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Spasite nashi dushi

Спасите наши души, 1960

1960 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Судно «Запорожец» отплывает в очередной заграничный рейс. Когда судно уже находилось в открытом океане, радистка Леся Гордиенко приняла радиограмму СОС с яхты, на которой была дочь английского судопромышленника Элис Мейсфилд со своим женихом Майклом Пейтоном. Отобрав у Элис спасательный пояс, Майкл бросился в воду, оставив Элис на горящей яхте. Тонущую Элис спасает Юрий Цымбалюк, курсант мореходного училища. Практиканта и Лесю связывала давняя дружба, но легкомысленные поступки Юрия мешали им объясниться до конца. Воспользуется ли Юрий создавшейся ситуацией, в которой он безусловно оказался на высоте?

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 1960
Премьера в России 25 июля 1960
Премьера в мире 25 июля 1960
Возраст 12+
Режиссер
Алексей Мишурин
В ролях
Александр Белявский
Александр Белявский
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина
Виктор Добровольский
Николай Яковченко
Наталья Малявина
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Спасите наши души 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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