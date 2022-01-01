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Необыкновенный матч Необыкновенный матч
Киноафиша Фильмы Необыкновенный матч

Необыкновенный матч, 1955

1955 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие мультфильма разворачивается в большом магазине игрушек. Однажды туда привозят коробку с бракованными деревянными футболистами. Узнав о прибытии спортсменов, куклы из отдела мягких игрушек предлагают им устроить матч. Футболисты во главе с Чубиком Зазнайкой принимают вызов и намереваются победить в игре любыми способами – честными и не очень. Чем закончится этот удивительный матч? Как мягкие игрушки проучат нахальных соперников и на чьей стороне будет победа?

  • Мультфильм пользовался таким зрительским успехом, что в 1956 году вышло продолжение под названием «Старые знакомые». 
  • Режиссеры «Необыкновенного матча» Мстислав Пащенко и Борис Дежкин также работали вместе над созданием мультфильмов «Непослушный котенок» (1953), «Привет друзьям» (1957), «Джованни, Чиполлино и Золотое перышко» (1992). 
  • В год выхода мультфильм получил первую премию VII Венецианского кинофестиваля. Также «Необыкновенный матч» был отмечен призами международных кинофестивалей в Дамаске (1956), Лондоне (1957), Москве (1957). 
  • Музыку к мультфильму написал Карен Хачатурян. Мелодия, созданная им, впоследствии была использована композитором в трехактном балете «Чиполлино» (1974).

Первый фильм из спортивной серии о соперничестве деревянных и мягких игрушек.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 21 минута
Год выпуска 1955
Премьера в России 15 сентября 1955
Премьера в мире 15 сентября 1955
Возраст 6+
Режиссер
Борис Дежкин
В ролях
Маргарита Корабельникова
Юрий Хржановский
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Необыкновенный матч 1 постер
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Необыкновенный матч
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