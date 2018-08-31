Меню
31 августа 2018
Новый фильм Вуди Аллена не будет выпущен из-за сексуального скандала
Первые оценки фильма «Человек на Луне» с Райаном Гослингом
Эминем записал саундтрек к «Веному»
Мы королевских кровей: Первые кадры мини-сериала «Романовы»
Эмми Россум уходит из «Бесстыдников» после 9 сезона
Особое предназначение троллей: Дублированный трейлер фильма «На границе миров»
Видео: документальный фильм «Как Серебренников потратил 218 миллионов»
Крис Хемсворт спасет индийского мальчика
Жерар Депардье обвинен в изнасиловании 22-х летней актрисы
Режиссер «Хорошего мальчика» завершила съемки своего нового фильма
«Ленфильм-клуб» открывает новый сезон
30 августа 2018
Александр Гордон был признан лучшим режиссером на международном кинофестивале
Монреальский кинофестиваль: «Странники терпенья»
Первый трейлер нового фильма с Хью Джекманом «Главный кандидат»
Стали известны первые послы медиапроекта #Яволонтер
Украина выдвинула «Донбасс» Сергея Лозницы на «Оскар»
Netflix разрабатывает сериал по Diablo
Уэсли Снайпс рассказал о работе над новым «Блэйдом»
Сериал «Мистер Робот» закроют после 4 сезона
Сиквел «Тихого места» получил дату релиза, а премьеру «Лучшего стрелка 2» отложили на год
Баба Яга сыграет в фильме «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые Мстители»
Первый кадр эротической драмы Пола Верховена «Святая дева»
Дуэйна Джонсона короновали на Гавайях
«Человек на Луне» с Райаном Гослингом открыл 75 Венецианский кинофестиваль
Алек Болдуин отказался играть отца Бэтмена
Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» объявляет программу
29 августа 2018
Вуди Аллен делает перерыв в карьере из-за секс-скандалов
Создатель «Рика и Морти» снимет мультсериал «Солнечные противоположности»
Элизабет Олсен в трейлере сериала «Соболезную вашей утрате»
HBO покажет в своем эфире российский фильм «Про любовь. Только для взрослых»
Роман «Зулейха открывает глаза» станет сериалом
Худшие супергерои в мире: Трейлер комедии «Только не они»
Найден актер на роль Романа Полански в новом фильме Квентина Тарантино
Эмма Робертс и Эван Питерс на съемках «Американской истории ужасов»
Бывший Доктор Кто поучаствует в «Звездных войнах»
28 августа 2018
Киноцентр «Ленфильм» приглашает на премьерный показ комедии «Из Неаполя с любовью»
Оскар Айзек может стать новым врагом Бэтмена
«Собачья жизнь» получит продолжение
Новый трейлер и постеры к фильму «Агент Джонни Инглиш 3.0»
Завершились съемки «Малефисенты 2»
Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон флиртуют в Милане
Михаил Боярский вернется в продолжение фильма «Гардемарины»
В Москве прошла ежегодная акция «Ночь кино»
В киноцентре «Родина» покажут «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино
Новые кадры последнего сезона «Карточного домика»
В России снимают ремейк «Несносных боссов»
Бэтмен, я твой отец: Алек Болдуин сыграет родителя супергероя
«Киношок» собирает гостей в Анапе
Питчинг Дебютантов и встреча Московской кинокомиссии на VII Московском фестивале российского кино «Будем жить!»
27 августа 2018
Мелисса МакКарти попала в топ самых высокооплачиваемых актрис Forbes
«КАРО»: новое специальное предложение
Сыендук едет на U:CON 2018 - FUTURISM в Екатеринбург
Юрий Колокольников сыграет в новом фильме Майкла Бэя «Шестеро в подполье»
Хоакину Фениксу все равно, что подумают фанаты DC о его роли Джокера
99 лет российскому кино!
Колин Ферт на первых кадрах фильма «Курск»
Эмма Уотсон заменит Эмму Стоун в ремейке «Маленьких женщин»
Чарли Ханнэм и Рами Малек в дублированном трейлере ремейка «Мотылька»
Звезда «Властелина колец» и «Остаться в живых» сыграет в новом эпизоде «Звездных войн»
Первый трейлер третьего сезона «Настоящего детектива»
Конкурсные и специальные программы XXVIII кинофестиваля «Послание к Человеку» - что увидят зрители
24 августа 2018
Первый трейлер фильма «Мадонна: Рождение легенды»
В Санкт-Петербурге снимают ремейк израильской драмы «Фальшивый флаг»
Видео: Кристен Стюарт и Финн Уитрок в клипе группы Interpol
Историю любви девушки и гризли перенесут на большие экраны
Звезда «Величайшего шоумена» станет новой Русалочкой
Звезда «Теории большого взрыва» пообещала лучший финальный сезон в истории
«Всероссийская танцевальная гонка» пройдет в Санкт-Петербурге
Суперкрошки снова вместе
Эдгар Райт может стать режиссером нового «Бонда 25»
«Это новая территория кинематографа»: актеры фильма «Днюха» Никита Санаев и Данила Чванов рассказали о фильме и жанре скринлайф
Джон Хэмм, Эд Харрис и Льюис Пуллман сыграют в сиквеле «Лучшего стрелка»
Кинотеатры в ТРК «Порт Находка» и «Южный Полюс» сменили название
Первые кадры 9 сезона «Ходячих мертвецов»
Бэтмен-алкоголик: Бен Аффлек в очередной раз ложится на реабилитацию
«Ночь кино в Театре «На Литейном»»
День российского кино: празднование в киноцентре «Чайка»
В Москве прошла премьера нового фильма Романа Каримова и Тимура Бекмамбетова
23 августа 2018
Конни Бриттон и Дилан МакДермотт вернутся в «Американскую историю ужасов»
Балет заберёт твою душу: Второй трейлер фильма «Суспирия»
«Киноафиша.инфо» и компания «MEGOGO Distribution» показали «22 мили» в четырех городах России
Актер Андрей Удалов: «При подготовке к роли сложнее всего мне далась военная закалка»
Хью Лори бороздит космические просторы
Ханс Циммер напишет музыку к сиквелу «Чудо-женщины»
VII Московский кинофестиваль российского кино «Будем жить!» пройдет в столице
Брендан Фрейзер снимется в «Патруле Судьбы»
Трейлер 13 сезона сериала «В Филадельфии всегда солнечно»
Netflix снимет вторую часть «Тетради смерти»
Лина Данэм сыграет в «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино
Кейт Мара влюбится в своего ученика
«Теория большого взрыва» подходит к концу
"Сезон любви" - в каждом сердце
Станислав Дужников стал заслуженным артистом России
В Москве прошла премьера фильма «Альфа»
«Кино.Осень»: акция в кинотеатрах сети «КАРО»
В Москве прошла премьера фильма «Гоголь. Страшная месть»
Новый фильм Александра Гордона попал в программу международного кинофестиваля
22 августа 2018
Тэрон Эджертон в образе Элтона Джона на съемках фильма «Человек-ракета»
Джонни Депп отрицает свою вину в нападении на работника фильма «Города лжи»
Дженнифер Гарнер получила собственную звезду на Аллее Славы
Анджелина Джоли гуляет с детьми и наслаждается жизнью вместо лечения в психиатрической клинике
Азия Ардженто опровергает обвинения в совращении несовершеннолетнего актера
«Веронику Марс» с Кристен Белл возродят на Hulu
Филипп Киркоров снимается в фильме «Бабушка легкого поведения 2»
Натали Портман снимет фильм о соперничестве сестер-близнецов
Первый взгляд: Николь Кидман в триллере «Разрушитель»
XVII Международный Канский Фестиваль. Начало.
21 августа 2018
Дэнни Бойл отказался снимать новый эпизод «бондианы»
Фестиваль кино Польши в Санкт-Петербурге
Продюсеры «Пилы» и «Тихого места» снимут рождественский хоррор
Промо-видео сериала-ребута «Зачарованные»
Тэрон Эджертон ворует с помощью Джейми Фокса в новом трейлере фильма «Робин Гуд: Начало»
Старт съёмок «Отряда самоубийц 2» отложен из-за Уилла Смита
Азию Ардженто обвинили в сексуальных домогательствах
«Клуб миллиардеров» с Кевином Спейси провалился в прокате
Фантастическая четверка чуть не попала в «Дэдпул 2»
Ева Лонгория сыграет маму Даши-путешественницы
Роберт Дауни-младший возвращается к роли Шерлока Холмса
20 августа 2018
Бен Барнс закрутил роман с Джулией Ормонд
XXVIII Международный фестиваль «Послание к человеку» готов к открытию
Фестивалю «Рыбий глаз» исполняется 20 лет
Крис Пайн в трейлере фильма «Король вне закона»
Специальный показ фильма «Субмарина» в киноцентре «Родина»
Завершились съемки второго сезона сериала «Большая маленькая ложь»
Первый постер и трейлер комедии «Крымский мост. Сделано с любовью!»
Шабаш вернулся: Фото со съемок новой «Американской истории ужасов»
Джеймс Франко в трейлере второго сезона сериала «Двойка»
Новый сезон «Очень странных дел» будет снят в стиле криминальной комедии «Флетч»
Рене Зеллвегер столкнется с непоправимыми последствиями в новом проекте Netflix
Про Симпсонов снимут второй полнометражный мультфильм
17 августа 2018
«Окно в Европу»: Итоги
Анджелина Джоли и Брэд Питт разделили опеку над детьми
Уилл Смит снял влог о своей поездке в Россию
Сценарист «Фантастической четверки» экранизирует «Томминокеров» Стивен Кинга
Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой
PETA призывает зрителей бойкотировать фильм «Альфа»
Режиссер картины «Спасти Ленинград» Алексей Козлов: «Наш фильм сможет пробудить интерес зрителя к истории баржи 752»
Сильные и независимые: Трейлер фильма «Вдовы»
Уэс Андерсон уедет во Францию снимать мюзикл
Картина «Папа, сдохни» покорила всех на фестивале «Окно в Европу».
Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс на первом кадре «Аэронавтов»
«Настоящий детектив» снова в деле: завершились съемки третьего сезона
16 августа 2018
Первый взгляд: Йен Сомелхолдер в «Вампирских войнах»
В киноцентре «Родина» пройдет спецпоказ фильма «Настройщик» памяти Киры Муратовой
Николас Кейдж крошит врагов в новом трейлере фильма «Мэнди»
Ани Лорак выпустила клип на саундтрек к мультфильму «Принцесса и Дракон»
«Боб в Диканьке»: Гоголь стал персонажем популярного мультфильма
Окончательно: Джеймс Ганн не снимет «Стражи Галактики 3»
Фестиваль кино под открытым небом в Царицыно
15 августа 2018
Премьера нового фильма режиссера «Жги!» пройдет на международном кинофестивале
В «Октябре» пройдут показ и обсуждение фильма «Сердце мира»
Аарон Экхарт и Кристина Хендрикс в тизере сериала «Романовы»
Киноафиша и MEGOGO Distribution проведут показ фильма «22 мили» в 5 городах России
Видео: Дмитрий Нагиев и Сарик Андреасян о фильме «Непрощенный»
«Окно в Европу»: Премьера фильма «Звезды» с Виктором Сухоруковым в главной роли
VII Международный фестиваль короткометражных фильмов KONIK определился с победителями
Музей кино подготовил насыщенную мультпрограмму ко Дню российского кино
Звезда «Тора» озвучит главную героиню «Леди и Бродяга»
На 81 году ушел из жизни Эдуард Успенский
Ретроспектива фильмов Сидни Люмета пройдет в Москве и Санкт-Петербурге
14 августа 2018
Джерард Батлер спасает мир в трейлере фильма «Хантер Киллер»
Юэн МакГрегор опроверг слухи о работе над сольником про Оби-Вана Кеноби
Режиссер «Пиратов Карибского моря» снимет сериал по комиксам с Керри Вашингтон
Первый взгляд на новую Мулан от Disney
Первые кадры сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»
Фестиваль Geek Picnic - лучший способ на два дня заглянуть в будущее
«Молибденовый лопух» собирает в Гурьевске всех «любителей» кино
13 августа 2018
В Выборге состоялась премьера нового фильма режиссера «Хорошего мальчика»
В Выборге проходит фестиваль «Окно в Европу»
Кинофестиваль «Движение»: конкурс телесериалов
Где мои носки, чувак? Трейлер мультфильма «Похитители носков»
Победители премии Teen Choice Awards 2018
Галь Гадот озвучит героиню мультфильма «Ральф против интернета»
Крис Хэмсворт и Крис Пайн могут не вернуться в «Стартрек 4»
Руби Роуз покинула Twitter из-за нападок фанатов DC
10 августа 2018
Видео: Александр Петров и Юлия Топольницкая расскажут, как вести себя в кинотеатре
«Феодосийский Международный Фильм Фестиваль» подвел итоги
Трилогию «Крёстный отец» покажут на большом экране в «Родине»
Маколей Калкин мог сыграть в «Теории большого взрыва»
Саймон Пегг и Ник Фрост вновь объединились ради фильма про подземного монстра
Видео: Полина Максимова и Любовь Аксенова в драме «Без меня»
Киану Ривз против русской мафии: дублированный трейлер фильма «Профессионал»
9 августа 2018
«Берлин, Александерплац» Райнера Вернера Фассбиндера покажут на большом экране
Второй трейлер фильма ужасов «Проигранное место»
«Ковбой ниндзя викинг» с Крисом Прэттом ушел из проката
«Оскар» будут вручать за лучшие блокбастеры
Сергей Бурунов в образе профессора Ксавьерова: тизер-трейлер комедии «Только не они»
8 августа 2018
Встреча с Алексеем Красовским пройдет в День российского кино в Москве
Дэйв Батиста угрожает покинуть киновселенную Marvel
Тесса Томпсон и Рут Негга сыграют в режиссерском дебюте Ребекки Холл
Галь Гадот может сыграть Хеди Ламарр
Руби Роуз сыграет Бэтвумен
Сэмюэл Л. Джексон и Коби Смолдерс сыграют фильме «Человек-паук: Вдали от дома»
Фильм «Город лжи» с Джонни Деппом сняли с проката из-за скандалов
Сказка оживет: Новый трейлер фильма «Щелкунчик и Четыре королевства»
7 августа 2018
Последний фильм Веры Глаголевой попал в конкурсную программу международного кинофестиваля
«Кваzи» Лукьяненко станет сериалом
Екатерина Варнава, Виталий Уливанов и Студия «Союз»: эксклюзивно для «Киноафиши»
Видео: Тизер восьмого сезона «Американской истории ужасов»
Роберт Редфорд объявил об окончании карьеры
Роб МакЭлхенни ушел с поста режиссера «Майнкрафт»
6 августа 2018
В «КАРО ВДНХ» покажут фильмы о художниках
В киноцентре «Родина» пройдёт программа показов фильмов Такеши Китано
У антагониста Шерлока Холмса появится свой сериал
Официальный трейлер и постер нового хоррора «Гости»
Венсан Кассель в дублированном трейлере «Шоу Мистико»
Джеймсу Ганну не вернут кресло режиссера «Стражей Галактики»
Кристен Стюарт и Хлое Севиньи в первом трейлере фильма «Лиззи»
3 августа 2018
Тара Рид намекнула на продолжение «Американского пирога»
Видео: популярные актрисы снялись в пародии на голливудские прослушивания
Названы фильмы-претенденты на «Оскар» 2018
Снежные люди существуют: трейлер мультфильма «Смолфут»
Режиссер «Мира Дикого Запада» переснимет французский триллер «Красный круг»
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон обхитрят McDonald’s
2 августа 2018
Выбран герой для нового спин-оффа «Человека-паука»
Ребекка Фергюсон примкнула к «Людям в черном»
Джессика Честейн станет безжалостной убийцей
Николь Кидман окажется в центре сексуального скандала
В киноцентре «Родина» пройдёт программа показов фильмов с Тильдой Суинтон
DC выпустят полнометражный фильм про животных-супергероев
Прячьте своих кошек: в Голливуде готовится ремейк «Альфа»
Энди Серкис экранизирует «Скотный двор» для Netflix
Джей Джей Абрамс приступил к съемкам «Звездных войн: Эпизод IX»
В Москве и Санкт-Петербурге пройдут спецпоказы фильма «Бергман»
Если уснешь сегодня, то умрешь: Ольга Куриленко в трейлере фильма ужасов «Мара»
Звезда «Мира Дикого Запада» сыграет в сиквеле «Сияния»
1 августа 2018
Победителю конкурса Festagent Doc достанется контракт на продвижение фильма
«Киноафиша.инфо» провела пресс-показ фильма «Мальчишник в Европе» в Санкт-Петербурге
Максим Фадеев, Don Diablo, Ольга Бузова, Михаил Боярский, Feduk и полтора миллиона гостей: как прошел VK Fest 2018
Интервью «Киноафиши» с одним из главных организаторов VK Fest 2018 Анной Резниковой: «Все наши партнёры и участники придумывают что-то новое и круче, чем раньше!»
Показ программы «Новая волна» пройдет в Музее кино
Первый официальный промо- кадр из нового «Терминатора»
Егор Корешков и Юрий Колокольников снимаются в экранизации романа «Мы» Евгения Замятина
Культовый сериал «24 часа» обзаведется приквелом
Антуан Фукуа мечтает снять Дэнзеля Вашингтона в ремейке «Лица со шрамом»
Как грамотно отметить день рождения: новый трейлер комедии «Днюха!»
Сериал «Остров фантазий» отправляется на большие экраны
Видео: Эмили Блант и Дуэйн Джонсон на съемках «Круиз по джунглям»
Фантастическая мелодрама «Жена путешественника во времени» станет сериалом
Мэл Гибсон и Колин Фаррелл отомстят за друга
