Киноафиша Кинофестивали Премия Гильдии киноактеров США События Премия Гильдии киноактеров США 2014

Все фильмы-номинанты «Премия Гильдии киноактеров США» в 2014 году

Место проведения Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 18 января 2014

20-я церемония вручения премии Гильдии киноактёров США за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2013 год состоялась 18 января 2014 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Номинанты были объявлены 11 декабря 2013 года. Почётного приза за жизненные достижения была удостоена американская актриса Рита Морено.

Актер / Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Уцелевший 7.1
Уцелевший Lone Survivor
Jeff Bramstedt, J.J. Dashnaw, Зэк Дуэйм, Al Goto, Sean Graham, Брайан Хау, Dave Lane, Kevin Scott, Tim Trella, Keith Woulard, Nico Woulard, Ryan Staats, Scott Cosgrove, Ed Duran, Laurence Chavez, David Perry, Daniel Arroyo, Mitchell Hall, Johnny Hoffman
Победитель
Актер / Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Richard Bradshaw, Jamie Edgell, Дэвид Форман, Пол Херберт, Daniel Naprous, C.C. Smiff, Paul Howell, Bradley Farmer, Ben Dimmock, Levan Doran, Florian Robin, Roy Taylor, Rachelle Beinart, Jozsef Fodor
Победитель
Актер / Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Афера по-американски 6.9
Афера по-американски American Hustle
Кристиан Бэйл, Алессандро Нивола, Эми Адамс, Луис С.К., Брэдли Купер, Пол Херман, Майкл Пенья, Джереми Реннер, Элизабет Рем, Шей Уигэм, Джек Хьюстон, Дженнифер Лоуренс
Победитель
Актер / Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Джулия Луис-Дрейфус
Джулия Луис-Дрейфус
Вице-президент
Победитель
Тина Фей
Тина Фей
Студия 30
Иди Фалько
Иди Фалько
Сестра Джеки
Джули Боуэн
Джули Боуэн
Американская семейка
Майем Биалик
Майем Биалик
Теория большого взрыва
Актер / Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Мэгги Смит
Мэгги Смит
Аббатство Даунтон
Победитель
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Американская история ужасов
Клэр Дэйнс
Клэр Дэйнс
Родина
Анна Ганн
Анна Ганн
Во все тяжкие
Керри Вашингтон
Керри Вашингтон
Скандал
Актер / Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Жасмин
Победитель
Сандра Буллок
Сандра Буллок
Гравитация
Джуди Денч
Джуди Денч
Филомена
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Август: Графство Осейдж
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Спасти мистера Бэнкса
Актер / Выдающаяся роль актрисы второго плана
Лупита Нионго
Лупита Нионго
12 лет рабства
Победитель
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Афера по-американски
Джун Скуиб
Джун Скуиб
Небраска
Опра Уинфри
Опра Уинфри
Дворецкий
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Август: Графство Осейдж
Актер / Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Фил Спектор
Победитель
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс
Вершина озера
Холли Хантер
Холли Хантер
Вершина озера
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Бертон и Тэйлор
Анджела Бассетт
Анджела Бассетт
Betty and Coretta
Актер / Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Тай Буррелл
Тай Буррелл
Американская семейка
Победитель
Джим Парсонс
Джим Парсонс
Теория большого взрыва
Дон Чидл
Дон Чидл
Обитель лжи
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Студия 30
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Задержка в развитии
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Во все тяжкие
Победитель
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Игра престолов
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Подпольная империя
Джефф Дэниелс
Джефф Дэниелс
Служба новостей
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Карточный домик
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Далласский клуб покупателей
Победитель
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Дворецкий
Брюс Дерн
Брюс Дерн
Небраска
Чиветел Эджиофор
Чиветел Эджиофор
12 лет рабства
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Капитан Филлипс
Актер / Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Джаред Лето
Джаред Лето
Далласский клуб покупателей
Победитель
Даниэль Брюль
Даниэль Брюль
Гонка
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
12 лет рабства
Баркхад Абди
Баркхад Абди
Капитан Филлипс
Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини
Довольно слов Posthumously.
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
За канделябрами
Победитель
Аль Пачино
Аль Пачино
Фил Спектор
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
За канделябрами
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Пустая корона
Роб Лоу
Роб Лоу
Killing Kennedy
Актер / Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
София Вергара, Джули Боуэн, Тай Буррелл, Джесси Тайлер Фергюсон, Сара Хайлэнд, Эд О’Нил, Эрик Стоунстрит, Ариэль Уинтер, Нолан Гоулд, Рико Родригес, Aubrey Anderson-Emmons
Победитель
Актер / Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Во все тяжкие 8.5
Во все тяжкие Breaking Bad
Майкл Боуэн, Брайан Крэнстон, Лора Фрейзер, Анна Ганн, Дин Норрис, Боб Оденкерк, Аарон Пол, Джесси Племонс, Кевин О. Ранкин, Лавелл Кроуфорд, Tait Fletcher, Бетси Брандт, Стивен Майкл Квезада, АрДжей Митти, Patrick Sane, Matthew T. Metzler
Победитель
Премия за выдающиеся заслуги
Рита Морено
Рита Морено
Победитель
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
