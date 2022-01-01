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Остров ошибок Остров ошибок
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Остров ошибок, 1955

1955 / СССР
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Двоечник Коля Сорокин пренебрежительно относится к решению домашних заданий. Так, однажды он на скорую руку решает задачки по арифметике… и попадает на остров ошибок, где воочию видит результаты своего «труда». Из-за неправильных расчетов Коли корова и лошадь стали одним животным, один поезд столкнулся с другим, вода перелилась через края бассейна и затопила все вокруг… Школьник должен немедленно провести работу над ошибками, но ему мешают вредные лебеди-двойки.

  • Режиссерами мультфильма стали сестры Валентина и Зинаида Брумберг. Их творческий тандем создал немало прекрасных, любимых многими поколениями анимационных лент. Среди них «Чудесный колокольчик» (1949), «Храбрый портняжка» (1964), «Кентервильское привидение» (1970). 
  • В 1948 годы сестры Брумберг выпустили мультфильм «Федя Зайцев». Изначально задумывалось, что «Остров ошибок» станет его продолжением, однако в процессе работы замысел изменился. 
  • Одним из сценаристов «Острова ошибок» стал известный драматург Николай Эрдман, автор пьес «Мандат» и «Самоубийца». 
  • Интересно, что сестры Брумберг родились в один и тот же день с разницей в год: Валентина – 2 августа 1899 года, Зинаида – 2 августа 1900 года.

Комедийно-фантастический фильм о двоечнике Коле Сорокине, которого лебеди-двойки уносят на остров ошибок. На острове неправильное решение задачи доставляет Коле много неприятностей. Эти испытания заставляют героя по-другому отнестись к своим обязанностям.

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 27 минут
Год выпуска 1955
Премьера в России 23 марта 1955
Премьера в мире 23 марта 1955
Возраст 6+
Режиссер
Валентина Брумберг
В ролях
Ольга Андровская
Софья Гаррель
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Остров ошибок 3 постера
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Остров ошибок
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