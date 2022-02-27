Меню
Все фильмы-номинанты «Премия Гильдии киноактеров США» в 2022 году

Место проведения Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 27 февраля 2022
Актер / Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Игра в кальмара 8.4
Игра в кальмара Ojing-eo geim
Hong Eui-jung, Kim Seung-pil, Lee Sang-ha, Choi Kwang-rak, Kim Won-jin, Lee Dong-min, Jeong Seong-ho, Choi Jun-seok, Kwon Yoo-joon, Hong Kwang-seok, Hwang Yu-hyun, Jung Taek-ho, Kim Cha-i, Lee Hak-ryul, Lim Seung-muk, Lim Tae-hoon, Oh Taeseung, Shim Sang-min, Tak Hwan-ui
Победитель
Игра в кальмара 8.4
Игра в кальмара Ojing-eo geim
Hong Eui-jung, Kim Seung-pil, Lee Sang-ha, Choi Kwang-rak, Kim Won-jin, Lee Dong-min, Jeong Seong-ho, Choi Jun-seok, Kwon Yoo-joon, Hong Kwang-seok, Hwang Yu-hyun, Jung Taek-ho, Kim Cha-i, Lee Hak-ryul, Lim Seung-muk, Lim Tae-hoon, Oh Taeseung, Shim Sang-min, Tak Hwan-ui
Победитель
Сокол и Зимний Солдат
Сокол и Зимний Солдат The Falcon and The Winter Soldier
Hank Amos, Joey Box, Shane Habberstad, Dave Macomber, Brad Martin, William Morts, Noon Orsatti, Craig O'Brien, Ralf Koch, Michael Hugghins, Mike Wilson, Ванесса Катер, Mark Tearle, Aaron Toney, John Nania, Kim Do Nguyen, Justin Eaton, Jefferson Cox, Jénel Stevens, Aden Stay, Caine Sinclair, Eric Salas, Mike Swanson, Джавед Эль Берни, Natasha Paul, James Hutchison III, Sean MacCormac, Hannah Scott, Marc Canonizado, Jacob Hugghins, Kelly Zak, Travis Fienhage, Патрик Уокер, Andy Farrington, Mickey Nuttall, Ben Aycrigg, Dan Dargan Carter, Noah Bahnson, Jess Durham, David Charles Warren, Ryan Mari
Мейр из Исттауна
Мейр из Исттауна Mare of Easttown
Christopher Place, Justin Riemer, Thomas Place, Aaron Vexler, Mike Burke, Stephen Izzi, Heidi Germaine Schnappauf, Kyli Zion, Kyle W. Brown
Кобра Кай 6.9
Кобра Кай Cobra Kai
Craig Henningsen, Jake Huang, Matt Emig, Jesse Haus, Miles Brew, Ken Barefield, Selkie Hom, Jimmy Manfredy, Olivia Jaye Brown, Cole Eckert, Thomas Patrick Ryan Watson, Ethan Melisano, Hannah McFarland, Stephano Rodriguez, Darryl Harley
Локи
Локи Loki
Gregg Smrz, Michael Endoso, Roel Failma, Duke Jackson, Theo Kypri, William Scharpf, Роб Марс, Michael Li, Моник Гэндертон, Jwaundace Candece, Mike Wilson, Carlos Guity, Carl Anthony Nespoli, Loyd Bateman, Mark Weinhandl, Richard King, Michael Hansen, T. Ryan Mooney, Jean Claude Leuyer, Angel Manuel, Thayr Harris, Крис Брюстер, Billy Bussey, Airon Armstrong, Surawit Sae Kang, Joe Ross, Scott Loeser, Ryan Green, Jessica Merideth, Caine Sinclair, Dante Ha, Heidi Germaine Schnappauf, Travis Gomez, Райан Робертсон, Paul Andrew O'Connor, Ronnie Shalvis, George Quinones, James Hutchison III, Nate Andrade, Robert Daniel Souris, Ayami Sakaeda, Adam Horwitz, Alvin Chon, Daniel Hargrave, Tom Culler, Barry Hanley, Miles Brew, Matt LaBorde, Califf Guzman, Джастин Добис, Gianni Biasetti Jr., Lydia Hand, Ben Aycrigg, Nicole Marines, Michelle Fisichella, Brandon M. Shaw, Jess Durham, Branden Arnold, Dave Cutler, Sarah Irwin, David Charles Warren, Jackson Dobies, Troy Butler, Tennison Barry, Tony Falcon, Doniel Yehudah, Jenny Jerman, Holly Dowell, Flaco Reyes, Marché Day, Jordan Arredondo, Nadia Lorencz, Matthew M. Williams, Thomas Patrick Ryan Watson, Stephano Rodriguez
Локи
Локи Loki
Gregg Smrz, Michael Endoso, Roel Failma, Duke Jackson, Theo Kypri, William Scharpf, Роб Марс, Michael Li, Моник Гэндертон, Jwaundace Candece, Mike Wilson, Carlos Guity, Carl Anthony Nespoli, Loyd Bateman, Mark Weinhandl, Richard King, Michael Hansen, T. Ryan Mooney, Jean Claude Leuyer, Angel Manuel, Thayr Harris, Крис Брюстер, Billy Bussey, Airon Armstrong, Surawit Sae Kang, Joe Ross, Scott Loeser, Ryan Green, Jessica Merideth, Caine Sinclair, Dante Ha, Heidi Germaine Schnappauf, Travis Gomez, Райан Робертсон, Paul Andrew O'Connor, Ronnie Shalvis, George Quinones, James Hutchison III, Nate Andrade, Robert Daniel Souris, Ayami Sakaeda, Adam Horwitz, Alvin Chon, Daniel Hargrave, Tom Culler, Barry Hanley, Miles Brew, Matt LaBorde, Califf Guzman, Джастин Добис, Gianni Biasetti Jr., Lydia Hand, Ben Aycrigg, Nicole Marines, Michelle Fisichella, Brandon M. Shaw, Jess Durham, Branden Arnold, Dave Cutler, Sarah Irwin, David Charles Warren, Jackson Dobies, Troy Butler, Tennison Barry, Tony Falcon, Doniel Yehudah, Jenny Jerman, Holly Dowell, Flaco Reyes, Marché Day, Jordan Arredondo, Nadia Lorencz, Matthew M. Williams, Thomas Patrick Ryan Watson, Stephano Rodriguez
Кобра Кай 6.9
Кобра Кай Cobra Kai
Craig Henningsen, Jake Huang, Matt Emig, Jesse Haus, Miles Brew, Ken Barefield, Selkie Hom, Jimmy Manfredy, Olivia Jaye Brown, Cole Eckert, Thomas Patrick Ryan Watson, Ethan Melisano, Hannah McFarland, Stephano Rodriguez, Darryl Harley
Сокол и Зимний Солдат
Сокол и Зимний Солдат The Falcon and The Winter Soldier
Hank Amos, Joey Box, Shane Habberstad, Dave Macomber, Brad Martin, William Morts, Noon Orsatti, Craig O'Brien, Ralf Koch, Michael Hugghins, Mike Wilson, Ванесса Катер, Mark Tearle, Aaron Toney, John Nania, Kim Do Nguyen, Justin Eaton, Jefferson Cox, Jénel Stevens, Aden Stay, Caine Sinclair, Eric Salas, Mike Swanson, Джавед Эль Берни, Natasha Paul, James Hutchison III, Sean MacCormac, Hannah Scott, Marc Canonizado, Jacob Hugghins, Kelly Zak, Travis Fienhage, Патрик Уокер, Andy Farrington, Mickey Nuttall, Ben Aycrigg, Dan Dargan Carter, Noah Bahnson, Jess Durham, David Charles Warren, Ryan Mari
Мейр из Исттауна
Мейр из Исттауна Mare of Easttown
Christopher Place, Justin Riemer, Thomas Place, Aaron Vexler, Mike Burke, Stephen Izzi, Heidi Germaine Schnappauf, Kyli Zion, Kyle W. Brown
Актер / Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Не время умирать 7.9
Не время умирать 007: No Time to Die
Jean-Marc Bellu, Марвин Кэмпбелл, Michel Carliez, Kelly Dent, Jamie Edgell, Rick English, Evangelos Grecos, Philippe Guégan, Pascal Lavanchy, Philippe Morel, Patrick Médioni, Jean-Charles Rousseau, Jack Rowe, Оливье Шнайдер, Andy Taylor, Michaël Troude, Kaloian Vodenicharov, Grant Wiesinger, Erol Mehmet, Peter White, Yves Girard, Matthew Sampson, Дэвид Гэррик, Bradley Farmer, Martin Pemberton, Vincent Bersoulle, Grégory Loffredo, Trayan Milenov-Troy, Stephanie Carey, Гордон Александр, Martin Ivanov, Tolga Kenan, Lee Morrison, Sebastien Soudais, Scott Hillier, Jason Hunjan, James Embree, Patrick Vo, Marc Mailley, Lutz Schleisner, Kai Martin, Mark Archer, Donna Williams, Ryan Stuart, Matt Da Silva, Ben Collins, Abdou Sagna, Leon Sua, Beau Fowler, Boris Martinez, Джесс Лиодин, Charles Ramsay, Sonny Louis, Cristian Knight, Kai Kolstad Rødseth, Alistair Whitton, Ludo Silemetzoglou, David R. Grant, David Newton, Matt Sherren, Laura Swift, Harley Durst, Ignacio Herráez, Alex Martin, Mark Higgins, Claire Lawrence, Tom Hatt, Jérémy Lagniez, Рэйчел Эвелин, Tilly Powell, Monia Moula, Julien Bruant, Abian Padrón, Rob Herring, Andrej Riabokon, Dan Euston, Anna Stephenson, David Collom, Arif Macaco, Neil Stoddart, Mark Slaughter, Moussa Sako, Laurent Plancel, Leo Woodruff, Ramon Álvarez, Will Dent, Daniel Awde, Adrian Derrick-Palmer, Karanja Augostos, Erol Ismail, Ángel Gómez de la Torre, Eddy Benguedih, Andy Torbet, Adam Collins, Steve Jehu, Pablo Verdejo, Rob Pavey, Peter Guiney, Andrius Davidenas, Dom Dumaresq, Hasit Savani, Gary Cothenet, Dan Adams, Belle Williams, Kameren Melford, Katy Bullock, Richard Wheeldon, Мари Мурум, Sina Ali, Tony Smith, Anthony Heilmann, Charlotte Williams, Joel Conlan, Haruka Ohshima, Jonny James, Grace Franzl, Thomas Billings, Bogdan Kumshatsky, Christina Petrou, Adam Basil, Maria Hippolyte, Alexander Corne, Andrew Burford, Victor Leon, Tomás Paredes, Sam Stefan, Chris Hallaways, Will Mackay, Elmo Walker, Lawrence Hansen, Martin Gordon, Ben Essex, Jodie Saunders, Karen Teoh, Ryan Palmer, Chris Waite, Leah Aitken, Luke Tumber, Andreas Halusa, Nicolas Wang, Marvin Berrembou, Luke Ioannou, Oleg Podobin, Renars Latkovskis, Thibault Chiron, Anton Simpson-Tidy, Chelsea Mather, Liam Coote, Harry Makanga, Shane Roberts, Jessica Hooker, Jamie Dobb, Ilko Iliev, Paul Edmondson, Elizabeth Donker Curtius, Dan Griffiths, Matt Fraser Dawson, Josie Forman, Terry Grant, Martin Craven, Christopher White, Jessica Hawkins, Xavier Lake, Steven Mullins, Nikita Mitchell, Joseph Paxton, Kyle Freemantle, Catherine Peck, Ross Upton, Naomi Schiff, Zach Roberts, Gifty Boateng, Justin Barclay, Fabio Faria Dos Santos, Christopher Lex Leccia, Paul Mammatt, Aradj Mendy, Johnny Waugh
Победитель
Смотреть трейлер
Не время умирать 7.9
Не время умирать 007: No Time to Die
Jean-Marc Bellu, Марвин Кэмпбелл, Michel Carliez, Kelly Dent, Jamie Edgell, Rick English, Evangelos Grecos, Philippe Guégan, Pascal Lavanchy, Philippe Morel, Patrick Médioni, Jean-Charles Rousseau, Jack Rowe, Оливье Шнайдер, Andy Taylor, Michaël Troude, Kaloian Vodenicharov, Grant Wiesinger, Erol Mehmet, Peter White, Yves Girard, Matthew Sampson, Дэвид Гэррик, Bradley Farmer, Martin Pemberton, Vincent Bersoulle, Grégory Loffredo, Trayan Milenov-Troy, Stephanie Carey, Гордон Александр, Martin Ivanov, Tolga Kenan, Lee Morrison, Sebastien Soudais, Scott Hillier, Jason Hunjan, James Embree, Patrick Vo, Marc Mailley, Lutz Schleisner, Kai Martin, Mark Archer, Donna Williams, Ryan Stuart, Matt Da Silva, Ben Collins, Abdou Sagna, Leon Sua, Beau Fowler, Boris Martinez, Джесс Лиодин, Charles Ramsay, Sonny Louis, Cristian Knight, Kai Kolstad Rødseth, Alistair Whitton, Ludo Silemetzoglou, David R. Grant, David Newton, Matt Sherren, Laura Swift, Harley Durst, Ignacio Herráez, Alex Martin, Mark Higgins, Claire Lawrence, Tom Hatt, Jérémy Lagniez, Рэйчел Эвелин, Tilly Powell, Monia Moula, Julien Bruant, Abian Padrón, Rob Herring, Andrej Riabokon, Dan Euston, Anna Stephenson, David Collom, Arif Macaco, Neil Stoddart, Mark Slaughter, Moussa Sako, Laurent Plancel, Leo Woodruff, Ramon Álvarez, Will Dent, Daniel Awde, Adrian Derrick-Palmer, Karanja Augostos, Erol Ismail, Ángel Gómez de la Torre, Eddy Benguedih, Andy Torbet, Adam Collins, Steve Jehu, Pablo Verdejo, Rob Pavey, Peter Guiney, Andrius Davidenas, Dom Dumaresq, Hasit Savani, Gary Cothenet, Dan Adams, Belle Williams, Kameren Melford, Katy Bullock, Richard Wheeldon, Мари Мурум, Sina Ali, Tony Smith, Anthony Heilmann, Charlotte Williams, Joel Conlan, Haruka Ohshima, Jonny James, Grace Franzl, Thomas Billings, Bogdan Kumshatsky, Christina Petrou, Adam Basil, Maria Hippolyte, Alexander Corne, Andrew Burford, Victor Leon, Tomás Paredes, Sam Stefan, Chris Hallaways, Will Mackay, Elmo Walker, Lawrence Hansen, Martin Gordon, Ben Essex, Jodie Saunders, Karen Teoh, Ryan Palmer, Chris Waite, Leah Aitken, Luke Tumber, Andreas Halusa, Nicolas Wang, Marvin Berrembou, Luke Ioannou, Oleg Podobin, Renars Latkovskis, Thibault Chiron, Anton Simpson-Tidy, Chelsea Mather, Liam Coote, Harry Makanga, Shane Roberts, Jessica Hooker, Jamie Dobb, Ilko Iliev, Paul Edmondson, Elizabeth Donker Curtius, Dan Griffiths, Matt Fraser Dawson, Josie Forman, Terry Grant, Martin Craven, Christopher White, Jessica Hawkins, Xavier Lake, Steven Mullins, Nikita Mitchell, Joseph Paxton, Kyle Freemantle, Catherine Peck, Ross Upton, Naomi Schiff, Zach Roberts, Gifty Boateng, Justin Barclay, Fabio Faria Dos Santos, Christopher Lex Leccia, Paul Mammatt, Aradj Mendy, Johnny Waugh
Победитель
Смотреть трейлер
Чёрная Вдова 7.3
Чёрная Вдова Black Widow
Stuart Clark, Rick English, Paul Heasman, Rob Hunt, Rob Inch, Чарльз Джармен, Derek Lea, Phil Lonergan, Chris Manger, C.C. Smiff, William Willoughby, Erol Mehmet, Дэвид Гэррик, Bradley Farmer, Andy Merchant, Reg Wayment, Lee Millham, Trayan Milenov-Troy, Martin Ivanov, Asen Asenov, Tony Christian, Boyan Anev, Dimiter Doichinov, Teodor Tzolov, Othman Ilyassa, Aaron Blackman, Georgi Stanislavov, Radoslav Ignatov, Mark Archer, Dermot Brogan, Florian Robin, Stiliyan Mavrov, Vasil Simeonov, Gary Hoptrough, George Harris, Genadiy Ganchev, Tom Cox, Pablo Casillas, Jason Curle, Sonny Louis, Adrian McGaw, Aidan Brindle, Vasil Yordanov, Marlow Warrington-Mattei, Jamie Karitzis, Stefan Shopov, Laura Swift, Bobby Holland Hanton, Tom Hatt, Dawid Szatarski, Mathew Kaye, Tihomir Vinchev, Tom Rodgers, Jenny Tinmouth, Расселл Балог, James Cox, Dan Euston, Sarah Lawrence, Mark Slaughter, Douglas Robson, Lewis Young, Eduardo Gago Muñoz, Ramon Álvarez, Casey Michaels, Cali Nelle, Andy Lister, Daniel Awde, Daren Nop, Erol Ismail, Джейд Сюй, David Cheung, Nathan Harp, Jack Jagodka, Tom Cotton, James Young, Ian Batey, Adam Collins, Mickey Facchinello, C.C. Ice, Andrius Davidenas, Sarah Lochlan, Ivan Iliev, Isky Fay, Katy Bullock, Claudia Heinz, Ilian Emanviov, Joel Conlan, Eniko Fulop, Lucy Jayne Murray, Al Holland, Venice Smith, Robert Hladik, Chris Morrison, Lucy Cork, Troy Kenchington, Theo Morton, David Nop, Andrew Burford, Dave Boyle, Max Häusle, Benjamin Ashley, Tsvetolyub Iliev, Genko Ivanov, Veselin Troyanov, Will Mackay, Elmo Walker, Michaela McAllister, Gustav Janse Van Rensburg, Лорен Окадигбо, Fizz Hood, John Macdonald, Chris Waite, Krystof Hansbury, Luke Tumber, Ronan Kearns, Alard Hufner, Yusuf Chaudhri, Tim Davies, Shane Roberts, Danny Sansom, Matthew Bell, Hollie Hurrell, Nathan Aldous, Jon Slayer, Paul Bailey, Steven Mullins, Aurélia Agel, Sarah Lezito, Joanne Coles, Ian Songhurst, Kyle Freemantle, Билли Клементс, Erin Jameson, James Horan, Joe Paxton, Spencer Attridge, Byron Colbert, Rebecca Batey, Zach Roberts, Sarah Andrews, Christopher Declerk, David McDuff
Смотреть трейлер
Матрица: Воскрешение 5.7
Матрица: Воскрешение The Matrix: Resurrections
Keir Beck, Robin Lynn Bonaccorsi, Volkhart Buff, Keith Campbell, Rocky Capella, Тайгер Чен, Doug Coleman, Eliza Coleman, Stefan Langel, Dustin Courtney, Paul Crawford, J.J. Dashnaw, Nicolas de Pruyssenaere, François Doge, Зэк Дуэйм, Tom Elliott, Джонатан Эйсебио, Debbie Evans, Мики Джакомацци, Lance Gilbert, Ralf Haeger, Terry Jackson, Lane Leavitt, Ming Qiu, Brian Machleit, Jeff Mosley, Фил Нилсон, Ronnie Paul, Leo Plank, Brett Praed, Darrin Prescott, Jason Rodriguez, Tim Rigby, Scott Rogers, Daniela Stein, Tim Trella, Nico Woulard, Danny Wynands, Michael Bornhütter, Georg Ebinal, Jimmy Hart, Paul Leonard, Oakley Lehman, Mike Möller, Paul Anthony Scott, Felix Koch, Christian Gneissl, Markus Pütterich, Scott Burik, Christian Petersson, Regis Harrington, Don Thai Theerathada, Bruno Montani, Zachry Rogers, Ella Rogers, Эллен Холлман, Eric Ford, Richard King, Tim Lajcik, Andrew Mew, Matthias Günther, Webster P. Whinery Jr., Victor Lopez, Trenton Rostedt, Greg Sloan, Stephen Bralver, Victor Winters-Junco, Curtis Lyons, Paul Darnell, Nils Lange, Swen Raschka, Jan Böhme, Ulrik Bruchholz, Marvin Francis, Thomas Schubert, Ernie Vigil, Omid Zader, Matt Berberi, Alexander Magerl, Steven Scheller, Tim Haberland, John Trejo, Sigo Heinisch, Gabriel Nunez, Stephen Dunlevy, Bethany Levy, Kyle Weishaar, Yosuke Hosoi, Michael Saunders, Uwe Arndt, Armin Houben, Cort Rogers, Helga Wretman, Andrew J. Neis, Bryan McCoy, Danielle Halagarda, Steffen Jung, Dave Ardito, Christian Angres, Tim O'Hara, Jolene Van Vugt, Oliver Juhrs, Renae Moneymaker, Джошуа Гроте, Kai Fung Rieck, Can Aydin, Ahmed Chaer, Lorenz Hideyoshi Ruwwe, Guy Fernandez Jr., Alrik Kreemke, Hannes Pastor, Amadei Weiland, Niklas Kinzel, Florian Hotz, Cha-Lee Yoon, Goran Mitrovski, Ryan Hanna, Alois R. Knapps Torres, Joe Toedtling, Dean Neistat, Daniel Graham, Crystal Hooks, Bryant Burnett, Lee Huang, Phong Giang, Simon Grzesczak, Joel Adrian, Cali Nelle, Dong Hyun Yoon, Necla Özbek, Lars Slind, Leyla Özbek, Shane Yan, Cale Schultz, Janine Theisen, Alexandre Lopoka, Cecilia Diesch, Mickey Facchinello, Кристофер С. Рейд, Jake Kilfoyle, Alyma Dorsey, Danny Bortfeld, Viola Winghart, Floyd Anthony Johns Jr., Antonia Jauß, Khoa Huynh, Мари Мурум, Georgina Philp, Kim Samonte, Claudia Heinz, Felix Fukuyoshi Ruwwe, Tony Brakohiapa, Benjamin Nippe, Haruka Ohshima, Rachael Radulich, Bruce Concepcion, Billy Buff, Felix Quinton, Eric Brown, Tom Buckley, Igor Tjumenzev, Patrick Richter, Raffael Armbruster, Jade-Eleena Dregorius, Colby Lemmo, Qiang Li, Lena Mary Plaß, Lucas Wilson, Bastian Kern, Charlene Kreemke, Steve Albrecht, Elman Mammadov, Bella Garcia, Rajab Hassan, Mirko Stübing, Аристо Луис, Çiya Tayçimen, Manuel Werling, Anon Mall, Abdulmoumen Ali, Gabriel Rios, Ryan Sangster, John Youk, Daniel Tomislav Prpic, Leandra Giese, Ivan Forlani, Ikko Masuda, Dennis Grzesczak, Vanessa Hoai An Phan, Le Ly Rösler, Felix Audu, Bernhard Fuchs, Steven Stalder, Julian Wainwright, Scott Fisher, Pat Pertz, Moritz Schmidgall, Duke Conrad, Carlos Nikolai, Matus Luptak, Can Bilgic, Giap Bui, Mani Bui, Yi-Chung Chen, Reia Higo, Kimie Hurlinger, Eduardo Joao, Benjamin Karagoez, Fritz Kuhlmann, Oskar Albrecht Kuhlmann, Yuli Lam, Chenyun Li, Tian Yang Li, Yanlong Li, Keiko Moriyama, Waldemar Waldi Müller, Thanh Luan Nguyen, Yuki Nishimura, Ali Oz, Jasmin Pohl, Lucian Roucka, Yuki Tanji, Matthias Waller, Han Xuefeng, Yuho Yamashita
Смотреть трейлер
Дюна 8.0
Дюна Dune
Ferenc Berecz, Bela Gerner, Dave Judge, Zoltán Molnár, Tom Struthers, Levente Tamási, Роджер Йуан, James Bomalick, Othman Ilyassa, Attila Móra, Gáspár Szabó, Máté Gyöngyösi, György Kökényesi, Géza Kovács, Tarick Hadouch, Chrissy Weathersby Ball, Norbert Kovács, Gergö Horpácsi, Csaba Erdõs, Richard Nagy, Abdellah Ouksih, Miklós Szentváry-Lukács, François Coetzer, Kim Fardy, Aissa Ait Brahim, Damien Bray, Lorenz Hideyoshi Ruwwe, Iván Orsányi, Gyula Tóth, Marek Svitek, Vi-Dan Tran, Sam Trimming, Tomas Rydval, Péter Sokorai, Gábor Szemán, Sean Morrissey, Мохамед Аттугуй, Ákos Szalai, Narantsogt Tsogtsaikhan, Kristof Belovai, István Draco Markolt, Eniko Fulop, Tarik Belmekki, Medhi Naji, Tibor Szauervein, Joe Kovalik Jr., Лорен Окадигбо, Daniel Gerzsenyi, Gábor Tóth, Viktor Sokorai, Тибор Милос Криско, Abel Kocsis, Ouadia Elaafou, László Demény, Magdalena Sittova, Ádám Gáspár, Andras Seregi, Lajos Jarabek, Саид эль-Хамди, Patrik Zana, Ármin Somogyvári, Ádám Boros, Adam Kocsis, Ziad Azar, Miklos Ungvari, Szabolcs Tarnócai, Youssef Elhibaoui, Kiss László, Nicholas Jooste, Tomás Sobotka, Attila Ungvari
Смотреть трейлер
Шан-Чи и легенда десяти колец 8.0
Шан-Чи и легенда десяти колец Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Нэш Эдгертон, Bradley James Allan, Robin Lynn Bonaccorsi, Rocky Capella, Энди Ченг, Mark Ginther, Mike Johnson, Tony Lynch, Brad McCabe, Danton Mew, Andy Owen, Yasca Sinigaglia, Glenn Suter, David Wald, Маса Ямагути, Wai-Lun Fung, Dave Phillips, Kial Butler, Майкл Дункан, Puven Pather, Sebastian Dickins, Stephen Daddow, Kyle Woods, Jason O'Halloran, Igor Breakenback, Marco Sinigaglia, Peng Zhang, Philip Partridge, Mark Duncan, Alex Schoenauer, Tim Lajcik, Andrew Mew, Ben Siemer, Xiang Gao, Sli Lewis, Guillermo Grispo, Cameron Ambridge, Andrea Berchtold, Chong Wei Zhang, Robert Jones, Jesse Rowles, Luke Ha, Alex Jewson, Malay Kim, Normie Daghel, Aidan Gillett, Мишель Джубили Гонсалес, Andrew Emilio DeCesare, Кенни Лоу, Andrew J. Neis, Philippe Deseck, Ali Kadhim, Lauren Shaw, Sera Trimble, Beau Karolos, Glenn Chow, Ван Чжэньвэй, Yasushi Asaya, Guru Khalsa, Jackie Murray, Ben Toyer, David 'Flip' Rodriguez, Timothy Parsons, Kelly Richardson, Джейд Сюй, Ольга Миллер, Cody Mackie, Carly Rees, Cory Beeston, Donny Masoe-Potoi, Quanjun Su, Tony Brakohiapa, Darvin Dela Cruz, Джесси Тернер, Peter Kismartoni, Lu Junchang, Anthony Rinna, Garreth Hadfield, Zhanna Sattsaeva, Jono Wong, Georgie Blackwell, Paul Pedersen, Munkhjargal Yondonjunai, Alex Time, Винни О’Брайэн, David Chea, Xiaozhen Wang, Fan Xiaoshuang, Laujine Yassin, Rawand Salman, Lee Chesley, Kevin Willie, Matt de Souza, Paul Franklin, Brandon H. Lee, Jordan Le Goueff, James C. Wallace, Lai Wei Tang, Chintya Candranaya, Nipon Kittikhoun, Xiangyang Xu, Naranbaatar Mandakh, Tseregbayar Gandavaa, Zoljargal Dorjsuren, Bat-Erdene Myagmar, Millie Lohmann, Cyrus Ning, Zhen-Yu Wang, Zhang-Zheng Meng, Shao-Yan Li, Jing-Jing Xin, Tuvshinbaatar Byambasuren, Boldaatar Batjargal, Michael Chong, Budgerel Chuluunbaatar, Richard Cotta, Anthony Duong, Batbileg Erdenejargal, Chinzorig Galzagd, Catherine Hewitson, Michael Martinez, Xiaoping Fan, Tai Chi Leung, Junho Song
Смотреть трейлер
Шан-Чи и легенда десяти колец 8.0
Шан-Чи и легенда десяти колец Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Нэш Эдгертон, Bradley James Allan, Robin Lynn Bonaccorsi, Rocky Capella, Энди Ченг, Mark Ginther, Mike Johnson, Tony Lynch, Brad McCabe, Danton Mew, Andy Owen, Yasca Sinigaglia, Glenn Suter, David Wald, Маса Ямагути, Wai-Lun Fung, Dave Phillips, Kial Butler, Майкл Дункан, Puven Pather, Sebastian Dickins, Stephen Daddow, Kyle Woods, Jason O'Halloran, Igor Breakenback, Marco Sinigaglia, Peng Zhang, Philip Partridge, Mark Duncan, Alex Schoenauer, Tim Lajcik, Andrew Mew, Ben Siemer, Xiang Gao, Sli Lewis, Guillermo Grispo, Cameron Ambridge, Andrea Berchtold, Chong Wei Zhang, Robert Jones, Jesse Rowles, Luke Ha, Alex Jewson, Malay Kim, Normie Daghel, Aidan Gillett, Мишель Джубили Гонсалес, Andrew Emilio DeCesare, Кенни Лоу, Andrew J. Neis, Philippe Deseck, Ali Kadhim, Lauren Shaw, Sera Trimble, Beau Karolos, Glenn Chow, Ван Чжэньвэй, Yasushi Asaya, Guru Khalsa, Jackie Murray, Ben Toyer, David 'Flip' Rodriguez, Timothy Parsons, Kelly Richardson, Джейд Сюй, Ольга Миллер, Cody Mackie, Carly Rees, Cory Beeston, Donny Masoe-Potoi, Quanjun Su, Tony Brakohiapa, Darvin Dela Cruz, Джесси Тернер, Peter Kismartoni, Lu Junchang, Anthony Rinna, Garreth Hadfield, Zhanna Sattsaeva, Jono Wong, Georgie Blackwell, Paul Pedersen, Munkhjargal Yondonjunai, Alex Time, Винни О’Брайэн, David Chea, Xiaozhen Wang, Fan Xiaoshuang, Laujine Yassin, Rawand Salman, Lee Chesley, Kevin Willie, Matt de Souza, Paul Franklin, Brandon H. Lee, Jordan Le Goueff, James C. Wallace, Lai Wei Tang, Chintya Candranaya, Nipon Kittikhoun, Xiangyang Xu, Naranbaatar Mandakh, Tseregbayar Gandavaa, Zoljargal Dorjsuren, Bat-Erdene Myagmar, Millie Lohmann, Cyrus Ning, Zhen-Yu Wang, Zhang-Zheng Meng, Shao-Yan Li, Jing-Jing Xin, Tuvshinbaatar Byambasuren, Boldaatar Batjargal, Michael Chong, Budgerel Chuluunbaatar, Richard Cotta, Anthony Duong, Batbileg Erdenejargal, Chinzorig Galzagd, Catherine Hewitson, Michael Martinez, Xiaoping Fan, Tai Chi Leung, Junho Song
Смотреть трейлер
Чёрная Вдова 7.3
Чёрная Вдова Black Widow
Stuart Clark, Rick English, Paul Heasman, Rob Hunt, Rob Inch, Чарльз Джармен, Derek Lea, Phil Lonergan, Chris Manger, C.C. Smiff, William Willoughby, Erol Mehmet, Дэвид Гэррик, Bradley Farmer, Andy Merchant, Reg Wayment, Lee Millham, Trayan Milenov-Troy, Martin Ivanov, Asen Asenov, Tony Christian, Boyan Anev, Dimiter Doichinov, Teodor Tzolov, Othman Ilyassa, Aaron Blackman, Georgi Stanislavov, Radoslav Ignatov, Mark Archer, Dermot Brogan, Florian Robin, Stiliyan Mavrov, Vasil Simeonov, Gary Hoptrough, George Harris, Genadiy Ganchev, Tom Cox, Pablo Casillas, Jason Curle, Sonny Louis, Adrian McGaw, Aidan Brindle, Vasil Yordanov, Marlow Warrington-Mattei, Jamie Karitzis, Stefan Shopov, Laura Swift, Bobby Holland Hanton, Tom Hatt, Dawid Szatarski, Mathew Kaye, Tihomir Vinchev, Tom Rodgers, Jenny Tinmouth, Расселл Балог, James Cox, Dan Euston, Sarah Lawrence, Mark Slaughter, Douglas Robson, Lewis Young, Eduardo Gago Muñoz, Ramon Álvarez, Casey Michaels, Cali Nelle, Andy Lister, Daniel Awde, Daren Nop, Erol Ismail, Джейд Сюй, David Cheung, Nathan Harp, Jack Jagodka, Tom Cotton, James Young, Ian Batey, Adam Collins, Mickey Facchinello, C.C. Ice, Andrius Davidenas, Sarah Lochlan, Ivan Iliev, Isky Fay, Katy Bullock, Claudia Heinz, Ilian Emanviov, Joel Conlan, Eniko Fulop, Lucy Jayne Murray, Al Holland, Venice Smith, Robert Hladik, Chris Morrison, Lucy Cork, Troy Kenchington, Theo Morton, David Nop, Andrew Burford, Dave Boyle, Max Häusle, Benjamin Ashley, Tsvetolyub Iliev, Genko Ivanov, Veselin Troyanov, Will Mackay, Elmo Walker, Michaela McAllister, Gustav Janse Van Rensburg, Лорен Окадигбо, Fizz Hood, John Macdonald, Chris Waite, Krystof Hansbury, Luke Tumber, Ronan Kearns, Alard Hufner, Yusuf Chaudhri, Tim Davies, Shane Roberts, Danny Sansom, Matthew Bell, Hollie Hurrell, Nathan Aldous, Jon Slayer, Paul Bailey, Steven Mullins, Aurélia Agel, Sarah Lezito, Joanne Coles, Ian Songhurst, Kyle Freemantle, Билли Клементс, Erin Jameson, James Horan, Joe Paxton, Spencer Attridge, Byron Colbert, Rebecca Batey, Zach Roberts, Sarah Andrews, Christopher Declerk, David McDuff
Смотреть трейлер
Матрица: Воскрешение 5.7
Матрица: Воскрешение The Matrix: Resurrections
Keir Beck, Robin Lynn Bonaccorsi, Volkhart Buff, Keith Campbell, Rocky Capella, Тайгер Чен, Doug Coleman, Eliza Coleman, Stefan Langel, Dustin Courtney, Paul Crawford, J.J. Dashnaw, Nicolas de Pruyssenaere, François Doge, Зэк Дуэйм, Tom Elliott, Джонатан Эйсебио, Debbie Evans, Мики Джакомацци, Lance Gilbert, Ralf Haeger, Terry Jackson, Lane Leavitt, Ming Qiu, Brian Machleit, Jeff Mosley, Фил Нилсон, Ronnie Paul, Leo Plank, Brett Praed, Darrin Prescott, Jason Rodriguez, Tim Rigby, Scott Rogers, Daniela Stein, Tim Trella, Nico Woulard, Danny Wynands, Michael Bornhütter, Georg Ebinal, Jimmy Hart, Paul Leonard, Oakley Lehman, Mike Möller, Paul Anthony Scott, Felix Koch, Christian Gneissl, Markus Pütterich, Scott Burik, Christian Petersson, Regis Harrington, Don Thai Theerathada, Bruno Montani, Zachry Rogers, Ella Rogers, Эллен Холлман, Eric Ford, Richard King, Tim Lajcik, Andrew Mew, Matthias Günther, Webster P. Whinery Jr., Victor Lopez, Trenton Rostedt, Greg Sloan, Stephen Bralver, Victor Winters-Junco, Curtis Lyons, Paul Darnell, Nils Lange, Swen Raschka, Jan Böhme, Ulrik Bruchholz, Marvin Francis, Thomas Schubert, Ernie Vigil, Omid Zader, Matt Berberi, Alexander Magerl, Steven Scheller, Tim Haberland, John Trejo, Sigo Heinisch, Gabriel Nunez, Stephen Dunlevy, Bethany Levy, Kyle Weishaar, Yosuke Hosoi, Michael Saunders, Uwe Arndt, Armin Houben, Cort Rogers, Helga Wretman, Andrew J. Neis, Bryan McCoy, Danielle Halagarda, Steffen Jung, Dave Ardito, Christian Angres, Tim O'Hara, Jolene Van Vugt, Oliver Juhrs, Renae Moneymaker, Джошуа Гроте, Kai Fung Rieck, Can Aydin, Ahmed Chaer, Lorenz Hideyoshi Ruwwe, Guy Fernandez Jr., Alrik Kreemke, Hannes Pastor, Amadei Weiland, Niklas Kinzel, Florian Hotz, Cha-Lee Yoon, Goran Mitrovski, Ryan Hanna, Alois R. Knapps Torres, Joe Toedtling, Dean Neistat, Daniel Graham, Crystal Hooks, Bryant Burnett, Lee Huang, Phong Giang, Simon Grzesczak, Joel Adrian, Cali Nelle, Dong Hyun Yoon, Necla Özbek, Lars Slind, Leyla Özbek, Shane Yan, Cale Schultz, Janine Theisen, Alexandre Lopoka, Cecilia Diesch, Mickey Facchinello, Кристофер С. Рейд, Jake Kilfoyle, Alyma Dorsey, Danny Bortfeld, Viola Winghart, Floyd Anthony Johns Jr., Antonia Jauß, Khoa Huynh, Мари Мурум, Georgina Philp, Kim Samonte, Claudia Heinz, Felix Fukuyoshi Ruwwe, Tony Brakohiapa, Benjamin Nippe, Haruka Ohshima, Rachael Radulich, Bruce Concepcion, Billy Buff, Felix Quinton, Eric Brown, Tom Buckley, Igor Tjumenzev, Patrick Richter, Raffael Armbruster, Jade-Eleena Dregorius, Colby Lemmo, Qiang Li, Lena Mary Plaß, Lucas Wilson, Bastian Kern, Charlene Kreemke, Steve Albrecht, Elman Mammadov, Bella Garcia, Rajab Hassan, Mirko Stübing, Аристо Луис, Çiya Tayçimen, Manuel Werling, Anon Mall, Abdulmoumen Ali, Gabriel Rios, Ryan Sangster, John Youk, Daniel Tomislav Prpic, Leandra Giese, Ivan Forlani, Ikko Masuda, Dennis Grzesczak, Vanessa Hoai An Phan, Le Ly Rösler, Felix Audu, Bernhard Fuchs, Steven Stalder, Julian Wainwright, Scott Fisher, Pat Pertz, Moritz Schmidgall, Duke Conrad, Carlos Nikolai, Matus Luptak, Can Bilgic, Giap Bui, Mani Bui, Yi-Chung Chen, Reia Higo, Kimie Hurlinger, Eduardo Joao, Benjamin Karagoez, Fritz Kuhlmann, Oskar Albrecht Kuhlmann, Yuli Lam, Chenyun Li, Tian Yang Li, Yanlong Li, Keiko Moriyama, Waldemar Waldi Müller, Thanh Luan Nguyen, Yuki Nishimura, Ali Oz, Jasmin Pohl, Lucian Roucka, Yuki Tanji, Matthias Waller, Han Xuefeng, Yuho Yamashita
Смотреть трейлер
Дюна 8.0
Дюна Dune
Ferenc Berecz, Bela Gerner, Dave Judge, Zoltán Molnár, Tom Struthers, Levente Tamási, Роджер Йуан, James Bomalick, Othman Ilyassa, Attila Móra, Gáspár Szabó, Máté Gyöngyösi, György Kökényesi, Géza Kovács, Tarick Hadouch, Chrissy Weathersby Ball, Norbert Kovács, Gergö Horpácsi, Csaba Erdõs, Richard Nagy, Abdellah Ouksih, Miklós Szentváry-Lukács, François Coetzer, Kim Fardy, Aissa Ait Brahim, Damien Bray, Lorenz Hideyoshi Ruwwe, Iván Orsányi, Gyula Tóth, Marek Svitek, Vi-Dan Tran, Sam Trimming, Tomas Rydval, Péter Sokorai, Gábor Szemán, Sean Morrissey, Мохамед Аттугуй, Ákos Szalai, Narantsogt Tsogtsaikhan, Kristof Belovai, István Draco Markolt, Eniko Fulop, Tarik Belmekki, Medhi Naji, Tibor Szauervein, Joe Kovalik Jr., Лорен Окадигбо, Daniel Gerzsenyi, Gábor Tóth, Viktor Sokorai, Тибор Милос Криско, Abel Kocsis, Ouadia Elaafou, László Demény, Magdalena Sittova, Ádám Gáspár, Andras Seregi, Lajos Jarabek, Саид эль-Хамди, Patrik Zana, Ármin Somogyvári, Ádám Boros, Adam Kocsis, Ziad Azar, Miklos Ungvari, Szabolcs Tarnócai, Youssef Elhibaoui, Kiss László, Nicholas Jooste, Tomás Sobotka, Attila Ungvari
Смотреть трейлер
Актер / Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
CODA: ребенок глухих родителей 8.0
CODA: ребенок глухих родителей Coda
Эухенио Дербес, Марли Мэтлин, Трой Коцур, Дэниэл Дюран, Эмилия Джонс, Фердия Уолш-Пило
Победитель
Смотреть трейлер
CODA: ребенок глухих родителей 8.0
CODA: ребенок глухих родителей Coda
Эухенио Дербес, Марли Мэтлин, Трой Коцур, Дэниэл Дюран, Эмилия Джонс, Фердия Уолш-Пило
Победитель
Смотреть трейлер
Белфаст 6.8
Белфаст Belfast
Джуди Денч, Киран Хайндс, Катрина Балф, Джейми Дорнан, Колин Морган, Джуд Хилл
Смотреть трейлер
Дом Gucci 7.4
Дом Gucci House of Gucci
Сальма Хайек, Аль Пачино, Джереми Айронс, Джаред Лето, Джек Хьюстон, Леди Гага, Адам Драйвер
Смотреть трейлер
Король Ричард 7.4
Король Ричард King Richard
Уилл Смит, Тони Голдуин, Онжаню Эллис, Джон Бернтал, Саня Сидни, Demi Singleton
Смотреть трейлер
Не смотрите наверх 7.2
Не смотрите наверх Don't Look Up
Леонардо ДиКаприо, Рон Перлман, Мэрил Стрип, Кейт Бланшетт, Мелани Лински, Марк Райлэнс, Тайлер Перри, Джона Хилл, Роб Морган, Дженнифер Лоуренс, Химеш Патель, Тимоти Шаламе, Скотт Мескади, Ариана Гранде
Смотреть трейлер
Белфаст 6.8
Белфаст Belfast
Джуди Денч, Киран Хайндс, Катрина Балф, Джейми Дорнан, Колин Морган, Джуд Хилл
Смотреть трейлер
Король Ричард 7.4
Король Ричард King Richard
Уилл Смит, Тони Голдуин, Онжаню Эллис, Джон Бернтал, Саня Сидни, Demi Singleton
Смотреть трейлер
Не смотрите наверх 7.2
Не смотрите наверх Don't Look Up
Леонардо ДиКаприо, Рон Перлман, Мэрил Стрип, Кейт Бланшетт, Мелани Лински, Марк Райлэнс, Тайлер Перри, Джона Хилл, Роб Морган, Дженнифер Лоуренс, Химеш Патель, Тимоти Шаламе, Скотт Мескади, Ариана Гранде
Смотреть трейлер
Актер / Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Джин Смарт
Джин Смарт
Хитрости
Победитель
Сандра О
Сандра О
Кафедра
Джуно Темпл
Джуно Темпл
Тед Лассо
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Великая
Ханна Уэддингхэм
Ханна Уэддингхэм
Тед Лассо
Актер / Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Игра в кальмара
Победитель
Сара Снук
Сара Снук
Наследники
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс
Рассказ служанки
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Утреннее шоу
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Утреннее шоу
Актер / Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Джессика Честейн
Джессика Честейн
Глаза Тэмми Фэй
Победитель
Дженнифер Хадсон
Дженнифер Хадсон
Респект
Николь Кидман
Николь Кидман
Быть Рикардо
Оливия Колман
Оливия Колман
Незнакомая дочь
Леди Гага
Леди Гага
Дом Gucci
Актер / Выдающаяся роль актрисы второго плана
Ариана ДеБос
Ариана ДеБос
Вестсайдская история
Победитель
Рут Негга
Рут Негга
Идентичность
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Аллея кошмаров
Катрина Балф
Катрина Балф
Белфаст
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Власть пса
Актер / Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Мейр из Исттауна
Победитель
Маргарет Куэлли
Маргарет Куэлли
Уборщица. История матери-одиночки
Дженнифер Кулидж
Дженнифер Кулидж
Белый лотос
Синтиа Эриво
Синтиа Эриво
Гений
Джин Смарт
Джин Смарт
Мейр из Исттауна
Актер / Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Джейсон Судейкис
Джейсон Судейкис
Тед Лассо
Победитель
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Метод Комински
Стив Мартин
Стив Мартин
Убийства в одном здании
Бретт Голдстин
Бретт Голдстин
Тед Лассо
Мартин Шорт
Мартин Шорт
Убийства в одном здании
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Игра в кальмара
Победитель
Билли Крудап
Билли Крудап
Утреннее шоу
Киран Калкин
Киран Калкин
Наследники
Джереми Стронг
Джереми Стронг
Наследники
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Наследники
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Уилл Смит
Уилл Смит
Король Ричард
Победитель
Эндрю Гарфилд
Эндрю Гарфилд
Тик-так... БУМ!
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Власть пса
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Трагедия Макбета
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Быть Рикардо
Актер / Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Трой Коцур
Трой Коцур
CODA: ребенок глухих родителей
Победитель
Коди Смит-МакФи
Коди Смит-МакФи
Власть пса
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Нежный бар
Джаред Лето
Джаред Лето
Дом Gucci
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Лакричная пицца
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Майкл Китон
Майкл Китон
Dopesick
Победитель
Оскар Айзек
Оскар Айзек
Сцены из супружеской жизни
Мюррэй Бартлетт
Мюррэй Бартлетт
Белый лотос
Эван Питерс
Эван Питерс
Мейр из Исттауна
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Холстон
Актер / Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Тед Лассо
Тед Лассо Ted Lasso
Аннет Бэдленд, Брендан Хант, Джейсон Судейкис, Джереми Свифт, Джуно Темпл, Сара Нилс, Ханна Уэддингхэм, Бретт Голдстин, Ник Мохаммед, Фил Данстер, Кола Бокинни, Тохиб Джимо, Cristo Fernández
Победитель
Тед Лассо
Тед Лассо Ted Lasso
Аннет Бэдленд, Брендан Хант, Джейсон Судейкис, Джереми Свифт, Джуно Темпл, Сара Нилс, Ханна Уэддингхэм, Бретт Голдстин, Ник Мохаммед, Фил Данстер, Кола Бокинни, Тохиб Джимо, Cristo Fernández
Победитель
Метод Комински
Метод Комински The Kominsky Method
Майкл Дуглас, Кэтлин Тёрнер, Пол Райзер, Хэйли Джоэл Осмент, Лиза Эдельштейн, Эмили Осмент, Сара Бэйкер, Melissa Tang, Jenna Lyng Adams, Грэхэм Роджерс, Casey Thomas Brown, Эшли ЛаТроп
Великая 6.9
Великая The Great
Саша Дхаван, Адам Годли, Дуглас Ходж, Николас Холт, Джулиан Бэррэтт, Эль Фаннинг, Белинда Бромилов, Чарити Уэйкфилд, Гвилим Ли, Фиби Фокс, Байо Гбадамоси, Флоренс Кит-Роач
Метод Комински
Метод Комински The Kominsky Method
Майкл Дуглас, Кэтлин Тёрнер, Пол Райзер, Хэйли Джоэл Осмент, Лиза Эдельштейн, Эмили Осмент, Сара Бэйкер, Melissa Tang, Jenna Lyng Adams, Грэхэм Роджерс, Casey Thomas Brown, Эшли ЛаТроп
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании Only Murders in the Building
Стив Мартин, Мартин Шорт, Джеки Хоффман, Эми Райан, Jayne Houdyshell, Селена Гомес, Аарон Домингес
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании Only Murders in the Building
Стив Мартин, Мартин Шорт, Джеки Хоффман, Эми Райан, Jayne Houdyshell, Селена Гомес, Аарон Домингес
Хитрости
Хитрости Hacks
Кристофер МакДональд, Джин Смарт, Роуз Абду, Mark Indelicato, Пол В. Даунс, Карл Клемонс-Хопкинс, Ханна Эйнбиндер, Поппи Лью, Мэг Штальтер
Хитрости
Хитрости Hacks
Кристофер МакДональд, Джин Смарт, Роуз Абду, Mark Indelicato, Пол В. Даунс, Карл Клемонс-Хопкинс, Ханна Эйнбиндер, Поппи Лью, Мэг Штальтер
Актер / Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Наследники 7.0
Наследники Succession
Киран Калкин, Алан Рак, Фишер Стивенс, Брайан Кокс, Дагмара Доминчик, Питер Фридман, Мэттью Макфейден, Дэвид Раш, Дж. Смит-Камерон, Джереми Стронг, Николас Браун, Scott Nicholson, Зои Уинтерс, Сара Снук, JiHAE, Justine Lupe, Даша Некрасова, Джулиана Кэнфилд
Победитель
Утреннее шоу
Утреннее шоу The Morning Show
Дженнифер Энистон, Валерия Голино, Джулианна Маргулис, Риз Уизерспун, Билли Крудап, Shari Belafonte, Нестор Карбонелл, Стив Карелл, Марк Дюпласс, Tara Karsian, Joe Marinelli, ДеШон Терри, Hannah Leder, Янина Гаванкар, Joe Pacheco, Victoria Tate, Грета Ли, Эли Билднер, Карен Питтман, Michelle Meredith, Amber Friendly, Руаири О’Коннор
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Джозеф Файнс, Элизабет Мосс, Алексис Бледел, Аманда Бругел, Энн Дауд, Сэм Джагер, Брэдли Уитфорд, О. Т. Фагбенли, Макс Мингелла, Ивонн Страховски, Самира Уайли, Мадлен Брюэр
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Джозеф Файнс, Элизабет Мосс, Алексис Бледел, Аманда Бругел, Энн Дауд, Сэм Джагер, Брэдли Уитфорд, О. Т. Фагбенли, Макс Мингелла, Ивонн Страховски, Самира Уайли, Мадлен Брюэр
Игра в кальмара 8.4
Игра в кальмара Ojing-eo geim
Ли Бен-хон, Ли Джон-джэ, O Янг-су, Ким Джу-рён, Пак Хэ-су, Чон Хо-ён, Ви Ха-джун, Jun Young Soo, Анупам Трипати
Утреннее шоу
Утреннее шоу The Morning Show
Дженнифер Энистон, Валерия Голино, Джулианна Маргулис, Риз Уизерспун, Билли Крудап, Shari Belafonte, Нестор Карбонелл, Стив Карелл, Марк Дюпласс, Tara Karsian, Joe Marinelli, ДеШон Терри, Hannah Leder, Янина Гаванкар, Joe Pacheco, Victoria Tate, Грета Ли, Эли Билднер, Карен Питтман, Michelle Meredith, Amber Friendly, Руаири О’Коннор
Игра в кальмара 8.4
Игра в кальмара Ojing-eo geim
Ли Бен-хон, Ли Джон-джэ, O Янг-су, Ким Джу-рён, Пак Хэ-су, Чон Хо-ён, Ви Ха-джун, Jun Young Soo, Анупам Трипати
Йеллоустоун 8.4
Йеллоустоун Yellowstone
Кевин Костнер, Уилл Пэттон, Уэс Бентли, Пайпер Перабо, Джил Бирмингем, Йен Боэн, Хью Диллон, Коул Хаузер, Дженнифер Лэндон, Келли Райлли, Тейлор Шеридан, Forrie J. Smith, Ryan Bingham, Келси Эсбиль, Люк Граймс, Eden Brolin, Denim Richards, Хасси Харрисон, Джефферсон Уайт, Финн Литтл, Brecken Merrill
Йеллоустоун 8.4
Йеллоустоун Yellowstone
Кевин Костнер, Уилл Пэттон, Уэс Бентли, Пайпер Перабо, Джил Бирмингем, Йен Боэн, Хью Диллон, Коул Хаузер, Дженнифер Лэндон, Келли Райлли, Тейлор Шеридан, Forrie J. Smith, Ryan Bingham, Келси Эсбиль, Люк Граймс, Eden Brolin, Denim Richards, Хасси Харрисон, Джефферсон Уайт, Финн Литтл, Brecken Merrill
Премия за выдающиеся заслуги
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Победитель
