Остров ошибок, 1955

Двоечник Коля Сорокин пренебрежительно относится к решению домашних заданий. Так, однажды он на скорую руку решает задачки по арифметике… и попадает на остров ошибок, где воочию видит результаты своего «труда». Из-за неправильных расчетов Коли корова и лошадь стали одним животным, один поезд столкнулся с другим, вода перелилась через края бассейна и затопила все вокруг… Школьник должен немедленно провести работу над ошибками, но ему мешают вредные лебеди-двойки.