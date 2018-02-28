Меню
Ваши билеты в личном кабинете
Архив новостей за февраль 2018 года
28 февраля 2018
Кинофестиваль «ЗА!» стартует в Челябинске
Со дна вершины: основано на реальных событиях
Готовится документальный фильм о Поле Уокере
Антуан Фукуа снова присматривается к ремейку «Лица со шрамом»
Журналистское расследование, вошедшее в историю: на экраны вышел новый фильм Стивена Спилберга
Фантастика или реальность? На экраны выходит фильм «Рубеж» с Павлом Прилучным в главной роли
Уилл Смит и Энг Ли приступили к съемкам «Близнеца»
Юность 80-х вспомнят в «Родине»
Пополнение в касте боевика «Поляр»
В сиквеле «Места встречи изменить нельзя» снимутся рок-музыканты
В Лос-Анджеле состоялась мировая премьера фильма «Излом времени»
В кинотеатре СИНЕМА ПАРК в ТРК «Питер Радуга» состоится премьера мультфильма «Мэри и ведьмин цветок»
27 февраля 2018
«Афера – это тоже игра»: в прокат выходит «За гранью реальности» с Антонио Бандерасом
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» - это американский «Левиафан»: Филип Перкон о культурных мостах между зрителями, любимых мультфильмах и продюсировании.
Цена успеха: в прокат выходит мелодрама Вадима Перельмана «Купи меня»
За что мы любим Marvel на примере нового фильма студии «Черная пантера»
Премьеру фильма «Робин Гуд: Начало» снова перенесли
Amazon покажет американским зрителям шесть российских сериалов
Умерла старейшая актриса театра Маяковского Татьяна Карпова
«Мстителей» вернули на место
Режиссеры «Бешеных» снимут триллер про вампиров
Джемма Чан примкнула к «Капитану Марвел»
Каждый выбор приводит к бесконечности последующих выборов: Жако ван Дормель рассказал о фильме «Господин Никто» и творческом видении кинематографа
Майкл Бэй перенесет «Дашу-путешественницу» на большие экраны
У Кевина Смита случился сердечный приступ
10 самых интересных фактов об Открытом Российском фестивале анимационного кино
Самые громкие фильмы 68-го Берлинского международного кинофестиваля
«Профиль» Тимура Бекмамбетова победил во внеконкурсной программе Берлинале
Лауреаты 68-го Берлинского международного кинофестиваля
26 февраля 2018
Фильмы Продюсерского центра «ВГИК-Дебют» демонстрируют на европейских кинофестивалях
Октавия Спенсер присоединилась к касту фильма «Семья по-быстрому»
Трейлер режиссерского дебюта Идриса Эльбы «Ярди»
Истории о маленьком человеке были отмечены на Берлинале
«Секретное досье» Стивена Спилберга: конфликт прессы и власти
«Черная Пантера»: «Джеймс Бонд» от Marvel
Фильм красноярцев о жестокости к пожилым людям победил на международном кинофестивале
Фильм «Лёд» стал лидером российского проката
«Быть Астрид Линдгрен» выйдет в прокат 1 ноября
Netflix покажет «Довлатова» иностранным зрителям
«Киноафиша.инфо» и «Capella Film» показали боевик «Кикбоксер возвращается» в 6 городах России
«Храм из костей» Стивена Кинга станет сериалом
Стивен Фрай рассказал о борьбе с раком
Джос Уидон отказался от «Бэтгёрл»
25 февраля 2018
Фильм «Довлатов» Алексея Германа-мл. стал лауреатом Берлинале
«Черная пантера»: выход фильма в России.
24 февраля 2018
Эксклюзивное интервью с создателями сериала «Вольной грамоты»: «Мы уважаем и ценим нашего зрителя».
23 февраля 2018
Фестиваль «Встречи на Вятки» стартует в Кирове
«Мне полфильма пришлось разговаривать на узбекском»: эксклюзивное интервью с Виктором Сухоруковым о фильме «Звезды».
Съемки третьей части «Стражей Галактики» стартуют в начале 2019 года
В фанатском трейлере «Венома» использовались кадры из фильма «Живое»
Пол Томас Андерсон пишет сценарий к своему новому фильму вместе с дочерью
Финн Вулфард работает со Стивеном Спилбергом
22 февраля 2018
В Петербурге прошёл пресс-показ фильма «Довлатов»
Фестиваль «Irish week» пройдёт в Москве в марте
«Суздальфест» объявил финалистов питчига
Эксперты назвали лучшего суперзлодея всех времен
Создателей «Формы воды» обвинили в плагиате пьесы
Райана Рейнольдса обвинили в лицемерии, после того, как актер похвалил «Черную Пантеру»
Утвержден сценарист грядущего боевика «Ковбой Ниндзя Викинг»
Представляем номинанток на «Оскар» 2018 в категории «Лучшая актриса»
Лупита Нионго сыграет в байопике «Born a Crime»
«Терминатора 6» начнут снимать в мае
Короткий релиз фильма «Довлатов» в «Формула кино» и «СИНЕМА ПАРК»
В Лондоне состоялась премьера шпионского триллера «Красный воробей»
«Мир Юрского периода 3» выйдет в 2021 году
«Все деньги мира»: очередной шедевр Ридли Скотта
Эксклюзивные подробности со съемочной площадки «Ограбления в ураган»
«О чем говорят мужчины»: город раздвижной мандулы
«Завтрак у Тиффани» вновь покажут на больших экранах кинотеатров
21 февраля 2018
«Мы делаем кино про себя»: «Квартет «И» рассказал, о чем говорят мужчины
К празднику 8 марта: Немое кино и оркестр
«Нелюбовь» возвращается в кинотеатры
Последний зимний кино-уикэнд на «Лендоке»
В прокат выходят героически доснятые «Все деньги мира»
На Новой сцене Александринского театра покажут «Язычников» Валерии Сурковой
Эксклюзивное интервью с Дмитрием Тюриным, режиссером фильма «Рубеж»: «Мы решили добавить войне цвета».
«Время кино»: киноконкурс для подростков
Создатель «Города грехов» снимет фантастический триллер «Гипнотик»
«Секс в большом городе 3» снимут без Саманты (Ким Кэтролл)
Билл Гейтс снимется в эпизоде сериала «Теория большого взрыва»
В индийском прокате «Черную пантеру» подвергли цензуре
Кэти Холмс вернется на тв в роли агента ФБР
Режиссер «Приключений Паддингтона» снимет «Пиноккио» для Disney
Ди Каприо сыграет в скандальном проекте Тарантино
Алексей Серебряков о национальной идее России
Ёж Соник появится на больших экранах в 2019 году
Джессика Честейн попробует победить зло в «Оно 2»
Дэниел Крэйг и Холли Берри в трейлере фильма «Банды Лос-Анджелеса»
Финансированием фильма о Марии Склодовской-Кюри займется Amazon
«Оскар-2018»: финальное голосование началось
«Лёд» занял первую строчку бокс-офиса в России и СНГ
В Пхенчхане состоялся показ фильма «Лёд»
В кинотеатрах сети «КАРО» состоятся специальные показы фильмов, номинированных на «Оскар» в этом году
20 февраля 2018
Международная конвенция CineEurope признала «КАРО» «Лучшей киносетью года» на европейском рынке
Премьера фильма Вима Вендерса «Погружение» пройдёт на «Лендоке»
Представляем номинантов на «Оскар» 2018: лучшая мужская роль
Съемки второй части «Оно» начнутся в июне
23 февраля: что подарить фанату Звёздных войн
ФНК-2018: обзор картин-участников
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева удостоилась «золотой катушки»
Спойлер от Дольфа Лундгрен: что изменится в «Аквамене»?
Автор триллера «Прочь» Джордан Пил занят новым проектом
Кристофер Нолан не будет снимать следующий фильм о Джеймсе Бонде
Дженнифер Лоуренс не будет сниматься в кино целый год
Джуди Денч сыграет в триллере «Шесть минут до полуночи»
«Рубеж»: фантастическая история о героизме
В Петербурге пройдёт 3-ий Фестиваль кино Вышеградской четвёрки
Мартин Фриман хочет задержаться во вселенной Marvel
Один из участников группы «Кино» снимет фильм о Викторе Цое
Звезда «Очень странных дел» Ноа Шнапп получил новую роль
19 февраля 2018
Представляем номинантов на «Оскар» 2018: Лучший фильм года
На Берлинале состоялась премьера фильма «Довлатов» Алексея Германа-мл.
Берлинале: «Девица»
Тимур Бекмамбетов рассказал о фильме «Профиль»
В Голливуде переписывают правила съемки откровенных сцен в кино
Сильвия Хукс сыграет легендарную актрису эротического фильма «Эммануэль»
«Бегущий по лезвию 2049» признан лучшей операторской работой по версии ASC
Оливия Уайлд снимет свой первый фильм
Энн Хэтэуэй получила роль в политическом триллере
Шейлин Вудли и Зои Кравиц вернутся в «Большую маленькую ложь»
Бронзовые маски розданы
Джейми Дорнан и Сэм Клафлин охотятся друг на друга в триллере «Borderland»
Скотт Иствуд и Морган Фриман сыграют в «кошки-мышки»
18 февраля 2018
Долгожданное продолжение «О чем говорят мужчины»
Завершился фестиваль детского и юношеского кино «Весёлая ларга»
Старейший фестиваль японского кино пройдёт в 51-ый раз
17 февраля 2018
Как прошло открытие Берлинского кинофестиваля-2018
Оператор сериала «Остаться в живых» дебютирует в режиссуре
«Унесённые ветром» на один день вернутся на большой экран
Группа Би-2 выпустила клип на песню из фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение»
Фильм «За гранью реальности» вошел в программу фестиваля Los Angeles Italia
16 февраля 2018
Леа Сейду исполнит главную женскую роль в новом проекте Ильдико Эньеди
Открытие 68-го Берлинского международного кинофестиваля
Фестиваль «Дети и сказка. Памяти А. Роу» стартует 14 марта
10 главных премьер Берлинале-2018
Издание Vulture назвало лучшие фильмы об Олимпиаде
Джерард Батлер сыграет главную роль в экранизации комикса «Afterburn»
«Бешеную» Дэвида Кроненберга ждет ремейк
Роберт Паттинсон сыграет в фэнтезийном хорроре
«Последний богатырь»: Продолжение следует
«Квартет И» порадует зрителей продолжением «О чем говорят мужчины»
Творческая встреча с Виктором Мережко
Первый взгляд: Роберт Паттинсон в «Высшем обществе»
Вышел финальный трейлер «Первому игроку приготовиться»
«Сердцеед» Лорана Тирара: французская комедия с голливудской «прививкой»
«Киноафиша» и «Ленфильм-клуб» провели премьерный показ французской комедии «Сердцеед»
Майкл Китон сыграет роль адвоката в фильме об 11 сентября
Названы лучшие актрисы по мнению авторитетного издания «The Guardian»
Арнольд Шварценеггер станет американским президентом в «Кунг Фьюри»
Почетным гостем фестиваля «Дух огня» станет Кристофер Ламберт
Ретроспектива режиссера Жако ван Дормеля
От «Форсажа» до Нобеля: фильм о Нобелевской премии спродюсирует Нил Х. Мориц
В День Святого Валентина фильм-сказка «Лёд» установил рекорд по сборам в российском прокате
Эксклюзивный показ «Каннских львов» пройдёт на «Лендоке»
Глава Marvel Studios рассказал, почему сольник Черной Пантеры появился только сейчас
15 февраля 2018
Фестиваль «17 мгновений» наградил победителей
Культовые картины Феллини и Соррентино покажут на большом экране
«Огни большого города» зажгутся в Иллюзионе
Лунтика и Барбоскиных покажут в США, Канаде и Великобритании
Российский экшн «Т-34» выйдет в широкий прокат 27 декабря
Звезда «Лиги справедливости» появится в 3 сезоне «Настоящего детектива»
В Германии стартует 68-й Берлинский кинофестиваль
О создателе Гринча снимут биографическую ленту
Для экранизации «Call of Duty» нашли режиссера
Дев Патель сыграет Дэвида Копперфильда
Первый трейлер мультфильма Pixar «Суперсемейка 2»
Скандалы вокруг номинантов на «Оскар»
14 февраля 2018
Федеральная антимонопольная служба не поддержала законопроект Минкульта
«Неделя любви» в кинотеатрах «Люксор»
10 лучших злодеев киновселенной Marvel
Топ-10 фильмов о любви по версии россиян
Бывшая девушка Майкла Фассбендера обвинила его в домашнем насилии и подала в суд
Дуэйн Джонсон против мутантов: вышел второй трейлер к грядущему «Рэмпейдж»
Джейсон Стэйтем и Ди Джей Карузо поработают над «Игрой киллера»
«Охота на воров» с Джерардом Батлером получит продолжение
Рита Ора присоединилась к «Детективу Пикачу»
Мелисса МакКарти сыграет жену гангстера
Открыт приём заявок на участие в Уральском фестивале российского кино.
«Киноафиша.инфо» и «Capella Film» покажут боевик «Кикбоксер возвращается» в 6 городах России
Режиссер «Джона Уика» экранизирует бестселлер «Сэндмен Слим»
Рейчел Вайс высказалась против идеи сделать Джеймса Бонда женщиной
Старкон-2018: Конкурс короткометражных фильмов
Выставка «Венеция. Мировая культура в лицах» Грациано Аричи
Александр Скарсгард высказался против двойных стандартов в Голливуде
13 февраля 2018
Топ-5: фильмы про журналистов
В Белгороде покажут фильмы-призёры фестиваля «Сталкер»
Майкла Фассбендера позвали в экшн-комедию «Кунг Фьюри»
День Святого Валентина в кинотеатре «Художественный»
«Аритмия», «Движение вверх» и «Салют 7» претендуют на премию АПКиТ
Три российских фильма вошли в пятерку лидеров отечественного проката в январе
Голливудские студии будут увольнять актеров за аморальное поведение
Крис Коламбус экранизирует видеоигру «Пять ночей у Фредди»
Режиссер «Дэдпула» займется постановкой фильма из вселенной «Людей Икс»
Алисия Викандер сыграет в экранизации бестселлера «Дочь Марша Кинга»
Премьеру «Мстителей» перенесли
Немое кино о любви покажут в «Родине»
Продолжается приём заявок на участие во Всероссийском медиафестивале «Моряна»
Вокалист Metallica исполнит свою первую роль в кино
Режиссер «Приключений Паддингтона» снимет фильм о Вилли Вонке
Михаэль Ханеке прокомментировал сексуальный скандал
Ленфильм и Министерство обороны объединят усилия
Гильдия сценаристов назвала своих фаворитов
Очередной успех «Пятидесяти оттенков свободы»
Министр культуры предложил ограничить количество показов одного фильма в кинотеатрах
Мистический хоррор про Бабу-Ягу снимет режиссер «Пиковой дамы» и «Невесты»
Президентом жюри 75-го Венецианского кинофестиваля станет Гильермо дель Торо
SPIFF представляет кинопрограмму о женщинах
40-й ММКФ объявил первые программы
12 февраля 2018
Сборник лучших итальянских короткометражек покажут в Петербурге
У восковой фигуры Тома Харди бьется сердце
В кино – с коляской: в «Формуле Кино Родео Драйв» пройдут сеансы для родителей с младенцами
Критики высоко оценили игру Марии Шукшиной и Алексея Серебрякова в британском сериале
Умер актер Дмитрий Соловьев
Валентинка от Лиама Нисона: актер пробуется на роль купидона
Джейк Джилленхол и Энсел Эльгорт сыграют в триллере «В лучшем виде»
Итан Хоук сыграет Никола Тесла в автобиографической драме
Мартин Скорсезе спродюсирует сериал про Цезаря
Тимоти Шаламе станет британским королем
Кто подставил «Кролика Питера»?
Мерил Стрип и другие актеры с самым большим количеством «Оскаров» в истории
11 февраля 2018
Спортивное кино в жанре комедийной мелодрамы: в российский кинопрокат выходит фильм «Лед»
По секрету всему свету: Спилберг снял свою версию знаменитого скандала с бумагами Пентагона
10 февраля 2018
«Лёд»: старые песни о главном в спорте
Десять актеров, подходящих на роль Лобо
9 февраля 2018
People составил список знаковых эротических сцен в кинематографе
Умер актер Дмитрий Бузылев
Киновселенной Marvel исполняется десять лет
Весной в Москве пройдёт фестиваль остросюжетного кино «Капля»
Джейми Дорнан не боится пародий на «50 оттенков свободы»
Трагический поворот в деле продюсера Харви Вайнштейна
Первый взгляд: Хоакин Феникс в роли Джокера
Джеймс Бобин снимет фильм про солдатиков Hasbro
«Яндекс» открыл продюсерский центр
Дэвид С. Гойер отказался от постановки «Властелинов Вселенной»
Рома Зверь сыграл Майка Науменко в фильме о Цое
Самые крутые гаджеты в кино
Подарок в День святого Валентина от «Киноафиши»: предпремьерный показ фильма «Сердцеед»
Майкл Бэй экранизирует комикс DC «Лобо»
Хоакин Феникс может стать новым Джокером
Джулианна Мур сыграет в ремейке фильма Сюзанны Бир
Андре Холлэнд исполнит главную роль в новом фильме Стивена Содерберга
Джейми Дорнан больше не хочет исполнять роль Кристиана Грея
Школа кино и телевидения «Индустрия» выпустила новый ролик с Данилой Козловским
8 февраля 2018
В честь Дня святого Валентина «Мультивидение» представляет тематическую программу
«Киноафиша.инфо» и «MEGOGO Distribution» показали «Охоту на воров» в Саратове
Первый трейлер «Венома» с Томом Харди
Линдси Лохан вернется на экраны в роли феминистки
Скончался народный артист Белоруссии Геннадий Гарбук
Одна из главных героинь новых «Зачарованных» будет феминисткой-лесбиянкой
Кинокомпанию LucasFilm обвинили в расизме
Посмотри «Охоту на воров» и выиграй эксклюзивный приз от «Розового кролика»
В «Ленфильм-клубе» обсудили новогоднюю комедию «Девушка с косой»
Вышли первые кадры «Звездных войн» с Олденом Эренрайком и Эмилией Кларк
В пилотной серии «Реальных упырей» снимется Даг Джонс
«Киноафиша.инфо» и «MEGOGO Distribution» показали «Охоту на воров»
Бенедикт Камбербэтч сыграл в футбол с юными футболистами
Американские баскетболисты посмотрят «Движение вверх»
В российский прокат вышел боевик «Охота на воров» с Джерардом Батлером в главной роли
Брюс Уиллис и Алек Болдуин попали в «Сиротский Бруклин»
Арми Хаммер сыграет бармена с расстройством личности
Джастин Лин переснимет сериал «Частный детектив Магнум»
Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо спасли жизнь молодой девушке
В сети появились восторженные отзывы о новом проекте Marvel «Черная пантера»
Финал популярного сериала «Однажды в сказке»
Хью Грант отсудил крупную сумму денег у журналистов Mirror Group Newspapers
Режиссер «Дэдпула 2» возьмется за спин-офф «Форсажа»
Смотри «Пятьдесят оттенков свободы» и получай призы от «Розового кролика»
7 февраля 2018
«Последний богатырь» стал лауреатом премии «Блокбастер»
Первый трейлер фильма «Титан» с Сэмом Уортингтоном уже в сети
В сети появился трейлер фильма «Душа компании» с Мелиссой МакКарти
Ретроспектива Хироси Тэсигахара пройдёт в «Родине»
Сцены после титров «Черной пантеры» подготовят зрителя к «Войне бесконечности»
Новый постер «Дэдпула-2» содержит отсылку к культовой картине «Танец- вспышка»
Для «Путешествия доктора Дулиттла» собрали звездный каст
«Титаник» вновь появится на экранах кинотеатров
Джим Керри бойкотирует Facebook по политическим причинам
Для сиквела «Джуманджи: Зов джунглей» нашли сценаристов
«50 оттенков свободы»: заключительная часть трилогии.
Мэтт Смит: Из «Доктора Кто» в Чарльза Мэнсона
Милла Йовович заменит Оливию Манн в триллере «Колибри»
Арнольд Шварценеггер сыграет в вестерн-сериале
Создатели «Игры престолов» снимут новую трилогию «Звездных войн»
Дакота Джонсон применяет БДСМ и в жизни
Уиллем Дефо получит почетного «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале
Аньес Варда отправила свои фотокопии на собрание номинантов на «Оскар»
В конкурс Берлинале попал фильм про Андерса Брейвика
День открытых дверей в школе кино и телевидения «Индустрия»
6 февраля 2018
Весёлые среды в «Ленфильм-клубе» в феврале
Топ 15 самых молодых номинантов в истории «Оскара»
«50 оттенков свободы» - логичная развязка или новая интрига?
«Охота на воров»: полицейские и бандиты сойдутся в схватке
Фестиваль туристических фильмов «Сто дорог» пройдёт в Петербурге
Квентин Тарантино открыл правду об аварии на съемках «Убить Билла»
Американский грайндхаус: Брюс Уиллис в трейлере «Жажды смерти»
«Смерть Сталина» появится в белорусском прокате
Скончался американский актер Джон Махони
Новый сериал от создателей «Американской истории ужасов» и «Лузеров»
Австралийские звезды снялись в трейлере несуществующего фильма о своей стране
Харви Вайнштейн собирается судиться с Умой Турман
Найдены исполнители главных ролей для телефильма «Гарри & Меган: Королевская история любви»
«Ленфильм-клуб» приглашает на фильм «Девушка с косой»
Встречаем новичков: 8 звезд, получивших свою первую номинацию на «Оскар» в 2018 году
Нуми Рапас сыграет в триллере «След ангела»
Режиссер «Логана» снимет фильм «Форд против Феррари»
«Конан-варвар» станет сериалом на Amazon
В России переснимут популярный американский сериал «Хорошая жена»
Джеймс Франко продолжает страдать из-за сексуального скандала
В производство запустили фильм по игре «Sleeping Dogs»
«Пятьдесят оттенков свободы»: отличия книги от экранизации
Фрагмент фильма «Собибор» был показан в бундестаге
Осы в «Мстителях» много не будет
«Американские боги» обзавелись новым шоураннером
5 февраля 2018
Кинофестиваль «Победили вместе» открыл приём заявок
Фестиваль «Кинокухня» пройдёт в Петербурге
Создатель «Голодных игр» экранизирует новый подростковый роман
Режиссер «Формы воды» Гильермо Дель Торо получил одну из самых престижных кинонаград мира
«Охота на воров»: опасные парни со всех сторон
Кирилл Серебренников смонтировал фильм о Цое в своей квартире
Сценарист «Аббатства Даунтон» приступил к работе над сериалом «Позолоченный век»
Дуэйн Джонсон запускает свое шоу «The Titan Games»
Выход пятой части «Смертельного оружия» остается под вопросом
Уиллем Дефо снимется в новом фильме Эдварда Нортона
Олег Тактаров пошел на подвиг ради «Охоты на воров»
Ролики к «Суперкубку»: «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории», «Мстители: Война бесконечности», «Мир Юрского периода 2» и другие
3 февраля 2018
Фильм о паралимпийском движении обзавелся поддержкой Фонда кино
Известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде
Первый взгляд на возрожденных «Черепашек-ниндзя»
Первый фестиваль российских сериалов пройдет в Южно-Сахалинске
Стэна Ли выписали из больницы
«Игра престолов»: без спойлера не обошлось
ФСБ провело обыск в детективном агентстве исполнителя главной роли сериала «Детективы»
2 февраля 2018
В сети появился новый трейлер фильма «Довлатов» Алексея Германа-мл.
Пятый сезон «Шерлока» выйдет не раньше 2020 года
Последний концерт «Гражданской обороны» перемонтировали в полноценный фильм
Тарантино ищет актера на роль Романа Полански
«Киноафиша.инфо» и «MEGOGO Distribution» покажут «Охоту на воров» в Саратове
«Киноафиша.инфо» и «MEGOGO Distribution» проведут показ фильма «Охота на воров»
Команда из Кемерово ищет средства для завершения любительского фильма
Люксор в ТРК «Континент» говорит «Нет» высоким ценам!
Режиссер «Форсажа 8» возьмется за спин-офф «Людей в черном»
Для байопика «Леонардо Да Винчи» с ДиКаприо нашли сценариста
Стэн Ли попал в больницу из-за проблем с сердцем
Признайся в любви на большом экране
Арья Старк из «Игры престолов» опровергла информацию о дате выхода заключительного сезона сериала
Netflix и Люк Бессон задумались о сотрудничестве
1 февраля 2018
Джим Парсонс снимется в фильме про серийного убийцу
«Карточный домик»: продолжение следует
Расписание показов киностудии «Лендок»
В Сочи пройдёт 2-ой фестиваль «Sochi Film Festival»
«Киноафиша.Инфо» и «Капелла Фильм» провели показ фильма «Тоня против всех» в Санкт-Петербурге
Звезда сериала «Ривердэйл» сыграет в романтической комедии
«Баренц Экологический Фильм Фестиваль» пройдёт в 8-ой раз в Петрозаводске
Кэтрин Хейгл снимется в 8 сезоне «Форс-мажоров»
«Ковбой, Ниндзя, Викинг» с Крисом Прэттом обзавелся режиссером
Фильм «Селфи» с Хабенским: «Меня лайкнули, значит, я существую!»
Супербратья Марио станут героями мультфильма
Джеймс Кэвизел может снова сыграть Христа в продолжении фильма «Страсти Христовы»
Брэндон Рут сыграет Николая II
Новый трейлер фильма «Гонка века» с Колином Фертом в роли яхтсмена уже в сети
