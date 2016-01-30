Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Премия Гильдии киноактеров США События Премия Гильдии киноактеров США 2016

Все фильмы-номинанты «Премия Гильдии киноактеров США» в 2016 году

Место проведения Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 30 января 2016

22-я церемония вручения премии Гильдии киноактёров США за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2015 год состоялась 30 января 2016 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Номинанты были объявлены 9 декабря 2015 года. Почётный приз за жизненные достижения был вручён комедийной актрисе Кэрол Бёрнетт.

Актер / Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Безумный Макс: Дорога ярости 8.0
Безумный Макс: Дорога ярости Mad Max: Fury Road
Keith Adams, Shea Adams, Russell Allen, Keir Beck, Артур Березин, Malcolm Cochrane, Doug Coleman, Paul Doyle, Scotty Gregory, Steve Griffin, Tad Griffith, Rocky McDonald, Guy Norris, Ричард Нортон, Brett Praed, Mark Rayner, Greg Robinson, Yasca Sinigaglia, Gillian Statham, Tyrone Stevenson, Greg Stuart, Glenn Suter, Jacob Tomuri, Annette Van Moorsel, Mick Van Moorsel, John Walton, Mark Wickham, Jim Wilkey, Lawrence Woodward, Avril Wynne, Mick Roughan, Raelene Chapman, Morgan Evans, Tim Wong, Sebastian Dickins, Vincent Roxburgh, Наташа Хопкинс, Dayna Pai, Inge Sildnik, Mark Tearle, Келси Иган, Dane Grant, Cameron Ambridge, Ingrid Kleinig, Robert Jones, Fleur van Eeden, Karl Van Moorsel, Nathan Lawson, Chris Patton, Lee Adamson, Craig Morgan, Anneli Muller, Vernon Willemse, Matt Taylor, Stephen Dunlevy, Russell Ingram, Jared Cohen, Judd Wild, Harlan Norris, Tomoki Miyamoto, Peter Hill, Olivia Jackson, Хейн Де Фриз, Stephen Murdoch, Brenda Firmani, Genevieve Aitken, Harrison Norris, Daniel Himschoot, Liam Gherlenda, Darren Mitchell, Ben Smith-Petersen, Guy Andrews, Riley Suter, Monelisi Magadla, Russ McCarroll, Craig Macrae, Aaron Muchanyu, Cody Mackie, Robbie Marshall, Katja Hopkins, Roland Melville, Bruce Garland, Michael Addison, Malibongwe Mqamelo, Michael Soloman, Matthew Van Leeve, Eduardo Marques Jr., Sam Foster, Warren Germishuys, Ian Stock, Kabelo Chalatsane Mokoena, Schalk Louw, Thapelo Ramatlhodi, Stephen Gall, Shaun Ford, Ian Meiring, Reon Van Der Watt, Tristan Carrigan, Sean February, Jon Iles, Eugene Arendsen, Stuart Williamson, Paul Goodwin
Победитель
Смотреть трейлер
Безумный Макс: Дорога ярости 8.0
Безумный Макс: Дорога ярости Mad Max: Fury Road
Keith Adams, Shea Adams, Russell Allen, Keir Beck, Артур Березин, Malcolm Cochrane, Doug Coleman, Paul Doyle, Scotty Gregory, Steve Griffin, Tad Griffith, Rocky McDonald, Guy Norris, Ричард Нортон, Brett Praed, Mark Rayner, Greg Robinson, Yasca Sinigaglia, Gillian Statham, Tyrone Stevenson, Greg Stuart, Glenn Suter, Jacob Tomuri, Annette Van Moorsel, Mick Van Moorsel, John Walton, Mark Wickham, Jim Wilkey, Lawrence Woodward, Avril Wynne, Mick Roughan, Raelene Chapman, Morgan Evans, Tim Wong, Sebastian Dickins, Vincent Roxburgh, Наташа Хопкинс, Dayna Pai, Inge Sildnik, Mark Tearle, Келси Иган, Dane Grant, Cameron Ambridge, Ingrid Kleinig, Robert Jones, Fleur van Eeden, Karl Van Moorsel, Nathan Lawson, Chris Patton, Lee Adamson, Craig Morgan, Anneli Muller, Vernon Willemse, Matt Taylor, Stephen Dunlevy, Russell Ingram, Jared Cohen, Judd Wild, Harlan Norris, Tomoki Miyamoto, Peter Hill, Olivia Jackson, Хейн Де Фриз, Stephen Murdoch, Brenda Firmani, Genevieve Aitken, Harrison Norris, Daniel Himschoot, Liam Gherlenda, Darren Mitchell, Ben Smith-Petersen, Guy Andrews, Riley Suter, Monelisi Magadla, Russ McCarroll, Craig Macrae, Aaron Muchanyu, Cody Mackie, Robbie Marshall, Katja Hopkins, Roland Melville, Bruce Garland, Michael Addison, Malibongwe Mqamelo, Michael Soloman, Matthew Van Leeve, Eduardo Marques Jr., Sam Foster, Warren Germishuys, Ian Stock, Kabelo Chalatsane Mokoena, Schalk Louw, Thapelo Ramatlhodi, Stephen Gall, Shaun Ford, Ian Meiring, Reon Van Der Watt, Tristan Carrigan, Sean February, Jon Iles, Eugene Arendsen, Stuart Williamson, Paul Goodwin
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Мир Юрского периода 7.3
Мир Юрского периода Jurassic World
Terry Ahue, Austin Priester, Gary Baxley, Hunter Baxley, Jeff Cadiente, Дэвид Кастилло, Jacob Chambers, Craig H. Davidson, Tony Donno, Эдди Дж. Фернандез, Джефф Гэлпин, Karen A. Harris, Charles Haugk, Brian L. Keaulana, Мартин Клебба, Matthew LeFevour, Eddie Matthews, John Meier, Chris O'Hara, Holly O'Quin, Chris Palermo, Jason Patterson, Gary Price, Chad Randall, Rush Randle, Jason Roberts, R.A. Rondell, Jon Sakata, Felipe Savahge, William Scharpf, Nico Woulard, Eric Richard Lasko, Тим Коннолли, Kasim Saul, Randy Beckman, Whitney Coleman, Craig Frosty Silva, Tait Fletcher, Darin Fujimori, Bonnie Campanella, Tim Bell, Regis Harrington, Danny Kim, Reid Harper, Vanessa Motta, Dean Bailey, Rockey Dickey Jr., Rich Rutherford, Daniel Hernandez, Кит Джардин, Suzanne Reed, Paul Darnell, Victor Lozano, Noah Johnson, Kara Petersen, Guy Pere, Brendan Shea, Keoni Watson, Zero Kazama, Allen Jo, Tony McFarr, Mike Majesky, Matt Thompson, Randy Haynie, Brandon Beckman, Тэрин Террелл, Ales Ordelt, Aden Stay, Michael Jamorski, Eric Stratemeier, Katie Wright Pere, Eric R Salas, Brittany Romatowski, Jacqueline Cryan, Daniel Graham, Greg Rementer, Jenn A. Harris, Meredith Richardson, Chad Bowman, Patrick Stenberg, Robert Houillion, Mark Semos, Jess Lundgren, Hannah Betts, Carolina Mogolion, TJay Thompson, Джаред Шоу, Kenan Harkin
Смотреть трейлер
Миссия невыполнима: Племя изгоев 7.5
Миссия невыполнима: Племя изгоев Mission: Impossible 5
Wade Eastwood, Scott Armstrong, Rick English, Rob Hunt, Джимми Н. Робертс, Dave Van Zeyl, Вольфганг Штегеман, Michael Li, Robert Nagle, Randy Beckman, Ben Dimmock, Christopher Gordon, Oliver Bailey, David Knight, George Bailey, Nicholas Schodel, Adrian McGaw, Marlow Warrington-Mattei, Mens-Sana Tamakloe, Jorian Ponomareff, Jenny Tinmouth, Lucy Cork, Kieran Clarke
Смотреть трейлер
Эверест 7.5
Эверест Everest
Jamie Edgell, Tony Lucken, Ian van Temperley, Erol Mehmet, Nic Goodey, Гордон Александр, Chris Newton, Belinda McGinley, Simon Whyman, Pete Ford, Chris Pollard, Rob Jarman, George Kirby, Nellie Burroughes, Tom Rodgers, Annabel Canaven, Annabel Elizabeth Wood, Sarah Lochlan, Jamie Windsor
Смотреть трейлер
Мир Юрского периода 7.3
Мир Юрского периода Jurassic World
Terry Ahue, Austin Priester, Gary Baxley, Hunter Baxley, Jeff Cadiente, Дэвид Кастилло, Jacob Chambers, Craig H. Davidson, Tony Donno, Эдди Дж. Фернандез, Джефф Гэлпин, Karen A. Harris, Charles Haugk, Brian L. Keaulana, Мартин Клебба, Matthew LeFevour, Eddie Matthews, John Meier, Chris O'Hara, Holly O'Quin, Chris Palermo, Jason Patterson, Gary Price, Chad Randall, Rush Randle, Jason Roberts, R.A. Rondell, Jon Sakata, Felipe Savahge, William Scharpf, Nico Woulard, Eric Richard Lasko, Тим Коннолли, Kasim Saul, Randy Beckman, Whitney Coleman, Craig Frosty Silva, Tait Fletcher, Darin Fujimori, Bonnie Campanella, Tim Bell, Regis Harrington, Danny Kim, Reid Harper, Vanessa Motta, Dean Bailey, Rockey Dickey Jr., Rich Rutherford, Daniel Hernandez, Кит Джардин, Suzanne Reed, Paul Darnell, Victor Lozano, Noah Johnson, Kara Petersen, Guy Pere, Brendan Shea, Keoni Watson, Zero Kazama, Allen Jo, Tony McFarr, Mike Majesky, Matt Thompson, Randy Haynie, Brandon Beckman, Тэрин Террелл, Ales Ordelt, Aden Stay, Michael Jamorski, Eric Stratemeier, Katie Wright Pere, Eric R Salas, Brittany Romatowski, Jacqueline Cryan, Daniel Graham, Greg Rementer, Jenn A. Harris, Meredith Richardson, Chad Bowman, Patrick Stenberg, Robert Houillion, Mark Semos, Jess Lundgren, Hannah Betts, Carolina Mogolion, TJay Thompson, Джаред Шоу, Kenan Harkin
Смотреть трейлер
Форсаж 7 7.5
Форсаж 7 Furious 7
Joel Kramer, Tsuyoshi Abe, Джон Ченатьемпо, Дэвид Кастилло, Erik Cord, Wally Crowder, Phil Culotta, Scott Dale, Jayson Dumenigo, Debbie Evans, Lance Gilbert, Tim Gilbert, Andy Gill, Jack Gill, Jeff Imada, Дэннис Кейффер, Steve Kelso, Henry Kingi Jr., Генри Кинги, John Koyama, Paul M. Lane, Matt Leonard, Terry Leonard, Jalil Jay Lynch, Tree O'Toole, Allan Padelford, Norb Phillips, Steve Picerni, Denney Pierce, Spiro Razatos, Tanoai Reed, Джимми Н. Робертс, Troy Robinson, John Rottger, Mike Ryan, Tim Trella, Scott Wilder, Jace Jeanes, Robert Nagle, Oakley Lehman, Хайди Манимейкер, Freddy Bouciegues, Linda Jewell, Sam Looc, Lauren Mary Kim, Vanessa Motta, Dean Bailey, Lateef Crowder, Victor Lopez, Роман Митичян, Elizabeth Davidovich, Тара Мэкен, Joe Ross, Joel Michael Kramer, Renae Moneymaker, Travis Wong, Caitlin Dechelle, Nick DeKay, Myles Humphus
Смотреть трейлер
Форсаж 7 7.5
Форсаж 7 Furious 7
Joel Kramer, Tsuyoshi Abe, Джон Ченатьемпо, Дэвид Кастилло, Erik Cord, Wally Crowder, Phil Culotta, Scott Dale, Jayson Dumenigo, Debbie Evans, Lance Gilbert, Tim Gilbert, Andy Gill, Jack Gill, Jeff Imada, Дэннис Кейффер, Steve Kelso, Henry Kingi Jr., Генри Кинги, John Koyama, Paul M. Lane, Matt Leonard, Terry Leonard, Jalil Jay Lynch, Tree O'Toole, Allan Padelford, Norb Phillips, Steve Picerni, Denney Pierce, Spiro Razatos, Tanoai Reed, Джимми Н. Робертс, Troy Robinson, John Rottger, Mike Ryan, Tim Trella, Scott Wilder, Jace Jeanes, Robert Nagle, Oakley Lehman, Хайди Манимейкер, Freddy Bouciegues, Linda Jewell, Sam Looc, Lauren Mary Kim, Vanessa Motta, Dean Bailey, Lateef Crowder, Victor Lopez, Роман Митичян, Elizabeth Davidovich, Тара Мэкен, Joe Ross, Joel Michael Kramer, Renae Moneymaker, Travis Wong, Caitlin Dechelle, Nick DeKay, Myles Humphus
Смотреть трейлер
Миссия невыполнима: Племя изгоев 7.5
Миссия невыполнима: Племя изгоев Mission: Impossible 5
Wade Eastwood, Scott Armstrong, Rick English, Rob Hunt, Джимми Н. Робертс, Dave Van Zeyl, Вольфганг Штегеман, Michael Li, Robert Nagle, Randy Beckman, Ben Dimmock, Christopher Gordon, Oliver Bailey, David Knight, George Bailey, Nicholas Schodel, Adrian McGaw, Marlow Warrington-Mattei, Mens-Sana Tamakloe, Jorian Ponomareff, Jenny Tinmouth, Lucy Cork, Kieran Clarke
Смотреть трейлер
Эверест 7.5
Эверест Everest
Jamie Edgell, Tony Lucken, Ian van Temperley, Erol Mehmet, Nic Goodey, Гордон Александр, Chris Newton, Belinda McGinley, Simon Whyman, Pete Ford, Chris Pollard, Rob Jarman, George Kirby, Nellie Burroughes, Tom Rodgers, Annabel Canaven, Annabel Elizabeth Wood, Sarah Lochlan, Jamie Windsor
Смотреть трейлер
Актер / Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Richard Bradshaw, Jonathan Cohen, Borislav Iliev, Rowley Irlam, Jan Petrina, Dominic Preece, Marc Redmond, Paul Shapcott, Paul Lowe, Clint Elvy, Bradley Farmer, Данко Йорданов, Boyan Anev, James Embree, Ian Pead, Levan Doran, Radoslav Parvanov, Rob de Groot, Radoslav Ignatov, Sian Milne, Richard Hansen, Ryan Stuart, Jonny McBride, Andy Pilgrim, Calvin Warrington-Heasman, David Newton, Jake Cox, Bobby Holland Hanton, Milen Kaleichev, Lewis Young, Rashid Phoenix, Christopher Cox, Matt Crook, Erol Ismail, Pablo Verdejo, Annabel Elizabeth Wood
Победитель
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Richard Bradshaw, Jonathan Cohen, Borislav Iliev, Rowley Irlam, Jan Petrina, Dominic Preece, Marc Redmond, Paul Shapcott, Paul Lowe, Clint Elvy, Bradley Farmer, Данко Йорданов, Boyan Anev, James Embree, Ian Pead, Levan Doran, Radoslav Parvanov, Rob de Groot, Radoslav Ignatov, Sian Milne, Richard Hansen, Ryan Stuart, Jonny McBride, Andy Pilgrim, Calvin Warrington-Heasman, David Newton, Jake Cox, Bobby Holland Hanton, Milen Kaleichev, Lewis Young, Rashid Phoenix, Christopher Cox, Matt Crook, Erol Ismail, Pablo Verdejo, Annabel Elizabeth Wood
Победитель
Все номинанты
Сорвиголова 8.0
Сорвиголова Marvel's Daredevil
Chris Cenatiempo, Peter Epstein, Roy Farfel, Roberto Gutierrez, Gregg Harris, Donald John Hewitt, Don Hewitt, Matt Leonard, Джеймс Лью, Roberto Lopez, Christopher Place, Stephen A. Pope, Саймон Ри, J.C. Robaina, Shawnna Thibodeau, Trampas Thompson, Дэнни Ле Бойер, Steve DeCastro, Scott Burik, Declan Mulvey, Jared Burke, Thomas Place, Aaron Vexler, Timothy Thomas Brown, Panuvat Anthony Nanakornpanom, Shane Geraghty, Mike Burke, Ian Mclaughlin, Carlos Lopez, Alex Huynh, Pete Klein, Samantha MacIvor, Craig Henningsen, Tim Garris, Luis Moco, Victor Paguia, Крис Брюстер, Eric Linden, Drew Leary, Airon Armstrong, Samuel Glen, Mark Fichera, Stephen Izzi, Aja Frary, Jen Weissenberg, Philip J Silvera, Joe Ross, Luke Vexler, Jim Ng, Mindy Kelly, Ганс Марреро, Aaron Joshua, Bryce Burke, Damien Bray, Caine Sinclair, Josiah Nolan, Adam Wood, Jason Mello, Jake Eavey, Luke Lesko, Thomas La Marche, Bryce Biederman, Gui DaSilva-Greene, Jason Ng, Evan Dane Taylor, Aidan Kennedy
Ходячие мертвецы 8.2
Ходячие мертвецы The Walking Dead
Cal Johnson, Keith Splinter Davis, Ian Eyre, Duke Jackson, Felipe Savahge, Monty L. Simons, Greg Dela Riva, Marque Ohmes, Andy Rusk, Elizabeth Davidovich, Nikki Tomlinson, Anthony DiRocco, Damita Jane Howard, Christopher Tardieu, Dalton Simons, Ryan D. Olson, Ashley Rae Trisler, Rachel Gelfeld, Stephen Conroy, Meredith Richardson, Nick DeKay, Bayland Rippenkroeger, Laura M. Beamer, Marcelle Coletti, Raven-Danielle Baker, Savannah Simons, Casey Ann Zeller
Родина 8.3
Родина Homeland
Stefan Langel, Ralf Haeger, Wolfgang Lindner, Piet Paes, Leo Plank, Asuka Tovazzi, Georg Ebinal, Jörg Ellmer, Wanja Götz, Bruno Montani, Matthias Günther, Марко Альбрехт, Boris Backes, Markus Ranglack, Alrik Kreemke, Niklas Kinzel, Florian Hotz, Charlene Kreemke
Ходячие мертвецы 8.2
Ходячие мертвецы The Walking Dead
Cal Johnson, Keith Splinter Davis, Ian Eyre, Duke Jackson, Felipe Savahge, Monty L. Simons, Greg Dela Riva, Marque Ohmes, Andy Rusk, Elizabeth Davidovich, Nikki Tomlinson, Anthony DiRocco, Damita Jane Howard, Christopher Tardieu, Dalton Simons, Ryan D. Olson, Ashley Rae Trisler, Rachel Gelfeld, Stephen Conroy, Meredith Richardson, Nick DeKay, Bayland Rippenkroeger, Laura M. Beamer, Marcelle Coletti, Raven-Danielle Baker, Savannah Simons, Casey Ann Zeller
Черный список 8.5
Черный список The Blacklist
Cort Hessler, Kevin Ball, Tony Guida, Gene Harrison, Donald John Hewitt, Roberto Lopez, Chazz Menendez, Derrick Simmons, Brian Smyj, Chris Barnes, Jodi Pynn Gabree, Akos Schenek, Declan Mulvey, Nitasha Bhambree, Michael Matera, Jared Burke, Aaron Vexler, Chad Hessler, Christopher Jon Gombos, Pete Klein, Christopher Parker, Stephen Mann, Luis Moco, Paul Drechsler-Martell, Drew Leary, Airon Armstrong, Неймах Джурабчи, Качина Дечерт, Matt Triplett, Bryce Burke, Greg Harvey, James Newman, Josiah Nolan, Edward Gabree, Luke Lesko, Bob Roseman, Hannah Scott, Stefanie Flores, Michael C. Brennan, Terence Lorino, Ashley Pynn, Thad Turner, Scott Kelly
Черный список 8.5
Черный список The Blacklist
Cort Hessler, Kevin Ball, Tony Guida, Gene Harrison, Donald John Hewitt, Roberto Lopez, Chazz Menendez, Derrick Simmons, Brian Smyj, Chris Barnes, Jodi Pynn Gabree, Akos Schenek, Declan Mulvey, Nitasha Bhambree, Michael Matera, Jared Burke, Aaron Vexler, Chad Hessler, Christopher Jon Gombos, Pete Klein, Christopher Parker, Stephen Mann, Luis Moco, Paul Drechsler-Martell, Drew Leary, Airon Armstrong, Неймах Джурабчи, Качина Дечерт, Matt Triplett, Bryce Burke, Greg Harvey, James Newman, Josiah Nolan, Edward Gabree, Luke Lesko, Bob Roseman, Hannah Scott, Stefanie Flores, Michael C. Brennan, Terence Lorino, Ashley Pynn, Thad Turner, Scott Kelly
Сорвиголова 8.0
Сорвиголова Marvel's Daredevil
Chris Cenatiempo, Peter Epstein, Roy Farfel, Roberto Gutierrez, Gregg Harris, Donald John Hewitt, Don Hewitt, Matt Leonard, Джеймс Лью, Roberto Lopez, Christopher Place, Stephen A. Pope, Саймон Ри, J.C. Robaina, Shawnna Thibodeau, Trampas Thompson, Дэнни Ле Бойер, Steve DeCastro, Scott Burik, Declan Mulvey, Jared Burke, Thomas Place, Aaron Vexler, Timothy Thomas Brown, Panuvat Anthony Nanakornpanom, Shane Geraghty, Mike Burke, Ian Mclaughlin, Carlos Lopez, Alex Huynh, Pete Klein, Samantha MacIvor, Craig Henningsen, Tim Garris, Luis Moco, Victor Paguia, Крис Брюстер, Eric Linden, Drew Leary, Airon Armstrong, Samuel Glen, Mark Fichera, Stephen Izzi, Aja Frary, Jen Weissenberg, Philip J Silvera, Joe Ross, Luke Vexler, Jim Ng, Mindy Kelly, Ганс Марреро, Aaron Joshua, Bryce Burke, Damien Bray, Caine Sinclair, Josiah Nolan, Adam Wood, Jason Mello, Jake Eavey, Luke Lesko, Thomas La Marche, Bryce Biederman, Gui DaSilva-Greene, Jason Ng, Evan Dane Taylor, Aidan Kennedy
Родина 8.3
Родина Homeland
Stefan Langel, Ralf Haeger, Wolfgang Lindner, Piet Paes, Leo Plank, Asuka Tovazzi, Georg Ebinal, Jörg Ellmer, Wanja Götz, Bruno Montani, Matthias Günther, Марко Альбрехт, Boris Backes, Markus Ranglack, Alrik Kreemke, Niklas Kinzel, Florian Hotz, Charlene Kreemke
Актер / Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
В центре внимания 7.7
В центре внимания Spotlight
Майкл Китон, Лив Шрайбер, Билли Крудап, Стэнли Туччи, Брайан д'Арси Джеймс, Марк Руффало, Джон Слэттери, Рэйчел МакАдамс
Победитель
Смотреть трейлер
В центре внимания 7.7
В центре внимания Spotlight
Майкл Китон, Лив Шрайбер, Билли Крудап, Стэнли Туччи, Брайан д'Арси Джеймс, Марк Руффало, Джон Слэттери, Рэйчел МакАдамс
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Безродные звери 7.7
Безродные звери Beasts of No Nation
Идрис Эльба, Курт Эгиаван, Abraham Attah
Игра на понижение 7.8
Игра на понижение The Big Short
Брэд Питт, Кристиан Бэйл, Мариса Томей, Стив Карелл, Райан Гослинг, Мелисса Лео, Хамиш Линклэйтер, Джереми Стронг, Рейф Сполл, Финн Уиттрок, Джон Магаро
Смотреть трейлер
Трамбо 7.5
Трамбо Trumbo
Дайан Лэйн, Джон Гудман, Хелен Миррен, Дэвид Джеймс Эллиотт, Адевале Акинойе-Агбаже, Луис С.К., Брайан Крэнстон, Майкл Стулбарг, Алан Тьюдик, Эль Фаннинг
Смотреть трейлер
Голос улиц 7.4
Голос улиц Straight Outta Compton
Нил Браун-мл., Пол Джаматти, Элдис Ходж, Кори Хоукинс, Джейсон Митчелл, О’Ши Джексон мл.
Смотреть трейлер
Безродные звери 7.7
Безродные звери Beasts of No Nation
Идрис Эльба, Курт Эгиаван, Abraham Attah
Игра на понижение 7.8
Игра на понижение The Big Short
Брэд Питт, Кристиан Бэйл, Мариса Томей, Стив Карелл, Райан Гослинг, Мелисса Лео, Хамиш Линклэйтер, Джереми Стронг, Рейф Сполл, Финн Уиттрок, Джон Магаро
Смотреть трейлер
Голос улиц 7.4
Голос улиц Straight Outta Compton
Нил Браун-мл., Пол Джаматти, Элдис Ходж, Кори Хоукинс, Джейсон Митчелл, О’Ши Джексон мл.
Смотреть трейлер
Трамбо 7.5
Трамбо Trumbo
Дайан Лэйн, Джон Гудман, Хелен Миррен, Дэвид Джеймс Эллиотт, Адевале Акинойе-Агбаже, Луис С.К., Брайан Крэнстон, Майкл Стулбарг, Алан Тьюдик, Эль Фаннинг
Смотреть трейлер
Актер / Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Узо Адуба
Узо Адуба
Оранжевый — хит сезона
Победитель
Все номинанты
Джулия Луис-Дрейфус
Джулия Луис-Дрейфус
Вице-президент
Элли Кемпер
Элли Кемпер
Несгибаемая Кимми Шмидт
Иди Фалько
Иди Фалько
Сестра Джеки
Эми Полер
Эми Полер
Парки и зоны отдыха
Актер / Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Как избежать наказания за убийство
Победитель
Все номинанты
Джулианна Маргулис
Джулианна Маргулис
Хорошая жена
Робин Райт
Робин Райт
Карточный домик
Клэр Дэйнс
Клэр Дэйнс
Родина
Мэгги Смит
Мэгги Смит
Аббатство Даунтон
Актер / Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Бри Ларсон
Бри Ларсон
Комната
Победитель
Все номинанты
Сара Силверман
Сара Силверман
I Smile Back
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Бруклин
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Женщина в золотом
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Кэрол
Актер / Выдающаяся роль актрисы второго плана
Алисия Викандер
Алисия Викандер
Девушка из Дании
Победитель
Все номинанты
Руни Мара
Руни Мара
Кэрол
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Стив Джобс
Рэйчел МакАдамс
Рэйчел МакАдамс
В центре внимания
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Трамбо
Актер / Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Куин Латифа
Куин Латифа
В блюзе только Бесси
Победитель
Все номинанты
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Тайная жизнь Мэрилин Монро
Кристен Уиг
Кристен Уиг
Трофеи перед смертью
Николь Кидман
Николь Кидман
Принцесса Монако
Кристина Риччи
Кристина Риччи
Хроники Лиззи Борден
Актер / Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Джеффри Тэмбор
Джеффри Тэмбор
Очевидное
Победитель
Все номинанты
Луис С.К.
Луис С.К.
Луи
Джим Парсонс
Джим Парсонс
Теория большого взрыва
Тай Буррелл
Тай Буррелл
Американская семейка
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
Бесстыжие
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Карточный домик
Победитель
Все номинанты
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Игра престолов
Боб Оденкерк
Боб Оденкерк
Лучше звоните Солу
Рами Малек
Рами Малек
Мистер Робот
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Безумцы
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Выживший
Победитель
Все номинанты
Эдди Редмэйн
Эдди Редмэйн
Девушка из Дании
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
Стив Джобс
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Трамбо
Джонни Депп
Джонни Депп
Черная месса
Актер / Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Безродные звери
Победитель
Все номинанты
Майкл Шеннон
Майкл Шеннон
99 домов
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Игра на понижение
Марк Райлэнс
Марк Райлэнс
Шпионский мост
Джейкоб Тремблэ
Джейкоб Тремблэ
Комната
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Лютер
Победитель
Все номинанты
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Тут
Билл Мюррей
Билл Мюррей
Очень Мюрреевское Рождество
Рэй Лиотта
Рэй Лиотта
Восстание Техаса
Марк Райлэнс
Марк Райлэнс
Волчий зал
Актер / Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Оранжевый — хит сезона 8.6
Оранжевый — хит сезона Orange Is the New Black
Кейт Малгрю, Лори Петти, Кэти Кертин, Лиа ДеЛария, Beth Fowler, Джоэль Гарлэнд, Энни Голден, Майкл Харни, Селенис Лейва, Тэрин Мэннинг, Лора Припон, Элизабет Родригес, Ник Сэндоу, Эбигейл Сэвадж, Констанс Шульман, Dale Soules, Яэль Стоун, Лаверн Кокс, Джессика Пиментел, Марша Стефани Блейк, Эмма Майлс, Matt Peters, Майк Бирбиглия, Тейлор Шиллинг, Vicky Jeudy, Узо Адуба, Джеки Крус, Эдриэнн С. Мур, Руби Роуз, Дайан Герреро, Самира Уайли, Кимико Гленн, Даша Поланко, Даниэль Брукс
Победитель
Оранжевый — хит сезона 8.6
Оранжевый — хит сезона Orange Is the New Black
Кейт Малгрю, Лори Петти, Кэти Кертин, Лиа ДеЛария, Beth Fowler, Джоэль Гарлэнд, Энни Голден, Майкл Харни, Селенис Лейва, Тэрин Мэннинг, Лора Припон, Элизабет Родригес, Ник Сэндоу, Эбигейл Сэвадж, Констанс Шульман, Dale Soules, Яэль Стоун, Лаверн Кокс, Джессика Пиментел, Марша Стефани Блейк, Эмма Майлс, Matt Peters, Майк Бирбиглия, Тейлор Шиллинг, Vicky Jeudy, Узо Адуба, Джеки Крус, Эдриэнн С. Мур, Руби Роуз, Дайан Герреро, Самира Уайли, Кимико Гленн, Даша Поланко, Даниэль Брукс
Победитель
Все номинанты
Очевидное 8.4
Очевидное Transparent
Габи Хоффманн, Джеффри Тэмбор, Джей Дюпласс, Черри Джонс, Эми Ландекер, Джудит Лайт, Кэтрин Хан, Кэрри Браунштейн, Alexandra Billings, Эмили Робинсон, Хари Неф
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
София Вергара, Джули Боуэн, Тай Буррелл, Джесси Тайлер Фергюсон, Сара Хайлэнд, Эд О’Нил, Эрик Стоунстрит, Ариэль Уинтер, Нолан Гоулд, Рико Родригес, Aubrey Anderson-Emmons
Ки и Пил 7.1
Ки и Пил Key & Peele
Кигэн-Майкл Ки, Джордан Пил
Вице-президент 6.7
Вице-президент Veep
Джулия Луис-Дрейфус, Анна Кламски, Дидрих Бадер, Гэри Коул, Кевин Данн, Тони Хейл, Хью Лори, Фил Ривз, Мэтт Уолш, Рейд Скотт, Sufe Bradshaw, Сэм Ричардсон, Тимоти С. Саймонс, Сара Сазерленд
Теория большого взрыва 8.3
Теория большого взрыва The Big Bang Theory
Майем Биалик, Кейли Куоко, Джонни Галэки, Саймон Хелберг, Джим Парсонс, Мелисса Рауш, Кунал Нэйэр
Теория большого взрыва 8.3
Теория большого взрыва The Big Bang Theory
Майем Биалик, Кейли Куоко, Джонни Галэки, Саймон Хелберг, Джим Парсонс, Мелисса Рауш, Кунал Нэйэр
Очевидное 8.4
Очевидное Transparent
Габи Хоффманн, Джеффри Тэмбор, Джей Дюпласс, Черри Джонс, Эми Ландекер, Джудит Лайт, Кэтрин Хан, Кэрри Браунштейн, Alexandra Billings, Эмили Робинсон, Хари Неф
Вице-президент 6.7
Вице-президент Veep
Джулия Луис-Дрейфус, Анна Кламски, Дидрих Бадер, Гэри Коул, Кевин Данн, Тони Хейл, Хью Лори, Фил Ривз, Мэтт Уолш, Рейд Скотт, Sufe Bradshaw, Сэм Ричардсон, Тимоти С. Саймонс, Сара Сазерленд
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
София Вергара, Джули Боуэн, Тай Буррелл, Джесси Тайлер Фергюсон, Сара Хайлэнд, Эд О’Нил, Эрик Стоунстрит, Ариэль Уинтер, Нолан Гоулд, Рико Родригес, Aubrey Anderson-Emmons
Актер / Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Элизабет МакГоверн, Мэгги Смит, Хью Бонневилль, Джим Картер, Ракель Кэссиди, Брендан Койл, Кевин Дойл, Джоанн Фроггатт, Филлис Логан, Лесли Никол, David Robb, Пенелопа Уилтон, Джулиан Овенден, Аллен Лич, Роберт Джеймс-Колльер, Мишель Докери, Софи МакШера, Том Каллен, Лора Кармайкл, Лили Джеймс
Победитель
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Элизабет МакГоверн, Мэгги Смит, Хью Бонневилль, Джим Картер, Ракель Кэссиди, Брендан Койл, Кевин Дойл, Джоанн Фроггатт, Филлис Логан, Лесли Никол, David Robb, Пенелопа Уилтон, Джулиан Овенден, Аллен Лич, Роберт Джеймс-Колльер, Мишель Докери, Софи МакШера, Том Каллен, Лора Кармайкл, Лили Джеймс
Победитель
Все номинанты
Карточный домик 8.3
Карточный домик House of Cards
Кевин Спейси, Робин Райт, Дерек Сесил, Майкл Келли, Элизабет Марвел, Молли Паркер, Джимми Симпсон, Пол Спаркс, Махершала Али, Nathan Darrow
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Тара Фитцджеральд, Ian Beattie, Бен Кромптон, Николай Костер-Вальдау, Лиам Каннингэм, Стивен Диллэйн, Питер Динклэйдж, Джером Флинн, Эйдан Гиллен, Иэн Глен, Лина Хиди, Кэрис ван Хаутен, Михиль Хаусман, Альфи Аллен, Оуэн Тил, Том Влашиха, Michael Condron, Брайан Форчун, Джоэл Фрай, Ханна Мюррэй, Натали Эммануэль, Кит Харингтон, Мэйси Уильямс, Эмилия Кларк, Иван Реон, Гвендолин Кристи, Софи Тернер, Джон Брэдли, Дэниэл Портман, Brenock O'Connor
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Дженьюэри Джонс, Элизабет Мосс, Джей Р. Фергюсон, Брюс Гринвуд, Джон Хэмм, Кристина Хендрикс, Винсент Картайзер, Кевин Рам, Джон Слэттери, Рич Соммер, Аарон Стэтон, Кирнан Шипка, Stephanie Drake, Mason Cotton, Sola Bamis
Родина 8.3
Родина Homeland
Клэр Дэйнс, Ф. Мюррэй Абрахам, Миранда Отто, Мэнди Пэтинкин, Нина Хосс, Марк Иванир, Себастьян Кох, Рене Давид Ифра, Руперт Френд, Александр Фелинг, Атир Адель, Сара Соколович
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Тара Фитцджеральд, Ian Beattie, Бен Кромптон, Николай Костер-Вальдау, Лиам Каннингэм, Стивен Диллэйн, Питер Динклэйдж, Джером Флинн, Эйдан Гиллен, Иэн Глен, Лина Хиди, Кэрис ван Хаутен, Михиль Хаусман, Альфи Аллен, Оуэн Тил, Том Влашиха, Michael Condron, Брайан Форчун, Джоэл Фрай, Ханна Мюррэй, Натали Эммануэль, Кит Харингтон, Мэйси Уильямс, Эмилия Кларк, Иван Реон, Гвендолин Кристи, Софи Тернер, Джон Брэдли, Дэниэл Портман, Brenock O'Connor
Карточный домик 8.3
Карточный домик House of Cards
Кевин Спейси, Робин Райт, Дерек Сесил, Майкл Келли, Элизабет Марвел, Молли Паркер, Джимми Симпсон, Пол Спаркс, Махершала Али, Nathan Darrow
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Дженьюэри Джонс, Элизабет Мосс, Джей Р. Фергюсон, Брюс Гринвуд, Джон Хэмм, Кристина Хендрикс, Винсент Картайзер, Кевин Рам, Джон Слэттери, Рич Соммер, Аарон Стэтон, Кирнан Шипка, Stephanie Drake, Mason Cotton, Sola Bamis
Родина 8.3
Родина Homeland
Клэр Дэйнс, Ф. Мюррэй Абрахам, Миранда Отто, Мэнди Пэтинкин, Нина Хосс, Марк Иванир, Себастьян Кох, Рене Давид Ифра, Руперт Френд, Александр Фелинг, Атир Адель, Сара Соколович
Премия за выдающиеся заслуги
Кэрол Барнетт
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Белла сделала правильный выбор? Автор «Сумерек» поставила точку в спорах, кто лучше — Эдвард или Джейкоб
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше