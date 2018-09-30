Меню
30 сентября 2018
Премьеру «Людей Икс: Темный Феникс» отложили до июня 2019
29 сентября 2018
«Фильмы с севера» кинофестиваля в Трёмсе в киноцентре «Родина»
28 сентября 2018
Сет Роген «замаринуется» в огуречном рассоле в новой комедии Sony Pictures
Звезда «Стражей Галактики» Карен Гиллан сыграет в экранизации романа «Зов предков»
Брюс Дерн заменит покойного Берта Рейнолдса в новом фильме Квентина Тарантино
Трейлер финального сезона сериала «Карточный домик»
Официальный кадр: Тэрон Эджертон в образе Элтона Джона
В роли царицы: актрисы, сыгравшие Клеопатру
Критики назвали 12 лучших новых фильмов с кинофестивалей 2018
27 сентября 2018
Джефф Бриджес не против сняться в ремейке «Большого Лебовски»
Аналитики бокс-офиса прогнозируют, что будущее – за женскими супергеройскими блокбастерами
Топ 10 отмененных сериалов, которые не вернутся в эфир этой осенью
«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» обвинили в расизме
Уилл Смит выпрыгнул из самолета в Гранд Каньон
Начался прием заявок на международный студенческий проект Red Bull Basement University
В «Ленфильм-клубе» прошел специальный показ фильмов о кочевых народах
Благотворительный гольф-турнир прошел в Санкт-Петербурге
На «Ленфильме» пройдет концерт «Киношлягеры Андрея Петрова»
В киноклубе «Фитиль» прошла премьера первого веб-сериала по заказу Rutube
Бен Аффлек все-таки сыграет Бэтмена
Режиссер «Тони против всех» снимет ремейк хоррор-фэнтези «Тельма»
Тейлор Китч и Сиенна Миллер сыграют в экшн-триллере «17 мостов»
Шварценеггер показал фото Сары Коннор и Терминатора 27 лет спустя
Будоражащие постеры фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек»
Юэн МакГрегор может сыграть злодея в «Хищных птицах»
Эксклюзивное интервью с Тимуром Бекмамбетовым: «Если у тебя есть атомная бомба, бегать по полю с шашкой ты не будешь»
Театральная нереальность
Апрельская битва кинокомиксов: премьера «Хеллбоя» состоится через неделю после «Шазама!»
Дождались: представлен первый трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс»
Донал Глисон обещает «другую энергию» в 9 эпизоде «Звездных войн»
Названы самые вероятные номинанты на «Оскар» 2019
26 сентября 2018
Официально: Мэри Элизабет Уинстед присоединится к Марго Робби в «Хищных птицах»
«Вече»: итоги кинофестиваля
«Вече»: премьера фильма «Главный грек Российской империи»
III Международный кинофестиваль «Евразийский мост»: Итоги
Зрительское жюри «Манхэттенского фестиваля короткометражного кино 2018 года»
Редкие фото: звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт со своей девушкой гуляет по Нью-Йорку
Официально: у «Маньяка» с Эммой Стоун не будет 2 сезона
Зои Кравиц заменит Джона Кьюсака в «женском» ремейке «Фанатика»
Немного милоты: Роберт Дауни-младший и Крис Эванс описали свою дружбу персонажами диснеевских мультиков
Звезда «Лучше звоните Солу» сыграет с Эммой Уотсон в ремейке «Маленьких женщин»
В Санкт-Петербурге прошел пресс-показ фильма «Мотылёк» от «Киноафиши.инфо»
Дельфин выпустил клип с Михаилом Ефремовым, Алексеем Серебряковым и Александром Горчилиным
Джуди Денч защищает обвиненного в домогательствах Кевина Спейси
Азиатский хоррор «Поезд в Пусан» получит англоязычный ремейк
Призраки, маньяки и Саша Бортич: новый трейлер триллера «Проводник»
Ужастик «Счастливого дня смерти 2» обзавелся датой премьеры
По стопам Шварценеггера: Джессика Альба будет баллотироваться в губернаторы Калифорнии
Внезапно: Шайя ЛаБаф и Миа Гот разводятся после 2 лет брака
Оскароносный режиссер Мишель Гондри снял Данилу Козловского в рекламе ЛʼЭтуаль
Первые фото: Анджелина Джоли на съемках приквела «Питера Пэна»
Культовый фильм болливуда на большом экране «Родины»
Завершился прием заявок на XI Международный кинофестиваль «Северный характер»
Фильмы Милоша Формана возвращаются в кинотеатры
В Екатеринбурге пройдет 29-й Открытый фестиваль документального кино «Россия»
Режиссер Дэвид Эйр снова критикует собственный «Отряд самоубийц»
Брайан Крэнстон назвал самую трагическую смерть в сериале «Во все тяжкие»
Режиссер «Джокера» с Хоакином Фениксом жалуется на папарацци
25 сентября 2018
Молодежный фестиваль короткометражного кино «Фундук» начал прием заявок
Фото: повзрослевшая звезда «Сумерек» Маккензи Фой снялась для Glamour
Финальный трейлер фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»
Хоакин Феникс в костюме клоуна и Зази Битц в роли матери-одиночки на официальных кадрах «Джокера»
Декорации «Игры престолов» в Ирландии превратят в достопримечательности для туристов
«Стражей Галактики 3» все-таки снимут по сценарию Джеймса Ганна
Донал Глисон сыграет в новом ромкоме от HBO
Кристен Стюарт приступила к съемкам в ремейке фильма «Ангелы Чарли»
Мэл Гибсон снимет ремейк вестерна «Дикая банда»
Игорь Прокопенко удостоен награды за вклад в противодействие искажению военной истории России
Первые подробности фильма Харли Квинн против Джокера» с Марго Робби и Джаредом Лето
Создатель «Ла-ла Ленда» Дэмьен Шазелл женился на актрисе Оливии Хэмилтон
Характер-постеры приключенческого фэнтези «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»
Эксклюзивное интервью с создателями фильма «Рассвет»: генеральным продюсером Владиславом Северцевым и режиссером Павлом Сидоровым
Oh, hi, Amfest: гид по фестивалю независимого американского кино
Официально: кинокомикс «Хищные птицы» с Марго Робби выйдет в 2020 году
Первый фильм Мартина МакДона на большом экране
«Ностальгия» Андрея Тарковского возвращается на большой экран
Кино и природа: международный фестиваль «Северный Характер»
Международный кинофестиваль «Галактика 35 мм»: стартовал прием заявок
Стали известны победители II Международного кинофестиваля «Сезон любви ‒ в каждом сердце»
Продолжение «Вероники Марс» с Кристен Белл выйдет летом 2019 года
В Ялте проходит кинофестиваль «Евразийский мост»
Кира Найтли не вернется во франшизу «Пираты Карибского моря»
У сериала «Сорвиголова» будет минимум 6 сезонов
Мелисса Джоан Харт и Шон Остин сыграют родителей в семейном ситкоме для Netflix
24 сентября 2018
На Новой сцене Александринского театра пройдет Международный кинофестиваль RUIFF
«Кино ‒ детям»: даты проведения и программа
Андрей Звягинцев: спецпоказ фильмов и встреча с режиссером
Завершены съемки фильма «Мы»
Всероссийский фестиваль исторического кино «Вече»: открытие
Подробности сольного фильма о Черной Вдове
Marvel нашла режиссера для экранизации комикса «Вечные»
Звезды «Закрытой школы»: Шесть лет спустя
Самый милый трансформер: новый трейлер фильма «Бамблби»
Роберт Инглунд вернется к роли легендарного Фредди Крюгера
«Им нужно договориться о том, как жить вместе в одном теле», ‒ Том Харди рассказал о Веноме и Эдди Броке
Джейк Джилленхол подтвердил съемки в «Человеке-пауке: Вдали от дома»
Многострадальный «Гамбит» с Ченнингом Татумом начнут снимать в феврале 2019
Генри Кавилла рассматривают на роль Джеймса Бонда
Названы худшие новые сериалы осени 2018
Официально: Kingsman 3 выйдет в ноябре 2019
София Бутелла и Мэри Элизабет Уинстед могут присоединиться к Марго Робби в кинокомиксе «Хищные птицы»
Вселенную «Ходячих мертвецов» расширят новыми сериалами и полнометражными фильмами
Фото: Майкл Фассбендер и Джеймс МакЭвой встретились на досъемках «Людей Икс: Темный Феникс»
Педро Паскаль сыграет бога в «Чудо-женщине 2»
23 сентября 2018
Трейлер «Капитана Марвел» превзошел «Противостояние» и «Черную пантеру»
Сериал «Двойка» Джеймса Франко продлили на третий и последний сезон
Первый взгляд: новая кукла Чаки в ремейке хоррора «Детские игры»
Официально: фильм «Аббатство Даунтон» выйдет осенью 2019
Первое видео: Хоакин Феникс в гриме Джокера
22 сентября 2018
Интервью с Фанни Ардан: о Марии Каллас и российском кино
Пятый международный кинофестиваль «Сосе»: киноистории
18-й международный фестиваль документального кино «Флаэртиана»: итоги
21 сентября 2018
Кино Экспо: в ожидании драконов
Режиссер «Сумерек» рассказала, почему Кристен Стюарт идеально подошла на роль Беллы
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон на съемках ребута «Люди в черном»
Джейми Фокс и Джозеф Гордон-Левитт снимутся в фантастическом триллере Netflix
В Санкт-Петербурге пройдет пресс-показ фильма «Мотылёк» от «Киноафиши.инфо»
Алексей Герман-младший о ретроспективе, мастерской «ПиЭФ» и о проблемах кинообразования
Россияне останутся без «Ёлок»: Тизер комедии «Ёлки последние»
Фото: Том Харди представил «Венома» в Москве
«Капитан Америка» Крис Эванс снимется в новом сериале «Защищая Джейкоба»
Новый трейлер 11 сезона сериала «Доктор Кто»
Интервью с Полиной Максимовой: о Кирилле Плетневе и любимых ролях
Кино Экспо: Книги и мультфильмы от Пионера
Кино Экспо: милые песики и байопик
Кино Экспо: дружба с монстром и тайны космоса
Стал известен репертуар кинозала «1000 & 1 фильм» на октябрь 2018 года
«Ральф против интернета»: голливудский продюсер приехал в Москву
Тест для фанатов «Мстителей»: сможете ли вы угадать все фильмы Marvel по одному кадру?
20 сентября 2018
В «Гоголь-центре» прошла премьера фильма ученика Кирилла Серебренникова
Кино Экспо: релизы Провзгляд
Стала известна программа III Ялтинского кинофестиваля «Евразийский мост»
«Улыбка» короткого метра в большом прокате
XIV Казанский международный фестиваль мусульманского кино подвел итоги
Стала известна программа III Международного кинофестиваля для детей и молодежи #МакГаффинФест
Погружаемся в DarkNet: Финальный трейлер мультфильма «Ральф против интернета»
«Дни этнографического кино» в Москве
Кино Экспо: в ожидании Marvel и не только
В Екатеринбурге пройдет VII Большой уральский конвент U:CON 2018
Звезда сериала «Легион» Обри Плаза сыграет в ремейке хоррора «Детские игры»
Фильм «Закону тут не место» будет представлен в Санкт-Петербурге
В петербургском киноцентре «Чайка» пройдет фестиваль комедий «Итальянские истории»
В Ломоносове пройдет Благотворительный гольф-турнир от Фонда Развития Гольфа в России
Режиссер «Настоящего детектива» Кэри Фукунага снимет «Бонд 25»
Джек Блэк получил звезду на Аллее славы (фото)
Ужасы от Netflix: Карла Гуджино в трейлере нового сериала «Призрак дома на холме»
Тимоти Шаламе в новом трейлере фильма «Красивый мальчик»
«Ученик чудовища»: скоро в кино
Том Холланд и Зендая флиртуют и ссорятся на новых фото со съемок «Человек-паук: Вдали от дома»
19 сентября 2018
Стала известна программа Манхэттенского фестиваля короткометражного кино
Глава Marvel получит специальную награду Британской академии кино
Фильм «Временные трудности» получил приз на международном кинофестивале
«Бедные люди. Кабаковы»: премьера фильма и встреча с его автором в Музее кино
Кино Экспо: фантастические релизы Каро Премьер
Кристен Стюарт и Хлоя Севиньи снялись в фотосессии к фильму «Месть Лиззи Борден»
Создатель «Людей Икс» Брайан Сингер замахнулся на «Рыжую Соню»
Презентация Наше Кино: два билета в вечную жизнь
Киану Ривз в трейлере фантастической драмы «Репродукция»
Приятно быть королевой: Рэйчел Вайс, Эмма Стоун в дублированном трейлере «Фаворитки»
Эдди Мерфи сыграет в ремейке комедии «Старые ворчуны»
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк снимется в рождественском ромкоме
Том Хиддлстон вернется к роли Локи в «сольном» мини-сериале от Disney
«На сегодняшний день – это лучшее, что я сделал»: Сарик Андреасян о фильме «Непрощенный» и новом эпичном проекте
Кастинг-директор 25-го фильма о Джеймсе Бонде Дебби МакУильямс на фестивале «SUBTITLE»
Поклонники фэнтази, фантастики и компьютерных игр соберутся в Минске на «UniCon&GameExpo»
Актер из «Властелина колец» присоединился к ремейку «Зачарованных»
Роберт Паттинсон не исключает возвращение в «Сумерки»: «Я готов снова сыграть 17-летнего!»
Актер из «Темного рыцаря» сыграет отца Бэтмена в новом «Джокере»
18 сентября 2018
Кино Экспо: что ждать от Каро Прокат
Кино Экспо: что год грядущий нам готовит
Дождались: представлен первый трейлер «Капитана Марвел»
Здравствуй, сестра: Трейлер фильма «Девушка, которая застряла в паутине»
Энтони Маки и Джейми Дорнан сыграют в триллере от режиссеров «Паранормального»
Профессор Икс попал в перезапуск «Ангелов Чарли»
Фото: Скарлетт Йоханссон, Бенедикт Камбербэтч, Эмилия Кларк и другие звезды на красной дорожке «Эмми» 2018
Победители «Эмми» 2018: «Игра престолов», «Удивительная миссис Мейзел» и «Американская история преступлений»
Страшна в гневе: Анджелина Джоли отомстит за смерть детей
Мем на мем, и ещё сверху мем
«Послание к человеку»: фильм закрытия
Кинокартины Вернера Херцога покажут на большом экране
Культовый болливудский фильм покажут на большом экране
Кейт Бланшетт блеснула на красной дорожке премьеры «Тайны дома с часами» (фото)
Съемки соло-фильма о Флэше с Эзрой Миллером стартуют в начале 2019
Названы 9 лучших новых сериалов осени 2018, обязательных к просмотру
17 сентября 2018
Первые подробности программы «Художественный фильм» кинофестиваля «Arctic open»
Чудеса да и только: Первый трейлер фильма «Мэри Поппинс возвращается»
Кит Харингтон: «Не все будут довольны» финалом «Игры престолов»
Фото: Кристен Стюарт на красной дорожке церемонии закрытия кинофестиваля в Торонто
Режиссер «Венома» подтвердил наличие пост-титровой сцены
Люк Перри вернется в 14 сезоне «Мыслить как преступник»
Фанаты Marvel зовут Генри Кавилла в киновселенную MCU – и уже нашли для него подходящего супергероя
История легендарной женщины: Кира Найтли в трейлере биографической драмы «Колетт»
Хаос всё ближе: Новый дублированный трейлер «Суспирии»
Паоло Соррентино о Петербурге, Берлускони и «Молодом папе»
Завершились съемки «Круиза по джунглям» с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант
Светофоровы – снова на «Карусели»: стартует третий сезон детского сериала «Семья Светофоровых. Продолжение»
Второй сезон «Молодого папы» с Джудом Лоу выйдет через год
Джейми Ли Кертис на свежих кадрах «Хэллоуина»
Победитель TIFF 2018: «Зеленая книга» обошла музыкальную драму «Звезда родилась»
Тест: угадайте фильм по его шуточному описанию
Спойлеры: как изначально должен был закончиться новый «Хищник»
Первые фото: Хоакин Феникс на съемках фильма о Джокере
Стивен Кинг назвал самый лучший фильм всех времен
16 сентября 2018
«Надымский Международный Фильм Фестиваль» проходит на Ямале
Фильмы стран БРИКС впервые на кинофестивале «ARCTIC OPEN»
Стало известно, сколько Marvel потратила на съемки «Капитана Марвел»
15 сентября 2018
«Флаэртиана-2018»: лучшие документальные фильмы
Фестиваль телесериалов «Пилот»: Итоги
Стартовали съемки киноальманаха «Счастье – это…»
«Движение»: основной конкурс и конкурс телесериалов
«Человек, который убил Дон Кихота»: скоро в прокате
14 сентября 2018
В Ростове-на-Дону в честь дня города состоится шоу от PlayStation
«Веному» прогнозируют рекордные кассовые сборы
Сериал «Полдарк» закроют после 5 сезона
Первый трейлер «Капитана Марвел» покажут 18 сентября
Кейт Бекинсейл попрощалась с франшизой «Другой мир»
Не в себе: Джулия Роберт в трейлере сериала «Возвращение домой»
Безумная феерия Терри Гиллиама: Трейлер фильма «Человек, который убил Дон Кихота»
Очередное инопланетное вторжение: Трейлер фантастики «Земля в осаде»
Берегите детей: Закари Куинто съест их души в экранизации романа Джо Хилла «Страна Рождества»
«Мир Дикого Запада» призвал Аарона Пола
«Леденящие душу приключения Сабрины»: Первый трейлер
Назван самый болтливый супергерой киновселенной Marvel
От Арми Хаммера до Тео Джеймса: 4 актера, которые могли бы заменить Генри Кавилла в роли Супермена
13 сентября 2018
В Москве и Санкт-Петербурге пройдет Фестиваль бразильского кино
Открылся первый российский фестиваль телесериалов «Пилот»
Майкл Б Джордан может стать новым Суперменом в киновселенной DC
Дмитрий Нагиев и Саша Петров в первом тизере новогодней комедии «Ёлки 7»
Создатели «Южного парка» запустили кампанию по отмене мультсериала
Тест: сумели бы вы захватить Железный трон в «Игре престолов»?
Вам тут не место: Новый трейлер фильма «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»»
По роману Сергея Лукьяненко «Кваzи» снимут англоязычный сериал
Разбросанные по миру: Трейлер мини-сериала «Романовы»
Готэм под защитой: Первые кадры из сериала «Титаны»
Джеймс Франко в трейлере вестерна «Баллада Бастера Скраггса»
Сестра Жанны Фриске сыграет погибшую певицу в фильме о ее жизни
BadComedian рассказал, какой фильм стоило выдвинуть на «Оскар» вместо «Собибора»
Звезда «13 причин почему» снимется в экранизации «Проклятой» Фрэнка Миллера
Специальный показ фильма «Девица» пройдет в Санкт-Петербурге
Спецпоказ фильма «Сын Саула» пройдет в «Музее кино»
Большой концерт шоу StandUp пройдет в Санкт-Петербурге
Открывается новый сезон вечеринок Central StandUp в Санкт-Петербурге
«Закону тут не место»: премьера
Звезда «Стражей Галактики» Мишель Йео прокомментировала увольнение Джеймса Ганна
12 сентября 2018
«Черную пантеру» будут продвигать на «Оскар» в рекордных 16 номинациях
Генри Кавилл больше не будет играть Супермена
Гомофобы в Marvel: Кит Харингтон опечален отсутствием геев в супергеройских фильмах
Самая опасная миссия: Второй трейлер фильма «Человек на Луне»
Первый русский киборг-богатырь: Трейлер мультфильма «Киберслав»
Шейн Уэст позлодействует в финальном сезоне «Готэма»
Кит Харингтон – новый Бэтмен?
Спорт и драма: Холли Берри снимет свой первый фильм
Промо-фото главных героев 8 сезона «Американской истории ужасов»
«То, что с ним происходило в детстве, безусловно, не есть ни хорошо, ни правильно» ‒ Риналь Мухаметов рассказал о своей роли в создании фильма «Временные трудности»
Уникальный спектакль «Слепота» пройдет в Санкт-Петербурге
Глава Marvel пообещал больше фильмов о женщинах-супергероинях
Мэйси Уильямс рассказала, чем займется после «Игры престолов»
Озвучивший Ведьмака актер одобрил кастинг Генри Кавилла на роль Геральта
11 сентября 2018
«Братья Систерс»: критики и «Серебряный лев»
Москва отметила свой 871-й день рождения фестивалем «Видфест»
Трейлер 4 сезона сериала «Чужестранка»
Начались съемки полнометражного «Аббатства Даунтон»
Сериал «Queen America» c Кэтрин Зетой-Джонс получил дату релиза
В Алматы пройдёт I Международный кинофестиваль Almaty Film Festival
«Криминальное чтиво» - культовый фильм Квентина Тарантино в киноцентре «Родина»
Сильвестр Сталлоне совсем скоро вернется к роли Рэмбо
«Собибор» Константина Хабенского претендует на «Оскар»
Джейме Ланнистер не доживет до конца «Игры престолов»?
Кейт Бланшетт хочет вернуться к роли Хелы в «Мстителях 4»
Стало известно, как на самом деле должен был закончиться культовый ромком «Когда Гарри встретил Салли»
10 сентября 2018
На Netflix появился российский сериал
В Москве прошла премьера фильма «Временные трудности»
«Ральф против интернета»: мастер-класс
«Залечь на дно в Брюгге»: вновь в кино
Какие люди: Джейсон Стэйтем на съемках спин-оффа «Форсажа»
Арми Хаммер вернется в продолжение мелодрамы «Зови меня своим именем»
Новую серию «Простоквашино» сняли в стиле «Побега из Шоушенка»
Игорь Прокопенко – лауреат премии Terra Incognita 2018
Первый взгляд: Третий сезон сериала «Это мы»
Про отца Дуэйна Джонсона снимут байопик
Мэттью МакКонахи и Снуп Догг в трейлере фильма «Пляжный бездельник»
Киношкола «Без границ» объявляет день открытых дверей в Мультимедиа Арт Музее
«Человек-паук: Вдали от дома» может оказаться приквелом «Войны бесконечности»
Премьера 9 сезона «Ходячих мертвецов» станет одним из самых длинных эпизодов сериала
HBO продлил «Футболистов» Дуэйна Джонсона на 5 сезон
Джереми Аллен Уайт прокомментировал уход Эмми Россум из «Бесстыдников»
Дэйв Батиста хочет, чтобы Marvel сняла спин-офф про семью Дракса
Netflix ищет на роль Цири в «Ведьмаке» азиатку или афроамериканку
Назван топ 10 лучших новых сериалов осени 2018
6 сезон «Бруклин 9-9» расширят до 18 серий
Бенедикт Камбербэтч и Джейк Джилленхол снимутся в триллере «Рио»
9 сентября 2018
Дин Винчестер не появится в нескольких сериях 14 сезона «Сверхъестественного»
Пом Клементьефф раскрыла важный спойлер «Мстителей 4»
8 сентября 2018
Финн Джонс предположил, как закончится «Игра престолов»
Объявлен список победителей Венецианского кинофестиваля
Создатели «Капитана Марвел» вдохновлялись «Терминатором 2»
Кит Кэрредин вернется к роли отца Пенни в 12 сезоне «Теории большого взрыва»
Видео: Стэн Ли засветился в камео в новой игре «Человек-паук» (спойлеры!)
Снова в сборе: Криса Эванса, Пола Радда и Скарлетт Йоханссон сфотографировали на досъемках «Мстителей 4»
7 сентября 2018
Тест: сможете ли вы угадать 12 популярных романтических комедий по одному кадру?
Netflix снимет 3 сезон отмененного сериала Кифера Сазерленда «Последний кандидат»
Дэнни Трехо приедет на Comic Con Russia в Москве
Стало известно, кого сыграет Бен Мендельсон в «Капитане Марвел»
Паоло Соррентино на МКФ «Послание к человеку»
Фото: как выглядят звезды «Карты, деньги, два ствола» спустя 20 лет после премьеры фильма
Тимоти Далтон возглавит супергероев в «Роковом патруле»
Названы вероятные претенденты на «Оскар» от России
Хоррор «Спокойной ночи, мамочка» получит англоязычный ремейк
Из «Хищника» вырезали сцены с актером, обвиненным в сексуальных домогательствах
Марк Руффало хочет увидеть в MCU сражение Халка с Росомахой
Режиссером «Бонда 25» может стать женщина
Режиссер «Смерти Сталина» снимет комедию о Дональде Трампе
Дэдпул поругался в Twitter с медвежонком Паддингтоном
Том Холланд сыграет главную роль в военной драме Сэма Мендеса
Из Колумбии в Мексику: Трейлер нового сезона «Нарко»
Колин Фаррелл присоединился к Джессике Честейн в триллере «Ева»
Лента «Последнее испытание» Алексея А. Петрухина стала фильмом закрытия Международного кинофестиваля
«Гоголь. Страшная месть» выйдет в прокат в Европе
6 сентября 2018
На 83-м году жизни скончался легендарный актер Берт Рейнольдс
Передумали: «Оскар»-2019 не будут вручать лучшему блокбастеру
Вот это кастинг: Роберт Паттинсон, Крис Эванс и Том Холланд в одном фильме
Колин Ферт в трейлере фильма про подлодку «Курск»
Лучше бы взяли Ревву или Безрукова: в сети шутят над кастингом Генри Кавилла в «Ведьмака»
Начало конца: вышел трейлер последнего 12 сезона «Теории большого взрыва»
Скруллы с новых кадров «Капитана Марвел» стали мемом
Альфонсо Куарон согласился снимать «Гарри Поттер и Узник Азкабана» только благодаря Гильермо дель Торо
Премьеру российского «Вратаря Галактики» отложили почти на 9 месяцев
Президент LucasFilm Кэтлин Кеннеди получит почетный «Оскар»
Уиллем Дефо в роли Ван Гога в трейлере фильма «Ван Гог. На пороге вечности»
Игра началась: Новая злодейка и постер 3 сезона сериала «Ривердейл»
Пенелопа Крус подалась в шпионки
Новый трейлер хоррора «Хэллоуин» с Джейми Ли Кертис
Ребекка Фергюсон хочет получить роль Леди Джессики в новой «Дюне»
Марго Робби оказалась в «Руинах»
Апокалипсис наступил: официальный трейлер 8 сезона «Американской истории ужасов»
5 сентября 2018
Фильмы братьев Коэн вновь на большом экране
Представлены первые официальные кадры «Капитана Марвел» с Бри Ларсон
Объявлена дата премьера 11 сезона сериала «Доктор Кто»
Героя Кевина Спейси похоронили в тизере 6 сезона «Карточного домика»
Состоялось торжественное открытие XIV Казанского кинофестиваля
Казахстанские фильмы презентовали итальянской публике
Уиллем Дефо в образе Ван Гога: Постер фильма «Ван Гог. На пороге вечности»
Прокуратура отказалась предъявлять обвинения Кевину Спейси и Стивену Сигалу в сексуальных домогательствах
Тизер 8 сезона «Американской истории ужасов»
Марк Уолберг и Роуз Бирн на первом кадре комедии «Семья по-быстрому»
Эмма Стоун и Рэйчел Вайс в новом трейлере фильма «Фаворитка»
Коби Смолдерс, Сэмюэль Л Джексон и Джон Фавро на съемках сиквела «Человека-паука»
Финальный дублированный трейлер сказки «Щелкунчик и четыре королевства»
Дэниел Крэйг расследует таинственное убийство
Седина в голову: Генри Кавилл утвержден на роль Ведьмака
Стала известна афиша автомобильного кинотеатра «Moonlight» до 19 сентября.
«Девица»: премьерный показ в кинотеатре «Формула Кино»
4 сентября 2018
Мультфильмы под открытым небом
Мастер-класс Ильи Антоненко прошел в «Охта Лаб»
Как живут испанские мажоры: Трейлер скандального сериала «Элита»
В Москве прошла премьера фильма Авдотьи Смирновой «История одного назначения»
Крис Хемсворт на эксклюзивном кадре фильма «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»»
Новая часть «Полицейской академии» скоро выйдет на экраны
Русский трейлер мультфильма «Тайна магазина игрушек»
Илья Найшуллер снимет фильм от сценариста «Джона Уика»
«Крепкий орешек 6» получил официальное название
«Живучий» Жан-Клод Ван Дамм в трейлере боевика «Лукас»
Праздник документального кино в Якутии
3 сентября 2018
Screenlife-триллер продюсера Тимура Бекмамбетова попал в топ-5 бокс-офиса США
«Послание к человеку»: Открытие кинофестиваля
«Гражданин Кейн» Орсона Уэллса возвращается на большие экраны
Лучшие немые комедии в киноцентре "Родина"
Максим Галкин озвучил трех инопланетян в мультфильме «Пришельцы в доме»
Итальянский режиссер пришел на Венецианский кинофестиваль в футболке «Вайнштейн невиновен»
Дональд Гловер выпустил новый видеоклип на песню Feels Like Summer
Робин Райт вернётся к своей роли в сиквеле «Чудо-женщины»
Дэвид Кроненберг задумал снять «личный» сериал
Эндрю Гарфилд ищет девушку: дублированный трейлер фильм «Под Сильвер-Лэйк»
«Время приключений» подошло к концу: 10 сезон мультсериала станет последним
Джереми Реннер стал помощником шерифа
«Гоголь» заработал миллиард рублей в россйиском прокате
Сын Дмитрия Нагиева на съемках «Холопа»
В Алматы пройдёт I Международный кинофестиваль Almaty Film Festival, который станет ежегодным событием города
Джеймс Бонд стал папой
О Константине Рокоссовском снимут художественный фильм
«Яга. Кошмар темного леса»: съемки подошли к концу
