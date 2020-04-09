Ночь охотника, 1955

Мальчику Джону и его сестричке Перл «посчастливилось» увидеть, как их отца увозит полиция, схватив его за ограбление и убийство двух человек. Отца приговаривают к смерти и вешают, в наследство детям остаются украденные деньги, которые отец спрятал, взяв с Джона и Перл слово, что они никому не расскажут о тайнике, даже матери. В тюрьме он знакомится с проповедником Гарри Пауэлом, а на деле — безжалостным убийцей, помешанном на религии, со словами «любовь» и «ненависть», вытатуированными на пальцах рук. Пауэл решает добраться до тайника, и для этого женится на доверчивой вдове…