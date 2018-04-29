Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за апрель 2018 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
29 апреля 2018
«Мстители: Война бесконечности»: IMAX в кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино»
28 апреля 2018
Премьера ленты Терри Гиллиама в Каннах пока под вопросом
Российские ленты за четыре месяца побили рекорд сборов года кино
Российские звезды оценили работу Нагиева
Короткометражная лента о войне в Донбассе получила приз на Нью-Йоркском кинофестивале
Хью Джекман не смог записать поздравление из-за Дэдпула
Ради одного эпизода Том Круз 106 раз прыгнул с парашютом
В рамках ММКФ состоялась премьера фильма «NO-ONE»
Не верь глазам: Финальный трейлер хоррора «Истерия»
Мишель Пфайффер станет королевой в «Малефисенте 2»
Константин Хабенский представил «Собибор» в Санкт-Петербурге
«Чтобы попасть в большую игру, у тебя должна быть своя команда» - создатели драматического сериала «Вне игры» про футбол и не только.
Режиссер Эрнест Ясан попал в аварию
Lucasfilm готовит мультсериал «Звездные войны: Сопротивление»
Колина Ферта позвали в «Таинственный сад»
Том Фелтон сыграет в фантастическом триллере «Начало»
В Петербурге пройдет показ фильма «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» с комментариями философа и судьи по боксу
«Ленфильм» празднует столетие
27 апреля 2018
На Новой сцене Александринского театра состоится показ итальянских короткометражек
Вспоминая Бывалого: день рождения Евгения Моргунова
В сети появились кадры из нового фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек»
Брэд Питт перенесет на экран скандал вокруг Харви Вайнштейна
Фильм якутского режиссера «Царь-птица» стал победителем ММКФ
Олден Эйренрайк сыграет Хана Соло еще в трех лентах франшизы
Премьера мультфильма «Папа-мама Гусь» прошла в Москве
Киноафиша.info и Capella Film приглашают на показ мелодрамы «Красавица для чудовища»
«Кинотавр» 2018: Скучать и отдыхать не придется
«Пианист» Романа Полански снова на экране к Дню Великой Победы
«Кинотавр» 2018 откроет новый фильм Кирилла Серебренникова
Тоталитарно-женский сериал «Рассказ служанки»
«Побег из курятника» спустя 18 лет получит сиквел
Тильда Суинтон и Хью Лори снимутся в новой экранизации «Дэвида Копперфильда»
Легендарный Фредди Меркьюри на кадрах «Богемской рапсодии»
Для «Стартрека 4» нашли режиссера
Наоми Уоттс уедет на Мадагаскар спасать приматов
10 лет Вселенной Marvel: специальные ролики о создании фильма «Мстители: Война бесконечности»
Зачем идти в кино на театральный спектакль?
Знаменитости поделились впечатлениями о фильме «Собибор» Константина Хабенского
В Волгограде и Волжском пройдут Дни германских и российских короткометражных фильмов «Вкратце!»
9 мая состоится специальный показ документального фильма о Холокосте «Шоа»
«Кино ТВ» проведет прямую трансляцию закрытия Каннского фестиваля
ММКФ: «Ключ к сердцам зрителей» получил фильм «12-й человек»
Самая высокая в мире статуя Христа раздает интернет
26 апреля 2018
Аронофски планирует снять сериал и комедию
Нелепая прическа сделала Джона Траволту неузнаваемым
Часть средств от проката «Собибора» пойдет на помощь больным детям
О Черной вдове снимут сольный фильм-приквел
Хавьер Бардем выступил в защиту Вуди Аллена
«Долгая прогулка» Стивена Кинга переберется на большие экраны
КиноМай на Европе Плюс: «Мстители: война бесконечности»
Хоррор «Тихое место» получит продолжение
Эми Адамс будет подглядывать за соседями в новом триллере «Женщина в окне»
Харрисон Форд впервые озвучит героя мультфильма
Винни-Пух и Юэн МакГрегор на новых кадрах фэнтези «Кристофер Робин»
«Белые ночи» вернулись на «Родину»
На ММКФ показали фильм «Профиль» Тимура Бекмамбетова
25 апреля 2018
Секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»
Хабенский приехал на открытие памятника герою «Собибора» в Ростове-на-Дону
Disney представила слоненка Дамбо из грядущего мультфильма Тима Бертона
Ян Гэ получила награду ММКФ за режиссерский дебют
«Тренер» Данилы Козловского стал лидером российского бокс-офиса
Министерство культуры хочет вернуть деньги за неснятые фильмы
Осторожно, спойлеры: что случится в «Войне бесконечности»?
Эксклюзивный отрывок из фильма «Мстители: Война бесконечности»
Чудовища из легенд: Трейлер мультфильма «Смолфут»
Бри Ларсон и семь гномов спасут Белоснежку
Джессика Честейн в трейлере фильма «Женщина ходит первой»
Ана де Армас сыграет в романтической комедии Дэнни Бойла
Сиквел «Джуманджи» выйдет в декабре 2019 года
Том Харди и его новый друг-красавчик в трейлере «Венома»
Фильм «Братство» Павла Лунгина был представлен на 105-м Российском Кинорынке
24 апреля 2018
В Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича исполнят музыку из мультфильмов Disney
В Крыму пройдет I Крымский открытый фестиваль документального кино «КрымДок»
Джеймс Кэмерон изменит нового «Терминатора»
Николас Кейдж перестанет сниматься в кино
Стала известна дата следующей церемонии вручения премии «Оскар»
Безжалостный Танос или шаг назад: Первые оценки «Мстителей: Войны бесконечности»
Ким Кардашьян и Канье Уэст хотят снять фильм об истории своей любви
Андрей Мерзликин рассказал о фильме «Танки»
В кинотеатре Люксор в ТРК «Лето» пройдет премьера мультфильма «Папа-мама Гусь»
Фото: Мировая премьера блокбастера Marvel «Мстители: Война бесконечности»
«Форсаж» превратят в анимационный сериал
Деньги на ветер: Трейлер комедии «Безумно богатые азиаты»
Пола Пэттон получила роль в сериале от автора «Сумерек»
Сэм Рокуэлл сыграет в картине о воображаемом Гитлере
Дарим билеты в кино на фильм «Лицо»!
Триллер «Тихое место» стал лидером американского проката
Официально: сценарии сиквелов «Аватара» уже готовы
Обезумевший Ганнибал: Энтони Хопкинс выложил странное видео в Twitter
ММКФ-2018: Три этнические истории о простых людях
Камбербэтч прокомментировал отказ Мартина Фримана сниматься в «Шерлоке»
Режиссер «Наездника» снимет вестерн о первом темнокожем маршале США
«Конченая»: премьерные показы в Москве и Санкт-Петербурге
23 апреля 2018
В Санкт-Петербурге пройдет «День кино»
В кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» установлена суперцена на премьерные показы фильма «Привидение»
В Москве пройдет презентация нового фильма Виса Виталиса
«Убитая жизнью» оживает благодаря музыке
Дэйн ДеХаан поучаствует в разборках наркокартелей
Собачье дело: Трейлер комедии «Псы под прикрытием»
Премьера мультфильма в Музее космонавтики
Эми Адамс в трейлере мини-сериала «Острые предметы»
Что ждет киномана в ближайшем будущем: итоги 105 Российского Кинорынка
Киноревю – новая форма взаимодействия кино и театра
«Наша главная задача, заинтересовать молодую аудиторию»: эксклюзивное интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым.
Звезда «Оно» сыграет Нэнси Дрю
Любителей немого кино порадовали Чаплином, Китоном и оркестром
Международный фестиваль документального кино «Делай Фильм» поднимал острые общественные темы и раздавал гранты в Москве.
На ММКФ показали фильм «Царь-Птица» Эдуарда Новикова
22 апреля 2018
Скончался актер из «Гарри Поттера» и «Остина Пауэрса»
Умерла актриса Нина Дорошина
21 апреля 2018
На ММКФ cостоялась премьера фильма «Спитак» режиссера Александра Котта
Завершились съемки мистического хоррора «Гости»
Мировая премьера фильма «Собибор» режиссера Константина Хабенского пройдет в Варшаве
В субботу состоится закрытие XX Кинофестиваля «Юшут/YouShoot» - 2018
20 апреля 2018
«Кино без барьеров» ломает стереотипы в Республике Коми
Форум «Время кино» раздал награды молодым кинематографистам
Лауреат зрительских симпатий ММКФ определится онлайн-голосованием
Переплюнуть «Дюнкерк»: Герман-младший снимет фильм о Первой мировой войне
Картина Терри Гиллиама закроет Каннский кинофестиваль
Официально: каждый второй российский зритель в 2018 году посмотрел отечественные фильмы
Актер, сыгравший Гоголя, снимет свой первый фильм
Сара Джессика Паркер привезла на фестиваль Трайбека новый фильм
Фонд Кино провел питчинг независимого кино: Инопланетный монстр в СССР, русский «Дюнкерк» и вурдалаки из тайги
Amazon переснимет британскую «Утопию»
Для «Властелинов Вселенной» нашли режиссеров
Дэвид Литч снимет Джейка Джилленхола в «Дивизионе»
Официально: Тэрон Эджертон сыграет молодого Элтона Джона
Мишель Уильямс присоединилась к Джулианне Мур в драме «После свадьбы»
В Лондоне показали лучшие фильмы Сочинского Международного Кинофестиваля и Кинопремии (SIFFA)
19 апреля 2018
Гупешка, Доминика и хот-дог для храброго сердца: все, чем запомнился последний день Российского Кинорынка
Стал известен репертуар кинозала «1000 & 1 фильм» на май 2018 года
От студии, убившей Росомаху: Финальный трейлер «Дэдпула 2»
Выжить, чтобы отомстить: Трейлер фильма «Собибор»
Дэнзел Вашингтон в первом трейлере боевика «Великий уравнитель 2»
Paramount и Ф. Гэри Грэй запускают франшизу MASK
Мультфильм «Руслан и Людмила» выйдет в декабре 2020 года
Звезда «Человека-паука» Джеймс Франко справляет 40-летие
Московский Международный фестиваль начинает работу
Актер из «Тихого места» сыграет юного Шайю Лабафа
Актеры и режиссеры участвуют во флэшмобе «Четыре фильма»
Дмитрий Нагиев в первом трейлере драмы «Непрощенный»
Непрощенный, фобии, истерии и Гоголь: итоги третьего дня Российского Кинорынка
Эдгара Рамиреса позвали в «Круиз по джунглям»
Идрис Эльба снимется в комедийном сериале Netflix
Пугающий первый кадр из хоррора «Монахиня»
Ящик Пандоры открыт: Новый трейлер фильма «Мир Юрского периода 2»
Подведены итоги Восьмого Всероссийского экологического кинофестиваля «Меридиан надежды»
В Москве пройдет заключительная церемония фестиваля «TRAVEL FILM по-русски»
18 апреля 2018
«Ночь пожирателей рекламы» добралась до магии
Это не то кино, которым можно зарабатывать: Дмитрий Нагиев и Сарик Андреасян представили фильм «Непрощенный»
Кинорынок: Евгений Стычкин представил фильм «Клубаре»
Российские программы ММКФ откроет байопик Сарика Андреасяна «Непрощенный»
Марк Хэмилл появится в «Теории большого взрыва» на свадьбе Шелдона
Фредерик Бегбедер сыграет мецената в российском фильме
Рекорд: Картины Стивена Спилберга собрали в прокате более 10 млрд долларов
Ларс фон Триер устал от полнометражных фильмов и готовит проект «Этюды»
Кристен Стюарт и Леа Сейду присоединились к жюри Каннского кинофестиваля
Педро Альмодовар позвал Пенелопу Крус в свой новый проект
Звезда «Дэдпула» позлодействует в «Малефисенте 2»
Четвертая часть экшн-франшизы «Три икса» уже в работе
Нашелся режиссер для нового фильма о Харли Квинн
Стивен Спилберг экранизирует комикс DC
Конченые герои комиксов и неунывающий Дисней: отчет по итогам второго дня Российского Кинорынка
17 апреля 2018
Игорь Прокопенко получил награду «Менеджер года ‒ 2017»
Опубликованы концепт-арты фильма «Конек-Горбунок»
Подведены итоги Конкурса Festagent 2018
Умер актер Андрей Невраев
Джордж Мартин рассказал, кто из персонажей «Игры престолов» может воскреснуть
Джон Ридли экранизирует собственный супергеройский комикс «По-американски»
Федор Бондарчук планирует снять фильм о японо-китайской войне
Режиссеры «Мстителей: Войны бесконечности» дали актерам фальшивые сценарии
Слухи: Киллиан Мёрфи может стать Бондом
Дай огоньку: Новый тизер фильма «Т-34»
Эми Шумер станет чемпионкой по боксу
Риналь Мухаметов представил фильм «Временные трудности» на 105м Кинорынке в Москве
Йен Сомерхолдер снова снимется в сериале про вампиров
София Бутелла и Джоди Фостер в трейлере фильма «Отель «Артемис»»
«Наш фильм сделан в лучших традициях советского кинематографа»: интервью с режиссером Теймуразом Тания.
Пришельцы, понаехавшие, миньоны и другие: отчет по событиям первого дня Российского Кинорынка
Новости Кинорынка: Теймураз Тания показал лирическую комедию «Спасибо деду за победу»
Джейсона Кларка позвали на «Кладбище домашних животных»
Донал Глисон сыграет киллера в драме «Кухня»
Патриотическое кино входит в каждый дом с XVI международным фестивалем военного кино
Новые Европейские анимации покажут на фестивале «А4»
Кинорынок: презентация новых фильмов
Создатели фильма «Танки» встретились с журналистами
Завершилась основная часть съемок продолжения истории о девушке-хакере Лисбет Саландер
В кинотеатрах сети «КАРО» пройдет весенняя акция «КИНО.ВЕСНА»
Блокбастер «Гоголь» привлек внимание зрителей к книгам писателя
На «Ленфильме» покажут фильмы о кочевых народах
КиноУспенка: премьера фильмов
16 апреля 2018
Московский государственный институт культуры объявил о проведении XIX Международного фестиваля студенческих фильмов и творческой фотографии «Золотая пятёрка»
В «Победе» пройдет «Фильм Аут Фест»
В сети появились новые ролики из фильма «Дэдпул 2»
«Рэмпейдж» стал лидером американского проката
Боевик с Дуэйном Джонсоном стал лидером российского проката за минувшие выходные
Умер Рональд Ли Эрмей, звезда фильма «Цельнометаллическая оболочка»
Данила Козловский объяснил постельную сцену из фильма «Тренер»
«Тихое место» настолько тихое, что вы слышите все звуки вокруг». Милли Симмондс и Ноа Джуп рассказали о лучшем фильме в их карьере.
Кайл Чандлер заменит Джорджа Клуни в сериале «Уловка-22»
Финальный трейлер фильма «Черновик»
Первая встреча Чубакки и Хана Соло в тизере спин-оффа «Звездных войн»
Гэбриел Луна сыграет в перезапуске «Терминатора»
Эд Ширан дебютирует на большом экране
Объявлены победители международной кинопремии «Восток-Запад. Золотая арка»
15 апреля 2018
Умер Милош Форман
14 апреля 2018
В Москве и Санкт-Петербурге покажут немое кино в сопровождении оркестра
В Улан-Удэ пройдет III Городской детский и молодежный кинофестиваль «Первый кадр»
13 апреля 2018
8 лучших короткометражных фильмов покажет фестиваль Best of Shnit 2017
Вместе мы - суперсила: Новый трейлер мультфильма «Суперсемейка 2»
Кристен Белл отправится в бродвейский лагерь
Российские фильмы покоряют Китай
Данила Козловский исполнил свою мечту, сыграв футбольного тренера
Анджелину Джоли признали самой уважаемой знаменитостью
Появился трейлер драмы «Жаркие летние ночи» с Тимоти Шаламе
Готовы ко всему: Новый трейлер криминальной комедии «8 подруг Оушена»
Режиссер «Джона Уика» снимет спин-офф «Форсажа»
Шарлиз Терон во второй раз станет «Взрывной блондинкой»
Джеймс МакЭвой и Билл Хейдер сразятся со злом в «Оно 2»
Артдокфест-2018: стартовал прием заявок на участие в фестивале
В киноцентре «Родина» состоится показ фильма «Жюль и Джим» Франсуа Трюффо
Фильм «Лето» Кирилла Серебренникова попал в конкурсную программу Каннского кинофестиваля
12 апреля 2018
В 24 раз в Гатчине фестиваль «Литература и кино» собирает гостей
Снятая в Петербурге российская короткометражка попала в программу Каннского кинофестиваля
10 самых ожидаемых кинопремьер весны и лета
Официально: Netflix не будет участвовать в Каннском кинофестивале
По книге «Парфюмер» Патрика Зюскинда снимут сериал
Рекламная кампания фильма «Мстители. Война Бесконечности» обойдется в 150 млн долларов
Фестиваль «Висла» 11-й раз пройдёт в Москве
Интервью с Шарлто Копли и Юлом Васкесом, актерами фильма «Опасный бизнес»
Воронеж открывает «Новый горизонт»
Самое дерзкое ограбление века: Трейлер фильма «Американские животные»
Короткий метр показал в Сухуме свою востребованность
Натали Дормер в трейлере мини-сериала «Пикник у висячей скалы»
Джон Красински найдет «Жизнь на Марсе»
Саша Барон Коэн сыграет израильского героя
Донни Йена позвали в ремейк «Мулан»
В Государственной Думе состоялся показ фильма «Собибор»
Звезда «Беверли Хиллз» и «Сонной лощины» прилетает в Москву
11 апреля 2018
В Липецкой области пройдет фестиваль детских фильмов «Радуга»
«Свет Лучезарного Ангела» озарит Республику Коми
Мик Гаррис: о Post Mortem, Стивене Спилберге и своем новом проекте
Apple выпустит сериал по мотивам книг Айзека Азимова
Очень страшное кино: Трейлер хоррора «Русалка. Озеро мертвых»
Сиквел «Джуманджи» обогнал «Человека-паука» и стал самым кассовым фильмом Sony
Дэниел Крейг снова сыграет Джеймса Бонда
Режиссер фильма «Грязь» поставит фильм с Питером Динклейджем
Дэмиэн Льюис сыграет скандального мэра Торонто
«Гоголь. Вий» стал лидером российского проката
Данила Козловский сыграл анархиста, сражающегося с вампирами
Фанаты «Звездных войн» озадачены: откуда у Ки'Ры игральные кости Хана Соло?
Балагов снимет в Петербурге фильм о ленинградских женщинах
«Теория заката» получила премию «Икар» как лучший анимационный фильм года
«Страну Рождества» Джо Хилла перенесут на тв-экраны
Мелисса Маккарти усмирит искусственный интеллект
Звезда фильма «Я худею» снимется в романтической комедии
10 апреля 2018
Фестиваль «Живые картинки» объединяет юных любителей мультипликации
В Лондоне состоялась презентация фильма «Мстители: Война бесконечности»
Фестиваль «White Nights Film Festival» в Санкт-Петербурге пройдет в режиме NON STOP
Фестиваль «Человек и море — 2018» соберет всех любителей морской документалистики во Владивостоке
Ходят слухи: из «Дэдпула 2» убрали одного из главных злодеев
У фильма «Kingsman» будет два сиквела
На фестиваль «Победили вместе» подано более 200 заявок
Джейсон Стэйтем против гигантской акулы в трейлере фильма «Мег: Монстр глубины»
Аристократ-психопат Бенедикт Камбербэтч в трейлере сериала «Патрик Мелроуз»
Продюсер «Трансформеров» займется боевыми искусствами
Сценаристка «Бамблби» оживит «Бэтгерл»
Для нового «Терминатора» нашли Джона Коннора
9 апреля 2018
Фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» вновь покажут в кинотеатрах
В «Родине» покажут первый фильм Джима Джармуша — «Отпуск без конца»
Бекмамбетов планирует выпустить «Профайл» в российский прокат в конце года
«Черная Пантера» побила рекорд «Титаника» по кассовым сборам
Рейтинг худших фильмов лучших режиссеров по версии эксперта Business Insider
«Скиф» Рустама Мосафира попал в конкурсную программу кинофестиваля в Брюсселе
Четвертая часть «Истории игрушек» выйдет в 2019 году
Для комедии с Дэйвом Батистой нашли сценаристов
Стивен Спилберг экранизирует роман Стивена Кинга
Холли Берри снимется в ремейке «Зазубренного лезвия»
«Терминатор» вернется, но позже
Лучший контрабандист Галактики: финальный трейлер фильма «Хан Соло: Звездные войны»
8 апреля 2018
Специальный показ фильма «Человек – швейцарский нож» пройдёт в «Родине»
В Родине пройдёт повторный показ «Одинокого мужчины»
7 апреля 2018
Лучшему кинооператору вручили премию «Белый квадрат»
Фестиваль остросюжетного кино и хоррор фильмов «Капля» подвел итоги
Стала известна финальная программа 105-го Российского Кинорынка
На Новой сцене Александринского театра покажут «Взрослые игры»
6 апреля 2018
Маленькие зрители познакомятся с "Большим злым лисом"
Кинофестиваль "Юшут" соберет любителей кино и путешествий в Казани
Мы не специально: Трейлер комедии «Аферисты поневоле»
Международный телерынок MIPTV: что представит Россия в Каннах?
В Москве снимают фильмы «Один день Ивана Денисовича» и «Ампир V»
Сольный фильм про Хана Соло покажут на Каннском кинофестивале
Страшнее, чем в тюрьме: Трейлер хоррора «Логово монстра»
В сети появился трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Джейк Джилленхол сыграет главную роль в триллере «Добро пожаловать в Вену»
Первый кадр из новой экранизации «Войны миров»
Amazon выпустит пять сезонов сериала «Властелин колец»
Карл Урбан сыграет антигероя в экранизации комикса
Фестиваль «Делай фильм» стартует в середине апреля
В Риге начались съемки фильма «Герой» с Александром Петровым
Первый трейлер фильма «Человек, который убил Дон Кихота»
В кинотеатрах сети «КАРО» пройдет ретроспектива фильмов Джима Джармуша
V Всероссийский форум «Время кино» прошел в Казани
5 апреля 2018
Гэри Уитта перезапустит «Последнего звездного бойца»
Джо Маньганьелло подтвердил слухи о сольном фильме про Детстроука
Джон Красински доказывал таможеннику, что женат на Эмили Блант
Первая серия нового «Простоквашино» собрала более 18 млн просмотров в соцсетях
Джосс Уидон объяснил провал «Лиги справедливости»
Розовый костюм Дэдпула выставили на аукцион в поддержку больных раком
Актриса «Тихоокеанского рубежа» появится во 2 сезоне «Мира Дикого Запада»
Это не опечатка: Дублированный трейлер фильма «Конченая»
«Киноафиша.инфо» и «Вольга» провели пресс-показы фильма «Винчестер. Дом, который построили призраки»
На службе Её Величества: трейлер фильма «Джонни Инглиш 3.0»
Дуэйн Джонсон не уверен, что вернется в «Форсаж 9»
Фильмы по произведениям Тургенева покажут на «Лендоке»
Адам Драйвер и Джон Хэмм снимутся в политической драме
Харрисон Форд в последний раз сыграет Индиану Джонса
Сценарист «Людей Икс» возьмется за «Рыжую Соню»
«У нас действительно есть идеи для продолжения»: эксклюзивное интервью с создателями фильма «Гоголь. Вий» - режиссером Егором Барановым и актрисой Юлией Франц
В Екатеринбурге наградили победителей фестиваля «Человек труда»
Студенты и старшеклассники поборются за победу в конкурсе «MediaКит 2018»
«Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы покажут в кинотеатрах
4 апреля 2018
«Таксист» Сами Насери станет почетным гостем Московского кинофестиваля
Бенисио дель Торо возглавит жюри секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля
Создателей сериала «Очень странные дела» судят за плагиат
Нил Гейман спродюсирует фэнтезийный сериал по романам «Горменгаст»
Мэтт Деймон отказался от роли злодея в сиквеле «Человека-паука»
Спортивную драму «Их собственная лига» перезапустят в формате сериала
Подробности второго сезона «Мира Дикого Запада»
Юбилейный фестиваль «Красногорский» стартует в Москве
Кеннет Брана станет «Джентльменом в Москве»
Хью Лори присоединился к Джорджу Клуни в мини-сериале «Уловка-22»
Новый роман автора «Первому игроку приготовиться» экранизируют
Эрик Банна снимется в криминальном сериале «Грязный Джон»
3 апреля 2018
Фестиваль «Микрофест» вручил главный приз «Старому козлу»
Алеку Болдуину – 60!
3D-двойник Мерилин Монро сыграет в байопике о легендарной актрисе
Минкульт проспонсирует производство игровых фильмов и телесериалов
Калининградский кинофестиваль «Короче» начал принимать заявки на участие
Фанаты «Звездных войн» хотят увидеть в роли принцессы Леи Мерил Стрип
Форум «Время кино» стартовал в Казани
Татум и Деван разводятся после девяти лет брака
Отечественные фильмы получили почти половину бокс-офиса России
Путешествие во времени: Трейлер мультфильма «Смешарики. Дежавю»
Международный Фестиваль «Picture This» объявил о приёме заявок
Финальный трейлер мистического детектива «Гоголь. Вий»
Мартин Фриман против зомби в новом трейлере фильма «Бремя»
«Кинотаврик» вручил специальный приз от «Alean Family Resort Collection»
Фестиваль экологических фильмов пройдёт в Петербурге в 8-ой раз
4-й фестиваль венгерского кино «CIFRA» стартовал в Москве
Милла Йовович добралась до «Райских холмов»
Трейлер нового «Хищника» выйдет в середине апреля
Сильвестр Сталлоне приступил к съемкам в «Криде 2»
Звезда «Дэдпула 2» сыграет в политическом триллере
Церемония открытия кинофестиваля «Дубль Дв@» состоится 5 апреля
Фотофорум расскажет об особенностях съёмки фильма на фотокамеру
2 апреля 2018
Фильм Авдотьи Смирновой о Льве Толстом выйдет в российский прокат в сентябре
В Объединенной сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» пройдет ретроспектива фильмов Ингмара Бергмана
На Новой сцене Александринского театра покажут фильм «Две матери, две дочери»
«Мы всегда стремились делать открытия»: программный директор ММКФ Кирилл Разлогов рассказал «КиноАфише» о фестивале и будущем кино в связи с развитием технологий
Эксклюзивный отрывок из триллера «Операция «Шаровая молния»»
10 лучших первоапрельских розыгрышей
Майкл Рукер показал, как бы Йонду победил Таноса в “Мстителях: Война Бесконечности»
Новый проект КАРО: «Кинорежиссёры в опере»
Фильм Спилберга «Первому игроку приготовиться» стал лидером российского проката
Борис Гребенщиков не будет судиться с Кириллом Серебренниковым
Кинотеатры и детские комплексы перенесут на первые этажи зданий
У сериала «Настоящий детектив» сменился режиссер
Кейт МакКиннон позвали в новый фильм Дэнни Бойла
Возвращение к динозаврам: Колин Треворроу снимет «Мир Юрского периода 3»
Камерон Диаз уходит из кино
«Аритмия» стала триумфатором премии «Ника»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
О каких «шниферах» и «орудовцах» говорят в «Месте встречи изменить нельзя»? И при чём тут ГАИ?
Француз в галстуке с редким узлом: загадка Меровингена, самого странного героя «Матрицы», наконец разгадана
«Душегубы 2», «Извозчик», «Законник» и другие: долгожданные сериальные премьеры НТВ в октябре — а «Подслушано в Рыбинске» перекочует из цифры
«Философия и ПТСР вместо экшена»: ИИ сравнил все сезоны «Алисы в Пограничье» — лучший вычислил мгновенно, а вы согласитесь?
«Обезьяну-паука» забыть невозможно, а что насчет этих перлов? Выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» — от №2 почти стошнило
«”Поднятие уровня” — не то пальто»: нейросеть нашла 3 идеальных малоизвестных аниме вместо скатившегося «Восхождения героя щита»
«Снял шляпу сам Боярский»: иностранцы в пух и прах разнесли «Трех мушкетеров» — оценка 1,8 балла, как у второсортной комедии
Не только «Лихие»: 3 жестких сериала про 90-е с оценкой 7.3+ — про романтику можно забыть, здесь нет места красивой ностальгии
От Сильверхенда до «Акиры»: хоть это и не очевидно, но Цой связан с Cyberpunk 2077 и лучшими аниме современности
Всего 3 серии «Маши и медведя» получили на IMDb оценку 8.5 — нет волков с клизмами, зато есть Sci-Fi, лирика и призраки прошлого
Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить