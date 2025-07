Страна СССР

Продолжительность 1 час 29 минут

Год выпуска 1960

Премьера в мире 28 января 1960

Производство Киностудия «Ленфильм»

Другие названия

Dama s sobachkoy, Damen med hunden, Die Dame mit dem Hündchen, La dama del perrito, The Lady with the Dog, A Dama do Cachorrinho, A Dama do Cãozinho, A kutyás hölgy, Daam koeraga, Dama z pieskiem, Doamna cu cățelul, I kyria me to skylaki, La dame au petit chien, La signora dal cagnolino, Nainen rannalta, The Lady with the Little Dog, Дама с собачкой, Дамата с кученцето, 小犬をつれた貴婦人