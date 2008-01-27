Cort Hessler, Bill Anagnos, Roy T. Anderson, Scott Armstrong, Luis Miguel Arranz, Nikki Berwick, Tim Buchanan, Paul Bucossi, Peter Bucossi, Джон Ченатьемпо, Марвин Кэмпбелл, Chris Cenatiempo, Bob Colletti, Chris Colombo, George B. Colucci Jr., Gilbert B. Combs, Aris Comninos, Ben Cooke, J. Patrick Daily, Kelly Dent, Norman Douglass, Rick English, Peter Epstein, Джонатан Эйсебио, Roy Farfel, John R. Favre, Фрэнк Феррара, Stephanie Finochio, Dean Forster, Glenn Foster, Jeremy Fry, Tim Gallin, Evangelos Grecos, Gene Harrison, Frank Henson, Donald John Hewitt, Don Hewitt, Jery Hewitt, Rob Hunt, Jeff Imada, Rob Inch, Rowley Irlam, Viktor Ivanov, Mike Lambert, Joanne Lamstein, Derek Lea, Maurice Lee, Дэвид Литч, Antonio Lemos, Steve Mack, Paul Marini, Anna Mastroianni, Ник МакКинлесс, Peter Miles, Gareth Milne, Mark Mottram, Dino Muccio, Ray Nicholas, Brian Nickels, James O'Donnell, Chris O'Hara, Shawn O'Neil, Мик О’Рурк, Джанет Папараццо, Miguel Pedregosa, Питер Педреро, Gary Powell, Greg Powell, Dominic Preece, Darrin Prescott, Susan Purkhiser, Scott Rogers, John Roney, Markos Rounthwaite, Kevin Scott, Терри Серпико, Дэвид Шамбрис, Keith Siglinger, Brian Smyj, Mark Southworth, Gary Tacon, Shawnna Thibodeau, Tony Van Silva, Винсент Ван, Erol Mehmet, Бастер Ривз, Chris Barnes, Diz Sharpe, Michael Bornhütter, Georg Ebinal, Jorge Huergo, Randy Beckman, Дэвид Гэррик, John Street, Andy Merchant, Gordon Seed, Reg Wayment, Bruce Cain, Ben Dimmock, Lee Millham, G.A. Aguilar, Andy Godbold, Adam Kirley, Alison Ryan, James Grogan, Craig Frosty Silva, Martin Ivanov, Lee Morrison, Nick Chopping, Jason Hunjan, Darren Maynard, Levan Doran, Dave Pope, Eduardo Gómez Marroquín, Guiomar Alonso, Erik Martin, Lutz Schleisner, Aaron Vexler, Geoffrey Dowell, Eugenio Jiménez, Tarick Hadouch, Matthew Stirling, Брайан Кит Аллен, Tanner Foust, Jacob Dewitt, Greg Tracy, Mike Burke, Jeff Medeiros, Richard Hansen, Don Abbatiello, Eva Raboso, Lasfer Abdelghni, Roy Taylor, Peter B. Simpson, Keone Kim, Stephen Mann, Arran Topham, My Rachid Abbad, Alberto Zapata, Boris Martinez, Manuel Valle, Marvin Francis, Mustapha Touki, Ronny Wechselberger, George R. Doering III, Oscar Outerino, Matt Sherren, Juan Carlos Delgado, Adolfo Heredia, Benito Benitez Crespo, Santiago Martinez, Dave Ware, Guillermo Maestre, Dean Watt, Miguel Diaz-Aboitiz, Rob Herring, Mohamed Gouyd, Adil Farsi, Said Belaamim, Johan Saentz, Markus Ranglack, Samir Machtioui, Jose Zorrilla
Победитель
24 часа24
Победитель
7.9
Ультиматум БорнаThe Bourne Ultimatum
Chino Binamo, Jon Braver, Eric Chambers, Doug Coleman, Douglas Crosby, Max Daniels, J. Mark Donaldson, Shauna Duggins, Glenn Goldstein, Tad Griffith, Chris Guzzi, Michael Hilow, Alex Krimm, Theo Kypri, Sherry Leigh, Jalil Jay Lynch, Brian Machleit, Anderson Martin, Jeff O'Haco, David Ott, Chris Palermo, Carl Paoli, Jason Rodriguez, Allen Robinson, Keith Woulard, Сэла Бэйкер, Nito Larioza, Зои Белл, Robert Nagle, Энтони Мартинс, Michael Hugghins, Krisztian Kery, Greg Anthony, Damien Moreno, Eyad Elbitar
6.8
ГероиHeroes
Elle Alexander, Darryl Chan, Eliza Coleman, Dana Dru Evenson, Buck McDancer, Ian Quinn, Саймон Ри, Mark Riccardi, Stephen W. Schriver, Robair Sims, Джастин Сундквист, Nancy Thurston, Mark Aaron Wagner, Gary J. Wayton, Anthony Molinari, Ronn Surels, Tim Mikulecky, Steve Chang, Todd Bloomer, Nicole Surels, Vernon Lewis
7.9
300 спартанцев300
Damon Caro, Ричард Цетрон, Джаред С. Эддо, Джонатан Эйсебио, Tad Griffith, Дэвид Литч, Mike Mukatis, Tim Rigby, Тим Коннолли, Matthew Rugetti, Scott Cosgrove, Daniel Hernandez, Guillermo Grispo
Отряд «Антитеррор»The Unit
Troy Brown, Max Daniels, J.J. Dashnaw, Steve M. Davison, Daniel Hernandez
7.9
Я - легендаI am Legend
Вик Армстронг, Cort Hessler, Nina Armstrong, James Armstrong, Scott Armstrong, Wendy Armstrong, Joey Box, Jill Brown, Джон Ченатьемпо, Vince Cupone, Victor Chan, Bob Colletti, Blaise Corrigan, Angelina Cruz, Peter Epstein, Фрэнк Феррара, Jeffrey Lee Gibson, Rick LeFevour, David S. Lomax, Jalil Jay Lynch, Carmel Macklin, Paul Marini, Tina McKissick, Christopher Place, Stephen A. Pope, Деннис Скотт, Keith Siglinger, Manny Siverio, Paul Sklar, Erik Solky, Shawnna Thibodeau, Jason Silvis, G.A. Aguilar, Jodi Pynn Gabree, Jared Burke, Thomas Place, Cheryl Lewis, Aaron Vexler, Nicole Callender, Lynna' Davis, Mike Burke, Kimberly Shannon Murphy, Pete Klein, Drew Leary, Aja Frary
7.0
Остаться в живыхLost
Shauna Duggins, David Hugghins, John Medlen, Mike Rufino, Ronn Surels, Michael Hugghins, Heather Arthur
7.8
Пираты Карибского моря: На краю светаPirates of the Caribbean: At worlds end
Jeff Wolfe, Ben Hernandez Bray, Tsuyoshi Abe, Kevin Abercrombie, Joey Anaya, Tony Angelotti, Noby Arden, Daniel W. Barringer, Brian Bennett, Richard L. Blackwell, Joe Bucaro III, Richard Bucher, Keith Campbell, Jay Caputo, Darryl Chan, Эрик Чен, Фернандо Чиен, Brycen Counts, Shawn Crowder, Phil Culotta, Mark De Alessandro, John Dixon, J. Mark Donaldson, John Donohue, Brian Duffy, Jayson Dumenigo, Thomas DuPont, Greg Wayne Elam, Kofi Elam, Paul Eliopoulos, Bob Elmore, Джонатан Эйсебио, Roel Failma, Dane Farwell, Jeremy Fry, Richie Gaona, Мики Джакомацци, Al Goto, Erica Grace, Charles Grisham, Steven Ho, Lisa Hoyle, Randall Huber, Zach Hudson, Keii Johnston, John Koyama, Anthony Kramme, Theo Kypri, Reuben Langdon, Will Leong, Christopher Leps, Джеймс Лью, Ray Lykins, Kurt D. Lott, Angela Meryl, Tom Morga, Tadahiro Nakamura, Phi-Long Nguyen, Mark Norby, Hugh Aodh O'Brien, Casey O'Neill, Лин Одинг, Brad Orrison, Jen Kuo Sung, Jim Palmer, Norb Phillips, Denney Pierce, Víctor Quintero, J.P. Romano, Томас Розалес-мл., George Marshall Ruge, Bill M. Ryusaki, Gregg Sargeant, Liane Schmidt, Marc Schaffer, Lincoln Simonds, Buddy Sosthand, Gary Ray Stearns, Jim Stephan, Steve Tartalia, Philip Tan, Trampas Thompson, Russell Towery, Steve Upton, Samuel Le, Jon Valera, Mark Vanselow, David Wald, Mike Watson, Ryan Watson, Jack West, Webster Whinery, Brian J. Williams, Phillip Wong, Marcus Young, Arnold Chon, Norman Mora, Сэла Бэйкер, Дэнни Ле Бойер, Роб Марс, Michael Li, Alex Chansky, Сэм Харгрейв, Dean Grimes, Yoshio Iizuka, Льюис Тан, Marty Murray, Brian Patrick Collins, Craig Frosty Silva, Илрам Чои, Andy Dylan, Darin Fujimori, Kirk Maxwell, Don Lee, Masaaki Endo, Bryan Thompson, Lee McDermott, Greg Anthony, Kerry Wong, Geo Corvera, Kofi Yiadom, Don Thai Theerathada, Zac Henry, Дэн Браун, Mark McDaniels, Michelle Lee, Sam Looc, Webster P. Whinery Jr., Aaron Toney, Adrienne Wong, Alex Huynh, Emily Wu
8.8
РимRome
Giorgio Antonini, Carlo Antonioni, Franco Maria Salamon, Марко Панкрази
7.9
Я - легендаI am Legend
6.8
ГероиHeroes
7.0
Остаться в живыхLost
Пираты Карибского моря: На краю светаPirates of the Caribbean: At worlds end
Лоррейн Бракко, Джеймс Гандольфини, Иди Фалько, Стивен Ван Зандт, Greg Antonacci, Dan Grimaldi, Роберт Айлер, Майкл Империоли, Артур Дж. Наскарелла, Стив Ширрипа, Мэтт Сервитто, Джэми-Линн Сиглер, Тони Сирико, Аида Туртурро, Фрэнк Винсент
Победитель
8.7
СопраноThe Sopranos
Победитель
Все номинанты
8.4
БезумцыMad Men
Дженьюэри Джонс, Элизабет Мосс, Брайан Бэтт, Энн Дудек, Майкл Глэдис, Джон Хэмм, Кристина Хендрикс, Винсент Картайзер, Роберт Морс, Джон Слэттери, Рич Соммер, Мэгги Сифф, Аарон Стэтон
8.5
ИщейкаThe Closer
Кира Седжвик, Дж. У. Бэйли, Майкл Пол Чан, Рэймонд Крус, Тони Денисон, Роберт Госсетт, Джина Равера, Дж.К. Симмонс, Джон Тенни, Кори Рейнольдс, Phillip P. Keene
8.5
ИщейкаThe Closer
8.4
Юристы БостонаBoston Legal
Кэндис Берген, Уильям Шетнер, Джеймс Спэйдер, Саффрон Берроуз, Рене Обержонуа, Джули Боуэн, Кристиан Клеменсон, Тараджи П. Хенсон, Джон Ларрокетт, Марк Вэлли, Гари Энтони Уильямс, Констанс Зиммер, Тара Саммерс
8.4
Юристы БостонаBoston Legal
8.4
БезумцыMad Men
Дженьюэри Джонс, Элизабет Мосс, Брайан Бэтт, Энн Дудек, Майкл Глэдис, Джон Хэмм, Кристина Хендрикс, Винсент Картайзер, Роберт Морс, Джон Слэттери, Рич Соммер, Мэгги Сифф, Аарон Стэтон