Жизнь в деревне никогда не была легкой, а после войны забот и тягот у колхозных работников стало в десятки раз больше. Трудиться приходилось в основном детям и женщинам, ведь большинство мужчин не вернулись с фронта. Муж главной героини, Александры Потаповой, тоже погиб, защищая Родину. Свою жизнь женщина решила посвятить колхозу, за настойчивость, решительность и бескомпромиссность ее вскоре избрали председателем. Познакомившись с секретарем райкома Андреем Даниловым, героиня понимает, что в ее сердце еще есть место надежде и любви. Но ответит ли мужчина на чувства Александры?