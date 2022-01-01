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Ли Ремик
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Ли Ремик
Lee Remick
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Дата рождения
14 декабря 1935
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
2 июля 1991
Карьера
Актриса
Биография Ли Ремик
Родилась 14 декабря 1935 года. Куинси, Массачусетс, США.
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Фильмография Ли Ремик
Прикосновение медузы
детектив, триллер, драма
1978, Франция / Великобритания
7.0
Омен
мистика, триллер, ужасы
1976, Великобритания / США
7.0
Неустойчивое равновесие
драма
1973, США / Канада / Великобритания
6.0
Иногда великая идея...
драма, боевик, приключения
1970, США
7.0
Детектив
драма, криминал
1968, США
6.0
Бегущий человек
драма
1963, Великобритания
4.0
Дни вина и роз
драма
1962, США
7.0
Анатомия убийства
криминал, драма, мистика
1959, США
8.0
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