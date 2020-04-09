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Ночь охотника
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The Night of the Hunter

Ночь охотника, 1955

1955 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 8
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О фильме

Мальчику Джону и его сестричке Перл «посчастливилось» увидеть, как их отца увозит полиция, схватив его за ограбление и убийство двух человек. Отца приговаривают к смерти и вешают, в наследство детям остаются украденные деньги, которые отец спрятал, взяв с Джона и Перл слово, что они никому не расскажут о тайнике, даже матери. В тюрьме он знакомится с проповедником Гарри Пауэлом, а на деле — безжалостным убийцей, помешанном на религии, со словами «любовь» и «ненависть», вытатуированными на пальцах рук. Пауэл решает добраться до тайника, и для этого женится на доверчивой вдове…

8.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1955
Премьера в России 24 ноября 1955
Премьера в мире 26 июля 1955
Возраст 16+
Режиссер
Чарльз Лотон
В ролях
Роберт Митчем
Шелли Уинтерс
Лиллиан Гиш
Джеймс Глисон
Питер Грейвз
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ночь охотника 2 постера
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Universal снимет ремейк культового триллера «Ночь охотника» Мрачная история о религиозном фанатике будет адаптирована под современного зрителя.
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9 апреля 2020 13:14
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