Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Хоббит: Битва пяти воинств - дублированный тв ролик 2
Киноафиша Трейлеры Хоббит: Битва пяти воинств. Дублированный тв ролик 2

Хоббит: Битва пяти воинств. Дублированный тв ролик 2

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 24 ноября 2014
Хоббит: Битва пяти воинств – Когда отряд из тринадцати гномов нанимал хоббита Бильбо Бэгинса в качестве взломщика и четырнадцатого, «счастливого», участника похода к Одинокой горе, Бильбо полагал, что его приключения закончатся, когда он выполнит свою задачу — найдет сокровище, которое так необходимо предводителю гномов Торину. Путешествие в Эребор, захваченное драконом Смаугом королевство гномов, оказалось еще более опасным, чем предполагали гномы и даже Гэндальф — мудрый волшебник, протянувший Торину и его отряду руку помощи. В погоню за гномами устремилась армия орков, ведомых пробудившимся в руинах древним злом, а эльфы и люди, с которыми Бильбо и его товарищам пришлось иметь дело во время путешествия и которые пострадали от последствий желания гномов вернуть свой дом, предъявили права на щедрое вознаграждение — часть сокровищ Одинокой горы. Скоро неподалеку от Одинокой горы встретятся пять армий, и лишь кровопролитная битва определит результаты смелого гномьего похода.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
leadraven 2 апреля 2015, 12:51
А какого чёрта название изменили?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 25 ноября 2015, 00:20
Под конец года было чувство, что полная свихнутость вокруг. И декабрь выдался сумасшедший, почти без выходных, с раб.днем по 10-12 часов.

Оказалось, нормально всё, на экране то же безумие. Джексон ушел в отрыв.

Эльфийка рыдает по гному, который до её плеча еле достает. Лидеров заклинило на цацках. Посреди битвы внезапно в кадре гномы верхом на козлах. Откуда козлы?? не было же козлов? их же кормить нужно чем-то, а гномы ничо не ели сами, там ваще никто не ест, только речи все толкают, одни люди жрать просят и радуются гуманитарной капусте, как дети.

На этом фоне неожиданно симпатичны были орки, мало базара, больше конкретных дел.

Больше всех Торин понравился. Шикааарный. Ну вот просто шикарный. Какая страсть... абажаю, когда у мужчины такие глаза. Мега-секси.
25 ноября 2015, 00:20 Ответить
Шверценберг 27 ноября 2015, 01:45
Ответ на сообщение Stranger от 26/12/2014 - 22:08:52


рейтинг 6+ ниочем вам не говорит ?
27 ноября 2015, 01:45 Ответить
Очевидец 28 ноября 2015, 21:46
В Доме Книги случайно набрел на книгу "Хоббит туда и обратно" Толкиена. Полистал окончание - книга выглядит конспектом фильма.✊ Получается всего где-то 15-20% книги в фильме, а всё остальное фантазии или если угодно домыслы авторов. Если книгу читать, то не сразу догадаешься, что фильм и книга об одном и том же.✊
28 ноября 2015, 21:46 Ответить
Swi4e1 28 ноября 2015, 21:47
ОЧЕНЬ СЛАБАЯ СЕРИЯ !!!!!! Скучный и не интересное продолжение.



4/10
28 ноября 2015, 21:47 Ответить
patish 28 ноября 2015, 21:47
Народ, я один не увидел в фильме кадры из трейлера, где колесница из баранов несется по замершей реке долбясь об камни, а ей на встречу несутся волки??? Надеюсь это намек на режиссерскую версию))))
28 ноября 2015, 21:47 Ответить
Bbbugl 28 ноября 2015, 21:47
Самый слабый из всех фильмов

Затянуто и никакой динамики

Конкретно усыпали в зале✊
28 ноября 2015, 21:47 Ответить
https://intrade.bar/68731 28 ноября 2015, 21:47
Бофур клевый! :D Да и разговор между Двалином и Торином цепляет.


Было обидно когда прикончили Кили, но тут уж ничего не поделать, но концовка великолепна, придраться не к чему. Да и сцена с землеройками эффектно выглядит, впрочем тут уже нет смысла описывать что-то отдельно. Надо просто идти и смотреть.
28 ноября 2015, 21:47 Ответить
alisamano 30 ноября 2015, 23:53
Собираемся пойти на этот фильм, но не можем решить идти в 3д, или на простой. Не могли бы посоветовать, и если в 3д не стоит идти, то хотелось бы узнать почему. Я просто знаю что иногда бывает темно смотреть в 3д, хотелось бы не обломаться и посмотреть этот фильм с удовольствием. Что скажите сторожилы.))
30 ноября 2015, 23:53 Ответить
Шверценберг 30 ноября 2015, 23:53
Ответ на сообщение alisamano от 15/12/2014 - 14:15:03


На днях ходил в АйМакс ожидал ультра-бультра красивую картинку. Оказалось что качество чуть выше чем в обычном формате хотя 3д на глаз приятное но мне оно мешает смотреть фильмы. Личное мнение - не стоит Аймакс своих денег, хотя может в России он такой кривой.
30 ноября 2015, 23:53 Ответить
Toporock 30 ноября 2015, 23:53
Цитата (Сибирский Шрек, 14/12/2014 - 05:23:31):Да, кстати, ты опять за 15 000 руб. смотрел?



За 500р✊ . Там только 3Д к сожалению, а я его не люблю..
30 ноября 2015, 23:53 Ответить
Шверценберг 30 ноября 2015, 23:53
Ответ на сообщение fanbunga от 13/12/2014 - 20:22:39


Причина войн - Эребор в котором мягко говоря золота по самые уши ( Гномы хотели вернуть свое, Эльфы бриллианты, Люди получить компенсацию за вынужденный переезд а Орки стратегически важный обьект)которое приватизировал себе Смауг. Дракона убили и теперь гора никем не охраняется и все кинулись получить свое.

Артфактов полно только они отошли на второй план. Аркенстон - символ королевской власти это же искал Торин.
30 ноября 2015, 23:53 Ответить
Очевидец 30 ноября 2015, 23:53
Зрелищный фильм, что именно от него и требовалось, смотрится все 2 часа на одном дыхании. Что разочаровало, так это Смауг со своими маразматическими, на грани комизма, речами. Хотелось спросить - "ты что прикалываешься?!" Видимо, чтобы дракон не смог нести эту чушь весь фильм, его быстро прикончили. Ну а дальше в целом повтор 3й части властелина колец, тем более, что фильм анонсирован как "Битва пяти воинств". Очень красива огромная армия эльфов; армия гномов поражает правильностью построения и несокрушимостью фаланги; впечатляют закованные в железо орки, построенные в грандиозную армию, двигающуюся к горе гномов. Поединки показаны реалистично, исход каждого непредсказуем и зависит от везения и стечения обстоятельств. Тем кто любит войнушку обязательно понравится. Мне, например, понравились орки с "домиком на голове" пробивающие крепостные стены и падающие замертво. Но как только авторы фильма решили реалистично показать фэнтези - оно исчезло. Выглядит как историческая битва, но в тоже время поверить, что человек может "завалить" огромного орка в броне сложно. Видимо в принципе чепуху, из которой состоит фэнтези нельзя показывать в деталях.✊ В картине присутствуют и необходимые для американского фильма элементы: психопатия Торина Дубощита и каскад невероятных трюков, которые как бег наверх царевича-эльфа по падающим в пропасть камням вызывали смех в зале, и непотопляемый "подводник" Азог и метод его убийства, взятый напрокат из "Крепкого орешка-4".✊

Захотелось узнать не тот ли Торин-Дубощит участвует в сериале "Властелин колец" в качестве гнома с топором и чтобы не искать книжку, конспективно просмотрел на ютубе телеспектакль 1985 года "Сказочное путешествие мистера Б.Б..." с Михаилом Даниловым в главной роли. Спектакль снят формально как сказка, но М.Данилов справился с ролью великолепно, хотя и совершенно не похож на Б.Б. из фильма. В спектакле битва всего с одной армией гоблинов/орков, о которой в двух словах сообщает рассказчик З.Гердт и Торин также завершает свою карьеру.

В целом фильм обязательно стоит посмотреть. ✊ ✊ ✊ Тем более, что прочитать и посмотреть большая разница.
30 ноября 2015, 23:53 Ответить
Шверценберг 30 ноября 2015, 23:53
Ответ на сообщение SwordfishV от 14/12/2014 - 15:58:20


Занятно что сначала и хотели два фильма снять. Но жажда денег взяла верх над здравым смыслом.



Ответ на сообщение Очевидец от 14/12/2014 - 15:23:34


Да. наш телеспектакль хорош. Есть еще спектакль "Hobitit" снятый Финнами в 93-м году состоящий из 11 серий, тоже стоит посмотреть.
30 ноября 2015, 23:53 Ответить
Toporock 30 ноября 2015, 23:53
Есть несколько моментов, которые без слез смеха не вспомнишь.



1) Леголас в профиль. Пивной живот, подтяжки, короче жесть✊ ✊

2) Выпрыгивание эльфов через гномий хирд, на встречу с орками. Просто бред, я вот думал щас гномы будут стоять как спартанцы, не тут то было, старик Джексон явно под ЛСД. Эльфов между железными орками и стеной гномов просто должны были раздавить...

3) Бабка с копьем в городе против орков. Ну это даже объяснять не надо надеюсь✊

4) Выбег Торина с товарищами из-за стен в поле. ✊ . Ширина прохода была как раз в пять гномов, побеги они все во внутрь (как того требует логика), гномов бы от туда точно никогда бы не выкурили. Сколько бы не было орков, оленей, свиней, орлов и так далее. Учитывая что они (гномы), собственно и пришли что бы занять этот город, странно что они этого не сделали.✊
30 ноября 2015, 23:53 Ответить
Toporock 3 декабря 2015, 13:24
Цитата (fanbunga, 13/12/2014 - 20:22:39):Я книжку не читала,

Такой книжки не существует.
3 декабря 2015, 13:24 Ответить
lexxx197918 3 декабря 2015, 13:24
Очень порадовали фильмом, отлично!
3 декабря 2015, 13:24 Ответить
Berlin197150 3 декабря 2015, 13:24
10/10
3 декабря 2015, 13:24 Ответить
Шверценберг 3 декабря 2015, 13:24
Третья часть оказалось не такой веселой. В предыдущих и веселья и приключений было больше. Музыка была отличная. Фильм все также красивый но более мрачный и любовный треугольник почему-то расспался( Леголас, который ревновал во второй части здесь ушел в игнор). 7.5/10Ответ на сообщение stalker_spb88 от 12/12/2014 - 02:59:22


Обе трилогии вообще-то наполовину состоят из сюжетных вставок которых не было в книге.✊
3 декабря 2015, 13:24 Ответить
Toporock 3 декабря 2015, 13:24
Невозможно долго, невозможно скучно. Так можно охарактеризовать этот, (Ура!!) финальный эпизод, маленького, кинопроизводящего завода Джексона. R.I.P.- милый Питер, ты исполнил свою детскую мечту, заработал денег, все.✊

Не стоит перечислять миллиард логических не стыковок в фильме, достаточно сказать о качестве два слова. ВО первых в 3Д, все баталии, кажутся хороводом пикселей. ВО вторых, рейтинг 6+, уничтожил все до этого имеющиеся напряженные моменты, в том числе схватки✊ , на выходе мы имеем, перекошенную рожу бабки в крепости, с копьем и настроем против орков (Аризонский драматический театр им. Дольфа Лунгрена, во всей красе)✊ .

Вопщем, если вас не победить сон, вас победит тоска✊

2\10
3 декабря 2015, 13:24 Ответить
Toporock 3 декабря 2015, 13:24
Цитата (Шверценберг, 12/12/2014 - 05:26:58):Обе трилогии вообще-то наполовину состоят из сюжетных вставок которых не было в книге.



Про книги можно более не заикаться даже. Качество Толкиена vs сценария Джексона = не выдерживает никакой критики. Возможно сценарий писали дети Питера...
3 декабря 2015, 13:24 Ответить
Toporock 3 декабря 2015, 13:24
Цитата (stalker_spb88, 12/12/2014 - 02:59:22):Снято, конечно, всё красиво. Тут спору нет.



Ну если сравнивать с Волкодавом, то да, шикарно снято✊ ✊
3 декабря 2015, 13:24 Ответить
Toporock 3 декабря 2015, 13:24
Цитата (StasO, 12/12/2014 - 00:03:29):от чего первые пол фильма где идёт подготовка к ней я чуть не уснул.



Не стоило просыпаться✊
3 декабря 2015, 13:24 Ответить
Toporock 3 декабря 2015, 13:24
Цитата (peacefrog, 11/12/2014 - 23:15:32):Больше всего понравились все эпизоды со Смаугом, особо когда он город громил и жёг



Дракон, да, вот единственный живой , прикольный элемент в фильме..
3 декабря 2015, 13:24 Ответить
leadraven 3 декабря 2015, 13:24
Фильм можно критиковать бесконечно:

- Скомканная первая сцена (убийство Смауга), надо было перераспределить хронометраж и оставить это во второй части.

- Да и убили его в итоге не из Стреломёта.

- СЛИШКОМ много раздражающего и абсолютно ненужного Альфрида.

- Регулярные хнык-хныки Тауриэли.

- Затянутый психоз Торина.

...



Но всё это абсолютно не важно, когда в кадре появляются ТАКИЕ персонажи Средиземья. Да одни только несколько минут экранного времени Галадриэли вытягивают фильм минимум на 8 баллов.

Ну а битва, которой, собственно, посвящён весь фильм.... Они прекрасна. И, надеюсь, будет ещё прекраснее в расширенной версии. Питер Джексон провёл основательную работу над ошибками. Теперь армии правдоподобных размеров и действуют адекватно (не то что во Властелине Колец, первый блин комом). Не стенка на стенку, а творческое применение богатого арсенала, Азога показали действительно полководцем, а не просто самым большим/сильным/злым орком.

Жаль только, что вторая волна орков, которой до битвы было уделено большое внимание, и которая должна была в корне изменить ход битвы, в итоге слилась где-то за кадром. Время/деньги/фантазия закончились? оО
3 декабря 2015, 13:24 Ответить
Swi4e1 3 декабря 2015, 13:24
Скучная заключительная часть . Я разочерован. Начало вроде интересное , но потом весь фильм , опять все те же драки , сражения с орками , которые мы видели во всех частях . Ничего нового и интересного нету. Первые две части были намного интереснее , там хоть какие то приключения были. Здесь тупо бойня и бойня скучная , людишки своими маленькими мечами убивают пачками огромных орков у которых на теле грудо брони !!!! УЖАСНО НЕ ПРАВДА ПОДОБНО ✊



Последние 20 минут , вообще уснуть можно.✊



Короче , скучная концовка ✊



4/10
3 декабря 2015, 13:24 Ответить
belkadura 3 декабря 2015, 13:24
Я допускаю, что многих может отпугнуть положительный отзыв peacefrogА, но фильм динамичный, яркий. Никто не зевал и не скучал вокруг. Да, есть затянутые сцены...Да, явно всё делалось без сценария..Но как шоу вполне достойно внимания!
3 декабря 2015, 13:24 Ответить
fanbunga 3 декабря 2015, 13:24
Это че, пять часов тусовка двигалась в сторону Смауга, у его выпиливают в самом начале третьей части??! Пять часов дракону под хвост? Как грустно...

Я книжку не читала, но то, за что народ убивался, оно того стоило? В сказках артефакт обязательно имеется какойнить. Ковер-самолет, печка-самокат, горшок-самовар, царевна-самобранка. Что делает жизнь значительно приятнее. А тут чего? Чтобы пять воинств подрались, веская причина должна быть.



Ответ на сообщение belkadura от 13/12/2014 - 14:34:49


Да, явно всё делалось без сценария



неужели?✊
3 декабря 2015, 13:24 Ответить
Шверценберг 4 декабря 2015, 13:49
Ответ на сообщение peacefrog от 29/11/2014 - 14:28:20


Ответ на сообщение peacefrog от 29/11/2014 - 14:28:20


Под каким соусом Хоббитов употребляете ?


А вообще, да ! Надо будет сходить раза 2 -3 , насладиться зрелищем.
4 декабря 2015, 13:49 Ответить
leadraven 4 декабря 2015, 13:49
2d Imax, я так понимаю, не запланирован =/
4 декабря 2015, 13:49 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.8 Хоббит: Битва пяти воинств
Хоббит: Битва пяти воинств фэнтези, приключения, 2014, США
Сожалею о тебе - дублированный трейлер 02:26
Сожалею о тебе  дублированный трейлер
Первый на Олимпе - трейлер 02:01
Первый на Олимпе  трейлер
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца - дублированный трейлер 02:13
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца  дублированный трейлер
Иллюзия обмана 3 - дублированный трейлер 2 02:24
Иллюзия обмана 3  дублированный трейлер 2
Сентиментальная ценность - дублированный трейлер 02:13
Сентиментальная ценность  дублированный трейлер
Ужастики. Ожившие рисунки - основной дублированный трейлер 01:53
Ужастики. Ожившие рисунки  основной дублированный трейлер
Мажор в Дубае - трейлер 2 01:42
Мажор в Дубае  трейлер 2
Чебурашка 2 - трейлер 2 02:33
Чебурашка 2  трейлер 2
Эддингтон - дублированный трейлер 02:23
Эддингтон  дублированный трейлер
Волчьи дети Амэ и Юки - trailer 02:26
Волчьи дети Амэ и Юки  trailer
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше