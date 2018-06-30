Меню
Афиша и билеты
Архив новостей
Архив новостей за июнь 2018 года
Интервью
События
Статьи
Редакция
30 июня 2018
Кинофестиваль «Евразия» стартует в Астане
Фестиваль «VOICES» объявил свою программу
29 июня 2018
Фестиваль «Picture This» объявил финалистов
4 июля в Петербурге пройдет премьера фильма «Пылающий»
«Если мечтаешь – ни в чем себе не отказывай!»: Ольга Михайлова рассказала Киноафише.Инфо о том, что было, что будет, и как из инженера превратиться в артиста
Николай Костер-Вальдау рассказал о том, чего не будет в финале «Игры престолов»
Топ 10 сериалов первой половины 2018 года
Неузнаваемый Бенедикт Камбербэтч на первом кадре тв-фильма «Брексит»
Тизер сериала «Разочарование» от создателя «Симпсонов» и «Футурамы»
Люк Скайоукер считает, что щит Капитана Америки круче, чем лазерный меч
Ребекка Фергюсон снимется в сиквеле «Сияния»
Рассказ «И пришел Бука» Стивен Кинга будет экранизирован
Ребел Уилсон снимется в экранизации очередного комикса
Джек Блэк и Кейт Бланшетт во втором трейлере фильма «Тайна дома с часами»
28 июня 2018
Ретроспективу Ксавье Долана покажут в «Родине»
Ролик о съемках фильма «MAMMA MIA! 2» с Шер
Эти парни знают свое дело: Трейлер вестерна «Братья Систерс»
Первый взгляд: Кристен Уиг в сиквеле «Чудо-женщины»
Фестиваль «КиноМаяк» принимает заявки на участие
Майлз Теллер, Николас Холт и Глен Пауэлл претендуют на главную роль в «Лучшем стрелке 2»
Премьера фильма «Пылающий» и дискуссия с Антоном Долиным пройдут в Москве 2 июля
Фильм «Русалка. Озеро мертвых» будет показан с английскими субтитрами для гостей ЧМ-2018
Закрытие фестиваля «Перерыв на кино» пройдёт на «Ленфильме»
Джаред Лето сыграет вампира в спин-оффе «Человека-паука»
Более 200 режиссёров представят свои работа на «Unknown Film Festival»
Николас Кейдж в первом трейлере фильма «Мэнди»
Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт на первом кадре «Однажды в Голливуде»
27 июня 2018
Гоша Куценко сыграет героя РФ в фильме «Балканский рубеж»
Первый трейлер фильма «Красивый мальчик» с Тимоти Шаламе
Фестиваль уличного кино стартует в Вологде
Мировая премьера сиквела «Убийцы» в Лос-Анджелесе
Тимоти Шаламе в образе Генриха V на съемках фильма «Король»
Натали Портман готова сняться в продолжении «V — значит вендетта»
Народ против Дэвида Линча: режиссер обсудил политику Трампа
Фильм «Однажды на Диком Западе» Серджо Леоне покажут в трех городах России
Отрывок из сказки «Джим Пуговка и машинист Лукас»
Полина Гагарина и Сергей Бурунов озвучили новый мультфильм от WDSSPR, Sony Pictures
Адам Драйвер в дублированном трейлере фильма «Черный клановец»
Наталья Павленкова, актриса фильмов «Пусть будет Лиза» и «Зоология»: «В кино я пока только щенок»
В Москве проходят съемки фильма-социального эксперимента «Давай завтра»
26 июня 2018
Прячьте своих детей: Второй трейлер фильма «Хищник»
Съемки «Стражей Галактики 3» начнутся в начале 2019 года
Пирс Броснан хочет видеть в роли следующего Бонда Тома Харди
Критики назвали самые «гейские» фильмы Marvel
Кинокритики выбрали 5 лучших фильмов первой половины 2018 года
Четыре россиянина стали членами Оскаровской Киноакадемии
Сборная Исландии по футболу посмотрела фильм «Во власти стихии»
Фестиваль «Киноликбез» стартует в Петербурге
«Комикино» объявляет старт двух летних конкурсов
Мировая премьере фильма «Человек-муравей и Оса» в Лос-Анджелесе
Тимоти Шаламе, Леа Сейду, Ева Грин стали членами Киноакадемии
В Санкт-Петербурге пройдет Первый международный фестиваль «Кино & Футбол»
25 июня 2018
Sony разрабатывает спин-офф «Человека-паука» о героине Шёлк
Blumhouse Productions готовы снять сиквел фильма «Прочь»
Новые кадры из фильма «Щелкунчик и четыре королевства»
Мел Гибсон появится в третьей части фильма про Вия
Стать соавтором Игоря Прокопенко? Теперь – просто
Том Холланд раскрыл название нового «Человека-паука»
Кукла Чаки возвращается в качестве персонажа сериала
Новые отрывки и кадры из фильма «Человек-муравей и Оса»
Лауреатам фестиваля «КЛИПFEST» торжественно вручили призы
Специальный показ и обсуждение фильма «Зверь»
«Эта история про каждого из нас»: эксклюзивное интервью с режиссером картины «Прощаться не будем» Павлом Дроздовым.
22 июня 2018
Кевин Спейси возвращается на большие экраны
Дебютные картины Звягинцева покажут в «Родине»
Ксавье Долан сыграет в сиквеле «Оно»
Финалистка шоу Песни выпустила клип на саундтрек к фильму «Русалка. Озеро мертвых»
Эдгар Райт снимет фильм про группу Sparks
Джейсон Бэйтман в трейлере сериала «Озарк»
Премьера трейлера фильма ужасов «Гости»
Чарли Чаплин и Бастер Китон приглашают своих поклонников в «Родину»
MTV перезапустит культовый мультсериал «Дарья»
Злоключения Киану Ривза в России: Постер и кадры фильма «Сибирь»
Первый взгляд: Джон Малкович в роли Эркюля Пуаро
История о запретной любви: Трейлер мелодрамы «Зои»
21 июня 2018
Онлайн-кинотеатр tvzavr будет развивать свой международных проект без привлечения внешних инвестиций
Фильм «Движение вверх» попал в официальную программу Шанхайского кинофестиваля
Создатели популярного детского сериала «Дракоша Тоша» объявляют о запуске второго сезона!
Джордж Клуни определился с новым режиссерским проектом
Илон Маск может создать Парк Юрского периода
Amazon создаст мультсериал по комиксу «Неуязвимый»
LucasFilm не будет снимать спин-оффы по «Звездным войнам» из-за провала «Хана Соло»
Джейми Белл сыграет в фильме про Элтона Джона
Фильм о Черной Вдове будет снимать женщина
Disney и Comcast ведут борьбу за 20 Century Fox
Для новых «Черепашек-ниндзя» нашли сценариста
Роберт Земекис и Стив Карелл играют в куклы: Трейлер фильма «Удивительный мир Марвена»
Что смотрят российские зрители: 10 самых кассовых фильмов 2018 года
Кинорынок MIFA: российская анимация
20 июня 2018
Майкл Б. Джордан на ринге: Первый трейлер спортивной драмы «Крид 2»
«Нужно дать чая, и какого-нибудь пожирнее». Режиссёр Михаил Сегал о новом фильме, несуществующих проблемах и провокациях, которые зрители придумывают себе сами.
Русские характер-постеры фильма «Человек-муравей и Оса»
На что потратить свое время: Лучшие фильмы первой половины 2018 года
Экологический фестиваль «Пастернак» пройдет в Минске 30 июня и 1 июля
Режиссер «Идеальных незнакомцев» снимет фильм о суициде для Голливуда
Человек-муравей и Оса раскроют название четвертой части «Мстителей»
Еще один роман Алексея Иванова будет экранизирован
Эмилия Кларк попрощалась с «Игрой престолов»
Мелисса МакКарти и маппеты: трейлер комедии «Игрушки для взрослых»
Режиссер трилогии «Назад в будущее» экранизирует «Ведьм» Роальда Даля
Сериал «Очень странные дела» превратят в комиксы
Продажные копы, рэперы и Джонни Депп: Дублированный трейлер «Города лжи»
19 июня 2018
В Музее Победы на Поклонной горе прошла премьера фильма «Прощаться не будем»
Стивен Мао представил фильм «Сага о чудовище. Сумерки»
В честь Чемпионата мира по футболу «Ленфильм» покажет фильмы о футболе на большом экране
Сэм Мендес снимет драму о Первой Мировой
Disney объявили даты премьер своих проектов на ближайшие два года
Если мертвые воскреснут: Стартовали съемки новой экранизации «Кладбища домашних животных»
Критики выбрали 30 самых успешных режиссеров в мире
Роберт Де Ниро может сыграть с Хоакином Фениксом в сольном фильме про Джокера
Никаких сюрпризов: Победители MTV Movie & TV Awards 2018
Идрис Эльба в тизере пятого сезона сериала «Лютер»
Оптимус Прайм из «Трансформеров» получит сольный фильм
Эмма Робертс и Таисса Фармига вернутся в «Американскую историю ужасов»
18 июня 2018
Кино на крыше: программа показов
Стала известна афиша автомобильного кинотеатра «Moonlight» до 25 июня 2018 года
Стал известен репертуар кинозала «1000 & 1 фильм» на июль 2018 года
Киносеть «КАРО» получила престижную награду
«Квартет И» на съемках ремейка итальянского хита «Идеальные незнакомцы»
Нет силы мощнее семьи: Трейлер фантастического боевика «Кин»
Кайл МакЛоклен готов к съемкам четвертого сезона «Твин Пикса»
Съемки «Джокера» с Хоакином Фениксом стартуют осенью
В Москве прошла премьера комедии «Ночная смена»
«Люцифер» воскреснет на Netflix
КиноКайф на Европе Плюс: «8 подруг Оушена»
Режиссер «Реинкарнации» выпустит новый хоррор
Джеки Чан выпустит мемуары
Минкульт поддержит 73 российских проекта
Дон Кихот-неудачник: Терри Гиллиам лишился прав на фильм-мечты
16 июня 2018
«Фото на память» получился искренним и честным»: Эксклюзивное интервью со сценаристом Виктором Бондарюком, который попытался переосмыслить идею со смертями от совершенно привычных вещей
15 июня 2018
В киноцентре «Чайка» пройдут показы фильма «Прощаться не будем»
«Киевский Международный Фильм Фестиваль» объявил своих победителей
Дэниел Рэдклифф выходит на тропу войны: трейлер фильма «Опасное задание»
Первый постер и трейлер сиквела фильма «Убрать из друзей»
Шабаш в доме-убийце: О чем будет новый сезон «Американской истории ужасов»?
Лучшие итальянские комедии покажут в сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино»
«Это история про простого пацана, который идет к своей мечте»: вылазка на съемочную площадку картины «Ярды».
Лучшие польские фильмы покажут в Твери и Торжке
Видео: кто озвучил «Суперсемейку 2»
Всё и сразу: Данила Козловский в трейлере драмы «На районе»
Как украсть Рождество: Новый трейлер мультфильма «Гринч»
Первый взгляд: Джейсон Момоа и Николь Кидман на кадрах «Аквамена»
14 июня 2018
Конкурс «КиноЛетопись: Дети» подвел итоги
В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль российской короткометражной анимации «МУЛЬТОБОЗ»
«Синема Парк Радуга» приглашает на гала-премьеру комедии «Ночная смена»
Я специально снимал в той стилистике, чтобы люди сказали: «О! Действительно похоже на Гайдая, на Рязанова, которых мы так любим»: режиссёр Роман Светлов рассказал о своём фильме
Очередное покорение космоса: первый тизер фильма «Звездный разум»
Звезда «Карателя» станет президентом компании Ford
В Лос-Анджелесе прошла премьера фильма «Мир Юрского периода 2»
Юэн МакГрегор сыграет взрослого Дэнни Торранса в сиквеле «Сияния»
В Москве прошла премьера фильма ужасов «Фото на память»
Молите о прощении: Первый тизер-трейлер хоррора «Проклятие монахини»
Крис Пайн и Галь Гадот снова вместе: первые фото со съемок сиквела «Чудо-женщины»
Ушел из жизни Станислав Говорухин
В трех городах России пройдет ретроспектива фильмов Роберта Родригеса
«Старкон» объединяет любителей фантастики, кино и науки в одном месте
Фестиваль «Висла» определился с лауреатами
В Горкинско-Ометьевском лесу пройдет серия уличных показов, посвященная проведению Чемпионата мира по футболу 2018 в России
Стала известна афиша кинотеатра в Культурно-досуговом комплексе им. В.И. Ленина на неделю
Опубликованы программные документы Глобальной федерации кинотеатров
13 июня 2018
Летний фестиваль итальянских комедий открывает «Захочу и соскочу. Мастер-класс» Сиднея Сибилии в киноцентре «Родина»
Фестиваль «Солнышко в ладошках» прошел в Коми
Юбилейный показ «Ностальгии» Андрея Тарковского
Крис Пайн заблудился в торговом центре: Первые кадры «Чудо-Женщины 2»
«КеноVision» - двигатель регионального кино
«Карточный домик» без Кевина Спейси: Первые кадры 6 сезона
Новый роман Стивена Кинга «Посторонний» станет мини-сериалом
«Мстители: Война бесконечности» собрали более 2 млрд долларов в прокате
Джеки Чан и Джон Сина погеройствуют в экшне «Проект Икс»
Галь Гадот позвали в опасный мир искусства
Гитлер на кухне: Первый кадр сатиры «Кролик Джоджо»
Райан Рейнольдс сыграет в новом фильме режиссера «Человека-паука»
Первый трейлер фильма «Новорожденный» с Доналом Глисоном
Первый тизер-трейлер нового фильма Тима Бертона «Дамбо»
В Сочи завершился 29-ый кинофестиваль «Кинотавр»
10 июня 2018
«Кинотавр»: Создатели картины «Сердце мира» рассказали журналистам о работе над фильмом
«Кинотавр»: Выбор зрителей
Крепостной театр Александра Гордона
В Казани Специальный показ фильма «Дело Собчака» пройдет с участием Ксении Собчак
9 июня 2018
На «Кинотавре» показали новый фильм Авдотьи Смирновой
Показ фильма «Мир будущего» пройдет в кинотеатре «Люксор» на Бухарестской
Директор развлекательного центра «Корстон. Серпухов» рассказал Киноафише.Инфо про наше кино, особенности проката и ценовую политику в кинобизнесе
Джеймс Марсден сыграет в новом фильме Квентина Тарантино
Блокчейн и Лето - Закрытие 106 Кинорынка в Сочи
Райан Гослинг в первом трейлере фильма «Человек на Луне»
Спустя 40 лет: Первый трейлер нового «Хэллоуина»
Джеймс МакЭвой снимется в экранизации фэнтези «Темные начала»
Приквел «Игры престолов» готовится к выпуску
8 июня 2018
«Всегда хочется, чего-то такого, что сможет вытащить меня из зоны комфорта»: Эксклюзивное интервью с Валентиной Мазуниной, звездой новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена».
Мэттью Вон перезагрузит «Пипец» и продолжит работу над Kingsman
Вспоминая Робина: Трейлер документальной ленты о Робине Уильямсе
Крис Хемсворт, Дакота Джонсон и Джон Хэмм в трейлере фильма «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»»
О тайном романе Энтони Перкинса и Тэба Хантера снимут фильм
Дублированный трейлер мультфильма «Как приручить дракона 3»
Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй в трейлере драмы «Море соблазна»
Аль Пачино станет агентом Леонардо ДиКаприо
Райан Гослинг в образе астронавта Нила Армстронга
7 июня 2018
КлипFest.Весна.2018 награждает победителей
Мастер-класс от Александра Ханта пройдет в Екатеринбурге
Первый трейлер фильма «Девушка, которая застряла в паутине»
«Фото на память» от России с любовью
«Cinemico» - это не революция, а эволюция. Федор Бондарчук представил блокчейн-платформу для инвестиций в кино
Горы, воры и серийные убийцы. Все, чем запомнился 4 день Кинорынка в Сочи
Гордон без прикрас: «Дядю Сашу» показали на «Кинотавре»
В Сочи прошла презентация фильма «Все или ничего»
На «Кинотавре» изгоняли «Русского беса»
Александр Робак рассказал Киноафише.Инфо про новый фильм «Грецкий орешек» в рамках презентаций на Кинорынке в Сочи
«Тот же город, тот же мост – мы будто создали машину времени» - Анна Чурина рассказала о съемках фильма «Прощаться не будем».
Сериал «Сумеречные охотники» закрывают после 3 сезона
В Нью-Йорке прошла премьера фильма «8 подруг Оушена»
Характер-постеры фильма «Человек-муравей и Оса»
Сергей Безруков повторил образ Саши Белого в клипе на песню своей рок-группы
«13 причин почему» продлили на 3 сезон
Дакота Фаннинг, Люк Перри, Эмиль Хирш и пополнение актерского состава нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Анна Михалкова, Федор Бондарчук, Александр Гордон и другие на премьере фильма «Дядя Саша» на «Кинотавре»
Больше пауков! Трейлер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные»
Первый взгляд: София Лиллис в образе Нэнси Дрю
Брэдли Купер и Леди Гага в трейлере музыкальной драмы «Звезда родилась»
Умерла Кира Муратова
Удивительные фильмы Педро Альмодовара в киноцентре Родина
Cтали известны имена победителей конкурса «КиноЛетопись: Дети»
6 июня 2018
Триер и прочие радости проката от Russian World Vision
UNKNOWN фестиваль собирает режиссеров, операторов и аниматоров со всего мира
Документалки, депрессии и черные комедии - на Кинорынке прошла презентация Русского Репортажа
Эмбер Херд, Тео Джеймс и Билли Боб Торнтон вместе – первый трейлер фильма «Лондонские поля»
Женское жюри и новый проект SIFFA
This is America: Дональд Гловер и Эзра Миллер поборются за роль Вилли Вонки с Райаном Гослингом
Пресс-конференция, посвященная выходу нового фильма Сергея Ливнева «Ван Гоги»
Русский репортаж представил Бергмана на 106 Кинорынке
Эми Адамс и семейные тайны в трейлере мини-сериала «Острые предметы»
Роберт Редфорд, Кейси Аффлек, Элизабет Мосс в первом трейлере фильма «Старик и ружье»
Официально: Джокер в исполнении Джареда Лето получит сольный фильм
Мировая премьера «Суперсемейки» прошла в Лос-Анджелесе
Горячее, чем вчера. Обзор событий третьего дня 106 Кинорынка в Сочи
Федор Бондарчук запустит краудфандинговую блокчейн-платформу для съемок фильмов
Джейми Ли Кёртис на первом кадре нового «Хэллоуина»
Первый взгляд: «Семейка Адамс» возвращается
Скорость – залог выживания: Трейлер фильма «Хроники хищных городов»
Стал известен репертуар на первую половину июня кинотеатра в Культурно-досуговом комплексе им. В.И.Ленина
5 июня 2018
Сиквел "Училки" презентовали на Кинорынке в Сочи
Первый трейлер «Лего. Фильм 2»
Российские актеры приступили к озвучке мультфильма «Гурвинек и Волшебный музей»
Компания RFG представила на кинорынке военную драму-детектив «Прощаться не будем»
Фильм о вреде социальных сетей представили на 106 Кинорынке
Фильм «Свидетели» станет изюминкой летнего проката
Российские рэперы сняли документальный фильм про хип-хоп культуру
На Кинорынке в Сочи презентовали новый фильм с Джерардом Батлером
Антонио Бандерас и Алек Болдуин сыграют Ламборгини и Феррари
«Истории призраков» могут стать лидером проката - на кинорынке представили новый фильм с Мартином Фрименом
Комедию «Гонки «Пушечное ядро»» ждет ремейк
Играть по-крупному: Трейлер криминальной драмы «Белый парень Рик»
Первый взгляд: Холли Берри в экшне «Джон Уик 3»
Новые кадры сиквела «Хищника»
На «Кинорынке» состоялась премьера фильма «Русалка.Озеро Мертвых»
Риз Уизерспун снова станет «Блондинкой в законе»
Ужасы, русалки и адреналиновый взрыв второго дня Кинорынка в Сочи
Трансформеры возвращаются: первый трейлер «Бамблби»
Интернету не поздоровится: Трейлер мультфильма «Ральф против интернета»
4 июня 2018
В парке «Фили» открывается летний кинотеатр сети «КАРО»
Киноафиша.info и MEGOGO Distribution провели показ фильма «Псы под прикрытием» в 7 городах России
«Войну Анны» показали на Кинотавре
В Санкт-Петербурге и Казани пройдут пресс-показы фильма «Невероятные приключения Факира»
Первый дублированный трейлер фильма «Вдовы»
Чудеса создаем мы сами: Тизер фильма «Наши дети»
Новый фильм о Чернобыле: Никаких зомби и мутантов
Скандал с Харви Вайнштейном вдохновил Брайана де Пальму на новый фильм
Трейлер блокбастера «Черная пантера» признали лучшим
Детали будущего спин-оффа «Форсажа» про Хоббса и Шоу:
Звезда «Дэдпула 2» сыграет в фантастическом экшне «Годзилла против Кинг-Конга»
Неоднозначная Кира Найтли. На кинорынке представили новый фильм с актрисой «Колетт»
«Под Силвер-Лэйк» с Эндрю Гарфилом был перенесен из-за критики в Каннах
Тайка Вайтити посмеялся над Гитлером
Хелена Бонем Картер попробует убить Джеймса Бонда
Первый трейлер и постер третьего сезона «Проповедника»
Бои, много Петрова и Веня Везунчик - первые впечатления от 106 Российского кинорынка
На «Кинотавре» показали «Лето» Кирилла Серебренникова
На «Кинотавре» состоялась премьера режиссерского дебюта Петра Федорова
Первый трейлер, новые постеры и кадры триллера «Суспирия» с Дакотой Джонсон
3 июня 2018
В Сочи состоялось торжественное открытие «Кинотавра»
2 июня 2018
«Перерыв на фильм» принимает заявки на питчинг кинопроектов
1 июня 2018
Анна Пескова получила премию XVI Международного кинофестиваля военного кино им. Озерова за Лучшую роль второго плана
Семнадцатый по счету фестиваль Tinkoff STEREOLETO пройдет в Санкт-Петербурге
Акция «Комбо бомба» в кинотеатре «Люксор» в ТРК «Континент»
Хью Джекман поработает оперативником ЦРУ
МУЛЬТИPARTY в кинотеатре «Люксор»
Появились возможные спойлеры к сиквелу «Человека-паука»
В Москве прошла премьера фильма «Решение о ликвидации»
Милли Бобби Браун и Галь Гадот снялись в новом клипе Maroon 5
Беззубик и его подружка: Постер мультфильма «Как приручить дракона 3»
Роберт Паттинсон стал французским принцем, а дочь Джонни Деппа - принцессой
Ремейк «Ворона» остался без режиссера и главного актера
Их разыскивает полиция: Характер-постеры и трейлер экшна «Отель «Артемида»»
Дженнифер Гарнер мстит за убийство семьи в трейлере боевика «Мята»
«Эхо Ноль плюс» приглашает детей в «Москино»
«ВГИК-Дебют» и «Союзмультфильм» подписали договор о совместном производстве мультсериала
