Архив новостей
Архив новостей за май 2018 года
Интервью
События
Статьи
Редакция
31 мая 2018
I Крымский открытый фестиваль «КрымДок» подвел итоги
Принцессы негодуют: новые кадры мультфильма «Ральф против интернета»
Настольную игру про жутких слизняков превратят в семейный экшн
Пол Рад уступил мультяшного ёжика Джеймсу Марсдену
Легендарный летчик Том Круз возвращается
В семье Анджелины Джоли пополнение: актриса станет мамой Алисы и Питера Пэна
Высшая школа режиссеров и сценаристов проводит конкурс социальных роликов
30 мая 2018
Дэйв Батиста подтвердил свое возвращение в «Мстители 4» и «Стражи Галактики 3»
Глухой фанат «Мстителей» попросил лишить Соколиного Глаза слуха
Ученые создали фильм с подстраивающимся под зрителя сюжетом
LEGO выпустили наборы к фильму «Мир Юрского периода 2»
Эндрю Линкольн покидает «Ходячих мертвецов»
Официально: Джейми Фокс сыграет Спауна
Джейми Дорнан оказался ловеласом и обманщиком
Ума Турман хочет воскресить свою дочь
Пол Радд подружится с мультяшным ёжиком
Окровавленный Крис Хемсворт: первые кадры триллера «Тяжелые времена в отеле «Эль Рояль»»
Эль Фаннинг и Анджелина Джоли дурачатся на съемках «Малефисенты 2»
29 мая 2018
Ретро-показ: В киноцентре «Чайка» покажут фильм «Жизнь с отцом»
Стала известна программа «Кинотавра-2018»
Паровозик из Медландии: Трейлер семейного фильма «Джим Пуговка и машинист Лукас»
Вуди Харрельсон подтвердил свое участие в «Веноме»
Самые интересные фильмы Кинотавра-2018
Шейлин Вудли и Сэм Клафлин на красной дорожке премьеры фильма «Во власти стихии»
Стало известно имя настоящего отца Тони Старка
Первый взгляд: Джош Хатчерсон в триллере «Burn»
Галь Гадот отказалась от участия в конкурсе «Евровидение»
«Они любят друг друга очень холодным образом»: режиссер и актер Дэни Бун рассказал о комедии «От семьи не убежишь»
Джонни Депп рассказал, почему ему нравятся русские девушки
Disney разберется в провале «Хана Соло»
Зак Снайдер экранизирует роман «Источник»
Аня Чиповская сыграет в комедии «Пекарь и красавица»
Робопёс – лучший друг человека: Трейлер фантастического фильма «Аксель»
28 мая 2018
Стали известны лауреаты XI Чебоксарского международного кинофестиваля
На Чебоксарском международном кинофестивале показали фильм «Нагорная проповедь» режиссера Ю Ён Ы
Новые серии «Малышариков» и еще 8 мультсериалов для вашего малыша
Летишиа Райт не против возглавить Ваканду
Отзывы критиков на фильм «Хан Соло: Звездные войны. Истории»
Ольга Лаптева, участник 11-ого Чебоксарского Международного кинофестиваля: «Без энтузиастов и «сумасшедших» в нашем кино сегодня не обойтись»
Слух недели: Ждем кроссовер «Стражей Галактики» и «Дэдпула»
Романа Курцына признали лучшим актером
Сборы «Мстители: Война бесконечности» преодолели планку в 1,9 млрд долларов
Элисон Ханниган сыграет в полнометражной версии сериала «Ким Пять-с-плюсом»
Кэтрин Лэнгфорд не вернется в третий сезон «13 причин почему»
Дэвид Линч негативно высказался в адрес критиков и соцсетей
Звезды «Игры престолов» Кит Харрингтон и Роуз Лесли объявили дату свадьбы
«Дэдпул-2» вторую неделю возглавляет российский прокат
25 мая 2018
Первый официальный трейлер фильма «Кристофер Робин»
Натали Дормер станет иконой Голливуда
Звезда «Малыша на драйве» получила роль в фантастическом экшне «Кровавый выстрел»
Новые наборы LEGO® Star Wars, посвященные истории Хана Соло
Харви Вайнштейн сдался полиции
Фильм-призер Каннского кинофестиваля выйдет в российский прокат
Майка Монро сыграет в байопике о Шайе ЛаБафе
Японская киностудия запускает киновселенную «Годзилла»
Сиквел «Сияния» по Ствиену Кингу выйдет в 2020 году
«Я очень хочу снять «Чистовик»: Эксклюзивное интервью с режиссером Сергеем Мокрицким снявшим картину «Черновик» по одноименному роману Сергея Лукьяненко.
Официально: Джеймс Бонд вернётся в ноябре 2019
«Лоуренс Аравийский» Дэвида Лина возвращается на большой экран
Режиссер «Логана» снимет новый спин-офф «Звездных войн»
Джейк Джилленхол в трейлере вестерн-комедии «Братья Систерс»
Первый трейлер и кадры тв-фильма «Король Лир»
В кинотеатре «Люксор» пройдет премьерный показ фильма «Моя жизнь»
Первая в России бесплатная киношкола для людей с инвалидностью «Без Границ» запускает на «Планета.ру» сбор средств на съемки короткометражного фильма
В кинотеатре «КАРО 8 Аура» проходит акция «Летние цены»
Создатели «Смешариков» проводят конкурс, приуроченный к юбилею бренда
В рамках XI Чебоксарского международного кинофестиваля состоялся мастер-класс продюсера и кастинг-директора «Мосфильма» Ирины Лаврентьевой.
В Чебоксарах прошло официальное открытие XI Чебоксарского международного кинофестиваля
24 мая 2018
В Москве состоялась премьера фильма «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории»
Фанаты Marvel обнаружили неожиданное камео в «Черной Пантере»
Седьмые «Трансформеры» лишились даты релиза
Идрис Эльба станет Квазимодо
Создатель «Симпсонов» и «Футурамы» анонсировал новый мультсериал
«Чудо-женщина» Галь Гадот уезжает на Кубу
Джей Райан сыграет взрослого Бена Хэнсома в «Оно 2»
Новый трейлер фильма «Шпион, который меня кинул» с Милой Кунис
Cartoon Network запускает новый мультсериал «Юникитти»
Первый трейлер фильма «Девица» с Робертом Паттинсоном
Детскую книгу автора «Игры престолов» превратят в мультфильм
Джон Малкович исполнит роль легендарного Эркюля Пуаро
Не смотри вниз: Новый трейлер экшна «Небоскреб»
23 мая 2018
Звезда мексиканских сериалов стала эдвайзером проекта MoviesChain by TVzavr
Большой фестиваль мультфильмов покажет интересные анимации в Москве
Первый официальный постер фильма «Лето»
«Распрекрасному принцу» отказано в прокате
«Наш фильм ‒ это очевидный праздник выстроенный, на ярких эмоциях»: режиссер Роман Светлов рассказал Киноафише о работе над фильмом «Парень из Голливуда»
К касту фильма «Джон Уик 3» присоединились 8 актеров
ЛГБТ-сообщество требует увеличить количество фильмов с нетрадиционными персонажами
«Союзмультфильм» снимет продолжение мультфильма про попугая Кешу
Чарли Ханнэм и Рами Малек в первом трейлере ремейка «Мотылька»
Ума Турман вызывает демонов в трейлере фильма «Дальше по коридору»
Сценаристы фильма «Дэдпул 2» рассказали о дальнейшей судьбе Ванессы
Мишель Уильямс откроет школу абортов
Премьера комедии «От семьи не убежишь» с участием звезд картины пройдет в сети кинотеатров «Формула кино»
Ребел Уилсон займется пропагандой немецких детишек
Майкл Бэй снимет Райана Рейнольдса в самом дорогом фильме Netflix
Подробности сиквела «Зомбилэнда»
Лиам Нисон устроит слежку за пришельцами
Стал известен репертуар кинозала «1000 & 1 фильм» на июнь
«Помазанник Смерти»: фэнтези, экшен и RComics
22 мая 2018
В Москве проходят съемки фильма «Волшебник» с Семеном Трескуновым в главной роли
В Севастополе завершился 14 международный фестиваль «Победили вместе»
Первый взгляд: Закари Левай в образе Шазама
За что Сарик Андреасян любит драму и другие секреты одного из самых успешных режиссеров России
Джейк Джилленхол позлодействует в сиквеле «Человека-паука»
Детское кино объединяет Россию и Корею
Шарлиз Терон сыграет главного врага Дональда Трампа
Джонни Депп расследует убийство Тупака Шакура: Трейлер фильма «Город лжи»
Мы с тобой одной крови: Первый трейлер «Маугли» Энди Серкиса
Стал известен репертуар автомобильного кинотеатра Moonlight на вторую половину мая
21 мая 2018
В «Иллюзионе» пройдет вечер джазового кино
В Демянске пройдет торжественное открытие обновленного кинозала
Окно в нашу жизнь: Трейлер фильма «Поиск»
Открылся XI Чебоксарский международный кинофестиваль
«Сюжет книги сохранился». Сергей Лукьяненко об экранизации «Черновика», современной молодёжи и даже о будущих фильмах.
Целый океан против двоих: Новый трейлер фильма «Во власти стихии»
Вуди Харрельсон и Джеймс Марсден в трейлере фильма «Шок и трепет»
Ностальгия по советскому року: Первый трейлер фильма «Лето»
Брэдли Купер снимется у Клинта Иствуда в наркодраме «Мул»
Дженнифер Энистон станет президентом США
Люка Бессона обвинили в изнасиловании
20 мая 2018
В Москве прошла светская премьера фильма «Черновик»
Стали известны имена победителей Каннского кинофестиваля 2018
Интервью с начинающим режиссером Еленой Буяковой в рамках фестиваля «Победили вместе»
Рецензии на фильмы фестиваля «Победили вместе»
19 мая 2018
Фестиваль российского кино пройдет в испанской провинции
Каннский кинофестиваль. 18 мая
Торжество немого кино и живой музыки в киноцентре «Родина»
«Старкон» объединяет любителей фантастики, кино и науки
18 мая 2018
Каннский кинофестиваль. 17 мая
Правдивая история «крёстного отца» Америки: Трейлер фильма «Кодекс Готти»
Первый трейлер российского триллера «Проводник»
Праздник кино - итоги фестиваля «Виват кино России!»
Драму «Идеальные» Кирилла Плетнева переснимут в Китае, Испании и Южной Корее
Киноафиша.info и MEGOGO Distribution проведут показ комедии «Псы под прикрытием» в 7 городах России
Элизабет Мосс сыграет в триллере «Ширли»
Джеки Чан в трейлере фантастического фильма «Кровоточащая сталь»
Малин Акерман и Джейн Сеймур снимутся в комедии о Дне благодарения
Стали известны подробности сериала «Властелин колец»
Новые фильмы по книгам Сергея Лукьяненко
Леонардо ДиКаприо сыграет генерала Гранта в новом фильме Спилберга
Самые грустные сцены в истории кино
Российская короткометражка получила награду Каннского кинофестиваля
Легендарный фильм «Унесенные ветром» возвращается на большой экран
Лучшие российские анимации покажет «МультСказ – 2018»
Первые дни проведения севастопольского фестиваля «Победили вместе»
17 мая 2018
Каннский кинофестиваль. 16 мая
Под водой твои страхи оживают: Новый трейлер хоррора «Русалка. Озеро мертвых»
Вин Дизель станет звездой комедийной франшизы
Обыкновенный вор и бродяга: Дублированный трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Киану Ривз в трейлере ромкома «Пункт назначения: Свадьба»
Дворецкий Альфред из «Бэтмена» получит сольный проект
Вышел первый трейлер фильма «Догмэн»
Клуб любителей кино в «Люмьер-холле» в Санкт-Петербурге приглашает на киноночи!
Джеймс Рэнсон и Энди Бин сыграют повзрослевших детей в «Оно 2»
Фестиваль рекламы и дизайна открывает новые таланты в Белгороде
16 мая 2018
На «Ленфильме» стартовали съемки триллера «Илиана. Усмешка поляницы»
В Севастополе состоялось открытие 14 международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе»
В Нью-Йорке прошла премьера фильма «Дэдпул 2»
Трейлер «Смешарики. Дежавю» номинирован на Golden Trailer Awards
Новые отрывки из фильма «Хан Соло: Звёздные войны. Истории»
Анатомия травли: в Каннах представили документальный фильм «Дело Собчак»
Гэри Олдман сыграет в байопике «Летящая лошадь»
Марк Уолберг в трейлере фильма «22-я миля»
Для экранизации комикса «Вечные» нашли сценаристов
В Каннах прошла премьера фильма «Соло. Звёздные войны: Истории»
Второй трейлер экшна «Миссия невыполнима: Последствия»
«Добро пожаловать в Zомбилэнд 2» выйдет в октябре 2019 года
«Пианист» Романа Полански снова на большом экране
В российский прокат выходит мультфильм «Пчёлка Майя и Кубок Мёда»
«Мстители: Война бесконечности»: итоги второго уик-энда проката в России и СНГ
15 мая 2018
Онлайн-кинотеатр tvzavr: MoviesChain by TVzavr и азиатское кино
Первый трейлер фильма «Богемская рапсодия»
Кто умрет в финале «Игры престолов»?
Секретные материалы окончательно закрыли после 11 сезона
В Каннах показали фильм о трагедии трансгендера
Дожить до первых петухов: Трейлер фильма «Клубаре»
«Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера назвали «омерзительным»
«Острые козырьки» стали лучшим сериалом года
Стало известно, какую сцену вырезали из «Дэдпула 2»
Гильермо дель Торо снимет хоррор-антологию для Netflix
Всероссийский сценарный конкурс Potential 2018 подвел итоги
Мерил Стрип сыграет в политическом триллере Стивена Содерберга
Дженнифер Лав Хьюитт заменит Конни Бриттон в сериале «911»
Франшиза «Форсаж» впервые за 12 лет сменила сценариста
История одного маньяка: Трейлер фильма «Дом, который построил Джек»
«Чёрный клановец» и «Дом Джека» на Каннском фестивале - день 7
Реалити-шоу о вампирском клане покажут в киноцентре «Родина»
14 мая 2018
В Санкт-Петербурге пройдут мастер-классы кинооператора и фотографа Александра Носовского
На Новой сцене Александринского театра покажут фильм «Редкая бабочка» Присциллы Кэмерон
Мистер Робот в образе Фредди Меркьюри: первый постер байопика «Богемская рапсодия»
В киновселенной Marvel появится первая мусульманская супергероиня
Сказка начинается: Трейлер мультфильма «Осторожно: Грамп»
6 сезон сериала «Бруклин 9-9» все-таки будет снят
Стал известен сюжет «Плохих парней 3» с Уиллом Смитом
Сериал «Готэм» продлили на последний пятый сезон
Каннский кинофестиваль. Выходные
Хоррор-игру F.E.A.R. перенесут на большие экраны
Фестиваль кино стран Балтии ждет гостей в Санкт-Петербурге
Сольный фильм про Оби-Вана Кеноби планируют выпустить в декабре 2020
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Квентин Тарантино позвал Тимоти Олифанта в свой новый проект
Крис Эванс снимется в новом фильме от режиссера «Района №9»
Шон Уильям Скотт получил главную роль в сериале «Смертельное оружие»
Фестиваль «Висла» покажет москвичам польское кино в мае
13 мая 2018
«Радуга» собирает юных зрителей Липецка
Милла Йовович и Пол У. С. Андерсон адаптируют игру «Monster Hunter»
Эзра Миллер и Бен Кингсли сыграют Сальвадора Дали
Роберт Дауни-младший на съемках фильма «Путешествие доктора Дулиттла»
Севастопольский кинофестиваль «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» раскрывает тему подвига в современном мире
X Юбилейный «Детский КиноМай» стартует в Смоленске
12 мая 2018
II кинофестиваль «Свет Лучезарного Ангела» подвел итоги
Каннский кинофестиваль. День 4
Кинофестиваль «EcoMоvie» ждет новые экологические видеоролики
11 мая 2018
На СТС состоится премьера сериала «Девочки не сдаются» с Максимом Авериным
Премьера мультфильма «Гофманиада» состоится на Каннском фестивале
Создатели «Смешариков» и «Покемона» снимут совместный мультфильм
«Русский Ла-Ла Лэнд»: В Каннах прошла премьера фильма «Лето». Отзывы критиков
Гвинет Пэлтроу проговорилась о финале «Мстителей 4»
У сериала «Рик и Морти» будет 70 новых эпизодов
Брэд Питт может появиться в камео в сиквеле «Дэдпула»
Сериал «Властелин колец» или вселенная DC: Питер Джексон присматривается к новым проектам
Пугающее промо фильма «Реинкарнация»: Тони Коллетт поздравляет с днем Матери
Первый кадр: Джулианна Хаф и Тайлер Хэклин в спортивном байопике «Больше»
Брэдли Купер снимет фильм о композиторе Леонарде Бернстайне
Винс Вон сыграет вместе с Кристен Стюарт в фильме про Джин Сиберг
Сериалы «Бруклин 9-9» и «Последний человек на Земле» закрыли
Каннский кинофестиваль. День 3
Натали Портман изменит Дэну Стивенсу в триллере «Бледная синяя точка»
Пополнение в касте сериала «Очень странные дела»
Потомки узников нацистского лагеря смерти Собибор приняли участие в акции «Бессмертный полк»
«Девочки не сдаются»: роман Любови Толкалиной и Максима Аверина и другие романтические истории в новом сериале СТС
10 мая 2018
Появился первый трейлер сиквела «Хищника»
Ким Дружинин рассказал о «Танках»
Криштиану Роналду спродюсирует сериал о футболе и станет героем мультфильма
Сколько зарабатывают Дэниел Крэйг, Роберт Дауни-младший и другие звезды Голливуда?
Новый фильм Квентина Тарантино пополнился звездными именами
Каннский фестиваль. День второй
Киноафиша.info и Capella Film показали мелодраму «Красавица для чудовища» в трех городах России
Киану Ривз и Алекс Уинтер сыграют в третьей части «Билл и Тед»
Первые кадры из сиквела фильма «Хищник»
Звезда «Мира Дикого Запада» снимется в экранизации повести Стивена Кинга
«Плохие парни 3» получили дату премьеры, спин-офф «Форсажа» перенесли
В конкурсной программе 71-го Каннского кинофестиваля состоялась премьера фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
«Чужестранка» продлена сразу на два сезона
Галь Гадот вновь сыграет с Дуэйном Джонсоном
Аннетт Бенинг примкнула к «Капитану Марвел»
Если заговоришь – умрешь: Трейлер 2 сезона «13 причин почему»
В Армении завершились съемки фильма «Танец с саблями»
9 мая 2018
Эйса Гонсалес сыграет вместе с Арнольдом Шварценеггером и Майклом Фассбендером
4 сезон «Фарго» выйдет только в 2020 году
Джордан Пил представил свой новый проект
В Каннах состоялось открытие 71-го кинофестиваля
8 мая 2018
В российский прокат выходит ирландская комедия «Хулиганьё» Питера Футта
В кинотеатре киностудии «Ленфильм» пройдет премьерный показ документальной ленты «Мужеству ленинградцев»
Фестиваль «Живые картинки» подвел итоги
Вечера Сербской документалистики в Санкт-Петербурге
«Эхо» Уральского фестиваля в Екатеринбурге
Челябинская киностудия выходит на новый уровень
Эксперименты с эмоциями: Трейлер хоррора «Инсомния»
В Кении на съемках фильма «Моя Африка» львица утащила камеру
Вышел финальный трейлер сиквела фильма «Mamma Mia»
Спойлер к «Мстителям»: что сказал на прощание умирающий Грут?
Гэри Олдман сыграет в криминальном триллере «Bayou»
Экшн «Телохранитель киллера» получит продолжение
Брюс Уиллис станет тренером Майка Тайсона в дебютном фильме Руперта Френда
«Мстители: Война бесконечности»: сколько экранного времени уделили каждому герою
Полноценный трейлер и новый постер второго сезона «Люка Кейджа»
Юэн МакГрегор снимется в ремейке комедии «Корова и солдат»
Ветераны ВОВ смогут бесплатно лучшие российские фильмы
Чего ожидать от кинофестиваля в Каннах в 2018?
Скончался актер и режиссер Юрий Томошевский
Дуэйн Джонсон может вновь сыграть Роудблока в третьей части «Броска кобры»
Рэйф Файнс и Ребекка Холл сыграют супругов в новом фильме Джона Майкла МакДоны
Эксклюзивное интервью с актрисой Евгенией Лозой: «Актер – прежде всего профессия»
«ЧУДЕСА» Каннского кинофестиваля на Российских экранах
Первые кадры фильма «Под Силвер-Лэйк» с Эндрю Гарфилдом
«Шерлок Холмс 3» с Робертом Дауни младшим выйдет в 2020 году
7 мая 2018
Режиссер фильма «Теснота» попал в жюри Каннского кинофестиваля
Кровавый путь к могуществу: Трейлер фильма «Эскобар»
Слухи: что случится в четвертых «Мстителях»?
Минкульт поддерживает российское кино: «Распрекрасный принц» не получил прокатное удостоверение
Российский прокат: «Мстители» – вне конкуренции
Билеты на «Хана Соло» раскупили быстрее, чем на «Черную пантеру»
Режиссеры «Мстителей: Война бесконечности» озвучили бюджет 3 и 4 фильмов франшизы
Мартина Фримана позвали в израильскую разведку
Вышел новый трейлер сериала «Касл-Рок» по Стивену Кингу
Продолжаются съемки фильма «На острие» про российских фехтовальщиц
Лиам Нисон поучаствует в военных беспорядках
Звезда «Доктора Стрэнджа» пополнит каст сиквела «Малефисенты»
Появился дебютный отрывок из фильма «Лето» Кирилла Серебренникова
Мировые сборы «Войны бесконечности» пересекли отметку в $1 млрд и установили рекорд
Сильвестр Сталлоне в пятый раз сыграет Рэмбо
Звезда «Бегущего в лабиринте» снимется в мистическом триллере
Продолжение «Кролика Питера» выйдет в 2020 году
5 мая 2018
«Время кино» презентовала свои проекты на кинорынке Тегерана и кинофестивале в Москве
Одна из самых красивых взрослых сказок в киноцентре «Родина»
Фестиваль любительского кино "ПРОГРЕСС" открыл новый сезон
Настоящий «Ленфильм» глазами Самоэля Кацева
4 мая 2018
«Виват кино России!» бесплатно покажет фильмы в Петербурге
В рамках «Ленфильм-клуба» пройдет спецпоказ фильма «Танки»
Российская премьера фильма «Алфавит Гринуэя» Саскии Боддеке пройдет в петербургском Манеже
«Два хвоста»: Сергей Бурунов рассказал о дубляже мультфильмов
Стали известны комментаторы прямой трансляции на «Кино ТВ» официальной церемонии закрытия Каннского кинофестиваля
Поговорим о фильме «Летят журавли» прямо в кинотеатре
Данила Козловский рассказал о съемках интимной сцены с Ольгой Зуевой
Татьяна Тарасова жестко высказалась о фильме «Лёд»
«Важно не переборщить с погоней за правдоподобием»: Константин Хабенский рассказал Киноафише про Собибор
4 мая - международный день Звездных Войн
Зрители «Войны бесконечности» оправдывают Таноса
Фильм Хабенского «Собибор» посмотрели в ООН
Мэл Гибсон снимет очередной военный фильм
Для премьеры «Мстителей: Война бесконечности» была изготовлена лимитированная серия билетов
Кэтрин Зета-Джонс снимется в комедийном сериале «Королева Америки»
Бенедикт Камбербэтч станет шпионом
Джей Джей Абрамс снимет супергеройский фильм
Бен Кингсли сыграет Сальвадора Дали
Первые подробности 9 и 10 частей «Форсажа»
Люпита Нионго сыграет в ремейке боевика «Наемный убийца»
Джесси Айзенберг и Имоджен Путс воспитают маленького пришельца
«Распрекрасный принц» против «Садко»: Кто уступит дату премьеры?
Музыкальные клипы как часть кинематографа рассматривает «КлипFest»
3 мая 2018
Селин Дион поет для «Дэдпула»
Первые постеры и трейлеры нового «Робин Гуда»
«Мстители: Война бесконечности» установил исторический рекорд по предварительным продажам билетов в России
Невидимое – самое страшное: Трейлер фильма «Невидимка»
Вуди Харрельсона и Мэнди Мур позвали на войну
Это только начало: Первый тизер нового сезона «13 причин почему»
Пол Джаматти отправится с Дуэйном Джонсоном в «Круиз по джунглям»
Настоящих фанатов ждут фантастические миры Epic Con Saint Petersburg 2018!
Фильм ужасов «Счастливого дня смерти» получит сиквел
Джессика Честейн, Марион Котийяр, Пенелопа Крус сыграют в новом фильме режиссера «Людей Икс»
Звезда «Трансформеров» сыграет Дашу-путешественницу
Холли Берри сыграет с Киану Ривзом в боевике «Джон Уик 3»
Хелен Миррен и Дэнни ДеВито озвучат персонажей мультфильма вместе с Джоли и Рокуэллом
Джейк Джилленхол будет дирижировать в Нью-Йорской филармонии
Джейми Фокс может стать новым Спауном
Режиссер «Зеркал» снимет хоррор о схватке с аллигатором
Самые интересные новинки фото и видеосъемки были представлены на Фотофоруме 2018
2 мая 2018
Реальные герои нереальных размеров: Первый трейлер экшна «Человек-муравей и Оса»
