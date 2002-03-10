Меню
Киноафиша Кинофестивали Премия Гильдии киноактеров США События Премия Гильдии киноактеров США 2002

Все фильмы-номинанты «Премия Гильдии киноактеров США» в 2002 году

Место проведения Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 10 марта 2002
Актер / Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Меган Маллалли
Уилл и Грейс
Победитель
Все номинанты
Сара Джессика Паркер
Секс в большом городе
Дженнифер Энистон
Друзья
Ким Кэттролл
Секс в большом городе
Патриция Хитон
Everybody Loves Raymond
Актер / Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Эллисон Дженни
Западное крыло
Победитель
Все номинанты
Стокард Чэннинг
Западное крыло
Лорен Грэм
Девочки Гилмор
Тайн Дейли
Judging Amy
Иди Фалько
Сопрано
Лоррейн Бракко
Сопрано
Актер / Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Холли Берри
Бал монстров
Победитель
Все номинанты
Дженнифер Коннелли
Игры разума
Рене Зеллвегер
Дневник Бриджит Джонс
Джуди Денч
Айрис
Сисси Спейсек
В спальне
Актер / Выдающаяся роль актрисы второго плана
Хелен Миррен
Госфорд-Парк
Победитель
Все номинанты
Камерон Диаз
Ванильное небо
Джуди Денч
Корабельные новости
Кейт Бланшетт
Бандиты
Дакота Фаннинг
Я - Сэм
Актер / Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Джуди Дэвис
Life with Judy Garland: Me and My Shadows
Победитель
Все номинанты
Эмма Томпсон
Wit
Сисси Спейсек
Midwives
Анджела Бассетт
Ruby's Bucket of Blood
Анжелика Хьюстон
The Mists of Avalon
Актер / Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Шон Хэйс
Уилл и Грейс
Победитель
Все номинанты
Дэвид Хайд Пирс
Фрейзер
Рэй Романо
Everybody Loves Raymond
Келси Грэммер
Фрейзер
Питер Бойл
Everybody Loves Raymond
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Мартин Шин
Западное крыло
Победитель
Все номинанты
Джеймс Гандольфини
Сопрано
Деннис Франц
Полиция Нью-Йорка
Ричард Дрейфусс
The Education of Max Bickford
Питер Краузе
Клиент всегда мертв
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Рассел Кроу
Игры разума
Победитель
Все номинанты
Шон Пенн
Я - Сэм
Том Уилкинсон
В спальне
Дензел Вашингтон
Тренировочный день
Кевин Клайн
Жизнь как дом
Актер / Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Иэн МакКеллен
Властелин Колец: Братство Кольца
Победитель
Все номинанты
Хайден Кристенсен
Жизнь как дом
Итан Хоук
Тренировочный день
Джим Бродбент
Айрис
Бен Кингсли
Сексуальная тварь
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Бен Кингсли
Anne Frank: The Whole Story
Победитель
Все номинанты
Грегори Хайнс
Bojangles
Ричард Дрейфусс
The Day Reagan Was Shot
Джеймс Франко
James Dean
Алан Алда
Club Land
Актер / Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Ким Кэттролл, Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон
Победитель
Все номинанты
Друзья 8.2
Друзья Friends
Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Питер Бойл, Брэд Гэррет, Патриция Хитон, Дорис Робертс, Рэй Романо, Madylin Sweeten
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Келси Грэммер, Дэвид Хайд Пирс, Джон Махони, Пери Гилпин, Джейн Ливз
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Шон Хэйс, Эрик МакКормак, Дебра Мессинг, Меган Маллалли, Shelley Morrison
Актер / Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Стокард Чэннинг, Роб Лоу, Мартин Шин, Эллисон Дженни, Дьюли Хилл, Джанель Молони, Ричард Шифф, Джон Спенсер, Брэдли Уитфорд
Победитель
Все номинанты
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
Марг Хельгенбергер, Пол Гилфойл, Robert David Hall, Гари Дурдан, Джордж Идс, Jorja Fox, Уильям Петерсен, Eric Szmanda
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Лоррейн Бракко, Джеймс Гандольфини, Джо Пантольяно, Иди Фалько, Стивен Ван Зандт, Дреа де Маттео, Федерико Кастеллуччо, Доминик Кьянезе, Роберт Айлер, Майкл Империоли, Стив Ширрипа, Джэми-Линн Сиглер, Тони Сирико, Аида Туртурро, Джон Вентимилья
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Джереми Систо, Лорен Эмброуз, Фредди Родригес, Фрэнсис Конрой, Рэйчел Гриффитс, Майкл С. Холл, Ричард Дженкинс, Питер Краузе, Мэттью Сент-Патрик
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
Джерри Орбак, Сэм Уотерстон, Дайэнн Уист, Энджи Хармон, Джесси Л. Мартин, С. Ипата Меркерсон, Элизабет Рем
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
Марг Хельгенбергер, Пол Гилфойл, Robert David Hall, Гари Дурдан, Джордж Идс, Jorja Fox, Уильям Петерсен, Eric Szmanda
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Джереми Систо, Лорен Эмброуз, Фредди Родригес, Фрэнсис Конрой, Рэйчел Гриффитс, Майкл С. Холл, Ричард Дженкинс, Питер Краузе, Мэттью Сент-Патрик
Актер / Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Госфорд-Парк 7.6
Госфорд-Парк Gosford Park
Райан Филипп, Кристин Скотт Томас, Стивен Фрай, Хелен Миррен, Джереми Нортэм, Боб Бэлабан, Алан Бэйтс, Чарльз Дэнс, Ричард Э. Грант, Дерек Джекоби, Мэгги Смит, Эмили Уотсон, Майкл Гэмбон, Айлин Эткинс, Том Холландер, Келли Макдоналд, Клайв Оуэн, Джеральдин Сомервилль, Софи Томпсон, Джеймс Уилби
Победитель
Все номинанты
Мулен Руж 7.5
Мулен Руж Moulin Rouge!
Николь Кидман, Юэн МакГрегор, Джон Легуизамо, Джим Бродбент, Ричард Роксбург
Властелин Колец: Братство Кольца 8.8
Властелин Колец: Братство Кольца The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Лив Тайлер, Шон Эстин, Шон Бин, Иэн Холм, Кристофер Ли, Элайджа Вуд, Кейт Бланшетт, Вигго Мортенсен, Иэн МакКеллен, Орландо Блум, Билли Бойд, Доминик Монахэн, Джон Рис-Дэвис, Энди Серкис, Хьюго Уивинг
В спальне 7.4
В спальне In the Bedroom
Сисси Спейсек, Мариса Томей, Ник Стал, Уильям Мапотер, Селия Уэстон, Том Уилкинсон, Уиллиам Уайз
Игры разума 8.4
Игры разума A Beautiful Mind
Дженнифер Коннелли, Рассел Кроу, Эд Харрис, Кристофер Пламмер, Джадд Херш, Адам Голдберг, Пол Беттани, Джейсон Грей-Стенфорд, Джош Лукас, Остин Пендлтон, Энтони Рэпп
Смотреть трейлер
Игры разума 8.4
Игры разума A Beautiful Mind
Дженнифер Коннелли, Рассел Кроу, Эд Харрис, Кристофер Пламмер, Джадд Херш, Адам Голдберг, Пол Беттани, Джейсон Грей-Стенфорд, Джош Лукас, Остин Пендлтон, Энтони Рэпп
Властелин Колец: Братство Кольца 8.8
Властелин Колец: Братство Кольца The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Лив Тайлер, Шон Эстин, Шон Бин, Иэн Холм, Кристофер Ли, Элайджа Вуд, Кейт Бланшетт, Вигго Мортенсен, Иэн МакКеллен, Орландо Блум, Билли Бойд, Доминик Монахэн, Джон Рис-Дэвис, Энди Серкис, Хьюго Уивинг
Мулен Руж 7.5
Мулен Руж Moulin Rouge!
Николь Кидман, Юэн МакГрегор, Джон Легуизамо, Джим Бродбент, Ричард Роксбург
Премия за выдающиеся заслуги
Эдвард Эснер
Победитель
