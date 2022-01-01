Загнанный волк, 1960

Молодой якудза Такэо играет в тюрьме в волейбол, когда узнает, что кто-то вызывает его на свидание. Не прерывая игры, он просит приятеля сходить на встречу за него. Тот уходит и, не успев понять в чем дело, получает пулю в лоб.



Вскоре Такэо выходит на свободу и пытается разобраться, сколько ему остается жить. Ведь перед тем, как угодить за решетку, он умудрился ранить босса местной мафии, и вместо того, чтобы добить врага, похитил его сына. Случайно встреченной девушке, которую он насилует, предстоит сыграть фатальную роль в его дальнейшей судьбе…