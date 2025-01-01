В Пятигорске молодой и привлекательный прапорщик Григорий Печорин знакомится с княгиней Лиговской и ее очаровательной дочерью Мери. В городе также оказывается давний знакомый Печорина, юнкер Грушницкий. Узнав о том, что приятель страстно влюблен в Мери, герой решает досадить ему. Печорин делает все, чтобы внушить юной княжне чувство любви, и, разумеется, добивается своего. Грушницкий, в свою очередь, вызывает друга на дуэль.
Фильм поставлен по одной из глав знаменитого романа Лермонтова «Герой нашего времени». Главный герой Печорин решает влюбить в себя молодую княжну Мери. Этой милой особой увлечен товарищ Печорина, к которому тот, впрочем, не питает никаких теплых чувств, а поэтому смело отодвигает пылкого юнца на второй план.
|15 августа 1955
|Россия
|12+
|17 августа 1955
|СССР
|11 ноября 1956
|США
|6 июня 1956
|Финляндия