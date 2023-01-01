Спасите наши души, 1960

Судно «Запорожец» отплывает в очередной заграничный рейс. Когда судно уже находилось в открытом океане, радистка Леся Гордиенко приняла радиограмму СОС с яхты, на которой была дочь английского судопромышленника Элис Мейсфилд со своим женихом Майклом Пейтоном. Отобрав у Элис спасательный пояс, Майкл бросился в воду, оставив Элис на горящей яхте. Тонущую Элис спасает Юрий Цымбалюк, курсант мореходного училища. Практиканта и Лесю связывала давняя дружба, но легкомысленные поступки Юрия мешали им объясниться до конца. Воспользуется ли Юрий создавшейся ситуацией, в которой он безусловно оказался на высоте?