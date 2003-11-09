Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Арт Карни
Арт Карни
Art Carney
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Арт Карни
Art Carney
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
4 ноября 1918
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
9 ноября 2003
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Арт Карни
Родился 4 ноября 1918 года. Нью-Йорк, США.
Развернуть
Фильмография Арт Карни
Последний киногерой
фэнтези, комедия, боевик, приключения
1993, США
7.0
Воспламеняющая взглядом
фантастика, ужасы, триллер
1984, США
7.0
Семейный доктор
комедия, драма, мелодрама
1978, США
6.0
Позднее шоу
криминал, драма, комедия
1977, США
6.0
Все фильмы
Related video
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»