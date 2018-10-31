Настоящим героем в «Пятом элементе» оказался неудачник Корбен: именно его Люк Бессон наделил даром

Этот худший фильм Marvel высмеивали на каждом углу: спустя три года он вырвался в топ-5 Prime Video

Думаете, «Ёжик в тумане» понятен только тем, кто из СССР? Современные итальянцы увидели и воскликнули: «Шедевр!»

«Вы, люди, такие странные»: Лилу в «Пятом элементе» лишь маскировалась под человека — факты подтверждают

«Офис» скрестили с «Великолепным веком»: сериал «1670» — лучшая историческая комедия Netflix среди унылых драм последних лет

«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат

Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо

«Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал»: поющая эскадрилья из «В бой идут одни старики» существовала на самом деле

«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»

Нежить наносит ответный удар: на шокирующий финал «Марвел Зомби» создателей мульта вдохновили «Звездные войны»