Главный герой фильма Максим Перепелица - находчивый и неунывающий парень, имя которого известно каждому жителю его родной деревни. Богатое воображение позволяет герою придумывать самые невероятные небылицы, а также находить выход из любой ситуации. Однако Марусю, девушку, в которую влюблен Максим, эти качества почему-то не привлекают. Парень не сдается, а получив повестку в армию, находит способ отвадить от возлюбленной других женихов. Какие приключения ждут Перепелицу во время службы и удастся ли ему покорить сердечко Маруси, смотрите в фильме.
Веселого парня, деревенского шутника и балагура Максима Перепелицу призывают на службу в армию. Но и там, пытаясь избежать трудностей армейской жизни, он пытается ловчить. Однако открытый добродушный нрав, настоящий характер заставляют парня переосмыслить происходящее с ним. На побывку в родное село, где его дожидается любимая, Максим приезжает в звании младшего сержанта.
|12 декабря 1955
|Россия
|0+
|20 декабря 1955
|США
очень здорово, что некоторые кинотеатры показывают старые… Читать дальше…