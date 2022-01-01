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Русский сувенир, 1960

1960 / СССР
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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О фильме

На берегу Байкала совершает вынужденную посадку самолет с туристами, летящими в Пекин. Все пассажиры иностранцы, кроме Варвары Комаровой.

Здесь и магистр теологии Джон Пиблс, приехавший в Россию узнать, «чем они заменили Бога», здесь и американский миллионер Эдлай Скотт, волнуемый проблемой «можно ли Россию вернуть к капитализму», со своим секретарём Гомером Джонсом, и итальянская «графиня» Пандора Монтези, и, наконец, таинственный доктор Адамс.

В комических ситуациях гости сталкиваются с различными явлениями советской жизни: новый город в Сибири, строительство Братской ГЭС, запуск ракеты на Луну…

В результате иностранные гости убеждаются, что советские люди хотят мира. Они возвращаются домой с глубокой уверенностью в возможность мирного сосуществования двух разных социальных систем.

5.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1960
Премьера в России 27 июня 1960
Премьера в мире 27 июня 1960
Возраст 12+
Режиссер
Григорий Александров
Григорий Александров
В ролях
Любовь Орлова
Любовь Орлова
Андрей Попов
Павел Кадочников
Павел Кадочников
Эраст Гарин
Эраст Гарин
Элина Быстрицкая
Элина Быстрицкая
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Русский сувенир 1 постер
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