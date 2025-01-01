Жизнь в деревне никогда не была легкой, а после войны забот и тягот у колхозных работников стало в десятки раз больше. Трудиться приходилось в основном детям и женщинам, ведь большинство мужчин не вернулись с фронта. Муж главной героини, Александры Потаповой, тоже погиб, защищая Родину. Свою жизнь женщина решила посвятить колхозу, за настойчивость, решительность и бескомпромиссность ее вскоре избрали председателем. Познакомившись с секретарем райкома Андреем Даниловым, героиня понимает, что в ее сердце еще есть место надежде и любви. Но ответит ли мужчина на чувства Александры?
Женщина, потеряв на войне мужа, посвятила свою жизнь колхозу. За прямоту и бескомпромиссность нрава многие не взлюбили Сашу Потапову, однако выбрали председателем колхоза. Неожиданная любовь к секретарю райкома Данилову сделала ее жизнь счастливой и трудной.
|1 января 1960
|Россия
|12+
|24 сентября 1960
|СССР