Киноафиша Кинофестивали Премия Гильдии киноактеров США События Премия Гильдии киноактеров США 2020

Все фильмы-номинанты «Премия Гильдии киноактеров США» в 2020 году

Место проведения Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 19 января 2020

В воскресенье, 19 января, в Лос-Анджелесе прошла 26-ая ежегодная церемония вручения наград Гильдии актеров – Screen Actors Guild Awards 2020. Номинанты на премию были объявлены еще 11 декабря 2019 года. SAG Award 2020 — одна из самых важных премий и считается своего рода генеральной репетицией перед «Оскаром».

Актер / Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Ferenc Berecz, Richard Bradshaw, Jonathan Cohen, Vladimir 'Furdo' Furdik, Lyndon S. Hellewell, Rowley Irlam, Stanislav Satko, Paul Shapcott, Marek Toth, William Willoughby, Paul Lowe, Paul Howell, Bradley Farmer, Ким МакГэррити, Jason Oettle, Boyan Anev, Nick Chopping, Andy Wareham, Levan Doran, Michael Byrch, Radoslav Parvanov, Kai Martin, Mark Archer, Chris Newton, Richard Hansen, Ryan Stuart, Matt Da Silva, Gergö Horpácsi, Pete Ford, Calvin Warrington-Heasman, Ben Wright, David R. Grant, David Newton, Jake Cox, Rob Hayns, Andrej Riabokon, Iván Orsányi, Gyula Tóth, Dan Euston, David Collom, Mark Slaughter, Douglas Robson, Lewis Young, Béla Orsányi, Leo Woodruff, Kristina Baskett, Nicklas Hansson, Christopher Cox, Matt Crook, Erol Ismail, Dom Dumaresq, Belle Williams, Richard Wheeldon, Carly Michaels, Troy Kenchington, Andrew Burford, Sam Stefan, Jonny Stockwell, Leigh Maddern, Lawrence Hansen, John Macdonald, Oleg Podobin, Yusuf Chaudhri, Jessica Hooker, Joshua Ravenscroft, Nikita Mitchell, Zach Roberts
Победитель
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Ferenc Berecz, Richard Bradshaw, Jonathan Cohen, Vladimir 'Furdo' Furdik, Lyndon S. Hellewell, Rowley Irlam, Stanislav Satko, Paul Shapcott, Marek Toth, William Willoughby, Paul Lowe, Paul Howell, Bradley Farmer, Ким МакГэррити, Jason Oettle, Boyan Anev, Nick Chopping, Andy Wareham, Levan Doran, Michael Byrch, Radoslav Parvanov, Kai Martin, Mark Archer, Chris Newton, Richard Hansen, Ryan Stuart, Matt Da Silva, Gergö Horpácsi, Pete Ford, Calvin Warrington-Heasman, Ben Wright, David R. Grant, David Newton, Jake Cox, Rob Hayns, Andrej Riabokon, Iván Orsányi, Gyula Tóth, Dan Euston, David Collom, Mark Slaughter, Douglas Robson, Lewis Young, Béla Orsányi, Leo Woodruff, Kristina Baskett, Nicklas Hansson, Christopher Cox, Matt Crook, Erol Ismail, Dom Dumaresq, Belle Williams, Richard Wheeldon, Carly Michaels, Troy Kenchington, Andrew Burford, Sam Stefan, Jonny Stockwell, Leigh Maddern, Lawrence Hansen, John Macdonald, Oleg Podobin, Yusuf Chaudhri, Jessica Hooker, Joshua Ravenscroft, Nikita Mitchell, Zach Roberts
Победитель
Все номинанты
Блеск 7.2
Блеск GLOW
Shauna Duggins, Chavo Guerrero Jr., Хелена Баррет
Ходячие мертвецы 8.2
Ходячие мертвецы The Walking Dead
Keith Splinter Davis, Karin Justman, Felipe Savahge, Monty L. Simons, Tommie Turvey, Джошуа Ламбой, Ванесса Вандер Плюм, Kelly Bellini, Reece Fleetwood, Elizabeth Davidovich, Katie Eischen, Anthony DiRocco, Damita Jane Howard, Dalton Simons, Brett Solomano, Rachel Gelfeld, Bayland Rippenkroeger, Liam Day, Marcelle Coletti, Savannah Simons, Lance Herota, Jordan Malone, Alex Hill
Хранители
Хранители Watchmen
Keith Adams, Dave Macomber, Anderson Martin, Ralf Koch, Michael Hugghins, Jwaundace Candece, Mike Wilson, Aaron Matthews, Amy Lynn Tuttle, Bobby Jordan, Keith Ward, Josh Diogo, John Nania, Justin Eaton, Lloyd Pitts, James Hutchison III, Chris Romrell, Jacob Hugghins, Nick DeKay, Maya Santandrea, Bayland Rippenkroeger, Spencer Mulligan, Lydia Hand, Jess Durham, Sadiqua Bynum, Matthew M. Williams, Joseph T. Butler
Ходячие мертвецы 8.2
Ходячие мертвецы The Walking Dead
Keith Splinter Davis, Karin Justman, Felipe Savahge, Monty L. Simons, Tommie Turvey, Джошуа Ламбой, Ванесса Вандер Плюм, Kelly Bellini, Reece Fleetwood, Elizabeth Davidovich, Katie Eischen, Anthony DiRocco, Damita Jane Howard, Dalton Simons, Brett Solomano, Rachel Gelfeld, Bayland Rippenkroeger, Liam Day, Marcelle Coletti, Savannah Simons, Lance Herota, Jordan Malone, Alex Hill
Блеск 7.2
Блеск GLOW
Shauna Duggins, Chavo Guerrero Jr., Хелена Баррет
Хранители
Хранители Watchmen
Keith Adams, Dave Macomber, Anderson Martin, Ralf Koch, Michael Hugghins, Jwaundace Candece, Mike Wilson, Aaron Matthews, Amy Lynn Tuttle, Bobby Jordan, Keith Ward, Josh Diogo, John Nania, Justin Eaton, Lloyd Pitts, James Hutchison III, Chris Romrell, Jacob Hugghins, Nick DeKay, Maya Santandrea, Bayland Rippenkroeger, Spencer Mulligan, Lydia Hand, Jess Durham, Sadiqua Bynum, Matthew M. Williams, Joseph T. Butler
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Keith Adams, Stanton Barrett, John Dixon, Hiro Koda, Дэна Вудс, Greg Dela Riva, Randall Archer, Aaron Matthews, Rick Marcus, Josh Mueller, Garrett Hammond, Elizabeth Davidovich, Ryan Green, Jaye Tyroff, Caine Sinclair, Скотт Хантер, Crystal Hooks, Kent De Mond, Miles Brew, Justin Charles Evans, Niko Dalman, Lydia Hand, Ben Aycrigg, Noah Bain Garret, Casey Ann Zeller, Ken Barefield, Dave Cutler, Chris Schmidt Jr., Kamryn Poole, Tyler Witte
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Keith Adams, Stanton Barrett, John Dixon, Hiro Koda, Дэна Вудс, Greg Dela Riva, Randall Archer, Aaron Matthews, Rick Marcus, Josh Mueller, Garrett Hammond, Elizabeth Davidovich, Ryan Green, Jaye Tyroff, Caine Sinclair, Скотт Хантер, Crystal Hooks, Kent De Mond, Miles Brew, Justin Charles Evans, Niko Dalman, Lydia Hand, Ben Aycrigg, Noah Bain Garret, Casey Ann Zeller, Ken Barefield, Dave Cutler, Chris Schmidt Jr., Kamryn Poole, Tyler Witte
Актер / Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Мстители: Финал 8.5
Мстители: Финал Avengers: Endgame
Christopher 'Critter' Antonucci, Jennifer Badger, Elisabeth P. Carpenter, Sean Christopher, Kevin Cassidy, Фернандо Чиен, Chris Daniels, Keith Splinter Davis, Джаред С. Эддо, Kiante Elam, Glenn Foster, Марк Хикс, Tony Hugghins, Duke Jackson, Will Leong, Matt Leonard, Джеймс Лью, Rachel Luttrell, Dave Macomber, Anderson Martin, Tim McAdams, William Morts, Noon Orsatti, Jane Oshita, Вун Янг Парк, Tim Sitarz, Todd Warren, Thom Khoury Williams, Marcus Young, Дэнни Ле Бойер, Роб Марс, Сэм Харгрейв, Jimmy Hart, Daniel Stevens, Ralf Koch, Моник Гэндертон, Michael Hugghins, Randall Archer, Jwaundace Candece, Хайди Манимейкер, Mike Wilson, Kelly Bellini, Carlos Guity, Carl Anthony Nespoli, Rob de Groot, Aaron Matthews, Regis Harrington, Jermaine Holt, Loyd Bateman, Crystal Michelle, Lindsay Anne Hugghins, Colin Follenweider, Rowbie Orsatti, Richard King, Panuvat Anthony Nanakornpanom, Tristen Morts, Marque Ohmes, Mark Tearle, Aaron Toney, Daniel Hernandez, Josh Petro, Amy Lynn Tuttle, Janene Carleton, Jackson Spidell, Tamiko Brownlee, Holland Diaz, Richard Marrero, Josh Seifert, Precious Jenkins, Amber Whelan, Akihiro Haga, Thayr Harris, Dominique Elijah Smith, Eric Linden, Garrett Hammond, Josh Diogo, Michelle Rose, Martin De Boer, Katie Eischen, Hymnson Chan, Niko Nedyalkov, Тара Мэкен, Joe Nin Williams, Zedric Harris, Anis Cheurfa, John Nania, Tony Vo, Justin Eaton, Bethany Levy, Michael Yahn, Shauna Galligan, Kevin Waterman, Damita Jane Howard, Femi Olagoke, Alexander Hashioka Oatfield, Scott Loeser, Chris Balualua, David Elson, Taraja Ramsess, Bobby Holland Hanton, Mark R. Miscione, Felix Betancourt, Jason Elwood Hanna, Renae Moneymaker, Jénel Stevens, Brandon Cornell, Ryan Green, Jahnel Curfman, Gee Alexander, Leesa Pate, Janeshia Adams-Ginyard, Michael Jamorski, Елена Санчес, Guy Fernandez Jr., Dante Ha, Joanna Bennett, Райан Робертсон, Paul Andrew O'Connor, Скотт Хантер, Lloyd Pitts, Daniel Graham, Joseph Singletary, Crystal Hooks, George Quinones, Natasha Paul, James Hutchison III, Greg Rementer, Nate Andrade, Chris Romrell, David Conk, Robert Daniel Souris, Keil Oakley Zepernick, Erik Schultz, Mark Fisher, Kyle Mclean, Kirk A. Jenkins, Meredith Richardson, Marc Canonizado, Johnny Cooper, Jacob Hugghins, Alvin Chon, Aaron Wiggins, Daniel Hargrave, Maya Santandrea, Bayland Rippenkroeger, James Young, Justin Howell, Tom Culler, Adam Lytle, Danya Bateman, Spencer Mulligan, Marcus Lewis, Marcelle Coletti, C.C. Ice, Gui DaSilva-Greene, Donny Carrington, Matt LaBorde, Gary Peebles, Corrina Roshea, Floyd Anthony Johns Jr., Travor Murray, Tye Claybrook Jr., Khalil' La'Marr Pickett, Мари Мурум, Califf Guzman, Jazzy Ellis, Johnny Gao, Mike Bishop, Джастин Добис, Mami Spéede Ito, Gianni Biasetti Jr., Lydia Hand, Marija Juliette Abney, Ben Aycrigg, Niahlah Hope, Cody Robinson, Phedra Syndelle, Dena Sodano, Derek Alfonso, Antjuan Rhames, Julia Maggio, Alessandro Folchitto, Maria Hippolyte, Jefferson Lewis, Steven Atkinson, Zola Williams, Marvin Ross, Jordan Scott, R. Matthew Scheib, Courtney Chen, Casey Ann Zeller, Denisha Gillespie, Brandon M. Shaw, Hamid-Reza Benjamin Thompson, Chris Moore, Jess Durham, Simeon Freeman, Branden Arnold, Carrie Bernans, Zachary Henry, Sarah Irwin, Ruben Maldonado, Diandra Stoddard, Tyler J Tiffany, Tyler Witte, Nathaniel Perry, Kandis Hargrave, Taylor McDonald, Jackson Dobies, Troy Butler, Cory Dunson, Bruce Anthony Shepperson, Jachin Myers, Shai Debroux, Tony Falcon, Jomahl Gildersleve, Granger Summerset II, Pan Iam, Matthew M. Williams
Победитель
Смотреть трейлер
Мстители: Финал 8.5
Мстители: Финал Avengers: Endgame
Christopher 'Critter' Antonucci, Jennifer Badger, Elisabeth P. Carpenter, Sean Christopher, Kevin Cassidy, Фернандо Чиен, Chris Daniels, Keith Splinter Davis, Джаред С. Эддо, Kiante Elam, Glenn Foster, Марк Хикс, Tony Hugghins, Duke Jackson, Will Leong, Matt Leonard, Джеймс Лью, Rachel Luttrell, Dave Macomber, Anderson Martin, Tim McAdams, William Morts, Noon Orsatti, Jane Oshita, Вун Янг Парк, Tim Sitarz, Todd Warren, Thom Khoury Williams, Marcus Young, Дэнни Ле Бойер, Роб Марс, Сэм Харгрейв, Jimmy Hart, Daniel Stevens, Ralf Koch, Моник Гэндертон, Michael Hugghins, Randall Archer, Jwaundace Candece, Хайди Манимейкер, Mike Wilson, Kelly Bellini, Carlos Guity, Carl Anthony Nespoli, Rob de Groot, Aaron Matthews, Regis Harrington, Jermaine Holt, Loyd Bateman, Crystal Michelle, Lindsay Anne Hugghins, Colin Follenweider, Rowbie Orsatti, Richard King, Panuvat Anthony Nanakornpanom, Tristen Morts, Marque Ohmes, Mark Tearle, Aaron Toney, Daniel Hernandez, Josh Petro, Amy Lynn Tuttle, Janene Carleton, Jackson Spidell, Tamiko Brownlee, Holland Diaz, Richard Marrero, Josh Seifert, Precious Jenkins, Amber Whelan, Akihiro Haga, Thayr Harris, Dominique Elijah Smith, Eric Linden, Garrett Hammond, Josh Diogo, Michelle Rose, Martin De Boer, Katie Eischen, Hymnson Chan, Niko Nedyalkov, Тара Мэкен, Joe Nin Williams, Zedric Harris, Anis Cheurfa, John Nania, Tony Vo, Justin Eaton, Bethany Levy, Michael Yahn, Shauna Galligan, Kevin Waterman, Damita Jane Howard, Femi Olagoke, Alexander Hashioka Oatfield, Scott Loeser, Chris Balualua, David Elson, Taraja Ramsess, Bobby Holland Hanton, Mark R. Miscione, Felix Betancourt, Jason Elwood Hanna, Renae Moneymaker, Jénel Stevens, Brandon Cornell, Ryan Green, Jahnel Curfman, Gee Alexander, Leesa Pate, Janeshia Adams-Ginyard, Michael Jamorski, Елена Санчес, Guy Fernandez Jr., Dante Ha, Joanna Bennett, Райан Робертсон, Paul Andrew O'Connor, Скотт Хантер, Lloyd Pitts, Daniel Graham, Joseph Singletary, Crystal Hooks, George Quinones, Natasha Paul, James Hutchison III, Greg Rementer, Nate Andrade, Chris Romrell, David Conk, Robert Daniel Souris, Keil Oakley Zepernick, Erik Schultz, Mark Fisher, Kyle Mclean, Kirk A. Jenkins, Meredith Richardson, Marc Canonizado, Johnny Cooper, Jacob Hugghins, Alvin Chon, Aaron Wiggins, Daniel Hargrave, Maya Santandrea, Bayland Rippenkroeger, James Young, Justin Howell, Tom Culler, Adam Lytle, Danya Bateman, Spencer Mulligan, Marcus Lewis, Marcelle Coletti, C.C. Ice, Gui DaSilva-Greene, Donny Carrington, Matt LaBorde, Gary Peebles, Corrina Roshea, Floyd Anthony Johns Jr., Travor Murray, Tye Claybrook Jr., Khalil' La'Marr Pickett, Мари Мурум, Califf Guzman, Jazzy Ellis, Johnny Gao, Mike Bishop, Джастин Добис, Mami Spéede Ito, Gianni Biasetti Jr., Lydia Hand, Marija Juliette Abney, Ben Aycrigg, Niahlah Hope, Cody Robinson, Phedra Syndelle, Dena Sodano, Derek Alfonso, Antjuan Rhames, Julia Maggio, Alessandro Folchitto, Maria Hippolyte, Jefferson Lewis, Steven Atkinson, Zola Williams, Marvin Ross, Jordan Scott, R. Matthew Scheib, Courtney Chen, Casey Ann Zeller, Denisha Gillespie, Brandon M. Shaw, Hamid-Reza Benjamin Thompson, Chris Moore, Jess Durham, Simeon Freeman, Branden Arnold, Carrie Bernans, Zachary Henry, Sarah Irwin, Ruben Maldonado, Diandra Stoddard, Tyler J Tiffany, Tyler Witte, Nathaniel Perry, Kandis Hargrave, Taylor McDonald, Jackson Dobies, Troy Butler, Cory Dunson, Bruce Anthony Shepperson, Jachin Myers, Shai Debroux, Tony Falcon, Jomahl Gildersleve, Granger Summerset II, Pan Iam, Matthew M. Williams
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Ирландец 7.9
Ирландец The Irishman
Cort Hessler, Chris Cenatiempo, Blaise Corrigan, William Cote, Peter Epstein, Tina McKissick, Мик О’Рурк, Christopher Place, Дэвид Шамбрис, Chris Barnes, G.A. Aguilar, Scott Burik, Tracey Ruggiero, Thomas Place, Aaron Vexler, Джим Форд, Korey Fackler, Андре Да Силва, Anthony Mecca, Salar Ghajar, Luis Moco, Victor Paguia, Gina Limbrick, Derek Johnson, Julie Basem, Tim Neff, Luke Vexler, Kevin Michael Murphy, Matt Triplett, Corey Pierno, Greg Harvey, Josiah Nolan, Edward Gabree, Jason Mello, Dean Neistat, Jake Eavey, John Finnerty Jr., Luke Lesko, Josh Lakatos, Mariusz Kubicki, Michael C. Brennan, Thomas La Marche, Bryce Biederman, Peter Wallack, Frank Bal, Danny Schoch, Dejay Roestenberg, Alex Anagnostidis, Erin E. Clyne, George Colluci, Riley Barnes
Смотреть трейлер
Джокер 8.3
Джокер Joker
Jill Brown, Richard Burden, Джон Ченатьемпо, Chris Cenatiempo, Blaise Corrigan, Max Daniels, Peter Epstein, Jeffrey Lee Gibson, Christopher Place, Дэвид Шамбрис, Derrick Simmons, Shawnna Thibodeau, Chris Barnes, G.A. Aguilar, Akos Schenek, Scott Burik, Declan Mulvey, Nitasha Bhambree, Tracey Ruggiero, Jared Burke, Thomas Place, Mick O'Rourke, Shane Geraghty, Todd Ryan Jones, Jeremy Sample, Chad Knorr, Anthony Mecca, Samantha MacIvor, Salar Ghajar, Airon Armstrong, Mark Fichera, Robert Lee Harvey, Stephen Izzi, Aja Frary, Blair Brienza, Mohammed J. Ali, Kevin Michael Murphy, Jim Ng, Jénel Stevens, Aaron Joshua, Corey Pierno, Frank Alfano, Nico Coucke, Decater James, Edward Gabree, Jason Mello, Dean Neistat, Jake Eavey, John Finnerty Jr., Ed Heavey, Josh Lakatos, Brian Burik, Stefanie Flores, Thomas La Marche, Alyma Dorsey, Adam Shippey, Kenny Wong, Evan Dane Taylor, Frank Bal, Danny Schoch, George Colluci
Смотреть трейлер
Ирландец 7.9
Ирландец The Irishman
Cort Hessler, Chris Cenatiempo, Blaise Corrigan, William Cote, Peter Epstein, Tina McKissick, Мик О’Рурк, Christopher Place, Дэвид Шамбрис, Chris Barnes, G.A. Aguilar, Scott Burik, Tracey Ruggiero, Thomas Place, Aaron Vexler, Джим Форд, Korey Fackler, Андре Да Силва, Anthony Mecca, Salar Ghajar, Luis Moco, Victor Paguia, Gina Limbrick, Derek Johnson, Julie Basem, Tim Neff, Luke Vexler, Kevin Michael Murphy, Matt Triplett, Corey Pierno, Greg Harvey, Josiah Nolan, Edward Gabree, Jason Mello, Dean Neistat, Jake Eavey, John Finnerty Jr., Luke Lesko, Josh Lakatos, Mariusz Kubicki, Michael C. Brennan, Thomas La Marche, Bryce Biederman, Peter Wallack, Frank Bal, Danny Schoch, Dejay Roestenberg, Alex Anagnostidis, Erin E. Clyne, George Colluci, Riley Barnes
Смотреть трейлер
FORD против FERRARI 8.5
FORD против FERRARI Ford vs. Ferrari
Gregg Smrz, Brian Avery, Sibi Blazic, Todd Bryant, Joe Bucaro III, Chris Carnel, Mark Chadwick, Doug Coleman, Дэнни Дауни, Shauna Duggins, Jeremy Fry, Мики Джакомацци, Lance Gilbert, Tim Gilbert, Jason Gray, Craig Hosking, Zach Hudson, Karin Justman, Генри Кинги, Malosi Leonard, Jalil Jay Lynch, Brian Machleit, Dailyn Matthews, Brad McCabe, Каллэн Мулвей, Michael Owen, Allan Padelford, Chris Palermo, Jim Palmer, Denney Pierce, Джимми Н. Робертс, Scott Rogers, Anthony G. Schmidt, Брайан Симпсон, Chris L. Ward, Jeff Winn, Nico Woulard, Danny Wynands, Brett Smrz, Alex Madison, Alex Chansky, Kevin Foster, Steve Hassenpflug, Robert Nagle, Dean Grimes, Paul Dallenbach, Monette Moio, Anthony Molinari, Tina Sen Gordon, Clay Cullen, Jon Capps, Craig Frosty Silva, Wade Allen, Paul Anthony Scott, Matt Mullins, Tyler Vogt, Ванесса Вандер Плюм, Tim Soergel, Colin Follenweider, Jason Kehler, Philip Dido, Samuel Hubinette, T. Ryan Mooney, Tanner Foust, Erika Grimes, Rich Rutherford, Greg Tracy, Cassidy Hice, Ben Collins, Adam Hart, Daniel Leavitt, Ryan Hosking, Anthony DiRocco, Jeff Milburn, Mike Majesky, Tony Hunt, Bethany Levy, Jaye Tyroff, David MacDonald, Randall Reitenbach, Jason Tubbs, Ashley Rae Trisler, Kyle Padelford, Bayland Rippenkroeger, Derek Hill, Cody Mackie, Niko Dalman, Heather Bonomo, Wyatt Carnel, Ben Aycrigg, Kelly Collins, Adam Jeffrey, Stéphan Verdier, Jeff Bucknum, Casey Rutherford, Levi Gilbert, Dan Pera, Johnny Kanavas, Darren Law, Nicole Lawrence, Erika Rondell
Смотреть трейлер
Однажды в... Голливуде 7.3
Однажды в... Голливуде Once Upon a Time... in Hollywood
Нэш Эдгертон, Robert Alonzo, Joey Box, Боб Браун, Brian Brown, Joe Bucaro III, Gary Dionne, Brian Duffy, Зэк Дуэйм, Peter Epstein, Jeremy Fitzgerald, Riley Harper, Toby Holguin, Lisa Hoyle, Mike Mukatis, Allan Padelford, Jim Palmer, Dana Reed, Dalton Rondell, Wesley Scott, Samuel Le, Mark Aaron Wagner, Mark Warrack, Marcus Young, Glen Yrigoyen, Norman Mora, Зои Белл, Jimmy Hart, Ralf Koch, Clay Cullen, Matt Baker, Matthew Moss, Daniel Arrias, Tamara Brock, Kimberly Shannon Murphy, Кит Джардин, Кэйси Адамс, Tamiko Brownlee, Dylan Hice, Karl Van Moorsel, Тара Мэкен, Mark Dobson, Jordan Warrack, Randy Haynie, Seth Duhame, Dario Perez, Damien Bray, Braxton McAllister, Jason Tubbs, Eric R Salas, Cory DeMeyers, Bryan Cartago, Travis Fienhage, Hannah Betts, Adam Jeffrey, Michaela McAllister, Dalon Williams
Смотреть трейлер
Джокер 8.3
Джокер Joker
Jill Brown, Richard Burden, Джон Ченатьемпо, Chris Cenatiempo, Blaise Corrigan, Max Daniels, Peter Epstein, Jeffrey Lee Gibson, Christopher Place, Дэвид Шамбрис, Derrick Simmons, Shawnna Thibodeau, Chris Barnes, G.A. Aguilar, Akos Schenek, Scott Burik, Declan Mulvey, Nitasha Bhambree, Tracey Ruggiero, Jared Burke, Thomas Place, Mick O'Rourke, Shane Geraghty, Todd Ryan Jones, Jeremy Sample, Chad Knorr, Anthony Mecca, Samantha MacIvor, Salar Ghajar, Airon Armstrong, Mark Fichera, Robert Lee Harvey, Stephen Izzi, Aja Frary, Blair Brienza, Mohammed J. Ali, Kevin Michael Murphy, Jim Ng, Jénel Stevens, Aaron Joshua, Corey Pierno, Frank Alfano, Nico Coucke, Decater James, Edward Gabree, Jason Mello, Dean Neistat, Jake Eavey, John Finnerty Jr., Ed Heavey, Josh Lakatos, Brian Burik, Stefanie Flores, Thomas La Marche, Alyma Dorsey, Adam Shippey, Kenny Wong, Evan Dane Taylor, Frank Bal, Danny Schoch, George Colluci
Смотреть трейлер
FORD против FERRARI 8.5
FORD против FERRARI Ford vs. Ferrari
Gregg Smrz, Brian Avery, Sibi Blazic, Todd Bryant, Joe Bucaro III, Chris Carnel, Mark Chadwick, Doug Coleman, Дэнни Дауни, Shauna Duggins, Jeremy Fry, Мики Джакомацци, Lance Gilbert, Tim Gilbert, Jason Gray, Craig Hosking, Zach Hudson, Karin Justman, Генри Кинги, Malosi Leonard, Jalil Jay Lynch, Brian Machleit, Dailyn Matthews, Brad McCabe, Каллэн Мулвей, Michael Owen, Allan Padelford, Chris Palermo, Jim Palmer, Denney Pierce, Джимми Н. Робертс, Scott Rogers, Anthony G. Schmidt, Брайан Симпсон, Chris L. Ward, Jeff Winn, Nico Woulard, Danny Wynands, Brett Smrz, Alex Madison, Alex Chansky, Kevin Foster, Steve Hassenpflug, Robert Nagle, Dean Grimes, Paul Dallenbach, Monette Moio, Anthony Molinari, Tina Sen Gordon, Clay Cullen, Jon Capps, Craig Frosty Silva, Wade Allen, Paul Anthony Scott, Matt Mullins, Tyler Vogt, Ванесса Вандер Плюм, Tim Soergel, Colin Follenweider, Jason Kehler, Philip Dido, Samuel Hubinette, T. Ryan Mooney, Tanner Foust, Erika Grimes, Rich Rutherford, Greg Tracy, Cassidy Hice, Ben Collins, Adam Hart, Daniel Leavitt, Ryan Hosking, Anthony DiRocco, Jeff Milburn, Mike Majesky, Tony Hunt, Bethany Levy, Jaye Tyroff, David MacDonald, Randall Reitenbach, Jason Tubbs, Ashley Rae Trisler, Kyle Padelford, Bayland Rippenkroeger, Derek Hill, Cody Mackie, Niko Dalman, Heather Bonomo, Wyatt Carnel, Ben Aycrigg, Kelly Collins, Adam Jeffrey, Stéphan Verdier, Jeff Bucknum, Casey Rutherford, Levi Gilbert, Dan Pera, Johnny Kanavas, Darren Law, Nicole Lawrence, Erika Rondell
Смотреть трейлер
Однажды в... Голливуде 7.3
Однажды в... Голливуде Once Upon a Time... in Hollywood
Нэш Эдгертон, Robert Alonzo, Joey Box, Боб Браун, Brian Brown, Joe Bucaro III, Gary Dionne, Brian Duffy, Зэк Дуэйм, Peter Epstein, Jeremy Fitzgerald, Riley Harper, Toby Holguin, Lisa Hoyle, Mike Mukatis, Allan Padelford, Jim Palmer, Dana Reed, Dalton Rondell, Wesley Scott, Samuel Le, Mark Aaron Wagner, Mark Warrack, Marcus Young, Glen Yrigoyen, Norman Mora, Зои Белл, Jimmy Hart, Ralf Koch, Clay Cullen, Matt Baker, Matthew Moss, Daniel Arrias, Tamara Brock, Kimberly Shannon Murphy, Кит Джардин, Кэйси Адамс, Tamiko Brownlee, Dylan Hice, Karl Van Moorsel, Тара Мэкен, Mark Dobson, Jordan Warrack, Randy Haynie, Seth Duhame, Dario Perez, Damien Bray, Braxton McAllister, Jason Tubbs, Eric R Salas, Cory DeMeyers, Bryan Cartago, Travis Fienhage, Hannah Betts, Adam Jeffrey, Michaela McAllister, Dalon Williams
Смотреть трейлер
Актер / Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Паразиты 8.1
Паразиты Gisaengchung / Parasite
Сон Кан-хо, Ли Сон-гюн, Чо Ё-джон, Пак Мён-хун, Чан Хе-джин, Чхве У-щик, Пак Со-дам, Чон Джи-со, Чон Хён-джун
Победитель
Смотреть трейлер
Паразиты 8.1
Паразиты Gisaengchung / Parasite
Сон Кан-хо, Ли Сон-гюн, Чо Ё-джон, Пак Мён-хун, Чан Хе-джин, Чхве У-щик, Пак Со-дам, Чон Джи-со, Чон Хён-джун
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Скандал 6.7
Скандал Bombshell
Николь Кидман, Шарлиз Терон, Малкольм МакДауэлл, Джон Литгоу, Эллисон Дженни, Конни Бриттон, Кейт МакКиннон, Марго Робби
Смотреть трейлер
Кролик Джоджо 8.1
Кролик Джоджо Jojo Rabbit
Сэм Рокуэлл, Тайка Вайтити, Скарлетт Йоханссон, Стивен Мерчант, Альфи Аллен, Ребел Уилсон, Томасин МакКензи, Роман Гриффин
Смотреть трейлер
Ирландец 7.9
Ирландец The Irishman
Роберт Де Ниро, Харви Кейтель, Аль Пачино, Джо Пеши, Анна Пакуин, Рэй Романо, Бобби Каннавале, Стивен Грэм
Смотреть трейлер
Однажды в... Голливуде 7.3
Однажды в... Голливуде Once Upon a Time... in Hollywood
Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Аль Пачино, Люк Перри, Брюс Дерн, Дакота Фаннинг, Эмиль Хирш, Дэмиэн Льюис, Тимоти Олифант, Майк Мо, Остин Батлер, Марго Робби, Маргарет Куэлли, Джулия Баттерз
Смотреть трейлер
Скандал 6.7
Скандал Bombshell
Николь Кидман, Шарлиз Терон, Малкольм МакДауэлл, Джон Литгоу, Эллисон Дженни, Конни Бриттон, Кейт МакКиннон, Марго Робби
Смотреть трейлер
Однажды в... Голливуде 7.3
Однажды в... Голливуде Once Upon a Time... in Hollywood
Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Аль Пачино, Люк Перри, Брюс Дерн, Дакота Фаннинг, Эмиль Хирш, Дэмиэн Льюис, Тимоти Олифант, Майк Мо, Остин Батлер, Марго Робби, Маргарет Куэлли, Джулия Баттерз
Смотреть трейлер
Ирландец 7.9
Ирландец The Irishman
Роберт Де Ниро, Харви Кейтель, Аль Пачино, Джо Пеши, Анна Пакуин, Рэй Романо, Бобби Каннавале, Стивен Грэм
Смотреть трейлер
Кролик Джоджо 8.1
Кролик Джоджо Jojo Rabbit
Сэм Рокуэлл, Тайка Вайтити, Скарлетт Йоханссон, Стивен Мерчант, Альфи Аллен, Ребел Уилсон, Томасин МакКензи, Роман Гриффин
Смотреть трейлер
Актер / Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Фиби Уоллер-Бридж
Фиби Уоллер-Бридж
Дрянь
Победитель
Все номинанты
Рэйчел Броснахэн
Рэйчел Броснахэн
Удивительная миссис Мейзел
Кэтрин О'Хара
Кэтрин О'Хара
Шиттс Крик
Алекс Борштейн
Алекс Борштейн
Удивительная миссис Мейзел
Кристина Эпплгейт
Кристина Эпплгейт
Прощай навсегда
Актер / Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Утреннее шоу
Победитель
Все номинанты
Джоди Комер
Джоди Комер
Убивая Еву
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Корона
Оливия Колман
Оливия Колман
Корона
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс
Рассказ служанки
Актер / Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Джуди
Победитель
Все номинанты
Лупита Нионго
Лупита Нионго
Мы
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Скандал
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Брачная история
Синтиа Эриво
Синтиа Эриво
Гарриет
Актер / Выдающаяся роль актрисы второго плана
Лора Дерн
Лора Дерн
Брачная история
Победитель
Все номинанты
Марго Робби
Марго Робби
Скандал
Николь Кидман
Николь Кидман
Скандал
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Стриптизерши
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Кролик Джоджо
Актер / Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс
Фосс/Вердон
Победитель
Все номинанты
Джои Кинг
Джои Кинг
Притворство
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Невозможно поверить
Патрисия Аркетт
Патрисия Аркетт
Притворство
Эмили Уотсон
Эмили Уотсон
Чернобыль
Актер / Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Тони Шэлуб
Тони Шэлуб
Удивительная миссис Мейзел
Победитель
Все номинанты
Эндрю Скотт
Эндрю Скотт
Дрянь
Алан Аркин
Алан Аркин
Метод Комински
Билл Хейдер
Билл Хейдер
Барри
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Метод Комински
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Игра престолов
Победитель
Все номинанты
Билли Крудап
Билли Крудап
Утреннее шоу
Стив Карелл
Стив Карелл
Утреннее шоу
Дэвид Харбор
Дэвид Харбор
Очень странные дела
Стерлинг К. Браун
Стерлинг К. Браун
Это мы
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Джокер
Победитель
Все номинанты
Тэрон Эджертон
Тэрон Эджертон
Рокетмен
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
FORD против FERRARI
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Брачная история
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Однажды в... Голливуде
Актер / Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Брэд Питт
Брэд Питт
Однажды в... Голливуде
Победитель
Все номинанты
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Прекрасный день по соседству
Аль Пачино
Аль Пачино
Ирландец
Джо Пеши
Джо Пеши
Ирландец
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Просто помиловать
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл
Фосс/Вердон
Победитель
Все номинанты
Махершала Али
Махершала Али
Настоящий детектив
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Самый громкий голос
Джаред Харрис
Джаред Харрис
Чернобыль
Джаррель Джером
Когда нас видят
Актер / Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Кэролайн Аарон, Кевин Поллак, Тони Шэлуб, Алекс Борштейн, Марин Хинкль, Джейн Линч, Брайан Тарантина, Джоэль Джонстоун, Майкл Зеген, Матильда Дауни, Лерой МакКлейн, Рэйчел Броснахэн, Стефани Сюй
Победитель
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Кэролайн Аарон, Кевин Поллак, Тони Шэлуб, Алекс Борштейн, Марин Хинкль, Джейн Линч, Брайан Тарантина, Джоэль Джонстоун, Майкл Зеген, Матильда Дауни, Лерой МакКлейн, Рэйчел Броснахэн, Стефани Сюй
Победитель
Все номинанты
Шиттс Крик 7.7
Шиттс Крик Schitt's Creek
Кэтрин О'Хара, Крис Эллиот, Эмили Хэмпшир, Юджин Леви, Ноа Рид, Дженнифер Робертсон, Карен Робинсон, Дастин Миллиган, Энни Мерфи, Сара Леви, Дэн Леви
Метод Комински
Метод Комински The Kominsky Method
Майкл Дуглас, Алан Аркин, Пол Райзер, Нэнси Трэвис, Джейн Сеймур, Лиза Эдельштейн, Сара Бэйкер, Melissa Tang, Jenna Lyng Adams, Грэхэм Роджерс, Casey Thomas Brown
Метод Комински
Метод Комински The Kominsky Method
Майкл Дуглас, Алан Аркин, Пол Райзер, Нэнси Трэвис, Джейн Сеймур, Лиза Эдельштейн, Сара Бэйкер, Melissa Tang, Jenna Lyng Adams, Грэхэм Роджерс, Casey Thomas Brown
Барри 7.7
Барри Barry
Генри Уинклер, Билл Хейдер, Майкл Ирби, John Pirruccello, Стивен Рут, Turhan Troy Caylak, Алехандро Ферт, Энтони Кэрриган, Даррел Бритт-Гибсон, Райтор Дойл, Сара Голдберг, Nikita Bogolyubov, Nick Gracer, Д’Арси Карден, Andy Carey, Кирби Хауэлл-Баптист, Patricia Fa'asua
Барри 7.7
Барри Barry
Генри Уинклер, Билл Хейдер, Майкл Ирби, John Pirruccello, Стивен Рут, Turhan Troy Caylak, Алехандро Ферт, Энтони Кэрриган, Даррел Бритт-Гибсон, Райтор Дойл, Сара Голдберг, Nikita Bogolyubov, Nick Gracer, Д’Арси Карден, Andy Carey, Кирби Хауэлл-Баптист, Patricia Fa'asua
Шиттс Крик 7.7
Шиттс Крик Schitt's Creek
Кэтрин О'Хара, Крис Эллиот, Эмили Хэмпшир, Юджин Леви, Ноа Рид, Дженнифер Робертсон, Карен Робинсон, Дастин Миллиган, Энни Мерфи, Сара Леви, Дэн Леви
Дрянь 8.4
Дрянь Fleabag
Билл Патерсон, Эндрю Скотт, Бретт Гельман, Оливия Колман, Фиби Уоллер-Бридж, Сиан Клиффорд
Актер / Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Корона 8.7
Корона The Crown
Хелена Бонем Картер, Чарльз Дэнс, Мэрион Бэйли, Бен Дэниелс, Чарльз Эдвардс, Тобайас Мензис, Дэвид Ринтул, Джейсон Уоткинс, Sam Phillips, Оливия Колман, Джош О’Коннор, Эрин Доэрти
Победитель
Все номинанты
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Кэри Элвес, Вайнона Райдер, Джейк Бьюзи, Кара Буоно, Майкл Парк, Дэвид Харбор, Бретт Гельман, Майя Хоук, Наталия Дайер, Андрей Ивченко, Дэйкер Монтгомери, Калеб МакЛафлин, Сэди Синк, Франческа Реале, Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Чарли Хитон, Джо Кири, Ной Шнапп, Гейтен Матараццо, Приа Фергюсон
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Джозеф Файнс, Элизабет Мосс, Алексис Бледел, Аманда Бругел, Энн Дауд, Kristen Gutoskie, Брэдли Уитфорд, О. Т. Фагбенли, Ивонн Страховски, Самира Уайли, Нина Кири, Мадлен Брюэр, Эшли ЛаТроп, Bahia Watson
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Джозеф Файнс, Элизабет Мосс, Алексис Бледел, Аманда Бругел, Энн Дауд, Kristen Gutoskie, Брэдли Уитфорд, О. Т. Фагбенли, Ивонн Страховски, Самира Уайли, Нина Кири, Мадлен Брюэр, Эшли ЛаТроп, Bahia Watson
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Бен Кромптон, Николай Костер-Вальдау, Лиам Каннингэм, Питер Динклэйдж, Джером Флинн, Иэн Глен, Лина Хиди, Конлет Хилл, Рори МакКанн, Альфи Аллен, Руперт Ванситтарт, Джо Демпси, Richard Rycroft, Пилу Асбек, Натали Дормер, Кристофер Хивью, Ханна Мюррэй, Джейкоб Андерсон, Натали Эммануэль, Кит Харингтон, Мэйси Уильямс, Эмилия Кларк, Айзек Хемпстед-Райт, Гвендолин Кристи, Софи Тернер, Джон Брэдли, Дэниэл Портман, Staz Nair, Белла Рэмси
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Кэри Элвес, Вайнона Райдер, Джейк Бьюзи, Кара Буоно, Майкл Парк, Дэвид Харбор, Бретт Гельман, Майя Хоук, Наталия Дайер, Андрей Ивченко, Дэйкер Монтгомери, Калеб МакЛафлин, Сэди Синк, Франческа Реале, Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Чарли Хитон, Джо Кири, Ной Шнапп, Гейтен Матараццо, Приа Фергюсон
Большая маленькая ложь 7.2
Большая маленькая ложь Big Little Lies
Николь Кидман, Лора Дерн, Мэрил Стрип, Риз Уизерспун, Александр Скарсгард, Адам Скотт, Мартин Донован, Меррин Данги, Кристал Р. Фокс, Джеффри Нордлинг, Дэнис О’Хэр, Дуглас Смит, Джеймс Таппер, Робин Вайгерт, Шейлин Вудли, Кэтрин Ньютон, Зои Кравиц, Хлоя Коулмэн, Дэрби Кэмп, Айви Джордж, Николас Кроветти, Cameron Crovetti, Иэн Армитедж
Большая маленькая ложь 7.2
Большая маленькая ложь Big Little Lies
Николь Кидман, Лора Дерн, Мэрил Стрип, Риз Уизерспун, Александр Скарсгард, Адам Скотт, Мартин Донован, Меррин Данги, Кристал Р. Фокс, Джеффри Нордлинг, Дэнис О’Хэр, Дуглас Смит, Джеймс Таппер, Робин Вайгерт, Шейлин Вудли, Кэтрин Ньютон, Зои Кравиц, Хлоя Коулмэн, Дэрби Кэмп, Айви Джордж, Николас Кроветти, Cameron Crovetti, Иэн Армитедж
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Бен Кромптон, Николай Костер-Вальдау, Лиам Каннингэм, Питер Динклэйдж, Джером Флинн, Иэн Глен, Лина Хиди, Конлет Хилл, Рори МакКанн, Альфи Аллен, Руперт Ванситтарт, Джо Демпси, Richard Rycroft, Пилу Асбек, Натали Дормер, Кристофер Хивью, Ханна Мюррэй, Джейкоб Андерсон, Натали Эммануэль, Кит Харингтон, Мэйси Уильямс, Эмилия Кларк, Айзек Хемпстед-Райт, Гвендолин Кристи, Софи Тернер, Джон Брэдли, Дэниэл Портман, Staz Nair, Белла Рэмси
Премия за выдающиеся заслуги
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Победитель
