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Княжна Мери

Knyazhna Meri 18+
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О фильме

В Пятигорске молодой и привлекательный прапорщик Григорий Печорин знакомится с княгиней Лиговской и ее очаровательной дочерью Мери. В городе также оказывается давний знакомый Печорина, юнкер Грушницкий. Узнав о том, что приятель страстно влюблен в Мери, герой решает досадить ему. Печорин делает все, чтобы внушить юной княжне чувство любви, и, разумеется, добивается своего. Грушницкий, в свою очередь, вызывает друга на дуэль.

  • В основу сюжета лег фрагмент романа «Герой нашего времени» Михаила Юрьевича Лермонтова. 
  • Режиссером и сценаристом фильма выступил заслуженный деятель искусств РСФСР Исидор Анненский. В своем творчестве он не раз обращался к сюжетам русской классики. Именно Анненский снял картины «Медведь» (1938), «Человек в футляре» (1939), «Анна на шее» (1954) по произведениям А.П. Чехова. 
  • Роль княжны Мери стала дебютом Карины Шмариновой в полнометражном кино. Ранее актриса появилась лишь в эпизоде фильма «Мичурин» (1948), ее имя не было даже указано в титрах. 
  • Еще одним дебютантом стал исполнитель роли Грушницкого – Леонид Губанов. В дальнейшем он снялся еще в одном фильме Исидора Анненского «Таланты и поклонники» (1973) по одноименной пьесе А.Н. Островского.

Фильм поставлен по одной из глав знаменитого романа Лермонтова «Герой нашего времени». Главный герой Печорин решает влюбить в себя молодую княжну Мери. Этой милой особой увлечен товарищ Печорина, к которому тот, впрочем, не питает никаких теплых чувств, а поэтому смело отодвигает пылкого юнца на второй план.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1955
Премьера в мире 15 августа 1955
Дата выхода
15 августа 1955 Россия 12+
17 августа 1955 СССР
11 ноября 1956 США
6 июня 1956 Финляндия
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Knyazhna Meri, Княжна Мери, Księżniczka Mary, La princesita Mary, Mary hercegnö, O tragikos eros tis prigipissis, Princess Mary, Prinzeß Mary, Ruhtinatar Mary, Vürstitar Mary
Режиссер
Исидор Анненский
В ролях
Михаил Астангов
Татьяна Пилецкая
Татьяна Пилецкая
Карина Шмаринова
Анатолий Вербицкий
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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