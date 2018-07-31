Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за июль 2018 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
31 июля 2018
Том Харди в новом трейлере фильма «Веном»
Трейлер второго сезона криминальной драмы «Озарк»
Актеры «Стражей Галактики» открыто выступили в защиту Джеймса Ганна
Приянка Чопра снимется в экранизации комикса «Ковбой, Ниндзя, Викинг»
Звезда «Трансформеров» сыграет в новом хорроре от режиссера «Реинкарнации»
Александр Ревва и Михаил Галустян в первом трейлере комедии «Бабушка легкого поведения 2»
Первые новости о XVI международном кинофестивале стран АТР «Меридианы Тихого»
30 июля 2018
Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой на съемках «Оно 2»
«Очень странные дела» выйдут летом 2019 года
История слишком изящна в своей простоте: мнение зрителя о фильме «Между рядами»
В Нижнем Новгороде прошел показ фильма «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика»
Мария Полякова, призер II Фестиваля нового российского кино «Горький fest»: «Не надо бояться общаться с теми, кого мы считаем ужасными априори»
Первые фото со съемок новых «Людей в черном»
«Бандиты во времени» Терри Гиллиама станут сериалом
Кэрри Фишер вернется в фильме «Звёздные Войны: Эпизод IX»
Владимир Машков приступил к съемкам в картине «Миллиард»
Джона Хилл и Эмма Стоун в тизере сериала «Маньяк»
Создатели «Стартрека» напишут сценарий к сериалу «Властелин колец»
Питер Динклэйдж – злобный карлик
Характер-постеры фильма «Кристофер Робин»
28 июля 2018
На праздник кино в Феодосию приглашает «Фестиваль Плюс»
27 июля 2018
Всемирный Фестиваль уличного кино прошел в Казани
Да здравствует Disney! Студия Fox прекратила свое существование
II Фестиваль Нового Российского кино «Горький fest» объявил победителей
Брайс Даллас Ховард станет мамой Элтона Джона
Джастин Теру озвучит благородного пса
В память о звезде «Форсажа»: Трейлер документального фильма «Я – Пол Уокер»
Лив Тайлер подарит сыну куклу-убийцу
Ангелы Чарли в полном составе: Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балински
Новые приключения киберпсихолога
Уикенд Большого фестиваля мультфильмов в Санкт-Петербурге
ПитерФотоФест-2018 – волшебный мир фотографии в волшебном городе
26 июля 2018
Драма «Временные трудности» попала в конкурс еще одного европейского фестиваля
Эмбер Херд в трейлере детектива «Лондонские поля»
Райан Рейнольдс снимется во взрослой версии комедии «Один дома»
«Жаркие летние ночи» пройдут в киноцентре «Ленфильм»
Как гладиаторы: Трейлер и постер фильма «Т-34»
Он в твоей голове: Новый трейлер хоррора «Слендермен»
Гэри Олдман сыграет отца странного семейства
Первый взгляд: Натали Портман в образе сумасшедшей астронавтки
Уже в августе Красноярский край откроет XVII Международный Канский Фестиваль: «Здесь и сейчас»
25 июля 2018
Фёдор Бондарчук приступил к съёмкам «Притяжения 2»
Sony снимет сериал о шпионе-подростке Алексе Райдере
В Москве состоялась премьера экшна «Миссия невыполнима: Последствия»
Тимур Бекмамбетов представит кино нового формата на фестивале Strelka Film Festival by OKKO
«Авантюра сама меня нашла!»: Кристиан Дюге рассказал о фильме «Белль и Себастьян, Приключение продолжается»
ХIII Международный кинофестиваль «В кругу семьи» подвел итоги
Эмма Томпсон вернется к «Людям в черном»
Выживали, как могли: Трейлер фильма «Середина 1990-х»
Александра Даддарио разболтает все секреты незнакомцу
Питер Динклэйдж и Эль Фаннинг в трейлере фильма «Я думаю, теперь мы одни»
24 июля 2018
Новые кадры фантастического экшна «Аксель»
Уборка номеров: Отрывок комедии «Мальчишник в Европе»
Трейлер 3 сезона сериала «Ривердэйл»
В Санкт-Петербурге пройдет пресс-показ комедии «Мальчишник в Европе»
Сериал «Баффи - истребительница вампиров» перезапустят с темнокожей героиней
Режиссер «Дэдпула 2» снимет ремейк боевика «Выход дракона»
Стал известен репертуар Автомобильного кинотеатра «Moonlight» до 29 июля 2018 года
В Казани проведут Всемирный Фестиваль уличного кино
«Почти как «бьюик»» Стивена Кинга перенесут на большие экраны
23 июля 2018
В сети появился новый фрагмент из фильма «Мектуб, моя любовь»
Слух дня: Роберт Де Ниро сыграет в экранизации комикса DC
Девушка-киборг на тропе войны: Новый трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Фанаты просят оставить Джеймса Ганна режиссером «Стражей галактики 3»
Дженнифер Коннелли сыграет в сиквеле «Лучшего стрелка»
Зловещая школа танцев: Дублированный трейлер «Суспирии»
Телеканал ТНТ выходит за рамки эфира
Николай Досталь снимет «Тайну» для НТВ
«Фиксики»: российский мультфильм собрал более миллиона долларов в зарубежном прокате
«Убрать из друзей – 2»: Сиквел первого Screenlife-фильма стартовал в американском прокате
Продолжение трогательной истории о настоящей дружбе «Белль и Себастьян» покажут в киноцентре «Чайка»
В Петербурге проходят съемки веб-сериала о киберпсихологе
Бесплатные кинопоказы пройдут для жителей Фрунзенского района в киноцентре «Чайка»
Фестиваль «Позитивного кино» соберет молодые таланты в Перми
Самый ожидаемый фестиваль VK Fest 2018 пройдет в Санкт-Петербурге
KONIK Film Festival в седьмой раз пройдет в столице
Нечто необыкновенное: Трейлер фильма «Стекло»
Морские доисторические хищники в первом трейлере фильма «Годзилла 2: Король монстров»
22 июля 2018
Ребенок в теле супергероя: Первый трейлер фильма «Шазам!»
Магия рождается лишь в избранных: трейлер с Comic Con фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»
Показ немого кино пройдет в Санкт-Петербурге
«Кино – это поэзия», ‒ Елена Окопная провела мастер-класс в рамках II фестиваля нового российского кино «Горький fest»
Ярость семи морей: Первый трейлер «Аквамена»
21 июля 2018
Никите Михалкову вручили приз «За вклад в развитие мирового кинематографа»
20 июля 2018
Роман Курцын в трейлере «СуперБобровы: Народные мстители»
Звезда «Дэдпула 2» подружится с Джокером
В 7 городах пройдут предпремьерные показы картины «Мектуб, моя любовь»
Омар Си станет джентльменом-грабителем
Дженнифер Лопес в первом трейлере комедии «Начни сначала»
GEEK PICNIC 2018: все о будущем, роботах, технологиях и человеке
«Человек на Луне» с Райаном Гослингом будет представлен на кинофестивале в Венеции
Меньшиков вернулся: первый трейлер фильма «Гоголь. Страшная месть»
Внимание, спойлер! У агента 007 будет русский враг
19 июля 2018
Мрак, тлен и кровь: Первый трейлер сериала «Титаны»
«Киноафиша.инфо» провела предпремьерный показ фильма «Паранормальное» в Ульяновске
«Киноафиша.инфо» провела предпремьерный показ фильма «Паранормальное» в Саратове
«Киноафиша.инфо» провела предпремьерный показ фильма «Паранормальное» в Нижнем Новгороде
«Киноафиша.инфо» провела предпремьерный показ фильма «Паранормальное» в Оренбурге
Создатели «Астрала» снимут фильм про робота-убийцу
Первый тизер фильма «Вечная жизнь Александра Христофорова»
Критики оценили главные премьеры этого лета
Майкл Пенья и Диего Луна на первых кадрах сериала «Нарко: Мексика»
Бэтвумен получит собственный сериал на CW
Гитлер-рептилоид в новом трейлере фильма «Железное небо 2»
«Джокер» с Хоакином Фениксом выйдет в октябре 2019 года
Бельгийский фильм «Дом» получил Гран-при VIII фестиваля VOICES
25 лет «Парку Юрского периода»: Гигантская статуя Джеффа Голдблюма появилась в Лондоне
«Сочи Фильм Фестиваль» ждет заявок на третий сезон
Когда куклы не игрушки: русский трейлер фильма «Удивительный мир Марвена»
«Калейдоскоп ужасов» Стивен Кинга превратят в сериал
18 июля 2018
Кейт Уинслет отговорит маму от самоубийства
Первый взгляд: Хелена Бонем Картер в образе принцессы Маргарет
«Киноафиша.инфо» провела предпремьерный показ фильма «Паранормальное» в Омске
«Киноафиша.инфо» провела предпремьерный показ фильма «Паранормальное» в Красноярске
Режиссер «Мстителей» и «Лиги справедливости» снимет сериал для HBO
В Великобритании нашли утерянный сценарий Стэнли Кубрика
Кристофер Ллойд хочет сыграть в продолжении «Назад в будущее»
Николь Кидман, Рассел Кроу и Лукас Хеджес в трейлере драмы «Исчезнувший мальчик»
Премьерный показ фильма «Клуб миллиардеров» пройдет в кинозале «Ленфильма»
Новый трейлер и постеры фильма «Робин Гуд: Начало»
17 июля 2018
В Санкт-Петербурге впервые пройдет полная ретроспектива фильмов Алексея Германа
The Show Must Go On: Новый трейлер фильма «Богемская рапсодия»
Минкульт, букеры, НДС и киносреда: интервью с букером и исполнительным директором кинотеатра «Боа Джюс» Алексеем Коропским
Первые подробности фильма «Хищные птицы» с Марго Робби
Жерар Депардье не платит налоги в Саранске
В Испании завершился IV Ежегодный Кинофестиваль «SOL RUSSIAN FILM FESTIVAL»
Премьерный показ фильма «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» пройдет в Санкт-Петербурге
Фанаты «Аквамена» посчитали Джейсона Момоа недостаточно мокрым на первом постере фильма
В трех городах России пройдет ретроспектива фильмов Стэнли Кубрика
Харрисон Форд отправляется на поиски золота
Первый тизер третьего сезона «Очень странных дел»
Тимоти Шаламе сыграет в фильме «Дюна» Дени Вильнева
16 июля 2018
В киноцентре «Октябрь» состоится зрительская премьера фильма «Календарь»
«Киноафиша.инфо» и фестиваль короткометражных мультипликационных фильмов «Мультобоз» приглашают на пресс-показ
Забиваем-продаем: Кевин Смит просит фанатов поддержать его новый проект
Брюс Ли появится в «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино
«Уральские Пельмени» приедут в Санкт-Петербург
Фрэнсис МакДорманд отказалась быть мамой Джокера
Определились победители «Балтийских дебютов»
В московском Музее кино состоится специальный показ короткометражных фильмов
Итоговый показ работ кинофестиваля «Ты не один» пройдет в «Ленфильме»
Скарлетт Йоханссон не станет трансгендером
Джим Джармуш снимает фильм про зомби со звездным актерским составом
«Аббатство Даунтон» станет полнометражным фильмом
13 июля 2018
Вера Брежнева снимается в новом «секретном» фильме
Режиссер «Иллюзии обмана 2» снимет фильм о спасенных тайских школьниках
Кристина Эпплгейт сыграет в комедийной версии сериала «Большая маленькая ложь»
В США легализовали преступления: второй трейлер фильма «Судная ночь. Начало»
Первый взгляд: Джеймс МакЭвой и Брюс Уиллис на кадрах сиквела «Сплита»
На новом кадре из спин-оффа «Гарри Поттера» нашли ляп
Warner Bros. снимет новый мультфильм по «Волшебнику страны Оз»
Официально: Marvel утвердили режиссера сольного фильма о Черной Вдове
Марго Робби и Сирша Ронан в трейлере фильма «Мария — королева Шотландии»
«О, да! Еда!» - самый вкусный фестиваль Санкт-Петербурга
Номинанты на премию «Эмми» 2018
Король монстров: Первые кадры фильма «Годзилла 2»
12 июля 2018
«Паранормальное»: посмотри на большом экране кинотеатра до выхода фильма в прокат
Новый трейлер мультфильма «Гринч»
Зал LUXE: A RealD Experience открылся в «КАРО 5 на Байконурской»
«Анти-Капитан Америка» перебирается на большие экраны
Кристен Уиг в образе Гепарды на съёмках «Чудо-женщины 2»
Эмир Кустурица снимается в драме «Балканский рубеж»
Братья Руссо снимут «Черную Пантеру» в полицейской драме
Марго Робби и Сирша Ронан на первых постерах исторической драмы «Мария — королева Шотландии»
Звезда «Дюнкерка» Барри Кеоган сыграет в экранизации комикса «Y. Последний мужчина»
Любитель роботов: Нил Бломкамп подарит новую жизнь «Робокопу»
Первый взгляд: Закари Ливай в образе Шазама
Кира Найтли в первом трейлере драмы «Колетт»
XIV Международного кинофестиваля «Евразия» объявил победителей
«Териберка. Новая жизнь» – смена курса
Международный кинофестиваль и Noize MC в экскурсионном трамвае
11 июля 2018
«КиноЛетопись: Дети»: второй этап конкурса
«Балтийские дебюты» продолжаются в Светлогорске
Хэллоуин идет к вам: трейлер фильма «Ужастики 2»
Кинофестиваль Arctic Open начал прием заявок на конкурс
В Голливуде продолжат мучать детей
Джейсон Момоа ослепнет и попадет в будущее
Матриархальная Джулианна Мур в триллере «Женщина в окне»
Вайнона Райдер влюбила в себя Киану Ривза: трейлер фильма «Как женить холостяка»
Выход «Индианы Джонса 5» отложили на год, а у «Малефисенты 2» появилась дата премьеры
«Человек-Муравей и Оса» стал лидером кинопроката в России и СНГ
Волшебник из «Шазама»: Джимон Хонсу ищет приемника
Завершились съемки фильма «Волшебник»
«Выше неба»: Виктория Толстоганова и Алексей Агранович впервые будут сниматься в одном фильме
10 июля 2018
На «Ленфильме» покажут фильмы о Калмыкии
Первый трейлер сериала «Касл-Рок» по Стивену Кингу
Видео: отрывки из фильма «Миссия невыполнима: Последствия»
«Мир — у наших ног»: эксклюзивное интервью генерального продюсера ФОРМАТ ТВ Оксаны Барковской
Премьера задорной итальянской комедии «Большая афера в маленьком городе» пройдет на «Ленфильме»
Приквел «Игры престолов» начнут снимать осенью
Трейлер и постер шестого сезона сериала «Оранжевый – хит сезона»
Премьера мульфильма «Монстры на каникулах 3: Море зовет» в Москве
Билли Ди Уильямс вернется к роли Лэндо в 9 эпизоде «Звездных войн»
Вера Фармига и судебный расизм в новом сериале Netflix
Тизер нового проекта Саши Барон Коэна «Who Is America?»
Совершенный «Хищник» на новых кадрах культовой франшизы
Живое кино под открытым небом покажет «Кинолес»
На закрытии фестиваля «Кино&Футбол» состоится премьера французской комедии про футбол
9 июля 2018
«Летняя киношкола» и первые конкурсные картины «Балтийских дебютов»
Стал известен репертуар автомобильного кинотеатра «Moonlight» до середины июля 2018 года
Эмма Стоун и Рэйчел Вайс в первом трейлере фильма «Фаворитка»
Игра на опережение: Дублированный трейлер фильма «Опасная игра Слоун»
Готовьте новый костюм на Хэллоуин: Марго Робби вновь сыграет Харли Квинн
Netflix займется психоанализом
Рэйф Файнс снимется в новом фильме Терри Гиллиама
Крис Хемсворт приступил к съемкам спин-оффа «Людей в черном»
Завершились съемки «Капитана Марвел»
Роберт Паттинсон получил награду на кинофестивале в Карловых Варах
Робин Райт рассказала о своих отношениях с Кевином Спейси
Мэйси Уильямс попрощалась с сериалом «Игра престолов»
Автор «Английского пациента» получил «Золотую букеровскую премию»
Презентация книги Алексея Дунаевского «Кино. «Ленфильм». Футбол» пройдет в стенах киностудии «Ленфильм»
Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро сыграют в новом фильме Мартина Скорсезе
Пол Радд в трейлере фильма «Шпионская игра»
7 июля 2018
Открытие фестиваля "В кругу семьи" состоится в Ярославле
Майкопский фестиваль нон-стоп в столице Адыгеи
6 июля 2018
В сети появились новые видеоролики о фильме «Человек-Муравей и Оса»
Портал Reddit забанит половину участников сообщества о Таносе
Аниме «Гандам» превратят в полнометражный фильм
Доктор Стрэндж не появится в сиквеле «Человека-паука»
Второй сезон «Ночного администратора» запущен в работу
Новый эксклюзивный тизер фильма «Т-34»
Тизер финального сезона «Карточного домика»
Саша Барон Коэн анонсировал новый проект про Дональда Трампа
Идрис Эльба станет главным злодеем в спин-оффе «Форсажа»
5 июля 2018
Неделя «Балтийских дебютов» пройдет в Светлогорске
«Кризис» Ингмара Бергмана на большом экране
Победители Eurasia Project Market отправятся на стажировку в Нью-Йорк
В Голливуде вновь экранизируют «Воспламеняющую взглядом» Стивена Кинга
Звезда «Человека-муравья и Осы» рассказала, почему Призрак не анти-герой
Первый взгляд: Найтвинг в сериале «Титаны»
Первый трейлер российского фантастического сериала «Спарта»
5 российских фильмов, которые нельзя пропустить
Крис Эванс поздравляет Капитана Америку с 100-летием
Оксана Акиньшина сыграет в хорроре от продюсеров «Невесты» и «Пиковой дамы»
Самые страшные фильмы 2018 года
Люк Эванс сыграет в военном фильме Роланада Эммериха
Трейлер фильма ужасов «Проигранное место» – режиссерского дебюта Надежды Михалковой
4 июля 2018
Roof Cinema: афиша на июль
Создатели фильма «Стрельцов» ответили на вопросы журналистов
«Артификация. Video Art» открывает новые таланты
Один из «Лучший фильмов 2018 года» по версии The Guardian выходит в российский прокат
Режиссер «Тора 2» снимет приквел «Клана Сопрано»
MGM перезапустит хоррор-франшизу «Детские игры»
Николас Кейдж станет Человеком-пауком
«Человек-муравей и Оса» показывает лучший старт, чем первая часть
Алексей Учитель снимет мини-сериал «Матильда»
Ванесса Кирби станет сестрой Джейсона Стэйтема в спин-оффе «Форсажа»
Майлз Теллер утвержден на роль в сиквеле «Лучшего стрелка»
Квентин Тарантино заплакал после просмотра новой «Суспирии»
Первые претенденты на Оскар 2019
Джереми Реннер может исполнить одну из главных ролей в перезагрузке «Спауна»
Фестиваль «Радуга» объявил победителей конкурса
3 июля 2018
Скарлетт Йоханссон и её опасные связи
Киноцентр «Ленфильм» приглашает гостей на специальный показ фильма «Пылающий»
Хорошего супергероя должно быть много: в Голливуде снимут первый фильм про героиню plus-size
Мэтта Дэймона выбрали «Королем нефти»
Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Лупита Нионго сыграют в ремейке «Ангелов Чарли»
Джон Малкович снимется во втором сезоне «Молодого папы»
Фрэнсис МакДорманд сыграет в «Годзилле против Кинг-Конга»
Первый взгляд: Повзрослевший «Клуб неудачников» из «Оно 2»
Крис Пайн в трейлере сериала «Я - ночь»
«Суперсемейка 2» лидирует в прокате
«Генезис 2.0»: Премьерные показы в кинотеатрах «Формула кино»
2 июля 2018
Оператор «Мстителей» раскрыл название четвертого фильма
Кумэйла Нанджиани и Рейфа Сполла позвали в ребут «Людей в черном»
Содержание посттитровых сцен фильма «Человек-муравей и Оса»
Фанатская теория: Халк был скруллом после фильма «Тор: Рагнарек»
Восстание обезьян и не только: Комикс «Злоба» перенесут на большие экраны
Disney закрывают одну из своих студий и не будут снимать мультфильм про самолеты
Вин Дизель начал подготовку к съемкам в «Бладшоте»
«Киноафиша.инфо» проведет показы фантастического триллера «Паранормальное» в 6 городах России
Сирша Ронан и Тимоти Шаломе снимутся в новой экранизации «Маленьких женщин»
Первый взгляд: Джулия Робертс в сериале «Возвращение домой»
Джим Керри сыграет главного врага ёжика Соника
1 июля 2018
Открылся приём заявок на «КлипFest.2019»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Вербовщик, ребенок.. вы серьезно? «Алиса в пограничье» набрала 200 млн часов просмотра, но зрители видят в нем лишь копию «Игры в кальмара»
4 часа 48 минут чистого кайфа: аниме «Маг воды» покорил зрителей на 9,9 баллов — но дадут ли ему 2 сезон?
Заждались новых серий «9-1-1»? У этого сериала про спасателей рейтинг в 88% на RT — 14 сезонов хватит надолго
Не только «Лихие»: 3 жестких сериала про 90-е с оценкой 7.3+ — про романтику можно забыть, здесь нет места красивой ностальгии
«Обезьяну-паука» забыть невозможно, а что насчет этих перлов? Выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» — от №2 почти стошнило
Сколько стоил букет для Мымры, и что за картина у нее висела: только фанаты «Служебного романа» ответят на 5 вопросов о фильме (тест)
Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов
«Философия и ПТСР вместо экшена»: ИИ сравнил все сезоны «Алисы в Пограничье» — лучший вычислил мгновенно, а вы согласитесь?
Начали со стриптиза, закончили Лениным: один из лучших фильмов Ефремова довел чиновников СССР до белого каления — и месть была жесткой
От Сильверхенда до «Акиры»: хоть это и не очевидно, но Цой связан с Cyberpunk 2077 и лучшими аниме современности
Всего 3 серии «Маши и медведя» получили на IMDb оценку 8.5 — нет волков с клизмами, зато есть Sci-Fi, лирика и призраки прошлого
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить