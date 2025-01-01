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Простая история

Prostaya istoriya 18+
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О фильме

Жизнь в деревне никогда не была легкой, а после войны забот и тягот у колхозных работников стало в десятки раз больше. Трудиться приходилось в основном детям и женщинам, ведь большинство мужчин не вернулись с фронта. Муж главной героини, Александры Потаповой, тоже погиб, защищая Родину. Свою жизнь женщина решила посвятить колхозу, за настойчивость, решительность и бескомпромиссность ее вскоре избрали председателем. Познакомившись с секретарем райкома Андреем Даниловым, героиня понимает, что в ее сердце еще есть место надежде и любви. Но ответит ли мужчина на чувства Александры?

  • Роль Александры Потаповой была написана специально для Нонны Мордюковой. 
  • В 1959 году Нонна Мордюкова сыграла в картине “Отчий дом”, сценарий к которому написал Будимир Метальников”. Ее героиня послужила источником вдохновения на создание новой истории о такой же простой женщине, всей душой болеющей за свое дело. 
  • В интервью Нонна Мордюкова рассказывала, что во время съемок постоянно давала советы режиссеру Юрию Егорову, совершенно незнакомому с колхозной жизнью. Егоров прислушивался к Мордюковой и большинство ее находок нашли отражение в картине. 
  • “Песню о любви” в фильме исполнила солистка Большого театра Валентина Левко.

Женщина, потеряв на войне мужа, посвятила свою жизнь колхозу. За прямоту и бескомпромиссность нрава многие не взлюбили Сашу Потапову, однако выбрали председателем колхоза. Неожиданная любовь к секретарю райкома Данилову сделала ее жизнь счастливой и трудной.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1960
Премьера в мире 1 января 1960
Дата выхода
1 января 1960 Россия 12+
24 сентября 1960 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Prostaya istoriya, Простая история, A Simple Story, Egyszerű történet, En enkel historie, Lihtne lugu, Poveste simplă, Prosta historia, Zwykła historia
Режиссер
Юрий Егоров
В ролях
Нонна Мордюкова
Нонна Мордюкова
Михаил Ульянов
Михаил Ульянов
Даниил Ильченко
Василий Шукшин
Василий Шукшин
Ирина Мурзаева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
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Простая история

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