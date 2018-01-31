Меню
31 января 2018
В сети появился первый трейлер «Немого»
10 звезд, получивших номинацию на «Оскар» за первый же фильм в карьере
Джейми Ли Кертис на съемках нового «Хэллоуина»
Эмили Блант и Дуэйн Джонсон отправятся в «Круиз по джунглям»
«Короче»: большие проблемы маленьких людей
В сети появился трейлер фильма «Не в себе», снятого на iPhone
Крис Хемсворт задумался о завершении актерской карьеры
30 января исполнилось 95 лет со дня рождения Леонида Гайдая
В сети появились первые отзывы зарубежных критиков на фильм «Черная Пантера»
30 января 2018
Весной на «Лендоке» пройдёт ежегодный питчинг кинопроектов
В Александринском театре пройдет анимационный фестиваль
Дни киностудии «Ленфильм» пройдут в Берлине
Marvel показала первый трейлер «Человека-муравья и Осы»
Вспоминаем рекордсменов: у каких фильмов больше всего «Оскаров»
«Тоня против всех»: от Олимпиады до Оскара - один фильм
Питчинг кинопроектов и форум «Кинохакатон» пройдут в Екатеринбурге
XIV Севастопольский международный фестиваль «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» объявляет прием заявок
Стартовали съемки супергеройского блокбастера «Шазам»
Том Хэнкс сыграет проповедника и телезвезду
Режиссер «Зловещих мертвецов» экранизирует «Хроники убийцы короля»
«Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва обогнал «Чудо-женщину» и «Последних джедаев»
Netflix мечтает о «Друзьях»
Бен Кингсли и Моника Беллуччи снимутся в шпионском триллере
«Микеланджело Антониони. Кино отчуждения»: фильмы легендарного режиссера возвращаются на большие экраны
29 января 2018
Названы победители фестиваля независимого кино «Санденс»
Том Харди закончил съемки в «Веноме»
Мартин МакДона: дорога к «Оскару» от Брюгге до Эббинга
Киноафиша.Инфо и Capella Film проведут показ фильма «Тоня против всех»
Проклятие «Оскара»: 10 актеров, чья карьера пошла под откос после победы
Фильмы Григория Козинцева покажут в рамках проекта «Синематика Искусство кино»
Найден режиссер для сиквела «Сияния»
8 сезон «Игры престолов» выйдет в апреле 2019 года
27 января 2018
«Форму воды» обвинили в плагиате
Кейси Аффлек не будет вручать «Оскар» победительнице в номинации «Лучшая актриса»
Режиссер фильма «Тоня против всех» снимет полицейскую драму
26 января 2018
Минздрав предлагает ограничить сцены курения в фильмах
«Мне интересна история человека, который принял себя» − режиссер Егор Чичканов представил черную комедию о похудении «Не в форме»
Ближайшие события в кинотеатрах «Москино»
Три звезды Трех билбордов
Фестиваль «ЧелоВечное кино» запустил краудфандинговый проект
«Миссия: невыполнима 6» получила официальное название
Бри Ларсон на съемках «Капитана Марвел»
Ханс Циммер напишет музыку к «Темному фениксу»
25 января 2018
Сценарист «Человека-невидимки» отказался от участия в проекте
Съемки сериала по циклу романов «Темная башня» начнутся летом
Netflix ведет переговоры о покупке фильма «Частица Бога»
На Новой сцене Александринского театра пройдет дополнительный показ фильма «Карп отмороженный»
71 год лазурного авторитета: история Канского фестиваля
Юрий Чурсин снимется в сериале о хакерах
Warner Bros экранизирует «Кота в шляпе» Доктора Сьюза
Сиквел «Джуманджи» выйдет в 2019 году
В Москве стартовал первый фестиваль «Горизонты»
В Петербурге покажут «Кино в Квадрате»
Фрэнсис Луиза Макдорманд: жена, мать и четырежды номинантка на «Оскар»
Проект «Мир глазами студентов» стартует в Перми
Мерил Стрип снимется в сериале «Большая маленькая ложь»
Выиграй сертификат в Lounge Пространство «БАZА»
24 января 2018
Фестиваль «Микрофест» открывает приём заявок
Джон Сина ведет переговоры о съемках в фильме по игре «Duke Nukem»
На съемках сиквела «Чудо-женщины» будут следовать рекомендациям по борьбе с харассментом
Райан Рейнольдс снимется в фильме, в основе которого лежит настольная игра
За съемки в фильме о Черной вдове Скарлетт Йохансон получит рекордно высокий гонорар
Корейское спортивное кино покажут в поддержку россиян на Олимпиаде 2018
Анджела Сарафян и Джон Малкович встретятся с маньяком
«Митино счастье» покажут на киностудии «Ленфильм»
Психологические драмы Шазелла и Аронофски покажут в «Родине»
В Лос-Анджелесе пройдет фестиваль Far From Moscow
«Смерти Сталина» не будет!
23 января 2018
Татьянин день в кинотеатре «Люксор»
Итальянские вестерны и ДиКаприо в новом фильме Тарантино
Первый тизер мобильной игры «Гарри Поттер: Тайна Хогвартса»
Стивен Спилберг присматривается к «Вестсайдской истории»
В Петербурге прошел пресс-показ фильма «Девушка в тумане»
За ремейк диснеевского мультфильма берется режиссер хоррора «28 недель спустя»
«Оскар» 2018: объявлен полный список номинантов
«Наш новый президент» удивил «Санденс»: на фестивале состоялась премьера нового русско-американского фильма
Режиссер «Властелина колец» снимет документальный фильм о Первой мировой войне
«Я буду издавать такие звуки, которые вы от меня еще не слышали» − Екатерина Варнава рассказала «Киноафише» о фильме «Zомбоящик»
В Екатеринбурге пройдут показы фильмов лучших участников «Кинопробы»
Крис Хемсворт поможет Дэнни МакБрайду выжить в джунглях
22 января 2018
«Звездные войны: Последние джедаи» обошли «Холодное сердце»
Дэдпул и Сайто сыграют в фильме про Пикачу
Релиз «Марии Магдалины» С Руни Марой и Хоакином Фениксом перенесли
Названы лауреаты премии Гильдии актеров США
2-ой фестивальный форум пройдёт в Москве
Открыт приём заявок на участие в фестивале «Новый Горизонт»
«Золотая малина» 2018: Худшие из худших
Дрезденский оперный бал на большом экране Великан парка
Всемирный день попкорна пройдет в кинотеатрах сети «КАРО»
20 января 2018
На видеосервисе START.ru состоится премьера мистического триллера «ЛАПСИ»
19 января 2018
Специальный показ фильма «Полночь в Париже» состоится в «Родине»
Возвращение Медведя: «Приключения Паддингтона 2» вернули в прокат
Человек-муравей года: театральное общество Гарвардского университета отметило заслуги Пола Радда престижной премией
Том Харди оказался рэпером
Джессика Честейн и Октавия Спенсер сыграют в рождественской комедии
Хироюки Санада присоединился к касту фильма «Джон Уик 3»
Чарли Ханнэм сыграет в наркоманской драме
Звезда «Движения вверх» Джеймс Тратас: «Я хотел бы сыграть «российского Джеймса Бонда»
Домашний арест Кирилла Серебренникова продлен до 19 апреля
«Фантастические твари» и их путешествия
Питер Паркер и Карнаж могут появиться в фильме «Веном»
18 января 2018
Выходные с Уэсом Андерсоном пройдут в «Родине»
Дело Винни-Пуха: «Союзмультфильм» защитил своих
В «Октябре» состоится спецпоказ фильмов «SOS Матросу!» и «We are X»
«Киноафиша.инфо» и «CinemaPrestige» проведут пресс-показ драмы «Девушка в тумане»
Amazon закрыл сериалы «Я люблю Дика» и «Жан-Клод Ван Джонсон»
20 самых ожидаемых премьер «Санденса-2018»
Приключения Паддингтона в России: перенос даты премьеры и тотальный флешмоб
Премьера фильма о ледоколе «Красин» пройдёт на «Ленфильме»
Международный фестиваль любительского кино объявил победителей
Ограниченный прокат нового фильма Влада Фурмана стартует на Ленфильме с 25 января
Зак Эфрон в образе серийного убийцы
На Новой сцене Александринского театра состоится показ картины Владимира Котта «Карп отмороженный»
«Стражи Галактики. Часть 2» сразятся с «Бегущим по лезвию 2049» за престижную премию
К актерскому составу «Настоящего детектива» присоединился Скут МакНэйри
Найдены режиссеры для сольного фильма про Флэша
Работа над сиквелом «Зачарованной» продолжается
17 января 2018
Продолжается приём заявок на участие в фестивале «Грань: путешествия, приключения, экстрим»
В Челябинске покажут эхо фестиваля короткого метра «Начало»
Программа Фестиваля независимого кино
«Приключения Паддингтона 2» выйдут в прокат только 1 февраля
Мэри Элизабет Уинстэд получила главную женскую роль в фильме «Близнец»
Тимоти Шаламе отдал гонорар за съемки в фильме Вуди Аллена на благотворительность
Фильм Михаэля Ханеке «Пианистка» 2001 года возвращется в прокат
Звезда «Очень странных дел» сыграет в экранизации «Щегла»
Премьера «Бегущего в лабиринте» отложена на неделю
16 января 2018
Коллекцию лучшей мировой рекламы ABC show покажут в Петербурге
Программа января на киностудии «Лендок»
Фильм с Робертом Паттинсоном попал в конкурсную программу Берлинале
Объявлен антагонист в продолжении фильма «Крид: Наследие Рокки»
В адрес Кевина Спейси прозвучали обвинения в расизме
Всемирный день «The Beatles»
Михаил Сегал закончил съемки нового проекта «Слоны могут играть в футбол»
Скончался актер и педагог Владимир Поглазов
Ангелы Чарли возвращаются
Уникальный проект «КиноДетство.рф. Платформа равных возможностей» стартует по всей России
Последний фильм Тарковского покажут на большом экране
15 января 2018
Ретроспектива Михаэля Ханеке в «Октябре»
2-ой фестиваль «17 мгновений» пройдёт в Подмосковье
«Ниоткуда ничто не слямзено»: интервью с Сергеем Чирковым о фильме «Домовой»
Британцы о Ленинграде и китайцы в Хабаровске: в январе стартуют съемки сразу двух русско-иностранных картин.
HBO объяснил причины задержки выхода 8 сезона «Игры престолов»
Немцы берут Казань: в столице Татарстана пройдет фестиваль немецкого кино
Хелен Миррен сыграет императрицу Екатерину II в новом сериале HBO
«Джон Уик» станет сериалом
Сериал «Без обязательств» получил дату премьеры финального сезона
«Звездные войны: Последние джедаи» вошли в топ 10 самых кассовых фильмов всех времен
14 января 2018
«8 кинометров о счастье и свободе» покажут на «Лендоке»
«Гамбит» Ченнинга Татума в очередной раз остался без режиссера
Сериал «Ходячие мертвецы» продлили на 9 сезон
«Движение вверх» стал самым кассовым фильмом в истории российского кинематографа
Джеймс Ганн пообещал выпустить «Стражей Галактики 3» в 2020 году
13 января 2018
Джиллиан Андерсон подтвердила уход из «Секретных материалов» и «Американских богов»
12 января 2018
Леонардо ДиКаприо сыграет стареющего актера у Квентина Тарантино
Лучшие немые фильмы в сопровождении оркестра в «Родине»
«Новых мутантов» отложили почти на год
Специальный показ фильма «Что-то не так с Кевином» пройдёт в «Родине»
Объявлены победители ежегодной премии Critic's Choice Awards
11 января 2018
«Киноафиша» провела мероприятие, посвящённое показу фильма «Большая игра»
Доминик Уэст и Лили Коллинз снимутся в новом сериале по «Отверженным» от BBC
Милли Бобби Браун сыграет сестру Шерлока Холмса в серии фильмов
Возвращение «Гоголя»: представлен первый трейлер второй части мистического триллера
Майкл Дж. Фокс присоединится к Киферу Сазерленду в сериале «Последний кандидат»
Премию BAFTA раскритиковали за отсутствие номинированных женщин-режиссеров
Marvel начала работу над сольным фильмом о Черной вдове со Скарлетт Йоханссон
10 января 2018
Культовый клипмейкер снял видео к саундтреку фильма «Рубеж»
Зак Брафф и Сара Чок мечтают возродить «Клинику»
Сиквел «Малефисенты» с Анджелиной Джоли начнут снимать в апреле 2018
Хелена Бонем Картер может сняться в 3-4 сезонах сериала «Корона»
Гари Олдман предложил Хоакина Феникса на роль Бэтмена
Фестиваль «Человек труда» продолжает приём заявок
Поддержали отечественного производителя: фильм «Движение вверх» стал лидером новогоднего проката.
Скончался народный артист России Михаил Державин
9 января 2018
На Новой сцене Александринского театра покажут итальянскую комедию «Добро пожаловать на юг 2, или Соседям вход воспрещен»
«Суперсемейку 2» признали самым ожидаемым семейным фильмом 2018
Таноса из «Мстителей: Война бесконечности» назвали самым ожидаемым кинозлодеем 2018
Сериалы по комиксам Marvel «Одаренные» и «Беглецы» продлили на 2 сезон
Продюсер «Людей Икс» прокомментировала шансы на кроссовер с «Мстителями»
«Аладдин» Гая Ричи критикуют за использование белокожих актеров массовки
Крис Хемсворт хочет убедить Хью Джекмана вернуться к роли Росомахи в MCU
Объявлены номинанты премии Британской академии кино и телевидения BAFTA 2018
Слухи: «Теория большого взрыва» закончится после 12 сезона
Ридли Скотт собирается самостоятельно снять еще один сиквел «Бегущего по лезвию»
8 января 2018
Тесса Томпсон, Дэниел Калуя и Тимоти Шаламе поборются за премию «прорыв года» BAFTA
Гильдия сценаристов объявила номинантов на премию WGA Awards 2018 за лучший сценарий
Звезда «Безумцев» Кирнан Шипка сыграет Сабрину - ведьму-подростка в сериале Netflix
Судьба продолжения «Секретных материалов» оказалась в руках Джиллиан Андерсон
Джоди Фостер считает, что супергеройские блокбастеры «портят» зрителей
Составлен рейтинг фильмов, лучше всего показывающих профессии
Линдси Лохан просится на роль Бэтгерл в супергеройский блокбастер Джосса Уидона
Полный список победителей премии «Золотой глобус» 2018
5 января 2018
Продюсер Бондианы не отрицает возможности появления темнокожего Бонда или Бонда-женщины
Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского кинофестиваля
Кейт Бекинсейл сыграет главную роль в мини-сериале «Вдова»
Стивен Дорфф пополнил каст третьего сезона «Настоящего детектива»
Ридли Скотт хочет сделать из «Чужих» вторые «Звездные войны»
4 января 2018
Официально: Netflix анонсировал сиквел разгромленной критиками «Яркости» с Уиллом Смитом
3 января 2018
Скандалы, интриги, расследования: чего ждать от «Золотого глобуса» 2018
Кристиана Бэйла приглашали в «Звездные войны»
Кинокритики выбрали лучший фильм франшизы о Гарри Поттере
Фильмы Николь Кидман, Чарли Ханнэма и Кристен Стюарт попали в список самых недооцененных лент 2017 года
1 января 2018
Новые сериалы января 2018: премьеры самых интересных новинок эфира
