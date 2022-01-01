Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Уличный регулировщик
Киноафиша Фильмы Уличный регулировщик
Il vigile

Уличный регулировщик, 1960

1960 / Италия
7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Безработному Отелло Челетти, благодаря счастливой случайности (его сын спас утопающего сына члена городского совета) и его навязчивой настойчивости, удается получить работу в качестве полицейского мотоциклиста. Важность и прелесть новой работы сменяются желанием отомстить за страдания и компенсировать свои амбиции. Но судьба Отелло приносит большое удивление, когда в один прекрасный день он встречает на трассе актрису Сильвию Koшину, у которой сломался автомобиль.

Отелло помогает ей но пренебрегает служебными обязанностями. Актриса рассказывает об этом во время телевизионной передачи, чем вызывает гнев мэра, который ставит в вину Отелло Челетти протекционизм. Отелло понимает его буквально, и начинает проявлять ультра-ревностный и негибкий метод работы, поэтому, когда он останавливает автомобиль мэра за превышение скорости, штраф, несмотря, на бурные протесты мэра, приводит к суду и размышлениям о месте человека в этой жизни…

7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1960
Премьера в России 17 ноября 1960
Премьера в мире 17 ноября 1960
Возраст 12+
Режиссер
Луиджи Дзампа
В ролях
Альберто Сорди
Альберто Сорди
Витторио Де Сика
Витторио Де Сика
Мариза Мерлини
Мара Берни
Риккардо Гарроне
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Уличный регулировщик 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Уличный регулировщик
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Приложение киноафиши