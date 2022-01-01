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Ли Ремик

Lee Remick
Ли Ремик
Ли Ремик Lee Remick
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Дата рождения
14 декабря 1935
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
2 июля 1991
Карьера
Актриса
Биография Ли Ремик

Родилась 14 декабря 1935 года. Куинси, Массачусетс, США.

Фильмография Ли Ремик
Прикосновение медузы
Прикосновение медузы
детектив, триллер, драма 1978, Франция / Великобритания
7.0
Омен
Омен
мистика, триллер, ужасы 1976, Великобритания / США
7.0
Неустойчивое равновесие
Неустойчивое равновесие
драма 1973, США / Канада / Великобритания
6.0
Иногда великая идея...
Иногда великая идея...
драма, боевик, приключения 1970, США
7.0
Детектив
Детектив
драма, криминал 1968, США
6.0
Бегущий человек
Бегущий человек
драма 1963, Великобритания
4.0
Дни вина и роз
Дни вина и роз
драма 1962, США
7.0
Анатомия убийства
Анатомия убийства
криминал, драма, мистика 1959, США
8.0
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