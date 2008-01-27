Меню
Премия Гильдии киноактеров США 2008

Все фильмы-номинанты «Премия Гильдии киноактеров США» в 2008 году

Место проведения Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 27 января 2008
Актер / Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Старикам тут не место 8.0
Старикам тут не место No Country for Old Men
Томми Ли Джонс, Вуди Харрельсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Тесс Харпер, Гаррет Диллахант, Келли Макдоналд
Победитель
Старикам тут не место 8.0
Старикам тут не место No Country for Old Men
Томми Ли Джонс, Вуди Харрельсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Тесс Харпер, Гаррет Диллахант, Келли Макдоналд
Победитель
Гангстер 7.7
Гангстер American Gangster
Рассел Кроу, Дензел Вашингтон, Кьюба Гудинг мл, Арманд Ассанте, Джош Бролин, Карла Гуджино, Руби Ди, Чиветел Эджиофор, Идрис Эльба, Джон Хоукс, Тед Левайн, Джо Мортон, Джон Ортис, RZA, Юл Васкес, Lymari Nadal
Гангстер 7.7
Гангстер American Gangster
Рассел Кроу, Дензел Вашингтон, Кьюба Гудинг мл, Арманд Ассанте, Джош Бролин, Карла Гуджино, Руби Ди, Чиветел Эджиофор, Идрис Эльба, Джон Хоукс, Тед Левайн, Джо Мортон, Джон Ортис, RZA, Юл Васкес, Lymari Nadal
Лак для волос 6.8
Лак для волос Hairspray
Мишель Пфайффер, Джон Траволта, Кристофер Уокен, Куин Латифа, Аманда Байнс, Эллисон Дженни, Джеймс Марсден, Джерри Стиллер, Пол Дули, Элайджа Келли, Бриттани Сноу, Зак Эфрон, Николь Блонски
В диких условиях 8.0
В диких условиях Into the Wild
Уильям Хёрт, Винс Вон, Марша Гей Харден, Хэл Холбрук, Кэтрин Кинер, Эмиль Хирш, Джена Мэлоун, Кристен Стюарт, Брайан Диркер
Лак для волос 6.8
Лак для волос Hairspray
Мишель Пфайффер, Джон Траволта, Кристофер Уокен, Куин Латифа, Аманда Байнс, Эллисон Дженни, Джеймс Марсден, Джерри Стиллер, Пол Дули, Элайджа Келли, Бриттани Сноу, Зак Эфрон, Николь Блонски
Поезд на Юму 7.6
Поезд на Юму 3:10 to Yuma
Рассел Кроу, Кристиан Бэйл, Питер Фонда, Гретхен Мол, Бен Фостер, Винесса Шоу, Логан Лерман, Алан Тьюдик, Даллас Робертс
Поезд на Юму 7.6
Поезд на Юму 3:10 to Yuma
Рассел Кроу, Кристиан Бэйл, Питер Фонда, Гретхен Мол, Бен Фостер, Винесса Шоу, Логан Лерман, Алан Тьюдик, Даллас Робертс
В диких условиях 8.0
В диких условиях Into the Wild
Уильям Хёрт, Винс Вон, Марша Гей Харден, Хэл Холбрук, Кэтрин Кинер, Эмиль Хирш, Джена Мэлоун, Кристен Стюарт, Брайан Диркер
Актер / Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Тина Фей
Тина Фей
Студия 30
Победитель
Мэри-Луиза Паркер
Мэри-Луиза Паркер
Дурман
Кристина Эпплгейт
Кристина Эпплгейт
Кто такая Саманта?
Ванесса Уильямс
Ванесса Уильямс
Дурнушка Бетти
Америка Феррера
Америка Феррера
Дурнушка Бетти
Актер / Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Иди Фалько
Иди Фалько
Сопрано
Победитель
Кира Седжвик
Кира Седжвик
Ищейка
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Схватка
Холли Хантер
Холли Хантер
Saving Grace
Салли Филд
Салли Филд
Братья и сестры
Актер / Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Джули Кристи
Джули Кристи
Вдали от нее
Победитель
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Сильное сердце
Эллиот Пейдж
Эллиот Пейдж
Джуно
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Жизнь в розовом цвете
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Золотой век
Актер / Выдающаяся роль актрисы второго плана
Руби Ди
Гангстер
Победитель
Эми Райан
Эми Райан
Прощай, детка, прощай
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Там меня нет
Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер
В диких условиях
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Майкл Клейтон
Актер / Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Куин Латифа
Куин Латифа
Помоги жизни
Победитель
Эллен Берстин
Эллен Берстин
Mitch Albom's for One More Day
Дебра Мессинг
Дебра Мессинг
The Starter Wife
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Лихорадка
Джина Роулендс
Джина Роулендс
What If God Were the Sun?
Анна Пакуин
Анна Пакуин
Схороните моё сердце у Вундед-Ни
Актер / Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Студия 30
Победитель
Джереми Пивен
Джереми Пивен
Красавцы
Рики Джервэйс
Рики Джервэйс
Массовка
Стив Карелл
Стив Карелл
Офис
Тони Шэлуб
Тони Шэлуб
Дефективный детектив
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини
Сопрано
Победитель
Джеймс Спэйдер
Джеймс Спэйдер
Юристы Бостона
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Безумцы
Майкл С. Холл
Майкл С. Холл
Декстер
Хью Лори
Хью Лори
Доктор Хаус
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Дэниел Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис
Нефть
Победитель
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Майкл Клейтон
Эмиль Хирш
Эмиль Хирш
В диких условиях
Вигго Мортенсен
Вигго Мортенсен
Порок на экспорт
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Ларс и реальная девушка
Актер / Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Старикам тут не место
Победитель
Томми Ли Джонс
Томми Ли Джонс
Старикам тут не место
Том Уилкинсон
Том Уилкинсон
Майкл Клейтон
Кейси Аффлек
Кейси Аффлек
Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса
Хэл Холбрук
Хэл Холбрук
В диких условиях
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Кевин Клайн
Кевин Клайн
Как вам это понравится
Победитель
Сэм Шепард
Сэм Шепард
Ruffian
Майкл Китон
Майкл Китон
The Company
Джон Туртурро
Джон Туртурро
The Bronx Is Burning
Оливер Платт
Оливер Платт
The Bronx Is Burning
Актер / Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Ультиматум Борна 7.9
Ультиматум Борна The Bourne Ultimatum
Cort Hessler, Bill Anagnos, Roy T. Anderson, Scott Armstrong, Luis Miguel Arranz, Nikki Berwick, Tim Buchanan, Paul Bucossi, Peter Bucossi, Джон Ченатьемпо, Марвин Кэмпбелл, Chris Cenatiempo, Bob Colletti, Chris Colombo, George B. Colucci Jr., Gilbert B. Combs, Aris Comninos, Ben Cooke, J. Patrick Daily, Kelly Dent, Norman Douglass, Rick English, Peter Epstein, Джонатан Эйсебио, Roy Farfel, John R. Favre, Фрэнк Феррара, Stephanie Finochio, Dean Forster, Glenn Foster, Jeremy Fry, Tim Gallin, Evangelos Grecos, Gene Harrison, Frank Henson, Donald John Hewitt, Don Hewitt, Jery Hewitt, Rob Hunt, Jeff Imada, Rob Inch, Rowley Irlam, Viktor Ivanov, Mike Lambert, Joanne Lamstein, Derek Lea, Maurice Lee, Дэвид Литч, Antonio Lemos, Steve Mack, Paul Marini, Anna Mastroianni, Ник МакКинлесс, Peter Miles, Gareth Milne, Mark Mottram, Dino Muccio, Ray Nicholas, Brian Nickels, James O'Donnell, Chris O'Hara, Shawn O'Neil, Мик О’Рурк, Джанет Папараццо, Miguel Pedregosa, Питер Педреро, Gary Powell, Greg Powell, Dominic Preece, Darrin Prescott, Susan Purkhiser, Scott Rogers, John Roney, Markos Rounthwaite, Kevin Scott, Терри Серпико, Дэвид Шамбрис, Keith Siglinger, Brian Smyj, Mark Southworth, Gary Tacon, Shawnna Thibodeau, Tony Van Silva, Винсент Ван, Erol Mehmet, Бастер Ривз, Chris Barnes, Diz Sharpe, Michael Bornhütter, Georg Ebinal, Jorge Huergo, Randy Beckman, Дэвид Гэррик, John Street, Andy Merchant, Gordon Seed, Reg Wayment, Bruce Cain, Ben Dimmock, Lee Millham, G.A. Aguilar, Andy Godbold, Adam Kirley, Alison Ryan, James Grogan, Craig Frosty Silva, Martin Ivanov, Lee Morrison, Nick Chopping, Jason Hunjan, Darren Maynard, Levan Doran, Dave Pope, Eduardo Gómez Marroquín, Guiomar Alonso, Erik Martin, Lutz Schleisner, Aaron Vexler, Geoffrey Dowell, Eugenio Jiménez, Tarick Hadouch, Matthew Stirling, Брайан Кит Аллен, Tanner Foust, Jacob Dewitt, Greg Tracy, Mike Burke, Jeff Medeiros, Richard Hansen, Don Abbatiello, Eva Raboso, Lasfer Abdelghni, Roy Taylor, Peter B. Simpson, Keone Kim, Stephen Mann, Arran Topham, My Rachid Abbad, Alberto Zapata, Boris Martinez, Manuel Valle, Marvin Francis, Mustapha Touki, Ronny Wechselberger, George R. Doering III, Oscar Outerino, Matt Sherren, Juan Carlos Delgado, Adolfo Heredia, Benito Benitez Crespo, Santiago Martinez, Dave Ware, Guillermo Maestre, Dean Watt, Miguel Diaz-Aboitiz, Rob Herring, Mohamed Gouyd, Adil Farsi, Said Belaamim, Johan Saentz, Markus Ranglack, Samir Machtioui, Jose Zorrilla
Победитель
24 часа
24 часа 24
Jeff Cadiente, Troy Gilbert, Dustin Meier, Terri Cadiente, Laurence Todd Rosenthal, Erik Stabenau, Джастин Сундквист, Tracy Hite
Ультиматум Борна 7.9
Ультиматум Борна The Bourne Ultimatum
Cort Hessler, Bill Anagnos, Roy T. Anderson, Scott Armstrong, Luis Miguel Arranz, Nikki Berwick, Tim Buchanan, Paul Bucossi, Peter Bucossi, Джон Ченатьемпо, Марвин Кэмпбелл, Chris Cenatiempo, Bob Colletti, Chris Colombo, George B. Colucci Jr., Gilbert B. Combs, Aris Comninos, Ben Cooke, J. Patrick Daily, Kelly Dent, Norman Douglass, Rick English, Peter Epstein, Джонатан Эйсебио, Roy Farfel, John R. Favre, Фрэнк Феррара, Stephanie Finochio, Dean Forster, Glenn Foster, Jeremy Fry, Tim Gallin, Evangelos Grecos, Gene Harrison, Frank Henson, Donald John Hewitt, Don Hewitt, Jery Hewitt, Rob Hunt, Jeff Imada, Rob Inch, Rowley Irlam, Viktor Ivanov, Mike Lambert, Joanne Lamstein, Derek Lea, Maurice Lee, Дэвид Литч, Antonio Lemos, Steve Mack, Paul Marini, Anna Mastroianni, Ник МакКинлесс, Peter Miles, Gareth Milne, Mark Mottram, Dino Muccio, Ray Nicholas, Brian Nickels, James O'Donnell, Chris O'Hara, Shawn O'Neil, Мик О’Рурк, Джанет Папараццо, Miguel Pedregosa, Питер Педреро, Gary Powell, Greg Powell, Dominic Preece, Darrin Prescott, Susan Purkhiser, Scott Rogers, John Roney, Markos Rounthwaite, Kevin Scott, Терри Серпико, Дэвид Шамбрис, Keith Siglinger, Brian Smyj, Mark Southworth, Gary Tacon, Shawnna Thibodeau, Tony Van Silva, Винсент Ван, Erol Mehmet, Бастер Ривз, Chris Barnes, Diz Sharpe, Michael Bornhütter, Georg Ebinal, Jorge Huergo, Randy Beckman, Дэвид Гэррик, John Street, Andy Merchant, Gordon Seed, Reg Wayment, Bruce Cain, Ben Dimmock, Lee Millham, G.A. Aguilar, Andy Godbold, Adam Kirley, Alison Ryan, James Grogan, Craig Frosty Silva, Martin Ivanov, Lee Morrison, Nick Chopping, Jason Hunjan, Darren Maynard, Levan Doran, Dave Pope, Eduardo Gómez Marroquín, Guiomar Alonso, Erik Martin, Lutz Schleisner, Aaron Vexler, Geoffrey Dowell, Eugenio Jiménez, Tarick Hadouch, Matthew Stirling, Брайан Кит Аллен, Tanner Foust, Jacob Dewitt, Greg Tracy, Mike Burke, Jeff Medeiros, Richard Hansen, Don Abbatiello, Eva Raboso, Lasfer Abdelghni, Roy Taylor, Peter B. Simpson, Keone Kim, Stephen Mann, Arran Topham, My Rachid Abbad, Alberto Zapata, Boris Martinez, Manuel Valle, Marvin Francis, Mustapha Touki, Ronny Wechselberger, George R. Doering III, Oscar Outerino, Matt Sherren, Juan Carlos Delgado, Adolfo Heredia, Benito Benitez Crespo, Santiago Martinez, Dave Ware, Guillermo Maestre, Dean Watt, Miguel Diaz-Aboitiz, Rob Herring, Mohamed Gouyd, Adil Farsi, Said Belaamim, Johan Saentz, Markus Ranglack, Samir Machtioui, Jose Zorrilla
Победитель
Королевство 7.2
Королевство The Kingdom
Chino Binamo, Jon Braver, Eric Chambers, Doug Coleman, Douglas Crosby, Max Daniels, J. Mark Donaldson, Shauna Duggins, Glenn Goldstein, Tad Griffith, Chris Guzzi, Michael Hilow, Alex Krimm, Theo Kypri, Sherry Leigh, Jalil Jay Lynch, Brian Machleit, Anderson Martin, Jeff O'Haco, David Ott, Chris Palermo, Carl Paoli, Jason Rodriguez, Allen Robinson, Keith Woulard, Сэла Бэйкер, Nito Larioza, Зои Белл, Robert Nagle, Энтони Мартинс, Michael Hugghins, Krisztian Kery, Greg Anthony, Damien Moreno, Eyad Elbitar
Герои 6.8
Герои Heroes
Elle Alexander, Darryl Chan, Eliza Coleman, Dana Dru Evenson, Buck McDancer, Ian Quinn, Саймон Ри, Mark Riccardi, Stephen W. Schriver, Robair Sims, Джастин Сундквист, Nancy Thurston, Mark Aaron Wagner, Gary J. Wayton, Anthony Molinari, Ronn Surels, Tim Mikulecky, Steve Chang, Todd Bloomer, Nicole Surels, Vernon Lewis
300 спартанцев 7.9
300 спартанцев 300
Damon Caro, Ричард Цетрон, Джаред С. Эддо, Джонатан Эйсебио, Tad Griffith, Дэвид Литч, Mike Mukatis, Tim Rigby, Тим Коннолли, Matthew Rugetti, Scott Cosgrove, Daniel Hernandez, Guillermo Grispo
Королевство 7.2
Королевство The Kingdom
Chino Binamo, Jon Braver, Eric Chambers, Doug Coleman, Douglas Crosby, Max Daniels, J. Mark Donaldson, Shauna Duggins, Glenn Goldstein, Tad Griffith, Chris Guzzi, Michael Hilow, Alex Krimm, Theo Kypri, Sherry Leigh, Jalil Jay Lynch, Brian Machleit, Anderson Martin, Jeff O'Haco, David Ott, Chris Palermo, Carl Paoli, Jason Rodriguez, Allen Robinson, Keith Woulard, Сэла Бэйкер, Nito Larioza, Зои Белл, Robert Nagle, Энтони Мартинс, Michael Hugghins, Krisztian Kery, Greg Anthony, Damien Moreno, Eyad Elbitar
Отряд «Антитеррор»
Отряд «Антитеррор» The Unit
Troy Brown, Max Daniels, J.J. Dashnaw, Steve M. Davison, Daniel Hernandez
Я - легенда 7.9
Я - легенда I am Legend
Вик Армстронг, Cort Hessler, Nina Armstrong, James Armstrong, Scott Armstrong, Wendy Armstrong, Joey Box, Jill Brown, Джон Ченатьемпо, Vince Cupone, Victor Chan, Bob Colletti, Blaise Corrigan, Angelina Cruz, Peter Epstein, Фрэнк Феррара, Jeffrey Lee Gibson, Rick LeFevour, David S. Lomax, Jalil Jay Lynch, Carmel Macklin, Paul Marini, Tina McKissick, Christopher Place, Stephen A. Pope, Деннис Скотт, Keith Siglinger, Manny Siverio, Paul Sklar, Erik Solky, Shawnna Thibodeau, Jason Silvis, G.A. Aguilar, Jodi Pynn Gabree, Jared Burke, Thomas Place, Cheryl Lewis, Aaron Vexler, Nicole Callender, Lynna' Davis, Mike Burke, Kimberly Shannon Murphy, Pete Klein, Drew Leary, Aja Frary
Отряд «Антитеррор»
Отряд «Антитеррор» The Unit
Troy Brown, Max Daniels, J.J. Dashnaw, Steve M. Davison, Daniel Hernandez
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Shauna Duggins, David Hugghins, John Medlen, Mike Rufino, Ronn Surels, Michael Hugghins, Heather Arthur
Пираты Карибского моря: На краю света 7.8
Пираты Карибского моря: На краю света Pirates of the Caribbean: At worlds end
Jeff Wolfe, Ben Hernandez Bray, Tsuyoshi Abe, Kevin Abercrombie, Joey Anaya, Tony Angelotti, Noby Arden, Daniel W. Barringer, Brian Bennett, Richard L. Blackwell, Joe Bucaro III, Richard Bucher, Keith Campbell, Jay Caputo, Darryl Chan, Эрик Чен, Фернандо Чиен, Brycen Counts, Shawn Crowder, Phil Culotta, Mark De Alessandro, John Dixon, J. Mark Donaldson, John Donohue, Brian Duffy, Jayson Dumenigo, Thomas DuPont, Greg Wayne Elam, Kofi Elam, Paul Eliopoulos, Bob Elmore, Джонатан Эйсебио, Roel Failma, Dane Farwell, Jeremy Fry, Richie Gaona, Мики Джакомацци, Al Goto, Erica Grace, Charles Grisham, Steven Ho, Lisa Hoyle, Randall Huber, Zach Hudson, Keii Johnston, John Koyama, Anthony Kramme, Theo Kypri, Reuben Langdon, Will Leong, Christopher Leps, Джеймс Лью, Ray Lykins, Kurt D. Lott, Angela Meryl, Tom Morga, Tadahiro Nakamura, Phi-Long Nguyen, Mark Norby, Hugh Aodh O'Brien, Casey O'Neill, Лин Одинг, Brad Orrison, Jen Kuo Sung, Jim Palmer, Norb Phillips, Denney Pierce, Víctor Quintero, J.P. Romano, Томас Розалес-мл., George Marshall Ruge, Bill M. Ryusaki, Gregg Sargeant, Liane Schmidt, Marc Schaffer, Lincoln Simonds, Buddy Sosthand, Gary Ray Stearns, Jim Stephan, Steve Tartalia, Philip Tan, Trampas Thompson, Russell Towery, Steve Upton, Samuel Le, Jon Valera, Mark Vanselow, David Wald, Mike Watson, Ryan Watson, Jack West, Webster Whinery, Brian J. Williams, Phillip Wong, Marcus Young, Arnold Chon, Norman Mora, Сэла Бэйкер, Дэнни Ле Бойер, Роб Марс, Michael Li, Alex Chansky, Сэм Харгрейв, Dean Grimes, Yoshio Iizuka, Льюис Тан, Marty Murray, Brian Patrick Collins, Craig Frosty Silva, Илрам Чои, Andy Dylan, Darin Fujimori, Kirk Maxwell, Don Lee, Masaaki Endo, Bryan Thompson, Lee McDermott, Greg Anthony, Kerry Wong, Geo Corvera, Kofi Yiadom, Don Thai Theerathada, Zac Henry, Дэн Браун, Mark McDaniels, Michelle Lee, Sam Looc, Webster P. Whinery Jr., Aaron Toney, Adrienne Wong, Alex Huynh, Emily Wu
Рим 8.8
Рим Rome
Giorgio Antonini, Carlo Antonioni, Franco Maria Salamon, Марко Панкрази
Я - легенда 7.9
Я - легенда I am Legend
Вик Армстронг, Cort Hessler, Nina Armstrong, James Armstrong, Scott Armstrong, Wendy Armstrong, Joey Box, Jill Brown, Джон Ченатьемпо, Vince Cupone, Victor Chan, Bob Colletti, Blaise Corrigan, Angelina Cruz, Peter Epstein, Фрэнк Феррара, Jeffrey Lee Gibson, Rick LeFevour, David S. Lomax, Jalil Jay Lynch, Carmel Macklin, Paul Marini, Tina McKissick, Christopher Place, Stephen A. Pope, Деннис Скотт, Keith Siglinger, Manny Siverio, Paul Sklar, Erik Solky, Shawnna Thibodeau, Jason Silvis, G.A. Aguilar, Jodi Pynn Gabree, Jared Burke, Thomas Place, Cheryl Lewis, Aaron Vexler, Nicole Callender, Lynna' Davis, Mike Burke, Kimberly Shannon Murphy, Pete Klein, Drew Leary, Aja Frary
Рим 8.8
Рим Rome
Giorgio Antonini, Carlo Antonioni, Franco Maria Salamon, Марко Панкрази
Герои 6.8
Герои Heroes
Elle Alexander, Darryl Chan, Eliza Coleman, Dana Dru Evenson, Buck McDancer, Ian Quinn, Саймон Ри, Mark Riccardi, Stephen W. Schriver, Robair Sims, Джастин Сундквист, Nancy Thurston, Mark Aaron Wagner, Gary J. Wayton, Anthony Molinari, Ronn Surels, Tim Mikulecky, Steve Chang, Todd Bloomer, Nicole Surels, Vernon Lewis
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Shauna Duggins, David Hugghins, John Medlen, Mike Rufino, Ronn Surels, Michael Hugghins, Heather Arthur
Я - легенда 7.9
Я - легенда I am Legend
Terry Jackson
Пираты Карибского моря: На краю света 7.8
Пираты Карибского моря: На краю света Pirates of the Caribbean: At worlds end
Jeff Wolfe, Ben Hernandez Bray, Tsuyoshi Abe, Kevin Abercrombie, Joey Anaya, Tony Angelotti, Noby Arden, Daniel W. Barringer, Brian Bennett, Richard L. Blackwell, Joe Bucaro III, Richard Bucher, Keith Campbell, Jay Caputo, Darryl Chan, Эрик Чен, Фернандо Чиен, Brycen Counts, Shawn Crowder, Phil Culotta, Mark De Alessandro, John Dixon, J. Mark Donaldson, John Donohue, Brian Duffy, Jayson Dumenigo, Thomas DuPont, Greg Wayne Elam, Kofi Elam, Paul Eliopoulos, Bob Elmore, Джонатан Эйсебио, Roel Failma, Dane Farwell, Jeremy Fry, Richie Gaona, Мики Джакомацци, Al Goto, Erica Grace, Charles Grisham, Steven Ho, Lisa Hoyle, Randall Huber, Zach Hudson, Keii Johnston, John Koyama, Anthony Kramme, Theo Kypri, Reuben Langdon, Will Leong, Christopher Leps, Джеймс Лью, Ray Lykins, Kurt D. Lott, Angela Meryl, Tom Morga, Tadahiro Nakamura, Phi-Long Nguyen, Mark Norby, Hugh Aodh O'Brien, Casey O'Neill, Лин Одинг, Brad Orrison, Jen Kuo Sung, Jim Palmer, Norb Phillips, Denney Pierce, Víctor Quintero, J.P. Romano, Томас Розалес-мл., George Marshall Ruge, Bill M. Ryusaki, Gregg Sargeant, Liane Schmidt, Marc Schaffer, Lincoln Simonds, Buddy Sosthand, Gary Ray Stearns, Jim Stephan, Steve Tartalia, Philip Tan, Trampas Thompson, Russell Towery, Steve Upton, Samuel Le, Jon Valera, Mark Vanselow, David Wald, Mike Watson, Ryan Watson, Jack West, Webster Whinery, Brian J. Williams, Phillip Wong, Marcus Young, Arnold Chon, Norman Mora, Сэла Бэйкер, Дэнни Ле Бойер, Роб Марс, Michael Li, Alex Chansky, Сэм Харгрейв, Dean Grimes, Yoshio Iizuka, Льюис Тан, Marty Murray, Brian Patrick Collins, Craig Frosty Silva, Илрам Чои, Andy Dylan, Darin Fujimori, Kirk Maxwell, Don Lee, Masaaki Endo, Bryan Thompson, Lee McDermott, Greg Anthony, Kerry Wong, Geo Corvera, Kofi Yiadom, Don Thai Theerathada, Zac Henry, Дэн Браун, Mark McDaniels, Michelle Lee, Sam Looc, Webster P. Whinery Jr., Aaron Toney, Adrienne Wong, Alex Huynh, Emily Wu
Актер / Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Офис 8.8
Офис The Office
Мелора Хардин, Крид Брэттон, Стив Карелл, Дженна Фишер, Кейт Флэннери, Либерштейн, Пол, Филлис Смит, Рэйн Уилсон, Джон Красински, Б.Дж. Новак, Эд Хелмс, Оскар Нуньес, Минди Кейлинг, Анджела Кинси, Лесли Дэвид Бэйкер, Брайан Баумгартнер
Победитель
Офис 8.8
Офис The Office
Мелора Хардин, Крид Брэттон, Стив Карелл, Дженна Фишер, Кейт Флэннери, Либерштейн, Пол, Филлис Смит, Рэйн Уилсон, Джон Красински, Б.Дж. Новак, Эд Хелмс, Оскар Нуньес, Минди Кейлинг, Анджела Кинси, Лесли Дэвид Бэйкер, Брайан Баумгартнер
Победитель
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Тери Хэтчер, Дана Дилэйни, Кайл МакЛоклен, Николетт Шеридан, Фелисити Хаффман, Андреа Бауэн, Рикардо Чавира, Марсия Кросс, James Denton, Нэйтан Филлион, Рэйчел Дж. Фокс, Kathryn Joosten, Ева Лонгория, Шон Пифром, Даг Сэвант, Дюгрей Скотт, Джон Слэттери, Бренда Стронг, Линдси Фонсека, Joy Jorgensen, Zane Huett, Brent Kinsman, Shane Kinsman
Красавцы
Красавцы Entourage
Кевин Диллон, Эдриан Гренье, Джереми Пивен, Кевин Коннолли, Rex Lee, Перри Ривз, Джерри Феррара, Риз Койро
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Алек Болдуин, Джейн Краковски, Скотт Эдсит, Kevin Dotcom Brown, Тина Фей, Джуда Фридландер, Трэйси Морган, Lonny Ross, Maulik Pancholy, Кит Пауэлл, Джек МакБрайер, Катрина Боуден, Grizz Chapman
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Алек Болдуин, Джейн Краковски, Скотт Эдсит, Kevin Dotcom Brown, Тина Фей, Джуда Фридландер, Трэйси Морган, Lonny Ross, Maulik Pancholy, Кит Пауэлл, Джек МакБрайер, Катрина Боуден, Grizz Chapman
Дурнушка Бетти 7.9
Дурнушка Бетти Ugly Betty
Ванесса Уильямс, Ребекка Ромин, Алан Дэйл, Кристофер Горам, Эшли Дженсен, Джудит Лайт, Эрик Мэбиас, Анна Ортис, Тони Плана, Америка Феррера, Becki Newton, Майкл Юри, Mark Indelicato
Дурнушка Бетти 7.9
Дурнушка Бетти Ugly Betty
Ванесса Уильямс, Ребекка Ромин, Алан Дэйл, Кристофер Горам, Эшли Дженсен, Джудит Лайт, Эрик Мэбиас, Анна Ортис, Тони Плана, Америка Феррера, Becki Newton, Майкл Юри, Mark Indelicato
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Тери Хэтчер, Дана Дилэйни, Кайл МакЛоклен, Николетт Шеридан, Фелисити Хаффман, Андреа Бауэн, Рикардо Чавира, Марсия Кросс, James Denton, Нэйтан Филлион, Рэйчел Дж. Фокс, Kathryn Joosten, Ева Лонгория, Шон Пифром, Даг Сэвант, Дюгрей Скотт, Джон Слэттери, Бренда Стронг, Линдси Фонсека, Joy Jorgensen, Zane Huett, Brent Kinsman, Shane Kinsman
Актер / Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Лоррейн Бракко, Джеймс Гандольфини, Иди Фалько, Стивен Ван Зандт, Greg Antonacci, Dan Grimaldi, Роберт Айлер, Майкл Империоли, Артур Дж. Наскарелла, Стив Ширрипа, Мэтт Сервитто, Джэми-Линн Сиглер, Тони Сирико, Аида Туртурро, Фрэнк Винсент
Победитель
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Лоррейн Бракко, Джеймс Гандольфини, Иди Фалько, Стивен Ван Зандт, Greg Antonacci, Dan Grimaldi, Роберт Айлер, Майкл Империоли, Артур Дж. Наскарелла, Стив Ширрипа, Мэтт Сервитто, Джэми-Линн Сиглер, Тони Сирико, Аида Туртурро, Фрэнк Винсент
Победитель
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Дженьюэри Джонс, Элизабет Мосс, Брайан Бэтт, Энн Дудек, Майкл Глэдис, Джон Хэмм, Кристина Хендрикс, Винсент Картайзер, Роберт Морс, Джон Слэттери, Рич Соммер, Мэгги Сифф, Аарон Стэтон
Ищейка 8.5
Ищейка The Closer
Кира Седжвик, Дж. У. Бэйли, Майкл Пол Чан, Рэймонд Крус, Тони Денисон, Роберт Госсетт, Джина Равера, Дж.К. Симмонс, Джон Тенни, Кори Рейнольдс, Phillip P. Keene
Ищейка 8.5
Ищейка The Closer
Кира Седжвик, Дж. У. Бэйли, Майкл Пол Чан, Рэймонд Крус, Тони Денисон, Роберт Госсетт, Джина Равера, Дж.К. Симмонс, Джон Тенни, Кори Рейнольдс, Phillip P. Keene
Юристы Бостона 8.4
Юристы Бостона Boston Legal
Кэндис Берген, Уильям Шетнер, Джеймс Спэйдер, Саффрон Берроуз, Рене Обержонуа, Джули Боуэн, Кристиан Клеменсон, Тараджи П. Хенсон, Джон Ларрокетт, Марк Вэлли, Гари Энтони Уильямс, Констанс Зиммер, Тара Саммерс
Юристы Бостона 8.4
Юристы Бостона Boston Legal
Кэндис Берген, Уильям Шетнер, Джеймс Спэйдер, Саффрон Берроуз, Рене Обержонуа, Джули Боуэн, Кристиан Клеменсон, Тараджи П. Хенсон, Джон Ларрокетт, Марк Вэлли, Гари Энтони Уильямс, Констанс Зиммер, Тара Саммерс
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Дженьюэри Джонс, Элизабет Мосс, Брайан Бэтт, Энн Дудек, Майкл Глэдис, Джон Хэмм, Кристина Хендрикс, Винсент Картайзер, Роберт Морс, Джон Слэттери, Рич Соммер, Мэгги Сифф, Аарон Стэтон
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Патрик Демпси, Кэтрин Хейгл, Кейт Уолш, Джастин Чэмберс, Эрик Дэйн, Кайлер Ли, Сандра О, James Pickens Jr., Эллен Помпео, Сара Рамирес, Элизабет Ризер, Брук Смит, Исайя Вашингтон, Chandra Wilson, Т.Р. Найт
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Патрик Демпси, Кэтрин Хейгл, Кейт Уолш, Джастин Чэмберс, Эрик Дэйн, Кайлер Ли, Сандра О, James Pickens Jr., Эллен Помпео, Сара Рамирес, Элизабет Ризер, Брук Смит, Исайя Вашингтон, Chandra Wilson, Т.Р. Найт
Премия за выдающиеся заслуги
Чарльз Дернинг
Победитель
