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Чудотворная Чудотворная
Киноафиша Фильмы Чудотворная
Chudotvornaya

Чудотворная, 1960

1960 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Ученик Гумнищенской сельской школы Родька Гуляев выкапывает на берегу реки древнюю потемневшую икону, а его бабка Авдотья распускает слух, что эта икона - чудотворная, а ее внук Родька - святой. Бабка и мать стали силой "обращать его в христианскую веру". Мальчика заставляли носить крест, молиться. Родька протестовал, стыдился товарищей. Доведенный до отчаяния, он решил уничтожить икону, но был застигнут "на месте преступления" бабкой. Беспощадно избитый, не видя выхода, он бросился в реку, но учительнице Прасковье Петровне удалось его спасти.

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1960
Премьера в России 13 декабря 1960
Премьера в мире 13 декабря 1960
Режиссер
Владимир Скуйбин
В ролях
Нина Меньшикова
Нина Меньшикова
Антонина Павлычева
Иван Рыжов
Иван Рыжов
Виктор Авдюшко
Станислав Чекан
Станислав Чекан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чудотворная 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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