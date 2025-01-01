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Муха-цокотуха
Муха-цокотуха
Mukha-tsokotukha
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О фильме
По стихотворной сказке Чуковского о Мухе, которую отважный Комар спас от жестокого Паука.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1960
Премьера в мире
1 января 1960
Дата выхода
1 января 1960
Россия
6+
Другие названия
Mukha-tsokotukha, Mukha-Tsokotukha - The Clatter Fly, Муха-цокотуха
Режиссер
Владимир Сутеев
Борис Дежкин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.7
Оцените
10
голосов
6.6
IMDb
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