Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Муха-цокотуха
1 постер
Киноафиша Фильмы Муха-цокотуха

Муха-цокотуха

Mukha-tsokotukha 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

По стихотворной сказке Чуковского о Мухе, которую отважный Комар спас от жестокого Паука.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1960
Премьера в мире 1 января 1960
Дата выхода
1 января 1960 Россия 6+
Другие названия
Mukha-tsokotukha, Mukha-Tsokotukha - The Clatter Fly, Муха-цокотуха
Режиссер
Владимир Сутеев
Борис Дежкин
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Муха-цокотуха
Дарю тебе звезду 7.7
Дарю тебе звезду (1974)
Малыш и Карлсон 8.1
Малыш и Карлсон (1968)
Аленький цветочек 7.9
Аленький цветочек (1952)
Метеор на ринге 6.8
Метеор на ринге (1970)
Не опоздал 5.9
Не опоздал (1984)
Приходи на каток 6.6
Приходи на каток (1981)
Первый автограф 5.0
Первый автограф (1980)
В гостях у лета 6.6
В гостях у лета (1972)
Где я его видел? 6.4
Где я его видел? (1965)
Шайбу! Шайбу! 7.3
Шайбу! Шайбу! (1964)
Снежные дорожки 6.3
Снежные дорожки (1963)
Сердце храбреца 7.0
Сердце храбреца (1951)

Рейтинг мультфильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Муха-цокотуха

Похожие фильмы онлайн

Дарю тебе звезду
 
Аленький цветочек
 
Метеор на ринге
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше