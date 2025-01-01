Драма по одноимённому роману Оноре де Бальзака. Отец Евгении Гранде до французской революции 1789 года был простым бочаром. Революция позволила ему вылезти "из грязи в князи", он разбогател и даже стал мэром родного городка. Но родная дочь мысленно осуждает его - за скупость, за бездушие. Евгения влюблена в собственного кузена Шарля, который однажды уехал на заработки в Ост-Индию, и с тех пор не объявлялся. После смерти отца Евгения становится наследницей огромного состояния, от женихов нет отбоя, но ни один их них не способен сделать героиню счастливой...