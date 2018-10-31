Меню
31 октября 2018
Дикие танцы Энди Сэмберга: Тизер 6 сезона сериала «Бруклин 9-9»
Туристы назвали топ 10 фильмов о путешествиях
Кейт Бланшетт сыграет антифеминистку в мини-сериале «Миссис Америка»
Фестиваль науки и техники TECH Weekend пройдет в Санкт-Петербурге
Эйса Гонсалес и Ребекка Холл снимутся в фантастическом экшне «Годзилла против Конга»
Disney снимет мини-сериал про Баки Барнса и Сокола с Себастианом Стэном и Энтони Маки
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Дубликат» в Санкт-Петербурге
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Дубликат» в Омске
Официально: Наоми Уоттс сыграет главную роль в приквеле «Игры престолов»
«Мег: Монстр глубины» с Джейсоном Стэтхэмом получит сиквел
В Санкт-Петербурге прошел пресс-показ фильма «Пришелец» от «Киноафиши.инфо»
Хлоя Морец и Джек О’Коннелл станут новыми Бонни и Клайдом
Для детской версии «Дэдпула 2» отсняли дополнительные сцены
Мастер перевоплощений: Сериал «Борис Годунов» с Сергеем Безруковым выйдет 5 ноября
Стендап-комик Данила Поперечный принял участие в озвучке «Апгрейда»
В сети появился трейлер нового сериала от ТВ-3 с Евгением Цыгановым в главной роли
Marvel выпустит соло-фильм о Черной вдове в мае 2020 года
30 октября 2018
«Как я провел этим летом. ЧМ2018»: конкурс и видеолетопись
В сети появились тизер и фото последней для Эндрю Линкольна серии «Ходячих мертвецов»
«Синема Парк» и «Формула кино»: ребрендинг
Интервью с актрисой и режиссером Ириной Вилковой о ее веб-сериале «Бар «На грудь»
Исторический антирекорд: Новый фильм Эмбер Хёрд «Лондонские поля» показал худший результат в прокате
Режиссер «Оно» Андрес Мускетти экранизирует мангу «Атака на титанов»
Дуэйн Джонсон и Ванесса Кирби на новом кадре спин-оффа «Форсажа»
«Заяц» в космосе: Анна Кендрик сыграет в фантастическом триллере «Безбилетник»
Топ 20 лучших фильмов 2018 года по версии Empire
В Санкт-Петербурге проведут 17-й Международный фестиваль кинодебютов «Начало»
Снова в кино: «8 с половиной» Федерико Феллини
Звезда «13 причин почему» Кэтрин Лэнгфорд появится в «Мстителях 4»
«Аквамену» прогнозируют катастрофически низкие кассовые сборы
29 октября 2018
Первый взгляд: Нил Патрик Харрис в третьем сезоне сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья»
Парень из Голливуда покорил сердца московских зрителей
Эксклюзивное интервью с режиссером фильма «Вечная жизнь Александра Христофорова» Евгением Шелякиным о работе с актерами, Крыме и ближайших планах
Боба Фетта из «Звездных войн» лишился сольного проекта
Сет Роген и Майкл Китон сыграют в комедийном байопике «Король джунглей»
Саша Барон Коэн метит в судебную драму Аарона Соркина
Тильда Суинтон вернется в роли Старейшины в «Мстителях 4»
Брэд Питт может сыграть Григория Распутина в спин-оффе «Kingsman: Секретная служба»
Официально: Кирнан Шипка уже снимается во 2 сезоне «Леденящих душу приключений Сабрины»
Вампиры против ЦРУ: режиссер «Сумерек» рассказала, каким изначально был сценарий фильма
HBO снял секретный эпизод-воссоединение с бывшими звездами «Игры престолов»
27 октября 2018
«Eins, Zwei, Drei»: Иван Золотухин
Кинокритики назвали топ 100 лучших фильмов ужасов в истории
26 октября 2018
В «Доме Озерова» пройдет VIII Коломенский открытый фестиваль любительского кино «Место встречи»
Бен Аффлек снимется в спортивной драме о борьбе с алкоголизмом
Идрис Эльба и Тильда Суинтон подписались на «Три тысячи лет тоски»
Мелисса Маккарти ответила хейтерам женского ремейка «Охотников за привидениями»
Топ 10 самых высокооплачиваемых тв-актрис
В Голливуде снимут фильм по аниме «Моя геройская академия»
Ушел из жизни Николай Караченцов
Звезда «Хэллоиуна» Джейми Ли Кертис снимется в захватывающем детективе
Александр Скарсгард сыграет в блокбастере «Годзилла против Конга»
Comedy Club отмечает 15-летие
В кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» в ТЦ «МЕГА Дыбенко» стартовала новая акция
«Летят журавли»: показ и обсуждение фильма
Это фиаско, Дэн: маленькие поклонники «Гарри Поттера» перестали узнавать Дэниела Рэдклиффа
Наследие советской анимации в HD-качестве: «Снежная королева» и «Конек-горбунок» обретут вторую жизнь
Шон Бин назвал Неда Старка из «Игры престолов» лучшей ролью в своей карьере
Стало известно, как изначально должен был закончиться новый «Хэллоуин»
Слухи: Капитана Америку после ухода Криса Эванса заменит афроамериканец или женщина
«Бруклин 9-9» вернётся с 6 сезоном в январе 2019
25 октября 2018
«Киноафиша» проведет пресс-показ фантастического фильма «Пришелец» в Санкт-Петербурге
Кроссовер «Друзей» и «Офиса»: Стив Карелл снимется в комедийном сериале с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун
Бойся своих желаний: Трейлер фильма ужасов «Пиковая дама. Зазеркалье»
Стало известно, какой бюджет потратили на «Терминатор 6»
Лонг-лист претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм»
Каст «Тихого места» отправят на «Оскар» 2019
Из домохозяйки в стендаперы: Трейлер и постер 2 сезона сериала «Удивительная миссис Мейзел»
Неразлучники: Леонардо ДиКаприо в шестой раз снимется у Мартина Скорсезе
Только не смотри: Сандра Буллок в трейлере «слепого» хоррора «Птичий короб»
На просторах Интернета появился новый детский сервис
Топ 10 самых высокооплачиваемых актеров на телевидении
Эксперты прогнозируют, что «Веном» выступит в прокате лучше «Лиги справедливости»
Марк Уолберг рассказал, как конфликт с Леонардо ДиКаприо едва не стоил ему актерской карьеры
Майкл Айронсайд не вернется в сиквел «Лучшего стрелка» из-за конфликта с Джерри Брукхаймером
Звезды «Сверхъестественного» рассказали, какие флэшбэки хотели бы увидеть в сериале
24 октября 2018
В киноцентре «Ленфильм» откроют выставку и кинопрограмму «Первые…»
Режиссер «Далласского клуба покупателей» снимет фильм о любви Джона Леннона и Йоко Оно
«Богемскую рапсодию» и другие песни Queen перепели известные музыканты из 18 стран
Хью Грант не против сняться в еще одном продолжении «Бриджит Джонс»
Энрико Колантони вернется в продолжении «Вероники Марс» в роли отца героини Кристен Белл
Названы самые популярные в каждом из американских штатов фильмы ужасов
Стало известно, кто заменит Зака Эфрона в новом сериале по «Классному мюзиклу»
Кэти Холмс снимется в сиквеле хоррора «Кукла»
Фильм «Смерть Сталина», запрещенный в России, претендует на европейский «Оскар»
Джонни Деппа в утиль: Disney и сценаристы «Дэдпула» перезапустят «Пиратов Карибского моря»
«Богемская рапсодия»: IMAX в объединенной киносети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино»
Снова в кино: Классические фильмы ужасов
Международный фестиваль коротких фильмов «Шорты»: начало голосования
В Санкт-Петербурге проведут XIII Международный фестиваль научно-популярного кино «Мир знаний»
23 октября 2018
Первые фото: Бенедикт Камбербэтч на съемках фильма «Железная кора»
Морфинчику не желаете: Трейлер комедии «Холмс и Ватсон»
«Мажор» спешит вернуться: Третий сезон популярного сериала выйдет в октябре
В Киеве пройдет Ночь пожирателей рекламы
Первый взгляд: Шейн Уэст в образе Бэйна в пятом сезоне «Готэма»
В России готовится к запуску новый фильм ужасов с реальными съемками в Чернобыле
Джонни Депп и Роберт Паттинсон сыграют в экранизации романа «В ожидании варваров»
Гильермо дель Торо снимет музыкальный мультфильм «Пиноккио» для Netflix
Сериал «Разочарование» от создателей «Симпсонов» продлили на новый сезон
#Недевичник Оксаны Барковской
Милош Бикович снимет сериал о Николе Тесле
Режиссер «Сумерек» рассказала, что она изменила бы в фильме
Аарон Тейлор-Джонсон опроверг слухи о возвращении Ртути в «Мстителях 4»
22 октября 2018
Show US!: фестиваль документального кино США
New British Film Festival: лучшие новые британские киноленты
Международный студенческий кинофестиваль ВГИК: российский этап
Звезда «Красоты по-американски» Мина Сувари тайно вышла замуж
В Москве пройдет ХII Международный кинофестиваль «Русское Зарубежье»
Премьеру «Чудо-женщины 2» задержат на полгода до июня 2020
Официально: До ухода Эндрю Линкольна из «Ходячих мертвецов» осталось два эпизода
Пеппер Поттс наденет супергеройский костюм в «Мстителях 4»
Netflix обвинили в намеренном обмане темнокожих зрителей
«Если бы Дэвида Линча профильтровали через «Комнату» и поделили на «Горе-творца» — Грег Сестеро о своём новом фильме с Томми Вайсо
Джулия Робертс рассказала, почему ей больше нельзя сниматься в романтических комедиях
Премьеру «Круиза по джунглям» с Дуэйном Джонсоном отложили до июля 2020
Наталья Бардо, Ян Цапник и Михаил Тарабукин о новых проектах канала СТС
Disney запретила шутить над Кайло Реном в мультфильме «Ральф против интернета»
Спойлеры: пост-титровая сцена нового «Хэллоуина» намекает на сиквел
Кресло режиссера «Стражей Галактики 3» отдадут женщине
Стало известно, каким будет главный злодей в «Морбиусе» с Джаредом Лето
Сериал «Полиция Нью-Йорка» получит продолжение
21 октября 2018
«Хэллоуин» готовится побить рекорд «Венома»
20 октября 2018
Автор «Игры престолов» сравнил наступающую на Вестерос зиму с глобальным потеплением
Кира Найтли сыграет в драме о конкурсе «Мисс мира»
Вот это кастинг: Джейми Дорнан и Себастиан Стэн поборются за сердце Шейлин Вудли в новом фильме
Официально: Лекс Лютор появится в четвертом сезоне «Супергерл»
Внезапно: Netflix и Marvel закрыли сериал «Люк Кейдж» после 2 сезонов
«Моя КИНОлетоPEACE - 2018» и «В ракурсе закона»: Итоги конкурсов любительских видеороликов
IV Международный фестиваль мотивационного кино и спорта BRIDGE of ARTS: Итоги
В Москве пройдет Большой фестиваль мультфильмов
19 октября 2018
В киноцентре «Чайка» покажут «Зимних братьев»
Майкл Кейн хочет увидеть Идриса Эльбу в роли Джеймса Бонда
Старая гвардия 20 лет спустя: Джефф Бриджес, Стив Бушеми и Джон Гудман отмечают юбилей «Большого Лебовски»
Джим Керри и Джеймс Марсден «побратались» на съемках «Ежа Соника»
Warner Bros и CW собираются выпустить сериал о Супермене
«Не могу себе этого представить»: Кортни Кокс вновь опровергла возможность продолжения «Друзей»
Слухи: первый тизер-трейлер «Мстителей 4» покажут в начале ноября
Сэм Клафлин снимется в 5 сезоне сериала «Острые козырьки»
Роман Оскара Уайлда «Портрет Дориана Грея» превратят в комедию с женщиной в главной роли
Звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт сыграет в криминальной драме «Арканзас»
4-й Фестиваль кино Венгрии: ретроспектива Иштвана Сабо
Александр Сокуров представит фильм своего ученика на спецпоказе в Санкт-Петербурге
18 октября 2018
Актёрам из сериала «Мир Дикого Запада» будут платить в два раза больше
Король Артур в современном Лондоне: трейлер фэнтези «Рожденный стать королем»
Звезда «Черной пантеры» Майкл Б. Джордан сыграет хладнокровного убийцу
Клинт Иствуд и Брэдли Купер в дублированном трейлере фильма «Наркокурьер»
«История Нуреева должна быть рассказана. Снова и снова» - Дэвид и Джеки Моррис о любви к русскому балету, современной моде на документальное кино и погибших монтажёрах
«Оранжевый – хит сезона» закроют после 7 сезона
Госдума смягчила правила показа фильмов на кинофестивалях
Arctic open: пресс-конференция в Архангельске
Натали Портман может получить номинацию на «Оскар» за «Голос люкс»
Съемочной группе «Игры престолов» пришлось «охотиться» на дронов, чтобы избежать спойлеров
Роберт Инглунд мечтает увидеть приквел «Кошмара на улице Вязов»
17 октября 2018
Мексиканский день мертвых отпразднуют в Санкт-Петербурге
Николь Кидман и Себастиан Стэн в трейлере боевика «Время возмездия»
Интервью с программным директором TANR FILM FESTIVAL Мариной Торопыгиной
Идрис Эльба сыграет главного злодея в экранизации мюзикла «Кошки»
Семья медиумов снова в деле: Вера Фармига и Патрик Уилсон снимутся в хорроре «Проклятие Аннабель 3»
У сериала «Гримм» будет женский спин-офф
В Санкт-Петербурге прошел пресс-показ фильма «Лукас»
Кит Харингтон не говорит жене, как закончится «Игра престолов»
Составлен топ самых сексуальных персонажей голливудского кино
Секретный мир «Гарри Поттера»: Драконы и люди, которых нам не показали в кино
«Русалка. Озеро мёртвых»: международный прокат
В Москве прошла закрытая премьера фильма «Примадонна» с Мерил Стрип в главной роли
Снова в кино: «Всё о моей матери»
От Эминема до Гарри Стайлса: критики назвали 10 лучших ролей, сыгранных музыкантами в кино
Звезда «Пятьдесят оттенков серого» Дакота Джонсон хочет сыграть Женщину-кошку
«Утомился»: Оскар Айзек возьмет перерыв в карьере после съемок 9 эпизода «Звездных войн»
Все ставки на «Черную пантеру»: Disney не будет продвигать «Войну бесконечности» на «Оскар»
16 октября 2018
Премьеру супергеройского блокбастера «Флэш» перенесли на 2021 год
СМИ: Евгений Цыганов и Юлия Снигирь расстались
Слухи: на роль нового Бэтмена рассматривают звезду «Несломленного» Джека О'Коннелла
«Сегодня это уже не смешно»: Стив Карелл рассказал, почему у «Офиса» не будет продолжения
«Веном» стал самым кассовым фильмом Sony в России
Лили Коллинз на новых кадрах мини-сериала «Отверженные»
Киноафиша дарит билеты за лайки и комментарии
В сеть «слили» описание первого трейлера «Мстителей 4»
Создатели «Шерлока» снимут мини-сериал про Дракулу
Фанаты «Зачарованных» массово критикуют новый ремейк
В новой серии «Ходячих мертвецов» намекнули, куда в 9 сезоне уйдет Мэгги
Кинокритики назвали лучшие фильмы Райана Гослинга в честь премьеры «Человека на Луне»
По мультфильму «Том и Джерри» снимут полнометражный фильм с «живыми» актерами
Стал известен репертуар кинозала «1000 & 1 фильм» на ноябрь 2018 года
Снова в кино: «Красота по-американски»
В Москве стартовал Международный студенческий фестиваль ВГИК
Звезда «Гримма» Саша Ройз получил постоянную роль в 8 сезоне «Форс-мажоров»
Эдди Редмэйн тизерит концовку «Фантастических тварей 2»: «У меня челюсть на пол упала!»
15 октября 2018
В Махачкале пройдет XII Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения «Кунаки»
Том Хиддлстон не знает, умер ли Локи в «Войне бесконечности»
Сергей Безруков выкладывает трогательные фото с беременной женой
Режиссер «Суперсемейки 2» критикует киноадаптации: «Мы пережёвываем одно и то же»
Ричард Мэдден из «Игры престолов» заменит Дэниела Крэйга в роли Джеймса Бонда
Мартин Фриман сыграет в комедийном сериале Breeders
Новый клип Леонида Агутина и Сергея Шнурова к фильму «Вечная жизнь Александра Христофорова»
Звезда «Короны» Клер Фой объявила о перерыве в актерской карьере
В Москве раздали Золотые Звёзды
Netflix продлит «Люка Кейджа» на 3 сезон
Режиссер «Коллектора» хочет снять черную комедию о блокаде Ленинграда
Аня Тейлор-Джой снимется в 5 сезоне «Острых козырьков»: первое фото
Кристен Стюарт бросается в погоню на новых фото со съемок «Ангелов Чарли»
Режиссер «Венома» объяснил одну из самых заметных сюжетных «дыр» фильма
Стало известно, каким будет новый суперзлодей в «Мстителях 4»
14 октября 2018
Marvel и Netflix закрыли сериал «Железный кулак» после 2 сезонов
Том Холланд примерил новый черный костюм Человека-паука на фото со съемок в Нью-Йорке
Лорен Кохэн поделилась первым фото возвращения Хершела в 9 сезоне «Ходячих мертвецов»
13 октября 2018
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон покоряют пустыню под зонтиком на новом фото из «Людей в черном 4»
Скарлетт Йоханссон заплатят 15 млн долларов за сольный фильм о Черной вдове
Джонни Депп подтвердил, что вернется в роли Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях 3»
12 октября 2018
В Петербурге состоится премьера фильма «Вечная жизнь Александра Христофорова»
II Всероссийский фестиваль кино о туризме и путешествиях «Россия вдохновляет!»: Итоги
Создатели «Ведьмака» определились с актрисами на роли Йеннифер и Цири (и никаких звезд можно не ждать)
Первое фото: Идрис Эльба в образе главного злодея в спин-оффе «Форсажа»
Фильм «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» Тимура Бекмамбетова получит спин-офф на тв
Третий сезон «Настоящего детектива» выйдет в январе
Плохие парни объединяются: Сэмюэл Л. Джексон и Джеймс МакЭвой в трейлере фильма «Стекло»
Официально: Райан Куглер снимет сиквел «Черной пантеры»
Гай Ричи и его арабские ночи: Первый трейлер фильма «Аладдин»
Лео в стиле диско: ДиКаприо и Брэд Питт на новых фото со съемок «Однажды в Голливуде» Тарантино
Слухи: Disney рассматривает Леди Гагу на роль злодейки в «Русалочке»
11 октября 2018
В киноцентре «Родина» проведут Фестиваль немецкого кино
Мэттью МакКонахи и Кейт Бекинсейл сыграют в новом фильме Гая Ричи «Toff Guys»
Киану Ривз воскрешает жену и детей в трейлере фильма «Репродукция»
Дэйв Батиста уйдет вслед за Джеймсом Ганном в киновселенную DC
Первый постер фэнтези «Аладдин» с Уиллом Смитом
10 октября 2018
Российское кино покажут в Индии
В кинотеатре «Ролан» пройдет фестиваль «Арт-Мейнстрим»
Воскрешая мертвых: Первый трейлер фильма «Кладбище домашних животных»
Белые ходят, черные выигрывают: Сэмюэл Л. Джексон и Николас Холт снимутся в драме «Банкир»
Главное, чтобы костюмчик сидел: Руби Роуз в образе Бэтвумен
«Универсальный солдат» с Жаном-Клодом ван Даммом получит ремейк
Пациент скорее мертв: премьера 9 сезона «Ходячих мертвецов» обновила антирекорд по количеству зрителей
Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон на съемках экранизации «Маленьких женщин»
«Моя суперсила — суперчувствительность». - М.Найт Шьямалан о тайнах фильма «Стекло», новых персонажах, старых друзьях и русских зрителях
Лука Гуаданьино хочет сделать Дакоту Джонсон женой Арми Хаммера в сиквеле «Зови меня своим именем»
В Польше пройдет 12-й Фестиваль российских фильмов «Спутник над Польшей»
На фестивале ARCTIC OPEN состоится презентация кинопроекта «Ильинский рубеж»
В Москве пройдет shnit Worldwide Shortfilmfestival
Джаспер и Эммет уже не те: звезды «Сумерек» Джексон Рэтбоун и Келлан Латс воссоединились на Comic Con
Названы топ 5 самых оскорбительных сериалов и телешоу
Стивен Ен не хочет возвращаться в сериал «Ходячие мертвецы» даже во флэшбэках
Сделка Disney-Fox пока никак не повлияет на вселенную «Людей Икс»
9 октября 2018
Официально: Джеймс Ганн перешел из Marvel в DCEU и напишет сценарий «Отряда самоубийц 2»
Звезда «Шоугелз» Джина Гершон сыграет маму Джагхеда в 3 сезоне «Ривердейла»
Официально: Брэд Питт вернется в сиквеле «Войны миров Z»
В Санкт-Петербурге пройдет пресс-показ фильма «Лукас» от «Киноафиши.инфо»
Камерон Монахэн уходит из сериала «Бесстыдники» вслед за Эмми Россум
В паре шагов от «Оскара»: «Собибор» попал в лонг-лист престижной премии
Фанаты просят взять Тоби Магуайра на роль доставщика пиццы в «Человеке-пауке: Вдали от дома»
Сиквел «Венома» получит «детский» рейтинг PG-13
Сара Мишель Геллар и Дэвид Бореаназ поддержали идею ребута «Баффи»
Netflix назвал топ 5 самых популярных сериалов у миллениалов
Названы персонажи, которые с наибольшей вероятностью умрут в 9 сезоне «Ходячих мертвецов»
Режиссер «Сумерек» хотела сделать Элис Каллен японкой
8 октября 2018
В киноцентре «Родина» покажут немое кино в сопровождении оркестра
Александр Скарсгард в трейлере мини-сериала «Маленькая барабанщица»
Дэвид Харбор поработает тамадой на свадьбе в гриме Хеллбоя за 666 тысяч ретвитов
Первый трейлер финального сезона сериала «Готэм»
Космический Том Фелтон в трейлере научной фантастики «Origin»
В эпичном 5-минутном трейлере «Аквамена» наконец-то показали Дольфа Лундгрена
Марго Робби может сыграть главную роль в фильме про Барби от режиссера «Чудо-женщины»
Внезапно: Дэймон Уайанс уйдет из «Смертельного оружия» после 3 сезона
7 октября 2018
Майкл Шин и Дэвид Теннант спасут Землю от апокалипсиса: Трейлер и постер сериала «Благие знамения»
Андрей Звягинцев снимет фильм о жизни в блокадном Ленинграде
Да простят феминистки: Агент 007 Джеймс Бонд никогда не станет женщиной
Умер звезда «Ходячих мертвецов» Скотт Уилсон
5 октября 2018
«Мечтателей» Бернардо Бертолуччи покажут в кино
В Севастополе пройдет фестиваль кино и телефильмов духовно-нравственного содержания «Святой Владимир»
Netflix займется производством сериалов и фильмов по «Хроникам Нарнии»
Дуэйн Джонсон возглавил рейтинг самых «продающих» актеров
5 сезон «Острых козырьков»: первое фото и описание сюжета
Зрители не согласны с критиками, разгромившими «Веном»
Звезда «Оно» София Лиллис сыграет в экранизации сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель»
Начался прием заявок на фестиваль телевизионных проектов и фильмов «Телемания-2018»
Первые кадры из новой экранизации романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных»
Суровый взгляд: Джейсон Стэйтем и Дуэйн Джонсон на первом кадре спин-оффа «Форсажа»
Из «Дэдпула 2» Эдди Марсан отправится в спин-офф «Форсажа»
Капитан Америка и Джеймс Бонд объединяются: Крис Эванс и Дэниел Крэйг снимутся в триллере от режиссера «Последних джедаев»
Встреча выпускников Хогвартса: Бородатый Дэниел Рэдклифф и постаревший Том Фелтон на Бродвее
Работа для пенсионеров: Клинт Иствуд в трейлере фильма «Наркокурьер»
Проект «КиноДетство.рф Платформа равных возможностей» теперь и в Республике Коми
Принимаются заявки на участие в Международном кинофестивале «Альтернативная территория кино»
Капитана Америки больше не будет: Крис Эванс официально попрощался с Марвел
«Вечная жизнь Александра Христофорова»: саундтрек от Леонида Агутина и Сергея Шнурова
4 октября 2018
В Петербурге пройдет Фестиваль кино Северных стран
Марго Робби и Сирша Ронан в дублированном трейлере фильма «Две королевы»
Disney переснимет мультфильм «Лило и Стич» с живыми актерами
Первый тизер анимационного сериала «Харли Квинн» с Кейли Куоко
Педро Паскаль сыграет главную роль в сериале по «Звездным войнам» от режиссера «Железного человека»
Челси Перетти уходит из сериала «Бруклин 9-9»
Мишель Уильямс полетит в космос в биографической драме «Челленджер»
Арми Хаммер сыграет в экранизации романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле»
Открылась выставка кукол из анимационного фильма «Гофманиада»
Жюри «Золотого Глобуса» посмотрит фильм «Непрощенный» Сарика Андреасяна
Джеффри Дин Морган нашел положительные стороны в уходе Рика из «Ходячих мертвецов»
Роберт Паттинсон щеголяет в шортах на красной дорожке на премьере «Высшего общества»
3 октября 2018
«На районе»: звездная премьера
«Русское краткое. Выпуск 1»: Премьера в Санкт-Петербурге
В Москве и Санкт-Петербурге пройдет ретроспектива фильмов Ричарда Линклейтера
В Москве покажут лучшие ролики фестиваля «Каннские Львы»
Кристиан Бэйл и Сэм Рокуэлл удивляют преображением в Чейни и Буша в первом трейлере «Вице-президента»
Режиссер «Темного Феникса» объяснил, чем вызвана задержка премьеры фильма
Amazon экранизирует фэнтези Роберта Джордана «Колесо времени»
Испытание на прочность: Марк Уолберг в трейлере комедии «Семья по-быстрому»
Фанаты Леди Гаги объявили войну «Веному»
Новую часть «Индианы Джонса» будут снимать по всему миру
Пауков много не бывает: Финальный трейлер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные»
Рэмбо уже не тот: Сильвестр Сталлоне на съемках «Рэмбо 5»
29% на Rotten Tomatoes: критики разгромили «Веном» с Томом Харди
Фестиваль «Кинокухня»: кино на вкус
Международный студенческий фестиваль ВГИК: даты проведения, жюри
Sony приступит к работе над кинокомиксом «Морбиус» с Джаредом Лето сразу после «Венома»
Кейли Куоко хочет сняться в спин-оффе «Теории большого взрыва» о Пенни
Софи Тернер полагает, что концовка «Игры престолов» разочарует зрителей
2 октября 2018
Спецпоказы фильма «Знаешь, мама, где я был?» пройдут в Музее кино
Добро пожаловать в Юникоролевство! Встречай наборы LEGO® UNIKITTY
Новая книга создателя «Игры престолов» Джорджа Мартина выйдет в ноябре
Вин Дизель объявил о съемках женского спин-оффа «Форсажа»
Ушел из жизни актер и юморист Роман Карцев
«Фейл, к тому же опоздавший на 15 лет»: первые отзывы зрителей о «Веноме» с Томом Харди
«Малыш на драйве» Энсел Эльгорт снимется в мюзикле «Вестсайдская история»
Сэм Клафлин присоединился к «Ангелам Чарли»
«…я не боюсь рисковать», ‒ Кирилл Плетнев рассказал о работе над фильмом «Без меня»
Эпичный постер фантастического экшна «Хеллбой: Возрождение кровавой королевы»
Белорусский фильм впервые за 20 лет поборется за «Оскар»
Кинокритики назвали топ 10 лучших фильмов про зомби в истории кино
Звезда «Ходячих мертвецов» Джеффри Дин Морган хочет сняться в полнометражном фильме о Нигане
Первые фото: Александр Скарсгард в сериале «Маленькая барабанщица»
1 октября 2018
В Тюмени пройдет юбилейный фестиваль «Ноль Плюс»
Завершился I Международный фестиваль экологического и социального кино «Северный Характер: GREEN SCREEN»
«Послание к человеку»: Итоги
Сергей Светлаков и «Ёлки Последние»
Холмс и Ватсон снова в деле: первый трейлер новой комедии с Уиллом Ферреллом
«Весь в отца»: Майлз Теллер отрастил усы и накачал мышцы для роли сына Гуся в сиквеле «Лучшего стрелка»
«Алиту» Джеймса Кэмерона отложили до февраля 2019 года
Рэйф Файнс сыграет главную роль в приквеле «Kingsman»
По «Улице Сезам» снимут фильм-мюзикл
Спойлер: в «Веноме» будет 2 сцены после титров
«Проклятие монахини» стал самым кассовым фильмом франшизы «Заклятие»
«Веном» признан самым ожидаемым фильмом осени 2018
Кто на свете всех милее: Новые постеры мультфильма «Королевский корги»
Джейк Джилленхол в роли Мистерио на съемках фильма «Человек-Паук: Вдали от дома»
Тэрон Эджертон в образе Элтона Джона в трейлере фильма «Рокетмен»
Роман Полански снимет шпионский триллер по реальным событиям
Гвинет Пэлтроу вышла замуж за Брэда Фалчука
Галь Гадот сыграет главную роль в сиквеле «Убийства в Восточном экспрессе»
«Дэдпул 2» вернется в кинотеатры с детским рейтингом PG-13
Новые фото: Милли Бобби Браун на съемках 3 сезона «Очень странных дел»
Райли Кио снимется в 3 сезоне «Ривердейла»
Главную роль в триквеле «Проклятие Аннабель» исполнит 12-летняя Маккенна Грейс
Александр Скарсгард намекнул на свое возвращение во 2 сезоне сериала «Большая маленькая ложь»
«Гамбит» с Ченнингом Татумом получил официальную дату премьеры и выйдет в марте 2020
Фото: Роберт Паттинсон и Миа Гот на премьере High Life
