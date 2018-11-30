Меню
30 ноября 2018
Команда фестиваля «Ноль Плюс» провела мастер-классы и презентации в Токио и Амстердаме
Сериал «Сорвиголова» закрыли после 3 сезона
Сериал «Проповедник» с Домиником Купером продлили на 4 сезон
Звезды «Мстителей» и «Игры престолов» снимутся в приквеле Kingsman
HBO снял спецвыпуск «Игры престолов» с Джейсоном Момоа, Шоном Бином и другими бывшими звездами сериала
«Робин Гуд: Начало» с Тэроном Эджертоном стал главным кассовым провалом года
Официально: режиссеры «Войны бесконечности» подтвердили смерть Локи
В Санкт-Петербурге пройдет Фестиваль кино Израиля
29 ноября 2018
В Санкт-Петербурге пройдет премьера фильма «Ёлки Последние»
Мультфильм «Как нам жить в общем мире»: подростки представят проект германо-российской анимационной копродукции
Хью Джекман отправится в мировой концертный тур
Официально: Сильвестр Сталлоне навсегда попрощался с ролью Рокки
Создатели «Шерлока» нашли актера на роль Дракулы в новом сериале - и это не Камбербэтч
Том Круз и Кристофер Маккуорри уже планируют «Миссия невыполнима 7»
Дональд Сазерленд присоединится к Николь Кидман и Хью Гранту в мини-сериале «Отмена»
Режиссера Люка Бессона вновь обвиняют в харрасменте
Показ нового фильма «Суспирия» пройдет на «Ленфильме»
Себастиан Стэн разъезжает голым на мопеде на съемках трагикомедии «Понедельник»
Джейк Джилленхол примеряет хипстерские очки на первом кадре «Бархатной бензопилы»
В Санкт-Петербурге прошел праздничный показ семейной анимации «Эллиот»
28 ноября 2018
Киноцентр «Родина»: Дайджест событий
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов вышли в свет на фоне слухов о расставании
Кристен Стюарт сыграет в фильме про однополую любовь
Зои Дойч присоединилась к касту сиквела «Добро пожаловать в Зомбилэнд»
«Человек-паук: Через вселенные» получит сиквел и женский спин-офф
Кинокритики назвали худший мультфильм Disney всех времен
Новые кадры: Джейсон Стэтхэм, Дуэйн Джонсон и Идрис Эльба на съемках спин-оффа «Форсажа»
В честь Таноса из «Мстителей: Война бесконечности» назвали динозавра
Американские кинокритики назвали лучший фильм, актеров и актрис года
Гаджеты в будущем, роботы и дети: Ольга Ломоносова рассказала о сериале «Лучше, чем люди»
Звезда «Девственницы Джейн» пожаловалась, что латиноамериканские актрисы зарабатывают меньше афроамериканок
27 ноября 2018
Создатель Губки Боба скончался на 58 году жизни
В Люмьер-Холле состоится закрытие Фестиваля Уличного Кино
KAРO Family: программа для семейной аудитории
Интервью c актерами Гаспаром Ульелем и Адель Энель к выходу фильма «Один король - одна Франция»
Лучший фильм DC со времен «Темного рыцаря»: критики пришли в восторг от «Аквамена»
Интервью с автором сценария и режиссером фильма «Братья Систерс» Жаком Одиаром
Фильм «Почему мы креативны?» Выходит в прокат в России 13 декабря
Новый Гарри Поттер? Представлен первый трейлер фэнтези «Артемис Фаул»
Хью Джекман обещает таинственный «грандиозный анонс»
Больше крови и больше жестокости: новый кадр «Хеллбоя» с Дэвидом Харбором
Снова в кино: «Грязь» с Джеймсом МакЭвоем
26 ноября 2018
Федор Бондарчук снимет фильм про девушку-амфибию
Интервью с Пьером Шоллером, режиссером картины «Один король -одна Франция»
Эдди Редмэйн рассказал о вырезанной сцене из «Фантастических тварей: Преступления Грин-де-Вальда»
«Веном» обошел по сборам «Чудо-женщину»
Кинокритики назвали худший диснеевский мультфильм всех времен
Умер режиссер Бернардо Бертолуччи
Российское кино завоёвывает китайский прокат
Звезда «Игры престолов» Натали Эммануэль снимется в сериале-ремейке фильма «Четыре свадьбы и одни похороны»
Хью Джекман пообещал возвращение Росомахи
Джули Эндрюс тайно снялась в «Аквамене»
Худший фильм года: кинокритики смешали с грязью новый «Робин Гуд: Начало»
Не замечая конкурентов: «Аквамен» бьёт рекорды предварительных продаж билетов
Джея Гэтсби сделают мулатом в новом сериале-приквеле «Великого Гэтсби»
25 ноября 2018
Большая вечеринка Comedy Club пройдет в Санкт-Петербурге
24 ноября 2018
Ни трона, ни Таргариенов: новые подробности о приквеле «Игры престолов»
Тест: какой персонаж Disney сыграл бы тебя в мультфильме о твоей жизни?
23 ноября 2018
В Петербурге пройдет ежегодный всероссийский студенческий форум по связям с общественностью в сфере кино и телевидения PRКИТ
Молодая актриса «познакомилась» с наркотиками
Дублированный трейлер фильма «Покемон. Детектив Пикачу»
Киноафиша проведет показ трогательной семейной анимации «Эллиот» в Санкт-Петербурге
Эксклюзивное интервью с Киёси Куросава: «Я не такой потрясающий, как Тарковский»
Circle Of Life: Первый трейлер фильма «Король лев»
Международный фестиваль коротких фильмов «Шорты»: Итоги
Стал известен репертуар кинозала «1000 & 1 фильм» на декабрь 2018 года
В Москве покажут фильм «Они продают даже дождь»
Стал известен репертуар кинотеатра «Moonlight»
«Без Границ»: показ документального фильма «Сказки о маме»
Фестиваль «Русское зарубежье»: Итоги
Фестиваль «Спутник над Польшей»: Итоги
В декабре пройдут показы фильма «#ЯВолонтер. Истории неравнодушных»
В Москве проведут фестиваль немецкого кино
52-й фестиваль японского кино проводится в нескольких городах России
В Москве проходит фестиваль о науке и технологиях Политех360
22 ноября 2018
XIII Международный фестиваль научно-популярного кино «Мир знаний»: Итоги
Бри Ларсон замечена на пересъемках «Капитана Марвел»
Взболтать, но не смешивать: Джеймса Бонда готовы видеть темнокожим, но не женщиной
Блокбастеры Marvel «Морбиус» и «Веном 2» выйдут в 2020 году
Эркюль Пуаро в деле: Джон Малкович и Руперт Гринт на первом фото детектива «Убийство по алфавиту»
Власть меняет людей: Неузнаваемый Кристиан Бэйл в трейлере фильма «Власть»
21 ноября 2018
Открылся сбор средств на съемки сюрреалистического триллера «Наблюдатель»
В Москве прошла премьера нового фильма Ивана И. Твердовского
В «Фантастических тварях 2» нашли заимствования из советских фэнтези
«Сторож»: стартовали съемки нового фильма Юрия Быкова
Снова в кино: «Сладкая жизнь» Федерико Феллини
Готовится полнометражная версия сериала «Острые козырьки»
Реактивный Енот и Грут из «Стражей Галактики» получат собственный сериал
Эксклюзивное интервью с Паоло Дженовезе: «Эта тема касается абсолютно всех»
«Назад в будущее» и «История игрушек»: Названы самые ожидаемые кинофраншизы
Сбриты, но не забыты: Усы Генри Кавилла вдохновили Paramount заботиться о мужском здоровье
Фестиваль «Зеленый взгляд»: Первые дни киносмотра
20 ноября 2018
«Дэдпула 2» выдвигают на «Оскар»
«Веном» попал в топ 100 самых кассовых фильмов всех времен
Вампирские хроники: Бенедикт Камбербэтч и Дженнифер Лоуренс могли сыграть в сериале «Настоящая кровь»
От «Человека-паука» до «Чудо-женщины»: Гильермо дель Торо рассказал о своих любимых супергеройских фильмах
Тэрон Эджертон: «Кевин Спейси кокетничал со мной»
Жил-был Дэдпул: Трейлер «приличной» версии «Дэдпула 2»
Хруст вне закона: Депутат Госдумы хочет запретить есть попкорн в кинотеатрах
«Власть страха» с Анджелиной Джоли переснимут в формате сериала
В Москве пройдет премьера фильма «Своя республика» Алёны Полуниной
«Ральф против интернета» установил рекорд по числу звезд, участвовавших в дубляже
Мединский считает, что «Собибор» не получит «Оскар» из-за политической ситуации
19 ноября 2018
Топ 10 лучших сериалов 2018 года по версии Time
Брэд Питт, Натали Портман, Тильда Суинтон и другие: Объявлен актерский состав мюзикла Уэса Андерсона
Грядет «женский» перезапуск «Пиратов Карибского моря»
На службе Ее Величества: Том Харди награжден орденом Британской империи за достижения в драматургии
Режиссер «Бамблби» Трэвис Найт может снять «Стражи галактики 3»
Александр Скарсгард и Эйса Гонсалес на съемках экшна «Годзилла против Конга»
В Петербурге стартует фестиваль экологических фильмов «Зеленый взгляд»
Маккензи Фой поддерживает связь с Кристен Стюарт и другими звездами «Сумерек»
Спойлер: кто умрет в «Фантастических тварях: Преступления Грин-де-Вальда»?
Официально: сериал «Агенты ЩИТ» продлили на 7 сезон до выхода 6-го
17 ноября 2018
Сандра Буллок категорически отказывается сниматься в откровенных сценах в кино
Выдвижение «Венома» на премию «Оскар» оказалось шуткой
Стало известно, когда «приличная» версия «Дэдпула 2» выйдет в России
Новый сериал про Локи увеличил шансы Тома Хиддлстона получить роль Джеймса Бонда
Букмекеры назвали, кто победит в «Игре престолов»
16 ноября 2018
People Management ReForum: эволюция Q от технологий к человеку
Фестиваль «Зеленый взгляд»: детские фильмы в программе смотра
Эксклюзивное интервью с Иваном И. Твердовским к выходу фильма «Подбросы»
Топ 10 лучших фильмов 2018 года по версии журнала Time
Хью Грант сыграет мужа Николь Кидман в триллере The Undoing
Гладкий вампир: Джаред Лето сбрил бороду ради съемок в фильме «Морбиус»
7 голливудских улыбок: о Джокондах мирового кино вместе с R.O.C.S.
Арми Хаммер и Лили Джеймс снимутся в экранизации романа Дафны Дюморье «Ребекка»
Роман Курцын и Полина Максимова в трейлере ромкома «Семь ужинов»
«Очень странные дела» возглавили рейтинг самых популярных сериалов от стриминговых сервисов
15 ноября 2018
Санкт-Петербургский международный культурный форум: первый номер «КиноРепортера»
Готовится перезапуск «Охотников за привидениями» с оригинальным актерским составом
Интервью с актерами и создателями нового сериала «МАМА» на Домашнем
«Теория большого взрыва» и «Детство Шелдона» получат собственный кроссовер
Дженнифер Энистон в трейлере музыкальной комедии «Пышка»
На VII Санкт-Петербургском Международном культурном форуме покажут фильм «Предчувствие»
Госфильмофонд впервые поучаствует в Санкт-Петербургском международном культурном форуме
Финальные эпизоды «Игры престолов» будут длиться больше часа
Звезда «Элементарно» Джонни Ли Миллер снимется в фантастическом фильме «9 жизней»
Твори добро: Трейлер фэнтези «Дамбо» Тима Бертона
Иммерсивное шоу «Безликие»: экскурсии и кинопоказы
Фильм с Мадсом Миккельсеном в главной роли откроет Второй Международный кинофестиваль «Artic Open»
Роберт Паттинсон признался, что до сих пор не считает себя профессиональным актером
Эндрю Линкольн назвал, что ему больше всего не понравилось в «Ходячих мертвецах»
Хелен Миррен мечтает сыграть главного злодея в Бондиане
14 ноября 2018
XХIII международный фестиваль экологических фильмов «Зелёный взгляд»: пресс-конференция
В Москве пройдет IX Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров»
«Догмэн» Маттео Гарроне: специальный показ в Санкт-Петербурге
В Петербурге пройдет премьера фильма «Жена» с Гленн Клоуз в главной роли
Осторожно, спойлер: есть ли в «Фантастических тварях: Преступления Грин-де-Вальда» пост-титровая сцена?
Антонио Бандераса позвали на роль злодея в третьем сезоне «Мира Дикого Запада»
Роберт Паттинсон едва не подрался с режиссером своего нового фильма
Тест: фото российской провинции или кадр из фильма ужасов?
Официально: Педро Паскаль все-таки сыграет главную роль в сериале «Мандалорец»
Трейлер и дата выхода финального сезона «Лемони Сникет: 33 несчастья»
Арми Хаммер раскритиковал актеров, скорбящих по Стэну Ли
Иди к папочке: Фанат Тома Фелтона мечтает его усыновить
INOI 7 Lite - ваш карманный кинотеатр
«Сумерки» обвиняют в отсутствии этнического разнообразия
«Агенты ЩИТ» оказались самым популярным сериалом Marvel в мире
13 ноября 2018
Фестиваль «Человек, познающий мир»: Итоги
Мероприятия Санкт-Петербургского международного культурного форума на «Ленфильме»
38-й Международный студенческий фестиваль ВГИК: открытие
XII Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения «Кунаки»: Итоги
Официально: 8 сезон «Игры престолов» выйдет в апреле 2019
Netflix готовит специальный рождественский эпизод «Леденящих душу приключений Сабрины»
Джей Джей Абрамс мечтает снять приквел «Игры престолов»
Allcafe и «Киноафиша» разыгрывают стильный смартфон INOI 2
Пора в дорогу: Топ 10 фильмов, которые вдохновят вас на путешествия
Погружайся в атмосферу фильмов вместе с новыми гаджетами
Кошатники, выдыхайте: Перезапуск «Альфа» отменяется
Звезда «Рокки» и «Хищника» Карл Уэзерс снимется в сериале «Мандалорец»
«Моя гениальная подруга» от создателей «Молодого папы» и «Ганнибала» одновременно со всем миром в онлайн-кинотеатре Videomore
Ганзейский международный фестиваль молодежного короткометражного кино «Киномания на Великой»: Финал
В Северной столице пройдет ХVIII Международный фестиваль студенческих фильмов «ПитерКиТ»
Летишиа Райт вернётся в роли Шури в «Мстителях 4» и в «Чёрной пантере 2»
Эндрю Линкольн считает, что «Ходячие мертвецы» без него станут только лучше
В столице проведут X Московский международный телефестиваль «ПРОФЕССИЯ – ЖУРНАЛИСТ»
«Зачарованные» вошли в четверку самых популярных сериалов CW
Брайан Крэнстон не уверен в возвращении к роли Уолтера Уайта в фильме по сериалу «Во все тяжкие»
12 ноября 2018
Фестиваль «Северный Характер»: Зимний кинотеатр
«Спутник над Польшей»: «Документальная Россия. Конкурс документальных фильмов»
XIII Международный кинофестиваль научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний» пройдет в Санкт-Петербурге
В Москве стартует 38 Международный студенческий фестиваль ВГИК
Легенда Marvel Стэн Ли скончался в возрасте 95 лет
Из Дэдпула – в Пикачу: Райан Рейнольдс в первом трейлере «Покемона»
«Мстители: Война бесконечности» претендуют на 11 «Оскаров»
Предложение на миллион: Дэвида Швиммера позвали в порно-пародию «Друзей»
Восковая фигура Аквамена появилась в музее мадам Тюссо
Звезда «Настоящей крови» Анна Пакуин сыграет в финале сериала «Любовники»
Недетские запросы: Джейкоб Тремблэ получит 100 000 долларов за роль в сиквеле «Сияния»
Эзра Миллер вышел в пуховике на красную дорожку премьеры «Фантастических тварей: Преступления Грин-де-Вальда»
Названы самые популярные у зрителей сериалы осени 2018
Видео: Идрис Эльба в новом тизере 5 сезона сериала «Лютер»
Теперь официально: Том Хиддлстон вернется к роли Локи в мини-сериале Disney
Легендарный композитор Эннио Морриконе назвал Тарантино кретином и плагиатором
Мастер на все руки: Том Круз будет лично управлять истребителем в «Лучшем стрелке 2»
11 ноября 2018
«Веном» признан самым кассовым фильмом в России за 2018 год
10 ноября 2018
Плохиши рулят: Том Фелтон и Эмма Уотсон катаются на скейте по Лос-Анджелесу
Госдума смягчила требования к проведению кинофестивалей
Фестиваль «Зеленый взгляд»: программа для детей
В Санкт-Петербурге проведут фестиваль спортивных и туристических фильмов
9 ноября 2018
Гений-изгнанник: Дублированный трейлер фильма «Ван Гог. На пороге вечности»
Майкл Шин сыграет в третьем сезоне сериала «Хорошая борьба»
III Сочинский международный кинофестиваль «Ирида»: Программа
Диего Луна снимется в приквеле фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории»
Страшно прекрасные: Трейлер мультфильма «UglyDolls. Куклы с характером»
Первый взгляд: Крис Хемсворт на съемках боевика Dhaka в Индии
Молодежный фестиваль короткометражного кино «Фундук»: Финал киносмотра
8 ноября 2018
Кинофестиваль «Галактика 35 мм»: Итоги
Режиссер «Ночного администратора» Сюзанна Бир снимет сериал «Отмена» с Николь Кидман
Фантастический сериал «Четыре тысячи четыреста» переснимут
Тэрона Эджертона не позвали в продолжение Kingsman
«Идеальные незнакомцы» по-русски: «Квартет И» в трейлере фильма «Громкая связь»
На дне: Характер-постеры супергеройского экшна «Аквамен»
Они слетели с катушек: Первый трейлер мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2»
Снова в кино: фильмы Алексея Балабанова
«Спутник над Польшей»: Программа и жюри
7 ноября 2018
«Ленфильм»: Стартовал прием заявок на участие в конкурсе сценариев
«Киноафиша» провела пресс-показы фильма «Дубликат» в Омске и Санкт-Петербурге
Сериал «Во все тяжкие» получит полнометражное продолжение
Смотреть, но не верить: «Богемскую рапсодию» признали недостоверной
Майкл Дуглас получил звезду на Аллее Славы
Эмма Уотсон и Сирша Ронан на съемках драмы «Маленькие женщины»
Данила Козловский женится на Ольге Зуевой
Анимационную франшизу «Шрэк» перезапустят со старыми актерами
В Архангельске пройдет Международный кинофестиваль Arctic open
Открытый российский фестиваль анимационного кино: прием заявок
В Санкт-Петербурге пройдет XXIII Международный фестиваль экологических фильмов «Зелёный взгляд»
6 ноября 2018
Эдди Редмэйн просит не раскрывать секреты «Фантастических тварей 2»
Кинокритики назвали топ 15 худших фильмов ужасов всех времен
Топ 5 сериалов, которые опаснее всего скачивать и смотреть онлайн
«Новая «Суспирия» Гуаданьино не имеет ничего общего арджентовской»: интервью с Еленой Фокиной, сыгравшей в новой работе создателя «Зови меня своим именем»
«Приключения Паддингтона 3» уже в работе, но без Пола Кинга
Статистика: супергерои в кино оказались кровожаднее злодеев
В «Фантастических тварях: Преступления Грин-де-Вальда» покажут молодую Минерву Макгонагалл
5 ноября 2018
Ушел, но обещал вернуться: Эндрю Линкольн сыграет Рика Граймса в спин-оффе «Ходячих мертвецов»
Звезда «Баффи - истребительницы вампиров» Мишель Трахтенберг поддержала ребут сериала
Грут из «Стражей Галактики» появится в мультфильме «Ральф против интернета»
Стало известно, когда выйдет трейлер «Мстителей 4»
4 ноября 2018
Гарри Поттеру не стыдно: Первые отзывы на фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»
Официальный трейлер третьего сезона сериала «Настоящий детектив»
Чуда не случилось: критики обругали нового «Хеллбоя» с Дэвидом Харбором
Киноафиша поддерживает розыгрыш крутых призов от QuestQuest
В Крыму пройдет кинофестиваль «Человек, познающий мир»
2 ноября 2018
В Санкт-Петербурге проведут 5-й Фестиваль кино Швейцарии
В 8 сезоне «Игры престолов» покажут самую продолжительную экшн-сцену в истории
Окровавленная Джессика Честейн на первом кадре боевика «Ева»
Неожиданно: Спустя 20 лет Ридли Скотт снимет продолжение «Гладиатора»
Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт снялась в стильной фотосессии для Mastermind
Режиссер «Оно» Андрес Мускетти экранизирует «Машину времени» Герберта Уэллса
Звезда «Полдарка» Джош Уайтхаус снимется в приквеле «Игры престолов» с Наоми Уоттс
Официально: Юэн МакГрегор сыграет заклятого врага Бэтмена в «Хищных птицах»
Из ромкома в криминал: Хью Грант снимется в новом фильме Гая Ричи
Официально: «Телохранитель киллера» с Райаном Рейнольдсом получит сиквел
Хо-хо-хо: Курт Рассел исполняет желания в трейлере фэнтези «Рождественские хроники»
«Под Сильвер-Лэйк»: премьера с участием команды озвучки «Кубик в Кубе»
Критики назвали топ 100 лучших иностранных фильмов всех времен
«Веном» оказался успешней фильмов про Человека-паука
1 ноября 2018
«Оверлорд»: премьерные показы в IMAX в «СИНЕМА ПАРК» и «Формуле кино»
Монеточка записала заглавную песню к фильму Надежды Михалковой
«Ленфильм-клуб»: программа на ноябрь
Стартовали съемки фильма с Юлией Снигирь, Романом Курцыным и Алексеем Чадовым в главных ролях
В Калифорнии появился билборд с требованием вернуть Джеймса Ганна в «Стражи галактики 3»
Сладость или гадость: Топ 5 лучших хорроров 2018 года к Хэллоуину
Лиам Хемсворт и Ребел Уилсон в трейлере комедии «Не романтично ли это?»
Миллион за серию: сколько за съемки в сериалах получают Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Джулии Робертс и другие звезды
Российская премьера боевика «Хантер Киллер» с Джерардом Батлером и Гэри Олдманом откладывается
Супермен, подвинься: Генри Кавилл в образе Ведьмака
