Киноафиша Кинофестивали Премия Гильдии киноактеров США События Премия Гильдии киноактеров США 2003

Все фильмы-номинанты «Премия Гильдии киноактеров США» в 2003 году

Место проведения Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 9 марта 2003
Актер / Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Меган Маллалли
Меган Маллалли
Уилл и Грейс
Победитель
Все номинанты
Джейн Качмарек
Малкольм в центре внимания
Патриция Хитон
Патриция Хитон
Everybody Loves Raymond
Ким Кэттролл
Ким Кэттролл
Секс в большом городе
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Друзья
Актер / Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Иди Фалько
Иди Фалько
Сопрано
Победитель
Все номинанты
Эми Бреннеман
Эми Бреннеман
Judging Amy
Лоррейн Бракко
Лоррейн Бракко
Сопрано
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Западное крыло
Лили Томлин
Лили Томлин
Западное крыло
Актер / Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Чикаго
Победитель
Все номинанты
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Вдали от рая
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Фрида
Дайан Лэйн
Дайан Лэйн
Неверная
Николь Кидман
Николь Кидман
Часы
Актер / Выдающаяся роль актрисы второго плана
Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс
Чикаго
Победитель
Все номинанты
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Часы
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
О Шмидте
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Белый Олеандр
Куин Латифа
Куин Латифа
Чикаго
Актер / Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Стокард Чэннинг
Стокард Чэннинг
The Matthew Shepard Story
Победитель
Все номинанты
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
My Sister's Keeper
Ума Турман
Ума Турман
Истерическая слепота
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Door to Door
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Черчилль
Актер / Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Шон Хэйс
Шон Хэйс
Уилл и Грейс
Победитель
Все номинанты
Берни Мак
Берни Мак
The Bernie Mac Show
Тони Шэлуб
Тони Шэлуб
Дефективный детектив
Рэй Романо
Рэй Романо
Everybody Loves Raymond
Мэтт ЛеБлан
Мэтт ЛеБлан
Друзья
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини
Сопрано
Победитель
Все номинанты
Трит Уильямс
Трит Уильямс
Everwood
Майкл Чиклис
Майкл Чиклис
Щит
Мартин Шин
Мартин Шин
Западное крыло
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
24 часа
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Дэниел Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис
Банды Нью-Йорка
Победитель
Все номинанты
Джек Николсон
Джек Николсон
О Шмидте
Ричард Гир
Ричард Гир
Чикаго
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Адаптация
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Пианист
Актер / Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Поймай меня, если сможешь
Победитель
Все номинанты
Альфред Молина
Альфред Молина
Фрида
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Вдали от рая
Крис Купер
Крис Купер
Адаптация
Эд Харрис
Эд Харрис
Часы
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
Door to Door
Победитель
Все номинанты
Альберт Финни
Черчилль
Шон Хэйс
Шон Хэйс
Martin and Lewis
Брэд Гэррет
Брэд Гэррет
Gleason
Джон Туртурро
Джон Туртурро
Monday Night Mayhem
Актер / Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Питер Бойл, Брэд Гэррет, Патриция Хитон, Дорис Робертс, Рэй Романо, Madylin Sweeten
Победитель
Все номинанты
Актер / Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Лорен Эмброуз, Фредди Родригес, Фрэнсис Конрой, Рэйчел Гриффитс, Майкл С. Холл, Питер Краузе, Мэттью Сент-Патрик
Победитель
Актер / Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Чикаго 7.0
Чикаго Chicago
Ричард Гир, Рене Зеллвегер, Джон Си Райли, Куин Латифа, Кэтрин Зета-Джонс, Кристин Барански, Тэй Диггз, Люси Лью, Дениз Фэй, Колм Фиор, Сьюзэн Миснер, Миа, Екатерина Щелканова, Доминик Уэст, Дейдре Гудвин
Победитель
Премия за выдающиеся заслуги
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
