Джейк Джилленхол - американский актер театра, кино и телевидения, родился 19 декабря 1980 в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Можно сказать, что Джейк знаком с миром кино уже с пеленок. Его отец Стивен Джилленхол является одним из режиссеров культового телесериала «Твин Пикс», а также создателем некоторых других нашумевших сериалов, таких как «Ясновидцы», «Миллиарды», «Ошибки прошлого» и «Менталист». Мать актера – Наоми Фонер - участвовала в написании сценария к таким полнометражным фильмам, как «Дело Исайи», «Игра слов» и «На холостом ходу». Старшая сестра Джейка, Мэгги Джилленхол, тоже актриса, была номинирована на премию «Оскар» за игру в картине «Сумасшедшее сердце». Также ее можно увидеть в блокбастере «Темный рыцарь» и драмах «Благородная женщина», «Малышка Шерри» и «Секретарша».

Фильмы с Джейком Джилленхолом

Джейк просто не мог оставаться в стороне от кинематографа и уже в 11 лет исполнил свою первую роль в фильме «Городские пижоны» (1991), а после этого появился в ленте «Опасная женщина» (1993). Однако нельзя сказать, что Джилленхолу все доставалась просто из-за связей с Голливудом. Его родители хотели, чтобы он знал цену деньгам и сам мог себя обеспечить, поэтому еще до совершеннолетия у парня был опыт работы спасателем на пляже и мойщиком посуды в кафе.

После окончания школы в 1998 году Джейк поступил в довольно престижный Колумбийский университет, однако вскоре оставил учебу и направил все силы на развитие в области актерского мастерства. Уже в 1999 году начинающий актер дебютировал в главной роли в ленте Джо Джонстона «Октябрьское небо» (1999). Эта драма, основанная на реальных событиях, которая рассказывает о молодом человеке из семьи шахтера, ставшим свидетелем запуска первого спутника и увлекшегося космосом так, что начал конструировать собственную ракету во дворе своего дома. Мировой прокат фильма принес 32 миллиона долларов, а Джейку удалось доказать, что он попал в эту индустрию вовсе не благодаря «звездной» семье, а своему таланту и труду.

Джейк Джилленхол - «Донни Дарко»

В своей следующей ленте, мистическом триллере «Донни Дарко» (2001) Джилленхолу удалось громко заявить о себе. По сюжету действие происходит в 1988 году, когда персонаж Джейка, Донни, переживает несчастный случай, едва не унесший его жизнь, и начинает видеть странные образы: кровавые картины, кролика в человечески рост, который предсказывает главному герою «конец света». Фильм едва окупился в прокате, зрители попросту его не поняли, однако игру Джилленхола оценили высоко. Уже спустя три года после показа фильма его режиссер перевыпустил свой проект, добавив 20 минут, вырезанных при монтаже, и на сей раз он понравился зрителям и даже стал культовым.

В том же году с участием актера в прокат вышла романтическая комедия «Парень из пузыря», где он исполнил роль подростка с нарушенной иммунной системой, которого поместили в герметичный пластмассовый пузырь и который пытается вернуть возлюбленную до того, как та выйдет замуж за другого. Еще одну яркую роль актер сыграл в фильме «Хорошая девочка», где также снялась Дженнифер Энистон. Премьерный показ картины состоялся на кинофестивале Сандэнс в 2002 году.

В 2002 году Джейк вместе с Дастином Хоффманом, Сьюзан Сарандон, Холли Хантер появился в ленте «Миля лунного света», где его персонаж пытается пережить абсурдную смерть невесты, переехав в дом ее родителей, а позже встречает новую любовь, но не может ужиться со своим прошлым.

Джилленхол также участвовал в кастинге на роль Человека-паука во второй части фильма, вместо Тоби Магуайра, у которого были проблемы со здоровьем, однако предпочел этому проекту блокбастер «Послезавтра» (2004).

Следующий год стал очень плодотворным для Джейка, с его участием на экраны кинотеатров вышли сразу три фильма, каждый из которых оказался успешным: «Доказательство», «Морпехи» и «Горбатая гора». В «Доказательстве» актер играл с Гвинет Пэлтроу и Энтони Хопкинсом молодого студента-математика, который пытается уговорить героиню Гвинет опубликовать доказательство одной революционной теоремы. В ленте «Морпехи» Джилленхол появился в образе злого морского пехотинца с душой, израненной в войне в Персидском заливе.

Джейк Джилленхол - «Горбатая гора»

В «Горбатой горе» Джилленхол и Хит Леджер сыграли молодых ковбоев, которые встретились на пастбище Вайоминга, а позже эта связь переросла в гомосексуальные отношения. Действие фильма происходит в 60-70х годах. Картина получила премию «Золотой Лев», четыре награды BAFTA и три Оскара. Сам Джейк за роль «голубого ковбоя» был впервые номинирован на Оскар, но уступил награду Джорджу Клуни из «Сирианы». Также актеру была вручена премия BAFTA за лучшую роль второго плана, а Гильдия киноактеров США номинировала его за лучшую роль второго плана и лучший ансамбль. Фестиваль MTV Movie Award 2006 отметил Джилленхола и Леджера наградой за лучший поцелуй.

В 2007 году Джейк Джилленхол появился в детективе Дэвида Финчера «Зодиак», основанном на реальных событиях. В нем он предстал в образе затюканного карикатуриста-оформителя газеты San Francisco Chronicle Роберта Грейсмита, который пытался расследовать дело серийного убийцы по кличке Зодиак, когда никто не воспринимал его деятельность всерьез. В том же году с Джилленхолом вышла детективная триллер-драма «Версия», где также сыграли Мерил Стрип, Алон Аркин и Риз Уизерспун. В 2009 году актер снялся в ремейке датского фильма «Братья». Он также должен был участвовать с Джессикой Бил в съемках ленты «Пригвожденная», однако проект так и не увидел свет. В следующем году Джейк исполнил главную роль в приключенческом боевике «Принц Персии: Пески времени».

Каждый год с участием актера выходит сразу по несколько фильмов. Самыми яркими картинами в его фильмографии после «Принца Персии» считаются «Пленницы», « Под покровом ночи» «Враг» и «Стрингер». В 2017 году выходят два фильма, где можно увидеть Джейка: «Окджа» и «Сильнее».

Личная жизнь Джейка Джилленхола

На счету Джейка Джилленхола много романов со звездами. Романтические отношения связывали его с актрисами Кирстен Данст, Риз Уизерспун и Натали Портман. Осенью 2010 года Джейк начал встречаться с певицей Тейлор Свифт, но этот роман продлился всего пару месяцев. Летом 2013 года Джилленхол несколько раз попал под прицелы камер папарацци в компании модели Алиссы Миллер. Особые отношения связывали Джейка Джилленхола с актрисой Энн Хэтэуэй. Они вместе играли в фильмах «Горбатая гора» и «Любовь и другие лекарства», а позже появилась в обнаженной фотосессии для журнала Entertainment Weekly. Актеры не стали портить жизнь любовными связями, а остались хорошими друзьями. Джилленхол по-прежнему остается убежденным холостяком, так как видит в этом положении гораздо больше плюсов, чем в семейной жизни.