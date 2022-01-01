Необыкновенный матч, 1955

Действие мультфильма разворачивается в большом магазине игрушек. Однажды туда привозят коробку с бракованными деревянными футболистами. Узнав о прибытии спортсменов, куклы из отдела мягких игрушек предлагают им устроить матч. Футболисты во главе с Чубиком Зазнайкой принимают вызов и намереваются победить в игре любыми способами – честными и не очень. Чем закончится этот удивительный матч? Как мягкие игрушки проучат нахальных соперников и на чьей стороне будет победа?