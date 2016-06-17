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Постер фильма Максим Перепелица
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Киноафиша Фильмы Максим Перепелица

Максим Перепелица

Maksim Perepelitsa 18+
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О фильме

Главный герой фильма Максим Перепелица - находчивый и неунывающий парень, имя которого известно каждому жителю его родной деревни. Богатое воображение позволяет герою придумывать самые невероятные небылицы, а также находить выход из любой ситуации. Однако Марусю, девушку, в которую влюблен Максим, эти качества почему-то не привлекают. Парень не сдается, а получив повестку в армию, находит способ отвадить от возлюбленной других женихов. Какие приключения ждут Перепелицу во время службы и удастся ли ему покорить сердечко Маруси, смотрите в фильме.

  • Известный всему миру автомат Калашникова был принят на вооружение в 1949 году. Впервые он появился в кадре именно в фильме “Максим Перепелица”. 
  • Песня, которую напевает главный герой - марш “Стальная эскадрилья”, написанный в 1929 году, но получивший широкую известность благодаря фильму. 
  • Песня “В путь” (другое название - “Солдатская песня”), написанная Василием Соловьевым-Седым на стихи Михаила Дудина, впервые прозвучала в “Максиме Перепелице”.  
  • Создатели фильма обвиняли в плагиате создателей картины “Солдат Иван Бровкин”, которая вышла также вышла в 1955 году и имела похожий сюжет - озорной деревенский парень получает повестку в армию и отправляется на службу.

Веселого парня, деревенского шутника и балагура Максима Перепелицу призывают на службу в армию. Но и там, пытаясь избежать трудностей армейской жизни, он пытается ловчить. Однако открытый добродушный нрав, настоящий характер заставляют парня переосмыслить происходящее с ним. На побывку в родное село, где его дожидается любимая, Максим приезжает в звании младшего сержанта.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1955
Премьера в мире 12 декабря 1955
Дата выхода
12 декабря 1955 Россия 0+
20 декабря 1955 США
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Maksim Perepelitsa, Максим Перепелица, A csínytevő, Maksimas Perepelica, Maxim Perepelița, Viel Lärm um Maxim, Wesoły chłopak
Режиссер
Анатолий Граник
В ролях
Леонид Быков
Леонид Быков
Александр Борисов
Александр Борисов
Константин Сорокин
Георгий Осипенко
Людмила Сосюра
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.9
Оцените 21 голос
7.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  352 В жанре «комедия»  74 В фильмах СССР  43
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Максим Перепелица

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Андрей 17 июня 2016, 14:40
с большим удовольствием на неделе посмотрел этот фильм на большом экране!
очень здорово, что некоторые кинотеатры показывают старые… Читать дальше…
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