место проведенияЛос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения21 января 2018
24-я ежегодная церемония вручения наград Гильдии киноактеров прошла в воскресенье, 21 января 2018, а номинантов успели объявить еще до конца 2017 года – 13 декабря. Ведущей церемонии стала актриса Кристен Белл - впервые за всю историю существования этой премии, поскольку раньше у нее ведущих никогда не было.
Luis Miguel Arranz, Ferenc Berecz, Richard Bradshaw, Jonathan Cohen, David Cronnelly, Vladimir 'Furdo' Furdik, Ángel Gómez Fernández, Rowley Irlam, Marc Redmond, Stanislav Satko, Paul Shapcott, C.C. Smiff, Marek Toth, Райчо Василев, Paul Howell, Bradley Farmer, Ким МакГэррити, Jason Oettle, Trayan Milenov-Troy, Boyan Anev, Teodor Tzolov, Nick Chopping, Ian Pead, Levan Doran, Gáspár Szabó, Michael Byrch, Radoslav Parvanov, Radoslav Ignatov, Mark Archer, Florian Robin, Fabio Santos, Sian Milne, Richard Hansen, Ryan Stuart, James Stewart, Jonny McBride, Andy Pilgrim, Jason Curle, Sonny Louis, Pete Ford, Calvin Warrington-Heasman, David R. Grant, David Newton, Jake Cox, Bobby Holland Hanton, Rob Hayns, Leona McCarron, Andrej Riabokon, Iván Orsányi, James Cox, Dan Euston, Mark Slaughter, Douglas Robson, Lewis Young, Eduardo Gago Muñoz, Leo Woodruff, Nicklas Hansson, Christopher Cox, Matt Crook, Erol Ismail, Annabel Elizabeth Wood, Lukas Tomsik, Ricardo Cruz Jr., Jonny Stockwell, Leigh Maddern, Lawrence Hansen, Oleg Podobin
Победитель
8.6
Игра престоловGame of Thrones
Luis Miguel Arranz, Ferenc Berecz, Richard Bradshaw, Jonathan Cohen, David Cronnelly, Vladimir 'Furdo' Furdik, Ángel Gómez Fernández, Rowley Irlam, Marc Redmond, Stanislav Satko, Paul Shapcott, C.C. Smiff, Marek Toth, Райчо Василев, Paul Howell, Bradley Farmer, Ким МакГэррити, Jason Oettle, Trayan Milenov-Troy, Boyan Anev, Teodor Tzolov, Nick Chopping, Ian Pead, Levan Doran, Gáspár Szabó, Michael Byrch, Radoslav Parvanov, Radoslav Ignatov, Mark Archer, Florian Robin, Fabio Santos, Sian Milne, Richard Hansen, Ryan Stuart, James Stewart, Jonny McBride, Andy Pilgrim, Jason Curle, Sonny Louis, Pete Ford, Calvin Warrington-Heasman, David R. Grant, David Newton, Jake Cox, Bobby Holland Hanton, Rob Hayns, Leona McCarron, Andrej Riabokon, Iván Orsányi, James Cox, Dan Euston, Mark Slaughter, Douglas Robson, Lewis Young, Eduardo Gago Muñoz, Leo Woodruff, Nicklas Hansson, Christopher Cox, Matt Crook, Erol Ismail, Annabel Elizabeth Wood, Lukas Tomsik, Ricardo Cruz Jr., Jonny Stockwell, Leigh Maddern, Lawrence Hansen, Oleg Podobin
Победитель
Все номинанты
7.2
БлескGLOW
Shauna Duggins, Chavo Guerrero Jr., Хелена Баррет
7.3
Очень странные делаStranger Things
Cal Johnson, Anderson Martin, Lonnie R. Smith Jr., Jason Kehler, Max Calder, Crystal Hooks, JoJo Lambert, Kathryn Howard
7.3
Очень странные делаStranger Things
Cal Johnson, Anderson Martin, Lonnie R. Smith Jr., Jason Kehler, Max Calder, Crystal Hooks, JoJo Lambert, Kathryn Howard
7.2
БлескGLOW
Shauna Duggins, Chavo Guerrero Jr., Хелена Баррет
8.3
РодинаHomeland
Chris Cenatiempo, Brian Smyj, Chris Barnes, Tracey Ruggiero, Mike Burke, Андре Да Силва, Anthony Mecca, Stephen Mann, Mark Fichera, Jim Ng, Hannah Scott, Frank Bal
8.2
Ходячие мертвецыThe Walking Dead
Keith Splinter Davis, Loren Dennis, Дэнни Эппер, Karin Justman, Felipe Savahge, Monty L. Simons, Thom Khoury Williams, Greg Dela Riva, Kelly Bellini, Marque Ohmes, Andy Rusk, Elizabeth Davidovich, Nikki Tomlinson, Haley Nott, Anthony DiRocco, Джон Бернекер, Kevin Waterman, Damita Jane Howard, Caine Sinclair, Елена Санчес, Dalton Simons, Ashley Rae Trisler, Jason Charles Hill, Stephen Conroy, Liam Day, Кара Киммер, Dillon Eddo, Ben Aycrigg, Cody Robinson, Dena Sodano, Tony Vittorioso, Savannah Simons, Lance Herota, Taylor McDonald, Jordan Malone
8.3
РодинаHomeland
Chris Cenatiempo, Brian Smyj, Chris Barnes, Tracey Ruggiero, Mike Burke, Андре Да Силва, Anthony Mecca, Stephen Mann, Mark Fichera, Jim Ng, Hannah Scott, Frank Bal
8.2
Ходячие мертвецыThe Walking Dead
Keith Splinter Davis, Loren Dennis, Дэнни Эппер, Karin Justman, Felipe Savahge, Monty L. Simons, Thom Khoury Williams, Greg Dela Riva, Kelly Bellini, Marque Ohmes, Andy Rusk, Elizabeth Davidovich, Nikki Tomlinson, Haley Nott, Anthony DiRocco, Джон Бернекер, Kevin Waterman, Damita Jane Howard, Caine Sinclair, Елена Санчес, Dalton Simons, Ashley Rae Trisler, Jason Charles Hill, Stephen Conroy, Liam Day, Кара Киммер, Dillon Eddo, Ben Aycrigg, Cody Robinson, Dena Sodano, Tony Vittorioso, Savannah Simons, Lance Herota, Taylor McDonald, Jordan Malone
Bradley James Allan, Georgina Armstrong, Damon Caro, Ричард Цетрон, Jonathan Cohen, Danielle da Costa, Bill Davey, Dean Forster, Sarah Franzl, James M. Halty, Paul Heasman, Jeff Hewitt-Davis, Nick Hobbs, Rob Hunt, Matthew Kaye, Wendy Leech, Glenn Marks, Tina Maskell, Brian Nickels, Tim Rigby, Seon Rogers, Ли Шьюэрд, Ryan Watson, Martin Goeres, Paul Howell, John Street, Bradley Farmer, Nic Goodey, Andy Merchant, Reg Wayment, Ким МакГэррити, Gary Kane, Гордон Александр, Andy Wareham, Wayne Dalglish, James Embree, Shane Steyn, Ian Pead, Michael Byrch, David Anders, Guiomar Alonso, Ian Kay, Lloyd Bass, Matthew Rugetti, Mark Archer, Justin Pearson, Sam Looc, Gary Hoptrough, Matthew Stirling, Lateef Crowder, Nicholas Daines, Fabio Santos, Donna Williams, Алисия Вела-Бэйли, Neil Chapelhow, Maxine Whittaker, Guillermo Grispo, Roy Taylor, Timo Honsa, David Knight, Charlie Pawlett, James Stewart, Jessie Graff, Arran Topham, Marcus Shakesheff, Andy Pilgrim, Jason Curle, Nicholas Schodel, Allen Jo, Sonny Louis, Justin A. Williams, Adrian McGaw, Cristian Knight, Анталь Калик, Pete Ford, Aidan Brindle, Calvin Warrington-Heasman, David Newton, Chris Pollard, Matt Sherren, Sam Parham, Bobby Holland Hanton, Рэйчел Эвелин, Rory Mulroe, Cole Armitage, Alexander Bracq, Nellie Burroughes, Tilly Powell, Abian Padrón, Rob Herring, Luke Gomes, Miguel Villalba, Tom Rodgers, Natalie Padilla, Joanna Bennett, Tom Hallahan, Anna Stephenson, Caitlin Dechelle, Mark Slaughter, Oliver Gough, Nick Roeten, Jack Jagodka, Mickey Facchinello, Стивен Браун, Annabel Elizabeth Wood, Andrius Davidenas, Mark Stanton-Kelly, Belle Williams, Sarah Lochlan, Luke Scott, Carly Michaels, Aaron Gassor, Sina Ali, Sebastian Zaniesienko, Josh Dyer, Нг Мэйлин, Orissa Kelly, Joel Conlan, Robbie Keane, Lucy Jayne Murray, Donald Mills, Al Holland, Matt Hermiston, Chris Morrison, Lucy Cork, Gary Grundy, Adam Basil, Theo Morton, Ryan Green, Maria Hippolyte, Andrew Burford, Sam Stefan, Jonny Stockwell, Adam Smith, Лорен Окадигбо, James O'Daly, Kye Mckee, Christiaan Bettridge, Luke Tumber, Phoebe Robinson-Rodrigues, Luke Ioannou, Oleg Podobin, Christopher Bowdern, Rubie Planson, Chey Anich, Chelsea Mather, Tim Davies, Liam Coote, Shane Roberts, Julia Schunevitsch, Camilla Argent, Juliet Reeve
Bradley James Allan, Georgina Armstrong, Damon Caro, Ричард Цетрон, Jonathan Cohen, Danielle da Costa, Bill Davey, Dean Forster, Sarah Franzl, James M. Halty, Paul Heasman, Jeff Hewitt-Davis, Nick Hobbs, Rob Hunt, Matthew Kaye, Wendy Leech, Glenn Marks, Tina Maskell, Brian Nickels, Tim Rigby, Seon Rogers, Ли Шьюэрд, Ryan Watson, Martin Goeres, Paul Howell, John Street, Bradley Farmer, Nic Goodey, Andy Merchant, Reg Wayment, Ким МакГэррити, Gary Kane, Гордон Александр, Andy Wareham, Wayne Dalglish, James Embree, Shane Steyn, Ian Pead, Michael Byrch, David Anders, Guiomar Alonso, Ian Kay, Lloyd Bass, Matthew Rugetti, Mark Archer, Justin Pearson, Sam Looc, Gary Hoptrough, Matthew Stirling, Lateef Crowder, Nicholas Daines, Fabio Santos, Donna Williams, Алисия Вела-Бэйли, Neil Chapelhow, Maxine Whittaker, Guillermo Grispo, Roy Taylor, Timo Honsa, David Knight, Charlie Pawlett, James Stewart, Jessie Graff, Arran Topham, Marcus Shakesheff, Andy Pilgrim, Jason Curle, Nicholas Schodel, Allen Jo, Sonny Louis, Justin A. Williams, Adrian McGaw, Cristian Knight, Анталь Калик, Pete Ford, Aidan Brindle, Calvin Warrington-Heasman, David Newton, Chris Pollard, Matt Sherren, Sam Parham, Bobby Holland Hanton, Рэйчел Эвелин, Rory Mulroe, Cole Armitage, Alexander Bracq, Nellie Burroughes, Tilly Powell, Abian Padrón, Rob Herring, Luke Gomes, Miguel Villalba, Tom Rodgers, Natalie Padilla, Joanna Bennett, Tom Hallahan, Anna Stephenson, Caitlin Dechelle, Mark Slaughter, Oliver Gough, Nick Roeten, Jack Jagodka, Mickey Facchinello, Стивен Браун, Annabel Elizabeth Wood, Andrius Davidenas, Mark Stanton-Kelly, Belle Williams, Sarah Lochlan, Luke Scott, Carly Michaels, Aaron Gassor, Sina Ali, Sebastian Zaniesienko, Josh Dyer, Нг Мэйлин, Orissa Kelly, Joel Conlan, Robbie Keane, Lucy Jayne Murray, Donald Mills, Al Holland, Matt Hermiston, Chris Morrison, Lucy Cork, Gary Grundy, Adam Basil, Theo Morton, Ryan Green, Maria Hippolyte, Andrew Burford, Sam Stefan, Jonny Stockwell, Adam Smith, Лорен Окадигбо, James O'Daly, Kye Mckee, Christiaan Bettridge, Luke Tumber, Phoebe Robinson-Rodrigues, Luke Ioannou, Oleg Podobin, Christopher Bowdern, Rubie Planson, Chey Anich, Chelsea Mather, Tim Davies, Liam Coote, Shane Roberts, Julia Schunevitsch, Camilla Argent, Juliet Reeve
Jim Henry, Stanton Barrett, Курт Брайант, Mark Chavarria, Loren Dennis, Clay Donahue Fontenot, Джефф Гэлпин, Gene Hartline, Logan Holladay, Gary Hymes, Horace Knight Jr., Kurt D. Lott, Jalil Jay Lynch, Rich Minga, Mike Mukatis, Mike Ryan, William Scharpf, Gunter Simon, Tim Storms, Steve Upton, Garrett Warren, Jim Wilkey, Nico Woulard, Marcus Young, Matthew R. Staley, Тим Коннолли, Daniel Stevens, Cord Walker, Clay Cullen, Kenny Bartram, Chris Denison, Carl Anthony Nespoli, Regis Harrington, Brett Sheerin, Vanessa Motta, Jay Hieron, Chris J. Fanguy, Brady Romberg, Ayhan Tongadur, Eddie Davenport, Cj Stuart, Анталь Калик, Ashley Nicole Hudson, Efka Kvaraciejus, Matt Berberi, Emmanuel Manzanares, Mark Dobson, Torrey Vogel, Matt Thompson, Marissa Labog, Nick Epper, Kevin Waterman, Daniel Norris, Shahaub Roudbari, Aden Stay, Solomon Brende, Jessica Williams, Troy Faruk, Nicolas Bosc, Sunny Sun, Randall Reitenbach, Anthony Repinski, Scheryl W Brown, Paul Gunawan, Joe Dryden, Kenny Sheard, Eric Mainade, Chris Bryant, Greg Rementer, Spencer Stone, Josh Lakatos, Cale Schultz, Alvin Chon, Daniel Hargrave, Liam Day, Dillon Eddo, Стивен Браун, Andy Jones, Thekla Hutyrova, Bryan Marsh II, Lydia Hand, Angelica Kushi, Кристофер Хески, Hamid-Reza Benjamin Thompson
Планета обезьян: ВойнаWar of the Planet of the Apes
John Stoneham Jr., Brett Armstrong, Guy Bews, Marco Bianco, Dustin Brooks, Douglas Chapman, Colby Chartrand, Chad Cosgrave, André Dominguez, Corbin Fox, Kory Grim, Leif Havdale, Gaston Morrison, Trevor Jones, Брэд Келли, Dave Lane, Scott Nicholson, Todd W. Nobles, Efosa Otuomagie, Gerald Paetz, Rick Pearce, Fred Perron, Дэррил Квон, Sylvesta Stuart, Danny Virtue, Marshall Virtue, Owen Walstrom, Chris Webb, Rhys Williams, Пол Ву, Brent Connolly, Steve Hassenpflug, Joel McGowan, Jeff Sanca, Lars Grant, Monte Thompson, Clay Virtue, Brian Lydiatt, Robert Hayley, Paul Lazenby, Todd Scott, Dean Hart, Чад Райли, Connor Dunn, Clint Carleton, Steve Chang, Shawn Beaton, Alistair King, Rafael Sola, Trevor Addie, Krista Bell, Janene Carleton, Allistair Collis, Kye Walstrom, Kai Hirvonen, Greg Bray, Neil Caldwell, Tammy Nera, Quentin Schneider, Джейсон Белл, Maja Aro, Альберт Валладарес, Ty Trand, Mike Garthwaite, Brennan Walstrom, Rochelle Okoye, Jonathan Field, Eli Martyr, Will Erichson, Keanu Lam, Eric Daniel, Jake Loube, Samuel A. Smith, Scott Lang, Cassandra Ebner, Nilo Ghajar, Yusuf A. Ahmed, John Kaye, Jason Chu, Ken Do, Rob Lane, Taylor Tai, Tommy Clarke, Skyler Mowatt, Spencer Rutherford, Mitch Glanville, Kyle Mills, Russel Mitrovich, Travis Rempel
Cal Johnson, Keith Adams, Christopher 'Critter' Antonucci, Brian Avery, Jennifer Badger, Джефф Чейз, Keith Splinter Davis, Gary Dionne, John Dixon, Дэнни Дауни, Michael Endoso, Ian Eyre, Clay Donahue Fontenot, Jeremy Fry, Duke Jackson, Karin Justman, Michael McGuire, Mark Norby, Chris O'Hara, Chris Palermo, Darrin Prescott, John Ross, Todd Schneider, Paul E. Short, Buddy Sosthand, Todd Rogers Terry, Jim Wilkey, Thom Khoury Williams, Челси Брюленд, Дэнни Ле Бойер, Robert Nagle, Randy Beckman, Джошуа Ламбой, Paul Lacovara, Jwaundace Candece, Bob Fisher, Kenny Bartram, Kelly Bellini, Jermaine Holt, Reece Fleetwood, Philip Dido, Alvin Zalamea, Dean Bailey, Rich Rutherford, Alan D'Antoni, Robert Foster Jr., Sam Situmorang, Curtis Lyons, Paul Darnell, Laurence Chavez, Эли Бардха, Bobby Jordan, Elizabeth Davidovich, Marielle Woods, Jeff Milburn, Bethany Levy, Damita Jane Howard, Christopher Tardieu, Troy Faruk, Елена Санчес, Dante Ha, Justin Yu, Eric Stratemeier, Энди МакДермотт, Jared Losano, Christopher Padilla, Dalton Simons, Скотт Хантер, Matthew Austin Murray, Donny Bailey, Crystal Hooks, Danny Maze, Adrienne Ballenger, David Conk, Erik Schultz, Chad Bowman, Ronny Mathew, Кара Киммер, Gary Peebles, Corrina Roshea, Kevin Dyer, Ben Aycrigg, Cody Robinson, Antjuan Rhames, Diego Ward, Marvin Ross, Delmar Reyna, Tyler Witte, Nathaniel Perry, Jeffrey James Smith
Jim Henry, Stanton Barrett, Курт Брайант, Mark Chavarria, Loren Dennis, Clay Donahue Fontenot, Джефф Гэлпин, Gene Hartline, Logan Holladay, Gary Hymes, Horace Knight Jr., Kurt D. Lott, Jalil Jay Lynch, Rich Minga, Mike Mukatis, Mike Ryan, William Scharpf, Gunter Simon, Tim Storms, Steve Upton, Garrett Warren, Jim Wilkey, Nico Woulard, Marcus Young, Matthew R. Staley, Тим Коннолли, Daniel Stevens, Cord Walker, Clay Cullen, Kenny Bartram, Chris Denison, Carl Anthony Nespoli, Regis Harrington, Brett Sheerin, Vanessa Motta, Jay Hieron, Chris J. Fanguy, Brady Romberg, Ayhan Tongadur, Eddie Davenport, Cj Stuart, Анталь Калик, Ashley Nicole Hudson, Efka Kvaraciejus, Matt Berberi, Emmanuel Manzanares, Mark Dobson, Torrey Vogel, Matt Thompson, Marissa Labog, Nick Epper, Kevin Waterman, Daniel Norris, Shahaub Roudbari, Aden Stay, Solomon Brende, Jessica Williams, Troy Faruk, Nicolas Bosc, Sunny Sun, Randall Reitenbach, Anthony Repinski, Scheryl W Brown, Paul Gunawan, Joe Dryden, Kenny Sheard, Eric Mainade, Chris Bryant, Greg Rementer, Spencer Stone, Josh Lakatos, Cale Schultz, Alvin Chon, Daniel Hargrave, Liam Day, Dillon Eddo, Стивен Браун, Andy Jones, Thekla Hutyrova, Bryan Marsh II, Lydia Hand, Angelica Kushi, Кристофер Хески, Hamid-Reza Benjamin Thompson
James Mitchell-Clyde, Зэк Дуэйм, Shane Habberstad, Riley Harper, Chuck Hosack, Luke Kearney, Matt Leonard, Rick Miller, Mark Norby, Mark Rayner, Dalton Rondell, David Schultz, Ray Siegle, Tom Struthers, Peter White, John Street, Kevin Derr, Bryan Thompson, Marc Scizak, Tracey Ruggiero, Reid Harper, Steven Sawicki, Shane Geraghty, Cody Gilbert, Marie Fink, Mark Fichera, Sam Trimming, Josh Yadon, Sean Morrissey, Julien Briau, Jérémie Vigot, Daniel Locicero, Travis Quist, Jacob Griffin, Gregg Forshaw
James Mitchell-Clyde, Зэк Дуэйм, Shane Habberstad, Riley Harper, Chuck Hosack, Luke Kearney, Matt Leonard, Rick Miller, Mark Norby, Mark Rayner, Dalton Rondell, David Schultz, Ray Siegle, Tom Struthers, Peter White, John Street, Kevin Derr, Bryan Thompson, Marc Scizak, Tracey Ruggiero, Reid Harper, Steven Sawicki, Shane Geraghty, Cody Gilbert, Marie Fink, Mark Fichera, Sam Trimming, Josh Yadon, Sean Morrissey, Julien Briau, Jérémie Vigot, Daniel Locicero, Travis Quist, Jacob Griffin, Gregg Forshaw
Cal Johnson, Keith Adams, Christopher 'Critter' Antonucci, Brian Avery, Jennifer Badger, Джефф Чейз, Keith Splinter Davis, Gary Dionne, John Dixon, Дэнни Дауни, Michael Endoso, Ian Eyre, Clay Donahue Fontenot, Jeremy Fry, Duke Jackson, Karin Justman, Michael McGuire, Mark Norby, Chris O'Hara, Chris Palermo, Darrin Prescott, John Ross, Todd Schneider, Paul E. Short, Buddy Sosthand, Todd Rogers Terry, Jim Wilkey, Thom Khoury Williams, Челси Брюленд, Дэнни Ле Бойер, Robert Nagle, Randy Beckman, Джошуа Ламбой, Paul Lacovara, Jwaundace Candece, Bob Fisher, Kenny Bartram, Kelly Bellini, Jermaine Holt, Reece Fleetwood, Philip Dido, Alvin Zalamea, Dean Bailey, Rich Rutherford, Alan D'Antoni, Robert Foster Jr., Sam Situmorang, Curtis Lyons, Paul Darnell, Laurence Chavez, Эли Бардха, Bobby Jordan, Elizabeth Davidovich, Marielle Woods, Jeff Milburn, Bethany Levy, Damita Jane Howard, Christopher Tardieu, Troy Faruk, Елена Санчес, Dante Ha, Justin Yu, Eric Stratemeier, Энди МакДермотт, Jared Losano, Christopher Padilla, Dalton Simons, Скотт Хантер, Matthew Austin Murray, Donny Bailey, Crystal Hooks, Danny Maze, Adrienne Ballenger, David Conk, Erik Schultz, Chad Bowman, Ronny Mathew, Кара Киммер, Gary Peebles, Corrina Roshea, Kevin Dyer, Ben Aycrigg, Cody Robinson, Antjuan Rhames, Diego Ward, Marvin Ross, Delmar Reyna, Tyler Witte, Nathaniel Perry, Jeffrey James Smith
Планета обезьян: ВойнаWar of the Planet of the Apes
John Stoneham Jr., Brett Armstrong, Guy Bews, Marco Bianco, Dustin Brooks, Douglas Chapman, Colby Chartrand, Chad Cosgrave, André Dominguez, Corbin Fox, Kory Grim, Leif Havdale, Gaston Morrison, Trevor Jones, Брэд Келли, Dave Lane, Scott Nicholson, Todd W. Nobles, Efosa Otuomagie, Gerald Paetz, Rick Pearce, Fred Perron, Дэррил Квон, Sylvesta Stuart, Danny Virtue, Marshall Virtue, Owen Walstrom, Chris Webb, Rhys Williams, Пол Ву, Brent Connolly, Steve Hassenpflug, Joel McGowan, Jeff Sanca, Lars Grant, Monte Thompson, Clay Virtue, Brian Lydiatt, Robert Hayley, Paul Lazenby, Todd Scott, Dean Hart, Чад Райли, Connor Dunn, Clint Carleton, Steve Chang, Shawn Beaton, Alistair King, Rafael Sola, Trevor Addie, Krista Bell, Janene Carleton, Allistair Collis, Kye Walstrom, Kai Hirvonen, Greg Bray, Neil Caldwell, Tammy Nera, Quentin Schneider, Джейсон Белл, Maja Aro, Альберт Валладарес, Ty Trand, Mike Garthwaite, Brennan Walstrom, Rochelle Okoye, Jonathan Field, Eli Martyr, Will Erichson, Keanu Lam, Eric Daniel, Jake Loube, Samuel A. Smith, Scott Lang, Cassandra Ebner, Nilo Ghajar, Yusuf A. Ahmed, John Kaye, Jason Chu, Ken Do, Rob Lane, Taylor Tai, Tommy Clarke, Skyler Mowatt, Spencer Rutherford, Mitch Glanville, Kyle Mills, Russel Mitrovich, Travis Rempel