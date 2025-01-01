Герои фильма Васек, Саша и Коля – неразлучные друзья, про которых говорят «не разлей вода». В школе и за ее стенами мальчишки неизменно стоят друг за друга горой. Однако их дружбе приходится пройти серьезное испытание. Как и все пионеры, школьники стремятся к порядку и дисциплине, а потому организовывают соревнования. Класс, в котором учатся наши герои, показывает себя не с лучшей стороны – кто-то из ребят тайком украл у учителя мел. Одноклассники считают, что это сделал Васек Трубачев. Но что произошло на самом деле? Удастся ли друзьям помириться после ссоры?