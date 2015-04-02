Хоббит: Битва пяти воинств
– Когда отряд из тринадцати гномов нанимал хоббита Бильбо Бэгинса в качестве взломщика и четырнадцатого, «счастливого», участника похода к Одинокой горе, Бильбо полагал, что его приключения закончатся, когда он выполнит свою задачу — найдет сокровище, которое так необходимо предводителю гномов Торину. Путешествие в Эребор, захваченное драконом Смаугом королевство гномов, оказалось еще более опасным, чем предполагали гномы и даже Гэндальф — мудрый волшебник, протянувший Торину и его отряду руку помощи.
В погоню за гномами устремилась армия орков, ведомых пробудившимся в руинах древним злом, а эльфы и люди, с которыми Бильбо и его товарищам пришлось иметь дело во время путешествия и которые пострадали от последствий желания гномов вернуть свой дом, предъявили права на щедрое вознаграждение — часть сокровищ Одинокой горы. Скоро неподалеку от Одинокой горы встретятся пять армий, и лишь кровопролитная битва определит результаты смелого гномьего похода.
Оказалось, нормально всё, на экране то же безумие. Джексон ушел в отрыв.
Эльфийка рыдает по гному, который до её плеча еле достает. Лидеров заклинило на цацках. Посреди битвы внезапно в кадре гномы верхом на козлах. Откуда козлы?? не было же козлов? их же кормить нужно чем-то, а гномы ничо не ели сами, там ваще никто не ест, только речи все толкают, одни люди жрать просят и радуются гуманитарной капусте, как дети.
На этом фоне неожиданно симпатичны были орки, мало базара, больше конкретных дел.
Больше всех Торин понравился. Шикааарный. Ну вот просто шикарный. Какая страсть... абажаю, когда у мужчины такие глаза. Мега-секси.
рейтинг 6+ ниочем вам не говорит ?
4/10
Затянуто и никакой динамики
Конкретно усыпали в зале✊
Было обидно когда прикончили Кили, но тут уж ничего не поделать, но концовка великолепна, придраться не к чему. Да и сцена с землеройками эффектно выглядит, впрочем тут уже нет смысла описывать что-то отдельно. Надо просто идти и смотреть.
На днях ходил в АйМакс ожидал ультра-бультра красивую картинку. Оказалось что качество чуть выше чем в обычном формате хотя 3д на глаз приятное но мне оно мешает смотреть фильмы. Личное мнение - не стоит Аймакс своих денег, хотя может в России он такой кривой.
За 500р✊ . Там только 3Д к сожалению, а я его не люблю..
Причина войн - Эребор в котором мягко говоря золота по самые уши ( Гномы хотели вернуть свое, Эльфы бриллианты, Люди получить компенсацию за вынужденный переезд а Орки стратегически важный обьект)которое приватизировал себе Смауг. Дракона убили и теперь гора никем не охраняется и все кинулись получить свое.
Артфактов полно только они отошли на второй план. Аркенстон - символ королевской власти это же искал Торин.
Захотелось узнать не тот ли Торин-Дубощит участвует в сериале "Властелин колец" в качестве гнома с топором и чтобы не искать книжку, конспективно просмотрел на ютубе телеспектакль 1985 года "Сказочное путешествие мистера Б.Б..." с Михаилом Даниловым в главной роли. Спектакль снят формально как сказка, но М.Данилов справился с ролью великолепно, хотя и совершенно не похож на Б.Б. из фильма. В спектакле битва всего с одной армией гоблинов/орков, о которой в двух словах сообщает рассказчик З.Гердт и Торин также завершает свою карьеру.
В целом фильм обязательно стоит посмотреть. ✊ ✊ ✊ Тем более, что прочитать и посмотреть большая разница.
Занятно что сначала и хотели два фильма снять. Но жажда денег взяла верх над здравым смыслом.
Да. наш телеспектакль хорош. Есть еще спектакль "Hobitit" снятый Финнами в 93-м году состоящий из 11 серий, тоже стоит посмотреть.
1) Леголас в профиль. Пивной живот, подтяжки, короче жесть✊ ✊
2) Выпрыгивание эльфов через гномий хирд, на встречу с орками. Просто бред, я вот думал щас гномы будут стоять как спартанцы, не тут то было, старик Джексон явно под ЛСД. Эльфов между железными орками и стеной гномов просто должны были раздавить...
3) Бабка с копьем в городе против орков. Ну это даже объяснять не надо надеюсь✊
4) Выбег Торина с товарищами из-за стен в поле. ✊ . Ширина прохода была как раз в пять гномов, побеги они все во внутрь (как того требует логика), гномов бы от туда точно никогда бы не выкурили. Сколько бы не было орков, оленей, свиней, орлов и так далее. Учитывая что они (гномы), собственно и пришли что бы занять этот город, странно что они этого не сделали.✊
Такой книжки не существует.
Обе трилогии вообще-то наполовину состоят из сюжетных вставок которых не было в книге.✊
Не стоит перечислять миллиард логических не стыковок в фильме, достаточно сказать о качестве два слова. ВО первых в 3Д, все баталии, кажутся хороводом пикселей. ВО вторых, рейтинг 6+, уничтожил все до этого имеющиеся напряженные моменты, в том числе схватки✊ , на выходе мы имеем, перекошенную рожу бабки в крепости, с копьем и настроем против орков (Аризонский драматический театр им. Дольфа Лунгрена, во всей красе)✊ .
Вопщем, если вас не победить сон, вас победит тоска✊
2\10
Про книги можно более не заикаться даже. Качество Толкиена vs сценария Джексона = не выдерживает никакой критики. Возможно сценарий писали дети Питера...
Ну если сравнивать с Волкодавом, то да, шикарно снято✊ ✊
Не стоило просыпаться✊
Дракон, да, вот единственный живой , прикольный элемент в фильме..
- Скомканная первая сцена (убийство Смауга), надо было перераспределить хронометраж и оставить это во второй части.
- Да и убили его в итоге не из Стреломёта.
- СЛИШКОМ много раздражающего и абсолютно ненужного Альфрида.
- Регулярные хнык-хныки Тауриэли.
- Затянутый психоз Торина.
...
Но всё это абсолютно не важно, когда в кадре появляются ТАКИЕ персонажи Средиземья. Да одни только несколько минут экранного времени Галадриэли вытягивают фильм минимум на 8 баллов.
Ну а битва, которой, собственно, посвящён весь фильм.... Они прекрасна. И, надеюсь, будет ещё прекраснее в расширенной версии. Питер Джексон провёл основательную работу над ошибками. Теперь армии правдоподобных размеров и действуют адекватно (не то что во Властелине Колец, первый блин комом). Не стенка на стенку, а творческое применение богатого арсенала, Азога показали действительно полководцем, а не просто самым большим/сильным/злым орком.
Жаль только, что вторая волна орков, которой до битвы было уделено большое внимание, и которая должна была в корне изменить ход битвы, в итоге слилась где-то за кадром. Время/деньги/фантазия закончились? оО
Последние 20 минут , вообще уснуть можно.✊
Короче , скучная концовка ✊
4/10
Я книжку не читала, но то, за что народ убивался, оно того стоило? В сказках артефакт обязательно имеется какойнить. Ковер-самолет, печка-самокат, горшок-самовар, царевна-самобранка. Что делает жизнь значительно приятнее. А тут чего? Чтобы пять воинств подрались, веская причина должна быть.
Да, явно всё делалось без сценария
неужели?✊
Под каким соусом Хоббитов употребляете ?
А вообще, да ! Надо будет сходить раза 2 -3 , насладиться зрелищем.
