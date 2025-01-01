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Киноафиша Фильмы Евгения Гранде

Евгения Гранде

Evgeniya Grande 18+
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О фильме

Драма по одноимённому роману Оноре де Бальзака. Отец Евгении Гранде до французской революции 1789 года был простым бочаром. Революция позволила ему вылезти "из грязи в князи", он разбогател и даже стал мэром родного городка. Но родная дочь мысленно осуждает его - за скупость, за бездушие. Евгения влюблена в собственного кузена Шарля, который однажды уехал на заработки в Ост-Индию, и с тех пор не объявлялся. После смерти отца Евгения становится наследницей огромного состояния, от женихов нет отбоя, но ни один их них не способен сделать героиню счастливой...

Страна СССР
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1960
Премьера в мире 25 мая 1960
Дата выхода
25 мая 1960 Россия 16+
Производство Мосфильм
Другие названия
Evgeniya Grande, Éugenie Grandet, Evgenia Grandet, Saiturin tytär, Евгения Гранде
Режиссер
Сергей Алексеев
В ролях
Ариадна Шенгелая
Михаил Козаков
Михаил Козаков
Семен Межинский
Евгений Велихов
Владимир Владиславский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
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Евгения Гранде
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