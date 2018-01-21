Меню
Киноафиша Кинофестивали Премия Гильдии киноактеров США События Премия Гильдии киноактеров США 2018

Все фильмы-номинанты «Премия Гильдии киноактеров США» в 2018 году

Место проведения Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 21 января 2018

24-я ежегодная церемония вручения наград Гильдии киноактеров прошла в воскресенье, 21 января 2018, а номинантов успели объявить еще до конца 2017 года – 13 декабря. Ведущей церемонии стала актриса Кристен Белл - впервые за всю историю существования этой премии, поскольку раньше у нее ведущих никогда не было.

Актер / Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Luis Miguel Arranz, Ferenc Berecz, Richard Bradshaw, Jonathan Cohen, David Cronnelly, Vladimir 'Furdo' Furdik, Ángel Gómez Fernández, Rowley Irlam, Marc Redmond, Stanislav Satko, Paul Shapcott, C.C. Smiff, Marek Toth, Райчо Василев, Paul Howell, Bradley Farmer, Ким МакГэррити, Jason Oettle, Trayan Milenov-Troy, Boyan Anev, Teodor Tzolov, Nick Chopping, Ian Pead, Levan Doran, Gáspár Szabó, Michael Byrch, Radoslav Parvanov, Radoslav Ignatov, Mark Archer, Florian Robin, Fabio Santos, Sian Milne, Richard Hansen, Ryan Stuart, James Stewart, Jonny McBride, Andy Pilgrim, Jason Curle, Sonny Louis, Pete Ford, Calvin Warrington-Heasman, David R. Grant, David Newton, Jake Cox, Bobby Holland Hanton, Rob Hayns, Leona McCarron, Andrej Riabokon, Iván Orsányi, James Cox, Dan Euston, Mark Slaughter, Douglas Robson, Lewis Young, Eduardo Gago Muñoz, Leo Woodruff, Nicklas Hansson, Christopher Cox, Matt Crook, Erol Ismail, Annabel Elizabeth Wood, Lukas Tomsik, Ricardo Cruz Jr., Jonny Stockwell, Leigh Maddern, Lawrence Hansen, Oleg Podobin
Все номинанты
Блеск 7.2
Блеск GLOW
Shauna Duggins, Chavo Guerrero Jr., Хелена Баррет
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Cal Johnson, Anderson Martin, Lonnie R. Smith Jr., Jason Kehler, Max Calder, Crystal Hooks, JoJo Lambert, Kathryn Howard
Блеск 7.2
Блеск GLOW
Shauna Duggins, Chavo Guerrero Jr., Хелена Баррет
Ходячие мертвецы 8.2
Ходячие мертвецы The Walking Dead
Keith Splinter Davis, Loren Dennis, Дэнни Эппер, Karin Justman, Felipe Savahge, Monty L. Simons, Thom Khoury Williams, Greg Dela Riva, Kelly Bellini, Marque Ohmes, Andy Rusk, Elizabeth Davidovich, Nikki Tomlinson, Haley Nott, Anthony DiRocco, Джон Бернекер, Kevin Waterman, Damita Jane Howard, Caine Sinclair, Елена Санчес, Dalton Simons, Ashley Rae Trisler, Jason Charles Hill, Stephen Conroy, Liam Day, Кара Киммер, Dillon Eddo, Ben Aycrigg, Cody Robinson, Dena Sodano, Tony Vittorioso, Savannah Simons, Lance Herota, Taylor McDonald, Jordan Malone
Актер / Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Чудо-женщина 7.7
Чудо-женщина Wonder Woman
Bradley James Allan, Georgina Armstrong, Damon Caro, Ричард Цетрон, Jonathan Cohen, Danielle da Costa, Bill Davey, Dean Forster, Sarah Franzl, James M. Halty, Paul Heasman, Jeff Hewitt-Davis, Nick Hobbs, Rob Hunt, Matthew Kaye, Wendy Leech, Glenn Marks, Tina Maskell, Brian Nickels, Tim Rigby, Seon Rogers, Ли Шьюэрд, Ryan Watson, Martin Goeres, Paul Howell, John Street, Bradley Farmer, Nic Goodey, Andy Merchant, Reg Wayment, Ким МакГэррити, Gary Kane, Гордон Александр, Andy Wareham, Wayne Dalglish, James Embree, Shane Steyn, Ian Pead, Michael Byrch, David Anders, Guiomar Alonso, Ian Kay, Lloyd Bass, Matthew Rugetti, Mark Archer, Justin Pearson, Sam Looc, Gary Hoptrough, Matthew Stirling, Lateef Crowder, Nicholas Daines, Fabio Santos, Donna Williams, Алисия Вела-Бэйли, Neil Chapelhow, Maxine Whittaker, Guillermo Grispo, Roy Taylor, Timo Honsa, David Knight, Charlie Pawlett, James Stewart, Jessie Graff, Arran Topham, Marcus Shakesheff, Andy Pilgrim, Jason Curle, Nicholas Schodel, Allen Jo, Sonny Louis, Justin A. Williams, Adrian McGaw, Cristian Knight, Анталь Калик, Pete Ford, Aidan Brindle, Calvin Warrington-Heasman, David Newton, Chris Pollard, Matt Sherren, Sam Parham, Bobby Holland Hanton, Рэйчел Эвелин, Rory Mulroe, Cole Armitage, Alexander Bracq, Nellie Burroughes, Tilly Powell, Abian Padrón, Rob Herring, Luke Gomes, Miguel Villalba, Tom Rodgers, Natalie Padilla, Joanna Bennett, Tom Hallahan, Anna Stephenson, Caitlin Dechelle, Mark Slaughter, Oliver Gough, Nick Roeten, Jack Jagodka, Mickey Facchinello, Стивен Браун, Annabel Elizabeth Wood, Andrius Davidenas, Mark Stanton-Kelly, Belle Williams, Sarah Lochlan, Luke Scott, Carly Michaels, Aaron Gassor, Sina Ali, Sebastian Zaniesienko, Josh Dyer, Нг Мэйлин, Orissa Kelly, Joel Conlan, Robbie Keane, Lucy Jayne Murray, Donald Mills, Al Holland, Matt Hermiston, Chris Morrison, Lucy Cork, Gary Grundy, Adam Basil, Theo Morton, Ryan Green, Maria Hippolyte, Andrew Burford, Sam Stefan, Jonny Stockwell, Adam Smith, Лорен Окадигбо, James O'Daly, Kye Mckee, Christiaan Bettridge, Luke Tumber, Phoebe Robinson-Rodrigues, Luke Ioannou, Oleg Podobin, Christopher Bowdern, Rubie Planson, Chey Anich, Chelsea Mather, Tim Davies, Liam Coote, Shane Roberts, Julia Schunevitsch, Camilla Argent, Juliet Reeve
Смотреть трейлер
Смотреть трейлер
Все номинанты
Логан 8.3
Логан Logan
Jim Henry, Stanton Barrett, Курт Брайант, Mark Chavarria, Loren Dennis, Clay Donahue Fontenot, Джефф Гэлпин, Gene Hartline, Logan Holladay, Gary Hymes, Horace Knight Jr., Kurt D. Lott, Jalil Jay Lynch, Rich Minga, Mike Mukatis, Mike Ryan, William Scharpf, Gunter Simon, Tim Storms, Steve Upton, Garrett Warren, Jim Wilkey, Nico Woulard, Marcus Young, Matthew R. Staley, Тим Коннолли, Daniel Stevens, Cord Walker, Clay Cullen, Kenny Bartram, Chris Denison, Carl Anthony Nespoli, Regis Harrington, Brett Sheerin, Vanessa Motta, Jay Hieron, Chris J. Fanguy, Brady Romberg, Ayhan Tongadur, Eddie Davenport, Cj Stuart, Анталь Калик, Ashley Nicole Hudson, Efka Kvaraciejus, Matt Berberi, Emmanuel Manzanares, Mark Dobson, Torrey Vogel, Matt Thompson, Marissa Labog, Nick Epper, Kevin Waterman, Daniel Norris, Shahaub Roudbari, Aden Stay, Solomon Brende, Jessica Williams, Troy Faruk, Nicolas Bosc, Sunny Sun, Randall Reitenbach, Anthony Repinski, Scheryl W Brown, Paul Gunawan, Joe Dryden, Kenny Sheard, Eric Mainade, Chris Bryant, Greg Rementer, Spencer Stone, Josh Lakatos, Cale Schultz, Alvin Chon, Daniel Hargrave, Liam Day, Dillon Eddo, Стивен Браун, Andy Jones, Thekla Hutyrova, Bryan Marsh II, Lydia Hand, Angelica Kushi, Кристофер Хески, Hamid-Reza Benjamin Thompson
Смотреть трейлер
Планета обезьян: Война 7.4
Планета обезьян: Война War of the Planet of the Apes
John Stoneham Jr., Brett Armstrong, Guy Bews, Marco Bianco, Dustin Brooks, Douglas Chapman, Colby Chartrand, Chad Cosgrave, André Dominguez, Corbin Fox, Kory Grim, Leif Havdale, Gaston Morrison, Trevor Jones, Брэд Келли, Dave Lane, Scott Nicholson, Todd W. Nobles, Efosa Otuomagie, Gerald Paetz, Rick Pearce, Fred Perron, Дэррил Квон, Sylvesta Stuart, Danny Virtue, Marshall Virtue, Owen Walstrom, Chris Webb, Rhys Williams, Пол Ву, Brent Connolly, Steve Hassenpflug, Joel McGowan, Jeff Sanca, Lars Grant, Monte Thompson, Clay Virtue, Brian Lydiatt, Robert Hayley, Paul Lazenby, Todd Scott, Dean Hart, Чад Райли, Connor Dunn, Clint Carleton, Steve Chang, Shawn Beaton, Alistair King, Rafael Sola, Trevor Addie, Krista Bell, Janene Carleton, Allistair Collis, Kye Walstrom, Kai Hirvonen, Greg Bray, Neil Caldwell, Tammy Nera, Quentin Schneider, Джейсон Белл, Maja Aro, Альберт Валладарес, Ty Trand, Mike Garthwaite, Brennan Walstrom, Rochelle Okoye, Jonathan Field, Eli Martyr, Will Erichson, Keanu Lam, Eric Daniel, Jake Loube, Samuel A. Smith, Scott Lang, Cassandra Ebner, Nilo Ghajar, Yusuf A. Ahmed, John Kaye, Jason Chu, Ken Do, Rob Lane, Taylor Tai, Tommy Clarke, Skyler Mowatt, Spencer Rutherford, Mitch Glanville, Kyle Mills, Russel Mitrovich, Travis Rempel
Смотреть трейлер
Малыш на драйве 7.6
Малыш на драйве Baby Driver
Cal Johnson, Keith Adams, Christopher 'Critter' Antonucci, Brian Avery, Jennifer Badger, Джефф Чейз, Keith Splinter Davis, Gary Dionne, John Dixon, Дэнни Дауни, Michael Endoso, Ian Eyre, Clay Donahue Fontenot, Jeremy Fry, Duke Jackson, Karin Justman, Michael McGuire, Mark Norby, Chris O'Hara, Chris Palermo, Darrin Prescott, John Ross, Todd Schneider, Paul E. Short, Buddy Sosthand, Todd Rogers Terry, Jim Wilkey, Thom Khoury Williams, Челси Брюленд, Дэнни Ле Бойер, Robert Nagle, Randy Beckman, Джошуа Ламбой, Paul Lacovara, Jwaundace Candece, Bob Fisher, Kenny Bartram, Kelly Bellini, Jermaine Holt, Reece Fleetwood, Philip Dido, Alvin Zalamea, Dean Bailey, Rich Rutherford, Alan D'Antoni, Robert Foster Jr., Sam Situmorang, Curtis Lyons, Paul Darnell, Laurence Chavez, Эли Бардха, Bobby Jordan, Elizabeth Davidovich, Marielle Woods, Jeff Milburn, Bethany Levy, Damita Jane Howard, Christopher Tardieu, Troy Faruk, Елена Санчес, Dante Ha, Justin Yu, Eric Stratemeier, Энди МакДермотт, Jared Losano, Christopher Padilla, Dalton Simons, Скотт Хантер, Matthew Austin Murray, Donny Bailey, Crystal Hooks, Danny Maze, Adrienne Ballenger, David Conk, Erik Schultz, Chad Bowman, Ronny Mathew, Кара Киммер, Gary Peebles, Corrina Roshea, Kevin Dyer, Ben Aycrigg, Cody Robinson, Antjuan Rhames, Diego Ward, Marvin Ross, Delmar Reyna, Tyler Witte, Nathaniel Perry, Jeffrey James Smith
Смотреть трейлер
Смотреть трейлер
Дюнкерк 7.7
Дюнкерк Dunkirk
James Mitchell-Clyde, Зэк Дуэйм, Shane Habberstad, Riley Harper, Chuck Hosack, Luke Kearney, Matt Leonard, Rick Miller, Mark Norby, Mark Rayner, Dalton Rondell, David Schultz, Ray Siegle, Tom Struthers, Peter White, John Street, Kevin Derr, Bryan Thompson, Marc Scizak, Tracey Ruggiero, Reid Harper, Steven Sawicki, Shane Geraghty, Cody Gilbert, Marie Fink, Mark Fichera, Sam Trimming, Josh Yadon, Sean Morrissey, Julien Briau, Jérémie Vigot, Daniel Locicero, Travis Quist, Jacob Griffin, Gregg Forshaw
Смотреть трейлер
Смотреть трейлер
Смотреть трейлер
Смотреть трейлер
Актер / Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Три билборда на границе Эббинга, Миссури 8.0
Три билборда на границе Эббинга, Миссури Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Вуди Харрельсон, Фрэнсис МакДорманд, Сэм Рокуэлл, Эбби Корниш, Питер Динклэйдж, Джон Хоукс, Желько Иванек, Кларк Питерс, Лукас Хеджес, Калеб Лэндри Джонс, Самара Уивинг
Смотреть трейлер
Смотреть трейлер
Все номинанты
Ферма «Мадбаунд» 7.4
Ферма «Мадбаунд» Mudbound
Мэри Джей Блайдж, Джонатан Бэнкс, Джейсон Кларк, Гаррет Хедлунд, Кэри Маллиган, Роб Морган, Джейсон Митчелл
Смотреть трейлер
Леди Бёрд 7.2
Леди Бёрд Lady Bird
Стивен Хендерсон, Трэйси Леттс, Лори Меткаф, Джордан Родригез, Лоис Смит, Сирша Ронан, Лукас Хеджес, Бини Фелдштейн, Мариэль Эйснер, Тимоти Шаламе, Одейя Раш
Смотреть трейлер
Любовь – болезнь 7.5
Любовь – болезнь The Big Sick
Холли Хантер, Рэй Романо, Анупам Кхер, Зои Казан, Адиль Ахтар, Зенобия Шрофф, Кумэйл Нанджиани
Смотреть трейлер
Прочь 7.6
Прочь Get Out
Кэтрин Кинер, Стивен Рут, Брэдли Уитфорд, Дэниэл Калуя, Калеб Лэндри Джонс, Лакит Стэнфилд, Эллисон Уильямс
Смотреть трейлер
Смотреть трейлер
Актер / Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Джулия Луис-Дрейфус
Джулия Луис-Дрейфус
Вице-президент
Все номинанты
Узо Адуба
Узо Адуба
Оранжевый — хит сезона
Элисон Бри
Элисон Бри
Блеск
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Грейс и Фрэнки
Лили Томлин
Лили Томлин
Грейс и Фрэнки
Актер / Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Клер Фой
Клер Фой
Корона
Все номинанты
Робин Райт
Робин Райт
Карточный домик
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс
Рассказ служанки
Милли Бобби Браун
Милли Бобби Браун
Очень странные дела
Лора Линни
Лора Линни
Озарк
Актер / Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Все номинанты
Джуди Денч
Джуди Денч
Виктория и Абдул
Салли Хокинс
Салли Хокинс
Форма воды
Марго Робби
Марго Робби
Тоня против всех
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Леди Бёрд
Актер / Выдающаяся роль актрисы второго плана
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Тоня против всех
Все номинанты
Холли Хантер
Холли Хантер
Любовь – болезнь
Лори Меткаф
Лори Меткаф
Леди Бёрд
Хонг Чау
Хонг Чау
Короче
Мэри Джей Блайдж
Мэри Джей Блайдж
Ферма «Мадбаунд»
Актер / Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Николь Кидман
Николь Кидман
Большая маленькая ложь
Все номинанты
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Большая маленькая ложь
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Вражда
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Вражда
Лора Дерн
Лора Дерн
Большая маленькая ложь
Актер / Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
Бесстыжие
Все номинанты
Азиз Ансари
Азиз Ансари
Мастер не на все руки
Шон Хэйс
Шон Хэйс
Уилл и Грейс
Ларри Дэвид
Ларри Дэвид
Умерь свой энтузиазм
Энтони Андерсон
Энтони Андерсон
Черная комедия
Марк Мэрон
Марк Мэрон
Блеск
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Стерлинг К. Браун
Стерлинг К. Браун
Это мы
Все номинанты
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Озарк
Дэвид Харбор
Дэвид Харбор
Очень странные дела
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Игра престолов
Боб Оденкерк
Боб Оденкерк
Лучше звоните Солу
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Темные времена
Все номинанты
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Роман Израэл, Esq
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе
Назови меня своим именем
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Горе-творец
Дэниэл Калуя
Дэниэл Калуя
Прочь
Актер / Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Все номинанты
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Проект «Флорида»
Стив Карелл
Стив Карелл
Битва полов
Ричард Дженкинс
Ричард Дженкинс
Форма воды
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Александр Скарсгард
Александр Скарсгард
Большая маленькая ложь
Все номинанты
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Шерлок Episode: "The Lying Detective (2017)"
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Лжец, Великий и Ужасный
Джеффри Раш
Джеффри Раш
Гений
Джефф Дэниелс
Джефф Дэниелс
Забытые Богом
Актер / Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Вице-президент 6.7
Вице-президент Veep
Джулия Луис-Дрейфус, Анна Кламски, Гэри Коул, Маргарет Колин, Кевин Данн, Клеа ДюВалл, Тони Хейл, Мэтт Уолш, Рейд Скотт, Пол Шир, Нельсон Франклин, Дэн Баккедаль, Сэм Ричардсон, Тимоти С. Саймонс, Сара Сазерленд
Все номинанты
Блеск 7.2
Блеск GLOW
Марк Мэрон, Марианна Палка, Jackie Tohn, Ким Гейтвуд, Рич Соммер, Башир Салахуддин, Rebekka Johnson, Элисон Бри, Крис Лоуэлл, Сидель Ноэль, Kia Stevens, Бетти Гилпин, Kate Nash, Эллен Вонг, Britney Young, Сунита Мани, Гэйл Ранкин, Бритт Барон
Оранжевый — хит сезона 8.6
Оранжевый — хит сезона Orange Is the New Black
Кейт Малгрю, Наташа Лионн, Лиа ДеЛария, Энни Голден, Лаура Гомез, Майкл Харни, Брэд Уильям Хенке, Селенис Лейва, Тэрин Мэннинг, Лора Припон, Элизабет Родригес, Ник Сэндоу, Эбигейл Сэвадж, Констанс Шульман, Dale Soules, Яэль Стоун, Michael Torpey, Лин Туччи, Джолин Парди, Бет Довер, Kelly Karbacz, Джессика Пиментел, Эмма Майлс, Matt Peters, Майк Хьюстон, Тейлор Шиллинг, Vicky Jeudy, Узо Адуба, Джеки Крус, Эдриэнн С. Мур, Miriam Morales, Evan Hall, Азия Кейт Диллон, John Palladino, Nick Dillenburg, Дайан Герреро, Эмили Альтхаус, Julie Lake, Emily Tarver, Кимико Гленн, Даша Поланко, Росаль Колон, Даниэль Брукс, La Daniella, Francesca Curran
Черная комедия
Черная комедия black-ish
Лоуренс Фишберн, Дженифер Льюис, Peter Mackenzie, Трэйси Эллис Росс, Дион Коул, Jeff Meacham, Яра Шахиди, Anthony Anderson, Маркус Скрибнер, Miles Brown, Марсаи Мартин
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Тед Дэнсон, Ларри Дэвид, Сьюзи Эссман, Джефф Гарлин, Шерил Хайнс, Джей Би Смув
Блеск 7.2
Блеск GLOW
Марк Мэрон, Марианна Палка, Jackie Tohn, Ким Гейтвуд, Рич Соммер, Башир Салахуддин, Rebekka Johnson, Элисон Бри, Крис Лоуэлл, Сидель Ноэль, Kia Stevens, Бетти Гилпин, Kate Nash, Эллен Вонг, Britney Young, Сунита Мани, Гэйл Ранкин, Бритт Барон
Актер / Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Это мы 8.0
Это мы This Is Us
Рон Сепас Джонс, Мэнди Мур, Майло Вентимилья, Александра Брекенридж, Стерлинг К. Браун, Джастин Хартли, Сьюзэн Келечи Уотсон, Крисси Мец, Крис Салливан, Hannah Zeile, Лонни Чевис, Faithe Herman, Eris Baker, Mackenzie Hancsicsak
Все номинанты
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Джим Бродбент, Николай Костер-Вальдау, Лиам Каннингэм, Питер Динклэйдж, Ричард Дормер, Джером Флинн, Эйдан Гиллен, Иэн Глен, Лина Хиди, Конлет Хилл, Энтон Лессер, Рори МакКанн, Альфи Аллен, Руперт Ванситтарт, Richard Rycroft, Пилу Асбек, Кристофер Хивью, Том Хоппер, Джейкоб Андерсон, Натали Эммануэль, Кит Харингтон, Мэйси Уильямс, Эмилия Кларк, Айзек Хемпстед-Райт, Гвендолин Кристи, Софи Тернер, Джон Брэдли, Hafþór Júlíus Björnsson, Staz Nair
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Джозеф Файнс, Элизабет Мосс, Аманда Бругел, Энн Дауд, О. Т. Фагбенли, Макс Мингелла, Ивонн Страховски, Таттиона Джонс, Самира Уайли, Мадлен Брюэр
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Вайнона Райдер, Шон Эстин, Пол Райзер, Кара Буоно, Джо Крест, Кэти Кертин, Дэвид Харбор, Наталия Дайер, Дэйкер Монтгомери, Калеб МакЛафлин, Сэди Синк, Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Чарли Хитон, Джо Кири, Ной Шнапп, Гейтен Матараццо
Корона 8.7
Корона The Crown
Виктория Хэмилтон, Энтон Лессер, Мэтт Смит, Клер Фой, Ванесса Кирби
Премия за выдающиеся заслуги
Морган Фриман
Морган Фриман
