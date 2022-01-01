Уличный регулировщик, 1960

Безработному Отелло Челетти, благодаря счастливой случайности (его сын спас утопающего сына члена городского совета) и его навязчивой настойчивости, удается получить работу в качестве полицейского мотоциклиста. Важность и прелесть новой работы сменяются желанием отомстить за страдания и компенсировать свои амбиции. Но судьба Отелло приносит большое удивление, когда в один прекрасный день он встречает на трассе актрису Сильвию Koшину, у которой сломался автомобиль.



Отелло помогает ей но пренебрегает служебными обязанностями. Актриса рассказывает об этом во время телевизионной передачи, чем вызывает гнев мэра, который ставит в вину Отелло Челетти протекционизм. Отелло понимает его буквально, и начинает проявлять ультра-ревностный и негибкий метод работы, поэтому, когда он останавливает автомобиль мэра за превышение скорости, штраф, несмотря, на бурные протесты мэра, приводит к суду и размышлениям о месте человека в этой жизни…