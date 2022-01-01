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Загнанный волк
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Karakkaze yarô

Загнанный волк, 1960

1960 / Япония
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Молодой якудза Такэо играет в тюрьме в волейбол, когда узнает, что кто-то вызывает его на свидание. Не прерывая игры, он просит приятеля сходить на встречу за него. Тот уходит и, не успев понять в чем дело, получает пулю в лоб.

Вскоре Такэо выходит на свободу и пытается разобраться, сколько ему остается жить. Ведь перед тем, как угодить за решетку, он умудрился ранить босса местной мафии, и вместо того, чтобы добить врага, похитил его сына. Случайно встреченной девушке, которую он насилует, предстоит сыграть фатальную роль в его дальнейшей судьбе…

6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1960
Премьера в России 23 марта 1960
Премьера в мире 22 марта 1960
Возраст 16+
Режиссер
Ясудзо Масумура
В ролях
Юкио Мисима
Аяко Вакао
Кэйдзо Кавасаки
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Загнанный волк 2 постера
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