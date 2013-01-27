Меню
Киноафиша Кинофестивали Премия Гильдии киноактеров США События Премия Гильдии киноактеров США 2013

Все фильмы-номинанты «Премия Гильдии киноактеров США» в 2013 году

Место проведения Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 27 января 2013

19-я церемония вручения премии Гильдии киноактёров США за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2012 год состоялась 27 января 2013 года в выставочном центре Shrine в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Номинанты были объявлены 12 декабря 2012 года. Почётного приза за жизненные достижения удостоен американский актёр Дик Ван Дайк.

Актер / Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
007: Координаты "Скайфолл" 7.8
007: Координаты "Скайфолл" Skyfall
Gillian Aldam, Lucy Allen, Scott Armstrong, Nikki Berwick, Dani Biernat, Марвин Кэмпбелл, Tracey Caudle, Ben Cooke, David Cronnelly, Clive Curtis, Rick English, Elaine Ford, Дэвид Форман, Vladimir 'Furdo' Furdik, Jean-Pierre Goy, Evangelos Grecos, Rob Hunt, Dusan Hyska, Rowley Irlam, Maurice Lee, Tina Maskell, Angela Meryl, Peter Miles, Gareth Milne, Mark Mottram, Brian Nickels, James O'Donnell, Gary Powell, Greg Powell, Dominic Preece, Andy Smart, Mark Southworth, Roy Street, Rocky Taylor, Tony Van Silva, Винсент Ван, David Ware, Paul Weston, Роджер Йуан, Gary Arthurs, Diz Sharpe, Lee Bagley, Bradley Farmer, Dee Harrop, Reg Wayment, Jan Loukota, Andy Godbold, Martin Ivanov, Tolga Kenan, Paul Kennington, Heather Philips, Nick Chopping, Jason Hunjan, Ian Pead, Ruda Vrba, Michael Byrch, Marc Mailley, Kai Martin, Lloyd Bass, Justin Pearson, Eugenio Jiménez, Géza Kovács, Sian Milne, Donna Williams, Richard Hansen, Ben Collins, Cuco Usín, Talila Craig, Liang Yang, Belinda McGinley, Arran Topham, Zarene Dallas, Робби Мэддисон, Boris Martinez, Charles Ramsay, Rob Cooper, Calvin Warrington-Heasman, Marlow Warrington-Mattei, Alistair Whitton, Mens-Sana Tamakloe, Ben Wright, Curtis Rowland Small, Damien Walters, Hussain Abdullah, Ümit Demirbas, Mark Higgins, Sayed Cholamie, Bobby Holland Hanton, Mahsa Ahmadi, Arsha Aghdasi, Kai Fung Rieck, Nellie Burroughes, Tilly Powell, Kevin Lyons, Martin Wilde, Cressida Jade, Rob Herring, Tom Rodgers, Cha-Lee Yoon, James Cox, Vi-Dan Tran, Fatih Ugurlu, Mark Slaughter, Sam Trimming, Oliver Gough, Annabel Canaven, Casey Michaels, Andy Lister, Amir Badri, Elliot Hawkes, Inci Demirbas, Yunus Emre Sogukkanli, Görkem Kün, Emre Ugantas, Mustafa Beyter, Ami Verge, Halil Ibrahim Gezer, Gábor Szemán, Annabel Elizabeth Wood, Alim Muzaffer, Morteza Mehdizadeh, Belle Williams, Sarah Lochlan, Gino Rea, Cody Banta, Carly Barnes, David Rea
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Новый Человек-паук 7.7
Новый Человек-паук The Amazing Spider-Man
Вик Армстронг, Jim Henry, Charlie Brewer, Keith Adams, Nina Armstrong, Мэттью Р. Андерсон, Tony Angelotti, Andy Armstrong, Georgina Armstrong, James Armstrong, Scott Armstrong, Hunter Baxley, Chino Binamo, Robin Lynn Bonaccorsi, Jill Brown, Richard Burden, Rocky Capella, Jay Caputo, Jennifer Caputo, Chris Cenatiempo, Pierre Cheminat, Энди Ченг, Carl Ciarfalio, Blaise Corrigan, Brycen Counts, Laurie Creach, Shane Daniels, Gary Davis, Jennifer Elizabeth, Mark De Alessandro, Mark Dirkse, Jeremy Dunn, Thomas DuPont, Jeannie Epper, Peter Epstein, Dana Dru Evenson, Bryan Friday, Tanner Gill, Sandra Lee Gimpel, Charles Grisham, Trevor Habberstad, Toby Holguin, Оуэн Холланд, Джесси В. Джонсон, Дэннис Кейффер, Rob King, Jess King, Jennifer Lamb, Malosi Leonard, Matt Leonard, Ming Qiu, David M. Morizot, Эрик Норрис, Ричард Нортон, Michael Owen, Jim Palmer, Víctor Quintero, Jean Paul Ruggiero, Кон Шелл, Anthony G. Schmidt, Rick Seaman, Brian Smyj, Gary Ray Stearns, Samuel Le, Lori Seaman, Bryon Weiss, Brett Smrz, Alex Chansky, Casey Hendershot, Conrade Gamble, Anthony Molinari, Michael McCartney, Энтони Мартинс, Mathew Lorenceau, Kevin Derr, Steve DeCastro, Илрам Чои, Scott Burik, Marc Scizak, Emily Brobst, Jared Burke, Courtney Schwartz, Zac Henry, Sabrina LeBrun, Shane Geraghty, Dean Bailey, Rich Rutherford, Jean Claude Leuyer, Ian Mclaughlin, Samantha MacIvor, Shaun W. Loeser, Cassidy Hice, Tyler Barnett, Marie Fink, Neil G. Phillips, Matthew S. Kennedy, Cat Hannah, Peter D'Amato, Mandy Kowalski, Tony Lazzara, William R. Spencer, Matt Berberi, Zedric Harris, Seth Duhame, Simon Potter, Shauna Galligan, Алекс Кинги, Jake Huang, David Elson, Bannon Anderson, Nick Hanneman, Bryce Burke, Chad Bennett, Dan Mast, J. Travis Merendino, Maggie Macdonald, Salomon Passariello, Robbie P Smith, Alexander Smith, Kaitlyn Dommers, Johnny Rawlings, Scott M. Helgert
Смотреть трейлер
Отверженные 7.6
Отверженные Les Misérables
Richard Bradshaw, Jonathan Cohen, Kelly Dent, Jamie Edgell, Sarah Franzl, Paul Heasman, Пол Херберт, Rowley Irlam, Mike Lambert, Tony Lucken, Heather Phillips, C.C. Smiff, William Willoughby, Steen Young, Paul Lowe, Paul Howell, Дэвид Гэррик, Bradley Farmer, Reg Wayment, Ким МакГэррити, James Grogan, Tony Christian, Paul Kennington, Nick Chopping, Andy Wareham, Shane Steyn, Ian Pead, Levan Doran, Michael Byrch, Martin Shenton, Kai Martin, Gary Hoptrough, Andy Butcher, Chris Newton, Ryan Stuart, Arran Topham, Marcus Shakesheff, Andy Pilgrim, Simon Whyman, Rob Cooper, Ben Wright, David R. Grant, David Newton, Helen Steinway Bailey, Martin Wilde, Dan Euston, Rachelle Beinart, James Pavey
Смотреть трейлер
Темный рыцарь: Возрождение легенды 8.4
Темный рыцарь: Возрождение легенды The Dark Knight Rises
Roy T. Anderson, Georgina Armstrong, Rick Avery, Sibi Blazic, Jon Braver, Richard Bucher, Kevin Cassidy, James Mitchell-Clyde, Doug Coleman, Eliza Coleman, George Cottle, Tobiasz Daszkiewicz, Эдди Дж. Фернандез, Neil Finnighan, Jeremy Fry, Jean-Pierre Goy, Allan Graf, Riley Harper, Greg Harris, Donald John Hewitt, Sy Hollands, Terry Jackson, Brett A. Jones, Luke Kearney, Mark Lisbon, Guy List, Tom Lowell, Holly Lumsden, Brian Machleit, Rick Miller, Ray Nicholas, Adrian O'Neil, Carrick O'Quinn, Лин Одинг, Том Омер, Allan Padelford, Garry Pastore, Mark Rayner, Rex Reddick, Kevin Reid, Саймон Ри, Scotty Richards, Pat Romano, Stephen W. Schriver, Уильям Скалли, Дэвид Шамбрис, Ray Siegle, Manny Siverio, Paul Sklar, Brian Smyj, Mark Southworth, Peter Stader, Tom Struthers, Melissa R. Stubbs, Todd Rogers Terry, Trampas Thompson, Mark Aaron Wagner, Jim Wilkey, Harry Wowchuk, Marcus Young, Erol Mehmet, Matthew R. Staley, Kenny Wong, Бастер Ривз, Mark Robert Ellis, Ruth Jenkins, Дэнни Ле Бойер, Steven P. Park, Nito Larioza, Филипп Фонлантен, Robert Nagle, Chase Coleman, Stewart James, John Street, Bradley Farmer, Nic Goodey, Andy Merchant, Gordon Seed, Reg Wayment, Ben Dimmock, Daniel Stevens, Lee Millham, Sean Adames, Madison Turner, Whitney Coleman, Гордон Александр, Paul Anthony Scott, Michael Hugghins, Paul Kennington, Steve Rizzo, James Embree, Nitasha Bhambree, Michael Kingsbaker, Tim Mikulecky, Dan Hirst, Darryl Reeves, Thomas Place, Дэн Браун, Aaron Vexler, Paul Kulik, Mam Smith, Damien Moreno, Julian Lightwing, Marco Morales, Sam Durrani, Webster P. Whinery Jr., Naomi Peters, Chrissy Weathersby Ball, Kevin Rogers, Mike Burke, Дэвид Энтони Баглион, Bryan Harris, Holland Diaz, Adam Horton, Maxine Whittaker, Pete Klein, Roy Taylor, Monique Allen, Courtney Munch, Stephen Rutherford, Alex Terzieff, Timothy Butts, Victor Paguia, Aldonio Danny Freitas, Ben Record, Jeff Shannon, Adam Hart, Vanessa Alameda, Майкл Сил, Scott C. Roe, Airon Armstrong, John W. Iwanonkiw, Adrian McGaw, Cristian Knight, Анталь Калик, Joe Nin Williams, Efka Kvaraciejus, Robert Lee Harvey, Aja Frary, Philip J Silvera, John Nania, Chris Pollard, Charlie Alejandro, Tim Sabatino, Steve Hubbard, Sid Karne, Jim Ng, Jolene Van Vugt, Mindy Kelly, Steve Rummenie, Scott Lockhart, Rob Jarman, Chris Haemmerle, Rory Mulroe, James Peyton, Ramon Antonio, Ed Lee, Xavier Clarke, Dante Ha, David Barckhoff, Greg Harvey, Dan Euston, Ed McDermott II, Patrick Dunn-Baker, Edward Gabree, Donny Bailey, Lewis Young, Jason Kolowski, Leo Woodruff, Kyle DesChamps, Steve Scott, Jim Fitzgerald, Luis Anthony Maldonado, Kevin Tanski, Brian Burik, Kevin Sorensen, Pablo Verdejo, David Emerson, David Ruffell
Смотреть трейлер
Эволюция Борна 7.0
Эволюция Борна The Bourne Legacy
Perry Beckham, Dickey Beer, Jill Brown, Richard Burden, Дэвид Кастилло, Darren Cerullo, Blaise Corrigan, Chris Daniels, Джонатан Эйсебио, Eddie Fiola, Tim Gallin, Мики Джакомацци, Jean-Pierre Goy, Charles Grisham, Donald John Hewitt, Jon Kralt, William Morts, Chris O'Hara, Chris Palermo, Scotty Richards, Todd Schneider, Shawnna Thibodeau, Steve Upton, Samuel Le, Michael Li, Патрик Сабонгуй, Oakley Lehman, Monte Thompson, Craig Frosty Silva, Declan Mulvey, Tracey Ruggiero, Regis Harrington, Alistair King, Tanner Foust, Jacob Dewitt, Will Gadd, Michael McGuire, Greg Tracy, Victor Lopez, Ian Mclaughlin, Keone Kim, Крис Брюстер, Anthony Vincent, Katie Eischen, Levi Meeuwenberg, Mark Fichera, Randy Haynie, Renae Moneymaker, Brandon Cornell, Edward Gabree, Steven Cachie Brown
Смотреть трейлер
Новый Человек-паук 7.7
Новый Человек-паук The Amazing Spider-Man
Вик Армстронг, Jim Henry, Charlie Brewer, Keith Adams, Nina Armstrong, Мэттью Р. Андерсон, Tony Angelotti, Andy Armstrong, Georgina Armstrong, James Armstrong, Scott Armstrong, Hunter Baxley, Chino Binamo, Robin Lynn Bonaccorsi, Jill Brown, Richard Burden, Rocky Capella, Jay Caputo, Jennifer Caputo, Chris Cenatiempo, Pierre Cheminat, Энди Ченг, Carl Ciarfalio, Blaise Corrigan, Brycen Counts, Laurie Creach, Shane Daniels, Gary Davis, Jennifer Elizabeth, Mark De Alessandro, Mark Dirkse, Jeremy Dunn, Thomas DuPont, Jeannie Epper, Peter Epstein, Dana Dru Evenson, Bryan Friday, Tanner Gill, Sandra Lee Gimpel, Charles Grisham, Trevor Habberstad, Toby Holguin, Оуэн Холланд, Джесси В. Джонсон, Дэннис Кейффер, Rob King, Jess King, Jennifer Lamb, Malosi Leonard, Matt Leonard, Ming Qiu, David M. Morizot, Эрик Норрис, Ричард Нортон, Michael Owen, Jim Palmer, Víctor Quintero, Jean Paul Ruggiero, Кон Шелл, Anthony G. Schmidt, Rick Seaman, Brian Smyj, Gary Ray Stearns, Samuel Le, Lori Seaman, Bryon Weiss, Brett Smrz, Alex Chansky, Casey Hendershot, Conrade Gamble, Anthony Molinari, Michael McCartney, Энтони Мартинс, Mathew Lorenceau, Kevin Derr, Steve DeCastro, Илрам Чои, Scott Burik, Marc Scizak, Emily Brobst, Jared Burke, Courtney Schwartz, Zac Henry, Sabrina LeBrun, Shane Geraghty, Dean Bailey, Rich Rutherford, Jean Claude Leuyer, Ian Mclaughlin, Samantha MacIvor, Shaun W. Loeser, Cassidy Hice, Tyler Barnett, Marie Fink, Neil G. Phillips, Matthew S. Kennedy, Cat Hannah, Peter D'Amato, Mandy Kowalski, Tony Lazzara, William R. Spencer, Matt Berberi, Zedric Harris, Seth Duhame, Simon Potter, Shauna Galligan, Алекс Кинги, Jake Huang, David Elson, Bannon Anderson, Nick Hanneman, Bryce Burke, Chad Bennett, Dan Mast, J. Travis Merendino, Maggie Macdonald, Salomon Passariello, Robbie P Smith, Alexander Smith, Kaitlyn Dommers, Johnny Rawlings, Scott M. Helgert
Смотреть трейлер
Эволюция Борна 7.0
Эволюция Борна The Bourne Legacy
Perry Beckham, Dickey Beer, Jill Brown, Richard Burden, Дэвид Кастилло, Darren Cerullo, Blaise Corrigan, Chris Daniels, Джонатан Эйсебио, Eddie Fiola, Tim Gallin, Мики Джакомацци, Jean-Pierre Goy, Charles Grisham, Donald John Hewitt, Jon Kralt, William Morts, Chris O'Hara, Chris Palermo, Scotty Richards, Todd Schneider, Shawnna Thibodeau, Steve Upton, Samuel Le, Michael Li, Патрик Сабонгуй, Oakley Lehman, Monte Thompson, Craig Frosty Silva, Declan Mulvey, Tracey Ruggiero, Regis Harrington, Alistair King, Tanner Foust, Jacob Dewitt, Will Gadd, Michael McGuire, Greg Tracy, Victor Lopez, Ian Mclaughlin, Keone Kim, Крис Брюстер, Anthony Vincent, Katie Eischen, Levi Meeuwenberg, Mark Fichera, Randy Haynie, Renae Moneymaker, Brandon Cornell, Edward Gabree, Steven Cachie Brown
Смотреть трейлер
Отверженные 7.6
Отверженные Les Misérables
Richard Bradshaw, Jonathan Cohen, Kelly Dent, Jamie Edgell, Sarah Franzl, Paul Heasman, Пол Херберт, Rowley Irlam, Mike Lambert, Tony Lucken, Heather Phillips, C.C. Smiff, William Willoughby, Steen Young, Paul Lowe, Paul Howell, Дэвид Гэррик, Bradley Farmer, Reg Wayment, Ким МакГэррити, James Grogan, Tony Christian, Paul Kennington, Nick Chopping, Andy Wareham, Shane Steyn, Ian Pead, Levan Doran, Michael Byrch, Martin Shenton, Kai Martin, Gary Hoptrough, Andy Butcher, Chris Newton, Ryan Stuart, Arran Topham, Marcus Shakesheff, Andy Pilgrim, Simon Whyman, Rob Cooper, Ben Wright, David R. Grant, David Newton, Helen Steinway Bailey, Martin Wilde, Dan Euston, Rachelle Beinart, James Pavey
Смотреть трейлер
Темный рыцарь: Возрождение легенды 8.4
Темный рыцарь: Возрождение легенды The Dark Knight Rises
Roy T. Anderson, Georgina Armstrong, Rick Avery, Sibi Blazic, Jon Braver, Richard Bucher, Kevin Cassidy, James Mitchell-Clyde, Doug Coleman, Eliza Coleman, George Cottle, Tobiasz Daszkiewicz, Эдди Дж. Фернандез, Neil Finnighan, Jeremy Fry, Jean-Pierre Goy, Allan Graf, Riley Harper, Greg Harris, Donald John Hewitt, Sy Hollands, Terry Jackson, Brett A. Jones, Luke Kearney, Mark Lisbon, Guy List, Tom Lowell, Holly Lumsden, Brian Machleit, Rick Miller, Ray Nicholas, Adrian O'Neil, Carrick O'Quinn, Лин Одинг, Том Омер, Allan Padelford, Garry Pastore, Mark Rayner, Rex Reddick, Kevin Reid, Саймон Ри, Scotty Richards, Pat Romano, Stephen W. Schriver, Уильям Скалли, Дэвид Шамбрис, Ray Siegle, Manny Siverio, Paul Sklar, Brian Smyj, Mark Southworth, Peter Stader, Tom Struthers, Melissa R. Stubbs, Todd Rogers Terry, Trampas Thompson, Mark Aaron Wagner, Jim Wilkey, Harry Wowchuk, Marcus Young, Erol Mehmet, Matthew R. Staley, Kenny Wong, Бастер Ривз, Mark Robert Ellis, Ruth Jenkins, Дэнни Ле Бойер, Steven P. Park, Nito Larioza, Филипп Фонлантен, Robert Nagle, Chase Coleman, Stewart James, John Street, Bradley Farmer, Nic Goodey, Andy Merchant, Gordon Seed, Reg Wayment, Ben Dimmock, Daniel Stevens, Lee Millham, Sean Adames, Madison Turner, Whitney Coleman, Гордон Александр, Paul Anthony Scott, Michael Hugghins, Paul Kennington, Steve Rizzo, James Embree, Nitasha Bhambree, Michael Kingsbaker, Tim Mikulecky, Dan Hirst, Darryl Reeves, Thomas Place, Дэн Браун, Aaron Vexler, Paul Kulik, Mam Smith, Damien Moreno, Julian Lightwing, Marco Morales, Sam Durrani, Webster P. Whinery Jr., Naomi Peters, Chrissy Weathersby Ball, Kevin Rogers, Mike Burke, Дэвид Энтони Баглион, Bryan Harris, Holland Diaz, Adam Horton, Maxine Whittaker, Pete Klein, Roy Taylor, Monique Allen, Courtney Munch, Stephen Rutherford, Alex Terzieff, Timothy Butts, Victor Paguia, Aldonio Danny Freitas, Ben Record, Jeff Shannon, Adam Hart, Vanessa Alameda, Майкл Сил, Scott C. Roe, Airon Armstrong, John W. Iwanonkiw, Adrian McGaw, Cristian Knight, Анталь Калик, Joe Nin Williams, Efka Kvaraciejus, Robert Lee Harvey, Aja Frary, Philip J Silvera, John Nania, Chris Pollard, Charlie Alejandro, Tim Sabatino, Steve Hubbard, Sid Karne, Jim Ng, Jolene Van Vugt, Mindy Kelly, Steve Rummenie, Scott Lockhart, Rob Jarman, Chris Haemmerle, Rory Mulroe, James Peyton, Ramon Antonio, Ed Lee, Xavier Clarke, Dante Ha, David Barckhoff, Greg Harvey, Dan Euston, Ed McDermott II, Patrick Dunn-Baker, Edward Gabree, Donny Bailey, Lewis Young, Jason Kolowski, Leo Woodruff, Kyle DesChamps, Steve Scott, Jim Fitzgerald, Luis Anthony Maldonado, Kevin Tanski, Brian Burik, Kevin Sorensen, Pablo Verdejo, David Emerson, David Ruffell
Смотреть трейлер
Актер / Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Jamie Edgell, Дэвид Форман, Пол Херберт, James O'Donnell, C.C. Smiff, Mark Southworth, Dave Fisher, Domonkos Pardanyi, Sian Milne, Marcus Shakesheff, Rob Cooper, Michelle McKeown
Победитель
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Jamie Edgell, Дэвид Форман, Пол Херберт, James O'Donnell, C.C. Smiff, Mark Southworth, Dave Fisher, Domonkos Pardanyi, Sian Milne, Marcus Shakesheff, Rob Cooper, Michelle McKeown
Победитель
Все номинанты
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Chris Cenatiempo, George B. Colucci Jr., William Cote, Jeffrey Lee Gibson, Tony Guida, Christopher Place, Stephen A. Pope, Akos Schenek, Scott Burik, Declan Mulvey, Thomas Place, Caroline Vexler, Jeremy Sample, Brian Morvant, Samantha MacIvor, Theo Rubinstein, Stephen Izzi, Gwyneth E. Larsen, Nnamdi Nwosa, Jacob Williams, Malcolm C. Murray, Josh Lakatos, Nic Williams, Dan Schoch, Anthony Ferretti
Сыны анархии 7.2
Сыны анархии Sons of Anarchy
Eddie Braun, Gary Hymes, Tom McComas, Эрик Норрис, Monte Rex Perlin, Víctor Quintero, Allen Robinson, Jimmy Sharp, Winston West, Tammie Baird, Kara Petersen
Ходячие мертвецы 8.2
Ходячие мертвецы The Walking Dead
Russell Towery, Bob Fisher, Philip Dido, Andy Rusk, Dante Ha, Ashley Rae Trisler, Taylor Towery
Во все тяжкие 8.5
Во все тяжкие Breaking Bad
Al Goto, Larry Rippenkroeger, Jimmy Romano, Laurence Chavez
Сыны анархии 7.2
Сыны анархии Sons of Anarchy
Eddie Braun, Gary Hymes, Tom McComas, Эрик Норрис, Monte Rex Perlin, Víctor Quintero, Allen Robinson, Jimmy Sharp, Winston West, Tammie Baird, Kara Petersen
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Chris Cenatiempo, George B. Colucci Jr., William Cote, Jeffrey Lee Gibson, Tony Guida, Christopher Place, Stephen A. Pope, Akos Schenek, Scott Burik, Declan Mulvey, Thomas Place, Caroline Vexler, Jeremy Sample, Brian Morvant, Samantha MacIvor, Theo Rubinstein, Stephen Izzi, Gwyneth E. Larsen, Nnamdi Nwosa, Jacob Williams, Malcolm C. Murray, Josh Lakatos, Nic Williams, Dan Schoch, Anthony Ferretti
Ходячие мертвецы 8.2
Ходячие мертвецы The Walking Dead
Russell Towery, Bob Fisher, Philip Dido, Andy Rusk, Dante Ha, Ashley Rae Trisler, Taylor Towery
Актер / Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Операция "Арго" 7.7
Операция "Арго" Argo
Бен Аффлек, Алан Аркин, Джон Гудман, Виктор Гарбер, Тейт Донован, Кайл Чандлер, Рори Кокрейн, Брайан Крэнстон, Клеа ДюВалл, Крис Мессина, Скут МакНэри, Кристофер Денхам, Керри Бише
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Мой парень - псих 7.6
Мой парень - псих The Silver Linings Playbook
Роберт Де Ниро, Крис Такер, Брэдли Купер, Анупам Кхер, Джеки Уивер, Дженнифер Лоуренс
Смотреть трейлер
Линкольн 7.0
Линкольн Lincoln
Томми Ли Джонс, Дэниел Дэй-Льюис, Салли Филд, Джеймс Спэйдер, Дэвид Стрэтэйрн, Хэл Холбрук, Джозеф Гордон-Левитт
Смотреть трейлер
Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических 6.9
Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических The Best Exotic Marigold Hotel
Джуди Денч, Мэгги Смит, Селия Имри, Билл Найи, Рональд Пикап, Том Уилкинсон, Пенелопа Уилтон, Дев Патель
Смотреть трейлер
Мой парень - псих 7.6
Мой парень - псих The Silver Linings Playbook
Роберт Де Ниро, Крис Такер, Брэдли Купер, Анупам Кхер, Джеки Уивер, Дженнифер Лоуренс
Смотреть трейлер
Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических 6.9
Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических The Best Exotic Marigold Hotel
Джуди Денч, Мэгги Смит, Селия Имри, Билл Найи, Рональд Пикап, Том Уилкинсон, Пенелопа Уилтон, Дев Патель
Смотреть трейлер
Линкольн 7.0
Линкольн Lincoln
Томми Ли Джонс, Дэниел Дэй-Льюис, Салли Филд, Джеймс Спэйдер, Дэвид Стрэтэйрн, Хэл Холбрук, Джозеф Гордон-Левитт
Смотреть трейлер
Отверженные 7.6
Отверженные Les Misérables
Рассел Кроу, Хелена Бонем Картер, Энн Хэтэуэй, Саша Барон Коэн, Хью Джекман, Colm Wilkinson, Аманда Сайфрид, Эдди Редмэйн, Саманта Баркс, Аарон Твейт, Daniel Huttlestone, Изабелль Аллен, Natalya Angel Wallace
Смотреть трейлер
Отверженные 7.6
Отверженные Les Misérables
Рассел Кроу, Хелена Бонем Картер, Энн Хэтэуэй, Саша Барон Коэн, Хью Джекман, Colm Wilkinson, Аманда Сайфрид, Эдди Редмэйн, Саманта Баркс, Аарон Твейт, Daniel Huttlestone, Изабелль Аллен, Natalya Angel Wallace
Смотреть трейлер
Актер / Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Тина Фей
Тина Фей
Студия 30
Победитель
Все номинанты
Эми Полер
Эми Полер
Парки и зоны отдыха
Иди Фалько
Иди Фалько
Сестра Джеки
София Вергара
София Вергара
Американская семейка
Бетти Уайт
Бетти Уайт
Красотки в Кливленде
Актер / Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Клэр Дэйнс
Клэр Дэйнс
Родина
Победитель
Все номинанты
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Американская история ужасов
Мэгги Смит
Мэгги Смит
Аббатство Даунтон
Джулианна Маргулис
Джулианна Маргулис
Хорошая жена
Мишель Докери
Мишель Докери
Аббатство Даунтон
Актер / Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Мой парень - псих
Победитель
Все номинанты
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Невозможное
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Ржавчина и кость
Джессика Честейн
Джессика Честейн
Цель номер один
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Хичкок
Актер / Выдающаяся роль актрисы второго плана
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Отверженные
Победитель
Все номинанты
Мэгги Смит
Мэгги Смит
Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических
Хелен Хант
Хелен Хант
Суррогат
Салли Филд
Салли Филд
Линкольн
Николь Кидман
Николь Кидман
Газетчик
Актер / Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Игра изменилась
Победитель
Все номинанты
Николь Кидман
Николь Кидман
Хемингуэй и Геллхорн
Элфри Вудард
Элфри Вудард
Steel Magnolias
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Restless
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Политиканы
Актер / Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Студия 30
Победитель
Все номинанты
Тай Буррелл
Тай Буррелл
Американская семейка
Джим Парсонс
Джим Парсонс
Теория большого взрыва
Эрик Стоунстрит
Эрик Стоунстрит
Американская семейка
Луис С.К.
Луис С.К.
Луи
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Во все тяжкие
Победитель
Все номинанты
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Безумцы
Джефф Дэниелс
Джефф Дэниелс
Служба новостей
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Подпольная империя
Дэмиэн Льюис
Дэмиэн Льюис
Родина
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Дэниел Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис
Линкольн
Победитель
Все номинанты
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Экипаж
Хью Джекман
Хью Джекман
Отверженные
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Мой парень - псих
Джон Хоукс
Джон Хоукс
Суррогат
Актер / Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Томми Ли Джонс
Томми Ли Джонс
Линкольн
Победитель
Все номинанты
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
007: Координаты "Скайфолл"
Филип Сеймур Хоффман
Филип Сеймур Хоффман
Мастер
Алан Аркин
Алан Аркин
Операция "Арго"
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Мой парень - псих
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Кевин Костнер
Кевин Костнер
Хэтфилды и Маккои
Победитель
Все номинанты
Клайв Оуэн
Клайв Оуэн
Хемингуэй и Геллхорн
Эд Харрис
Эд Харрис
Игра изменилась
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Игра изменилась
Билл Пэкстон
Билл Пэкстон
Хэтфилды и Маккои
Актер / Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Темный рыцарь: Возрождение легенды 8.4
Темный рыцарь: Возрождение легенды The Dark Knight Rises
Смотреть трейлер
Актер / Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
София Вергара, Джули Боуэн, Тай Буррелл, Джесси Тайлер Фергюсон, Сара Хайлэнд, Эд О’Нил, Эрик Стоунстрит, Ариэль Уинтер, Нолан Гоулд, Рико Родригес, Aubrey Anderson-Emmons
Победитель
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
София Вергара, Джули Боуэн, Тай Буррелл, Джесси Тайлер Фергюсон, Сара Хайлэнд, Эд О’Нил, Эрик Стоунстрит, Ариэль Уинтер, Нолан Гоулд, Рико Родригес, Aubrey Anderson-Emmons
Победитель
Все номинанты
Теория большого взрыва 8.3
Теория большого взрыва The Big Bang Theory
Майем Биалик, Кейли Куоко, Джонни Галэки, Саймон Хелберг, Джим Парсонс, Мелисса Рауш, Кунал Нэйэр
Офис 8.8
Офис The Office
Крид Брэттон, Кларк Дьюк, Дженна Фишер, Кейт Флэннери, Либерштейн, Пол, Крэйг Робинсон, Филлис Смит, Кэтрин Тейт, Рэйн Уилсон, Джон Красински, Б.Дж. Новак, Эд Хелмс, Оскар Нуньес, Минди Кейлинг, Анджела Кинси, Лесли Дэвид Бэйкер, Брайан Баумгартнер, Элли Кемпер, Джейк Лэси
Хор 6.8
Хор Glee
Ванесса Ленгиз, Джейн Линч, Лиа Мишель, Naya Rivera, Марк Саллинг, Мэттью Моррисон, Гарри Шам мл., Кори Монтейт, Джейма Мейс, Дианна Агрон, Даррен Крисс, Кевин МакХэйл, Крис Колфер, Jenna Ushkowitz, Эмбер Райли, Корд Оверстрит, Хизер Моррис, Сэмюэл Ларсен, Алекс Ньюэлл
Теория большого взрыва 8.3
Теория большого взрыва The Big Bang Theory
Майем Биалик, Кейли Куоко, Джонни Галэки, Саймон Хелберг, Джим Парсонс, Мелисса Рауш, Кунал Нэйэр
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Алек Болдуин, Джейн Краковски, Скотт Эдсит, Тина Фей, Джуда Фридландер, Трэйси Морган, Кит Пауэлл, Джек МакБрайер
Офис 8.8
Офис The Office
Крид Брэттон, Кларк Дьюк, Дженна Фишер, Кейт Флэннери, Либерштейн, Пол, Крэйг Робинсон, Филлис Смит, Кэтрин Тейт, Рэйн Уилсон, Джон Красински, Б.Дж. Новак, Эд Хелмс, Оскар Нуньес, Минди Кейлинг, Анджела Кинси, Лесли Дэвид Бэйкер, Брайан Баумгартнер, Элли Кемпер, Джейк Лэси
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Алек Болдуин, Джейн Краковски, Скотт Эдсит, Тина Фей, Джуда Фридландер, Трэйси Морган, Кит Пауэлл, Джек МакБрайер
Сестра Джеки
Сестра Джеки Nurse Jackie
Питер Фачинелли, Иди Фалько, Ив Бест, Бобби Каннавале, Пол Шульце, Анна Дивер Смит, Мерритт Уивер, Доминик Фумуса, Руби Джеринс, Lenny Jacobson, Jake Cannavale, Маккензи Аладжем, Арджун Гупта, Stephen Wallem
Хор 6.8
Хор Glee
Ванесса Ленгиз, Джейн Линч, Лиа Мишель, Naya Rivera, Марк Саллинг, Мэттью Моррисон, Гарри Шам мл., Кори Монтейт, Джейма Мейс, Дианна Агрон, Даррен Крисс, Кевин МакХэйл, Крис Колфер, Jenna Ushkowitz, Эмбер Райли, Корд Оверстрит, Хизер Моррис, Сэмюэл Ларсен, Алекс Ньюэлл
Актер / Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Элизабет МакГоверн, Мэгги Смит, Хью Бонневилль, Джим Картер, Брендан Койл, Шиван Финнеран, Джоанн Фроггатт, Иэн Глен, Филлис Логан, Лесли Никол, David Robb, Пенелопа Уилтон, Эми Натталл, Аллен Лич, Дэн Стивенс, Роберт Джеймс-Колльер, Мишель Докери, Thomas Howes, Софи МакШера, Зои Бойл, Джессика Браун-Финдли, Лора Кармайкл
Победитель
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Элизабет МакГоверн, Мэгги Смит, Хью Бонневилль, Джим Картер, Брендан Койл, Шиван Финнеран, Джоанн Фроггатт, Иэн Глен, Филлис Логан, Лесли Никол, David Robb, Пенелопа Уилтон, Эми Натталл, Аллен Лич, Дэн Стивенс, Роберт Джеймс-Колльер, Мишель Докери, Thomas Howes, Софи МакШера, Зои Бойл, Джессика Браун-Финдли, Лора Кармайкл
Победитель
Все номинанты
Родина 8.3
Родина Homeland
Клэр Дэйнс, Мэнди Пэтинкин, Дэвид Хэрвуд, Дэмиэн Льюис, David Marciano, Зулейха Робинсон, Джейми Шеридан, Навид Негабан, Морена Баккарин, Диего Клаттенхофф, Hrach Titizian, Руперт Френд, Джексон Пэйс, Морган Сэйлор, Тимоти Шаламе
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Стив Бушеми, Гретхен Мол, Chris Caldovino, Бобби Каннавале, Anthony Laciura, Келли Макдоналд, Пол Спаркс, Майкл Стулбарг, Шей Уигэм, Anatol Yusef, Патрик Кеннеди, Чарли Кокс, Джек Хьюстон, Винсент Пьяцца, Meg Steedle
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Стив Бушеми, Гретхен Мол, Chris Caldovino, Бобби Каннавале, Anthony Laciura, Келли Макдоналд, Пол Спаркс, Майкл Стулбарг, Шей Уигэм, Anatol Yusef, Патрик Кеннеди, Чарли Кокс, Джек Хьюстон, Винсент Пьяцца, Meg Steedle
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Элизабет Мосс, Джей Р. Фергюсон, Джон Хэмм, Джаред Харрис, Кристина Хендрикс, Винсент Картайзер, Роберт Морс, Джессика Паре, Джон Слэттери, Бен Фельдман, Рич Соммер, Аарон Стэтон, Кирнан Шипка, Тейона Паррис
Во все тяжкие 8.5
Во все тяжкие Breaking Bad
Джонатан Бэнкс, Брайан Крэнстон, Лора Фрейзер, Анна Ганн, Дин Норрис, Боб Оденкерк, Аарон Пол, Джесси Племонс, Бетси Брандт, Стивен Майкл Квезада, АрДжей Митти
Во все тяжкие 8.5
Во все тяжкие Breaking Bad
Джонатан Бэнкс, Брайан Крэнстон, Лора Фрейзер, Анна Ганн, Дин Норрис, Боб Оденкерк, Аарон Пол, Джесси Племонс, Бетси Брандт, Стивен Майкл Квезада, АрДжей Митти
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Элизабет Мосс, Джей Р. Фергюсон, Джон Хэмм, Джаред Харрис, Кристина Хендрикс, Винсент Картайзер, Роберт Морс, Джессика Паре, Джон Слэттери, Бен Фельдман, Рич Соммер, Аарон Стэтон, Кирнан Шипка, Тейона Паррис
Родина 8.3
Родина Homeland
Клэр Дэйнс, Мэнди Пэтинкин, Дэвид Хэрвуд, Дэмиэн Льюис, David Marciano, Зулейха Робинсон, Джейми Шеридан, Навид Негабан, Морена Баккарин, Диего Клаттенхофф, Hrach Titizian, Руперт Френд, Джексон Пэйс, Морган Сэйлор, Тимоти Шаламе
Премия за выдающиеся заслуги
Дик Ван Дайк
Дик Ван Дайк
Победитель
