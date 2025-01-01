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Постер фильма Васек Трубачев и его товарищи
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Васек Трубачев и его товарищи

Vasyok Trubachyov i yego tovarishchi 18+
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О фильме

Герои фильма Васек, Саша и Коля – неразлучные друзья, про которых говорят «не разлей вода». В школе и за ее стенами мальчишки неизменно стоят друг за друга горой. Однако их дружбе приходится пройти серьезное испытание. Как и все пионеры, школьники стремятся к порядку и дисциплине, а потому организовывают соревнования. Класс, в котором учатся наши герои, показывает себя не с лучшей стороны – кто-то из ребят тайком украл у учителя мел. Одноклассники считают, что это сделал Васек Трубачев. Но что произошло на самом деле? Удастся ли друзьям помириться после ссоры?

  • Основой для сценария послужила первая часть одноименной трилогии, написанной советской писательницей Валентиной Осеевой. 
  • Режиссером картины выступил народный артист СССР Илья Фрэз. Среди других его работ – фильмы о детях и для детей «Первоклассница» (1948), «Необыкновенное путешествие Мишки Стрекачёва» (1959), «Приключения желтого чемоданчика» (1970) и многие другие. 
  • Спустя два года, в 1957-м, вышло продолжение – фильм «Отряд Трубачева сражается». Главную роль в нем также исполнил Олег Вишнев. 
  • Исполнители главных ролей Олег Вишнев (Васек Трубачев), Вова Семенович (Саша Булгаков) и Саша Чудаков (Коля Одинцов) больше не снимались в кино. Зато свою судьбу с кинематографом связала Наталья Рычагова (Нюра Синицына) – она окончила ВГИК и сыграла более чем в 30 фильмах.

Фильм повествует о жизни и приключениях советских школьников в предвоенные годы. О том, как вчерашние друзья — одноклассники едва не становятся врагами.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1955
Премьера в мире 5 мая 1955
Дата выхода
5 мая 1955 Россия 0+
30 декабря 1955 СССР
6 июня 1955 США
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Vasyok Trubachyov i yego tovarishchi, Васёк Трубачёв и его товарищи, Vasyok Trubachyov and His Comrades
Режиссер
Илья Фрэз
Илья Фрэз
В ролях
Олег Вишнев
Александр Чудаков
Владимир Семенович
Вячеслав Девкин
Георгий Александров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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