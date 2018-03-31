Меню
31 марта 2018
I'm back: Арнольд Шварценеггер очнулся после операции на сердце
30 марта 2018
Дарья Сагалова: «У всей съемочной группы «Улетного экипажа» во время работы горели глаза»
«Черное зеркало» на русский лад
Почему перенесли премьеру фильма «Люди Икс: Темный Феникс»?
Том Харди опровергнул слухи о провале грядущего «Венома»
Том Круз спрыгнул с 7,5 километровой высоты на съемках «Миссия невыполнима»
FILMART 2018: что представила Россия на международном кинорынке в Гонконге?
Эван Рейчел Вуд сыграет дочь аферистов
«Томминокеров» Стивена Кинга экранизируют
Джей Роуч снимет сериал о Дональде Трампе
Адама Сэндлера и Дженнифер Энистон обвинят в убийстве
Трейлер второго сезона сериала «Мир Дикого Запада»
В российский прокат выходит фильм «Белль и Себастьян»
Фильмы XXI фестиваля нового итальянского кино представят их режиссеры
Стала известна программа «Ленфильм-клуба» на апрель
На «Ленфильме» отметят 1 апреля
29 марта 2018
Себастиан Стэн снимется в проекте Леонардо Ди Каприо
Появилось официальное название сиквела «Оно»
Автор сериала «Рассказ служанки» снимет фильм об отце Анны Франк
Netflix выпустит сериал по мотивам мифов о короле Артуре
Автор «Аквамена» боится повторить провал «Лиги справедливости»
Фестиваль со вкусом «PopCorn» пройдёт в Новосибирске
Марго Робби в неоновом трейлере фильма «Конечная»
Билл Найи, Калеб Лэндри Джонс и Джей Барушель попали в русский ресторанный бизнес
Педро Паскаль сыграет в сиквеле «Чудо-женщины»
Скарлетт Йоханссон снимется в новом фильме Тайки Вайтити
Хью Джекман поучаствует в школьных разборках
«Киноафиша.инфо» и «Вольга» покажет фильм «Винчестер. Дом, который построили призраки» в пяти городах России
Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с Анной Цукановой-Котт
28 марта 2018
Объявлен шорт-лист кинопремии «Восток – Запад. Золотая арка»
В Абхазии пройдёт первый Сухумский международный кинофестиваль
«Мы хотели воссоздать дух гайдаевской комедии»: интервью с продюсером комедии «Каникулы президента» Ольгой Андриановой
Умер Олег Анофриев
Хилари Дафф на съемках телесериала «Юная»
Американская киноакадемия отвергла обвинения против Джона Бэйли о сексуальных домогательствах
Фонд кино выберет лидеров анимационной отрасли
Харви Кейтель снимется в новом фильме Павла Лунгина
«Путешествие доктора Дулиттла»: полный актерский состав
Джек Блэк в первом трейлере фэнтези «Тайна дома с часами»
Оливия Манн услышит голос в голове
Жан Рено сыграет в военной драме «В ожидании Ани»
Кевин Бейкон сойдет с ума в новом хорроре
В кинотеатрах и ТРЦ проведут масштабные проверки после трагедии в Кемерове
«Зимнюю сказку» и «Кармен» покажут на большом экране
27 марта 2018
«Sweet Hot Jazz Band» сыграют музыку из известных фильмов
Квентину Тарантино – 55!
Роботы против котиков: «Черная Пантера» уступила лидерство «Тихоокеанскому рубежу 2» в американском прокате
Ли Пейс, Кларк Грегг и Джиммон Хонсу сыграют в «Капитане Марвел»
Студия Fox перенесла премьеру «Темного Феникса»
Селфи на красной дорожке Каннского кинофестиваля запрещены
Сценарист «Первому игроку приготовиться» взялся за космического киборга
«Все хотят успеха, как у Истории игрушек»: Роберт Ленс о работе над мультфильмом «Снежная Королева 4», международном языке сказок и «Оскаре»
Джэк Уайтхолл вместе с Дуэйном Джонсоном покорит джунгли
Наоми Уоттс сыграет в триллере «Последний уровень»
Хавьер Бардем снимется в новом сериале Стивена Спилберга
Джо Райт экранизирует бестселлер «Женщина в окне»
26 марта 2018
«КиноДетство.рф» выпускает альманах «Стеклянная гармоника»
Анимационной Школе-студии «ШАР» исполняется 25 лет
В фильме «Кома» сыграет лауреат Каннского кинофестиваля
В кинотеатре Формула Кино Галерея состоится премьера фильма «Гоголь. Вий»
Основано на реальных российских событиях: В Голливуде снимут фильм про криптовалюты
Стивен Спилберг: «Фильмы Netflix не заслуживают «Оскар»»
Звезда «Улетных девочек» Тиффани Хэддиш озвучит персонажа в «Лего. Фильм 2»
Первые фото со съемок «Фонзо»: Том Харди в образе Аль Капоне
Чудо-женщина обвинила Дэдпула в краже образа
Kids' Choice Awards 2018: дети выбрали любимый сериал, мультфильм и персонажа
Дольф Лундгрен сообщил о дополнительных съемках «Аквамена»
Для ремейка «Лица со шрамом» нашли нового сценариста
Майкл Шоуолтер снимет рождественскую комедию с Джессикой Честейн
Меган Фокс и Джош Дюамель сыграют родителей вундеркинда
«Киноафиша.инфо» и «Люксор» провели показ комедии «Каникулы президента»
25 марта 2018
Фестиваль «Дети и сказка. Памяти А. Роу» наградил своих победителей
«Культура 2.0» приглашает на встречу «Технологии кино: взгляд в будущее»
Юбилейный косплей-фестиваль «Ajisai» состоится в Пензе
Программа остроумных фильмов фестиваля «Мультивидение»
В Липецке пройдёт VII кинофестиваль «30 кадров»
Стал известен репертуар Автомобильного кинотеатра «Moonlight»
24 марта 2018
Премьера латиноамериканского ремейка фильма «Горько!» прошла в Мексике
23 марта 2018
В киноцентре «Октябрь» прошла премьера фильма «Каникулы Президента»
В Вене состоялась презентация фильма «Собибор»
Марго Робби расскажет шекспировские новеллы на женский лад
Новый фильм «Хищник» выйдет в формате 3D
Крис Эванс больше не будет сниматься в роли Капитана Америка
Андрей Кончаловский закончит съемки фильма о Микеланджело этим летом
Официально: трилогию «Матрица» перезапустят
Ваканда навсегда: «Черная Пантера» стала самым обсуждаемым фильмом за всю историю Twitter
Пугающий фанатский трейлер фильма «Оно 2»
Первый взгляд: Энтони Хопкинс в новом «Короле Лир»
Джоэл Эдгертон станет близким другом Тимоти Шаламе
Режиссер «Заложницы» снимет научно-фантастический триллер
22 марта 2018
Алисия Викандер и Райли Кио попадут в любовный треугольник
«Золотая Маска в кино» покажет спектакль «Иванов»
В «Родине» пройдёт спецпоказ «Одинокого мужчины»
Стало известно, кто сыграет старшего брата Шелдона из «Теории Большого Взрыва»
Новая «Лара Крофт» сместила с первой строчки комедию «Я худею»
Вышел долгожданный трейлер «Дедпула 2»: Сила адских люлей
«Дэдпул 2» на тест-просмотрах превысил показатели оригинального фильма
Ник Нолти сыграет в американской версии «Мед в голове» Тиля Швайгера
Интервью с создателями мультсериала «Юникитти»
В кинотеатрах сети «КАРО» пройдет XXI фестиваль нового итальянского кино
Мединский: в 2017 году число зрителей российского кино достигло максимума за 25 лет
Осторожно, спойлеры: сюжет «Венома» слили в сеть
Мила Кунис в трейлере фильма «Шпион, который меня кинул»
В Центральном Доме кинематографистов состоится «Киноревю»
Тесса Томпсон и Крис Хемсворт воссоединятся в ребуте «Людей в черном»
Фестиваль «Святая Анна» отметит своё 25-летие
Дакоту Джонсон позвали в безымянный триллер с Арми Хаммером
Звезда «Астрала» сыграет в ремейке «Проклятия»
Для нового фильма Антона Мегердичева возродят древние города
Вышел новый трейлер мультфильма «Монстры на каникулах 3: Море зовёт»
21 марта 2018
Стал известен репертуар кинозала «1000 & 1 фильм» на апрель
«Незнакомцы: Жестокие игры»: Беги. Прячься. Молись.
В киношколе «Без Границ» представители ирландского кинематографа провели мастер-класс
Новый рекорд «Мстителей-3»
Продюсерская компания братьев Вайштейн TWC стала банкротом
DC Comics перезапустит серию «Лига справедливости»
Актриса Эми Полер снимет свой первый фильм
Джейкоба Тремблэ позвали в комедию «Хорошие мальчики»
Марк Руффало отомстит за 11 сентября
Элизабет Мосс сыграет в гангстерской драме «Кухня»
На международном кино- и телевизионном рынке в Гонконге будут представлены российские фильмы
20 марта 2018
Сергей Бодров снимет новый фильм
Первые победы «Мстителей-3»
Сексуальный скандал продолжается: под прицелом 75-летний президент американской киноакадемии
Вышел трейлер комедии «Ты водишь!» с Джереми Реннером
«Суздальфест» объявил победителей
Реальные события или пиар-ход? В прокат выходят «Незнакомцы: Жестокие игры»
Марюс Вайсберг: «Для меня важна максимальная правдивость»
Эксперты назвали худшие фильмы по мотивам видеоигр
«Движение вверх» стал лучшим полнометражным фильмом по версии АПКиТ
Кинокритики выбрали лучший фильм саги «Звездные войны»
Создатели фильма «Гоголь. Вий» представили новых героев и новые характер-постеры
Фильм «Профиль» Тимура Бекмамбетова получил приз зрительских симпатий на фестивале South by Southwest
В Москве и Санкт-Петербурге пройдет ретроспектива фильмов Пола Томаса Андерсона
Объявлены призёры XXIII Открытого российского фестиваля анимационного кино
Питчинг проектов мультфильмов для детей прошел в Суздале
Итальянскую романтическую комедию «Между нами, девочками» покажут в Александринском театре
Первый взгляд: Рене Зеллвегер в образе Джуди Гарленд
Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон уезжают в «Чернобыль»
Найден режиссер для ремейка «Леди и Бродяги»
Бен Аффлек и Оскар Айзек окажутся на «Тройной границе»
Съемки «Индианы Джонс 5» начнутся через год
Фестиваль «8 женщин» представил своих победителей
19 марта 2018
Дэвид Эйр займется продюсированием драмы о ФБР
Бри Ларсон появится только в «Мстителях 4»
В сеть слили все подробности новой части «Мстителей»
Котийяр в роли Айседоры Дункан и лента о Федоре Конюхове: 6 проектов с питчинга Фонда кино
Съемки фильма о Бэтмене начнутся в 2019 году
Новая «Лара Крофт» стала лидером российского проката
Цикл фильмов о легендарных музыкантах покажут в «Родине»
Шайа ЛаБаф сыграет своего отца в автобиографичном фильме
«Незнакомцы» возвращаются спустя 10 лет с новыми «жестокими играми»
Узнай себя в каждом кадре: трагикомедия о взрослении «Леди Бёрд»
Блокбастер «Рэмпейдж» выйдет 12 апреля!
Объявлена дата премьеры нового экшна с Дуэйном Джонсоном
Мартин Фриман пожаловался на фанатов «Шерлока»
Netflix снимет сериал о младшем брате Джона Кеннеди
Кайл МакЛоклен и Мэтт Диллон сыграют в фильме про Аль Капоне
Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл утрут нос Феррари
SIFFA приезжает в Лондон
17 марта 2018
Продолжается приём заявок на участие в фестивале «Окно»
В «Родине» состоится премьера фильма «Голодные сердца»
В «Гоголь-центре» пройдёт премия операторского искусства «Белый квадрат»
Приключения Кролика Питера на большом экране
В Санкт-Петербурге создан «Фонд развития киностудии «Ленфильм»
В топ-50 самых влиятельных женщин-киноменеджеров вошли руководители «КАРО» и «Синема Стар»
Превью-показы фильма «Тебя никогда здесь не было» пройдут в 27 городах России
В Лондоне покажут фильмы Сочинского Международного Кинофестиваля и Кинопремий
Аванс Уилла Смита за съемки в «Алладине» Гая Ричи установил рекорд
16 марта 2018
Режиссер фильма «Тор: Рагнарёк» сыграет воображаемого Гитлера в своем новом фильме
Лучший фестиваль рекламы празднует 25 лет в России
«Киноафиша.инфо» и «Люксор» покажут «Каникулы президента» в Санкт-Петербурге
Развязка близка: финальный трейлер «Мстители: Война бесконечности»
Пять отечественных фильмов вошли в десятку самых кассовых лент февраля в кинотеатрах СНГ
Острожно, спойлеры: в сети появились слухи о сюжете «Дэдпул 2»
В трейлере новых «Фантастических тварей» нашли киноляп
Трудности выбора: режиссер первой «Лары Крофт» рассказал о работе с Джоли
Шэрон Стоун поддержала обвиненного в домогательствах Джеймса Франко
На Суздальфесте состоялась премьера мультфильма «Гофманиада»
Демиан Бишир сыграет в ремейке «Проклятия»
Ридли Скотт экранизирует комикс «Королева и страна»
Режиссер «Излома времени» возьмется за «Новых богов»
Все-таки сдался: Дэнни Бойл снимет новый эпизод «Бонда»
Телевизионный ролик «Мстителей: Война бесконечности», показанный во время Супербоула, оставил немало вопросов о фильме
Братья Руссо дразнят поклонников Marvel
15 марта 2018
«Человек, который спас мир»: подвиги обычного человека
Шайя Лабаф устал от «Трансформеров»
Кристен Стюарт сыграет звезду французской новой волны
Оскароносный Джордан Пил напишет сценарий для мультфильма
Премьера «Войны бесконечности» пройдет в Эдинбурге
В конце марта стартует Всероссийский форум «Время кино»
Режиссёры и продюсеры раскроют секреты успешного фильма
Выходные на «Лендоке»
«Шерлок Гномс»: детектив для малышей и их родителей
Знай наших! Российская комедия «Я худею» попала в мировой бокс-офис
Показы для людей с ограниченными возможностями пройдут в рамках фестиваля «Кинотавр»
Марго Робби пригласили в новый проект Тарантино официально
Первые отзывы на вторую часть «Дэдпула»
Николас Кейдж дождался роли Супермэна
Объявлена предварительная программа 105-го кинорынка
Спайк Ли экранизирует комикс Marvel
Режиссер «Анестезии» займется клонированием в новом фильме
Александр Пэйн снимет «Похороны» для Amazon
Джон Хэмм сыграет в космической драме «Бледная синяя точка»
Умер режиссер «Мэри Поппинс, до свидания» Леонид Квинихидзе
14 марта 2018
Певец Pitbull озвучит мультфильм «Ugly Dolls»
Ремейк культового сериала «Человек на шесть миллионов долларов» выйдет в 2019 году
Режиссер «Экипажа» поставит «Мастера и Маргариту»
Майкл Кейн отказался работать с Вуди Алленом
Мадонна экранизирует мемуары балерины
Нина Добрев снимется в новом комедийном сериале
Вышел первый трейлер «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»
Умер Стивен Хокинг
Культовая героиня возвращается на экраны: «Tomb Raider: Лара Крофт»
VIII Российский международный кинофестиваль остросюжетного кино «КАПЛЯ» пройдет в конце марта
Умер актер Олег Граф
Американская ассоциация наружной рекламы поблагодарила создателей фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Ретроспектива Бернардо Бертолуччи: «Мечтателей» и «Последнее танго в Париже» покажут в кинотеатрах
13 марта 2018
«Союзмультфильм» покажет отреставрированные мультфильмы «Золотой коллекции»
Брэдли Купер сыграет агента американской разведки в фильме «Мэтт Хелм»
Первый взгляд на режиссерский дебют Данилы Козловского
Союзмультфильм готовит фантастический сериал «Наследнички»
Сценаристы «Заклятия» напишут сюжет нового «Крепкого орешка»
Иэн МакКеллен и Хелен Миррен сыграют в триллере «Хороший лжец»
Сериал «Беверли-Хиллз 90210» ждет очередной перезапуск
Николь Кидман обманет муж в новом сериале HBO
Кеннет Брана приступил к съемкам «Артемиса Фаула»
Серия игр о Ларе Крофт в преддверии нового фильма о культовой героине
Оскароносный Том Хупер возьмется за фантастическую трилогию «Темные начала»
Звезда «Бегущего по лезвию» появится в новом «Терминаторе»
Тимур Бекмамбетов представил продолжение «Убрать из друзей»
«Оскар»: что не попало в итоговую версию церемонии
Netflix получил права на экранизацию комикса от создателя Дэдпула
Спойлеры: в сети оказались новые детали сюжета «Мстителей: Война бесконечности»
В кинотеатре «Формула Кино Европа» прошла премьера мультфильма «Шерлок Гномс»
12 марта 2018
Премьера фильма «Тебя никогда здесь не было» состоится на «Лендоке»
Лекция о магическом кинематографе Андрея Тарковского пройдёт в «РОСФОТО»
Комедия «Я худею» стала лидером проката в мартовские праздники
Режиссер «Трансформеров» поставит «Робокалипсис»
Билл Скарсгард станет грабителем в черной комедии «Злодеи»
Умер Олег Табаков
Вин Дизель сыграет в экранизации комикса «Bloodshot»
Лили Джеймс позвали в новый фильм Дэнни Бойла
Новые звезды на экране: «Ограбление в ураган»
Готовится приквел сериала «Клан Сопрано»
«Тем не играют, от чего умирают»: в российском прокате появились «Ночные игры»
Официально: Кристен Уиг повоюет с Чудо-Женщиной
Роберт Дауни младший вернется к роли Шерлока Холмса
«Между нами, девочками»: женская тема в итальянском кино
«Кавалерия»: 12 разгневанных солдат
11 марта 2018
Фестиваль «Ноль плюс» объявил о начале приема заявок
«Суздальфест» стартует 13 марта
В кинотеатре «Лиговъ» соберутся любители ирландского кино
10 марта 2018
«Ночные игры»: квест для азартных игроков
Программа первого весеннего кино-уикэнда на «Лендоке»
9 марта 2018
Мастер-класс по экшену от создателя «Форсажа»: «Ограбление в ураган»
«АртПоказ» вернёт на большой экран фильмы Джузеппе Торнаторе
8 марта 2018
«Я худею», или «Бриджит Джонс» по-русски
Проект «Флорида»: обратная сторона «Волшебного замка»
«Лендок» приглашает на предпоказ «Жили-были»
7 марта 2018
«Любая история должна быть честной, чтобы зрители полностью погрузились в нее и могли посмеяться над героями»:интервью с режиссером Кириллом Васильевым
«Ограбление в ураган»: экшн-катастрофа от режиссера «Форсажа»
На часах уже двенадцать без пяти – холодильник у фигуры на пути: «Я худею» – основано на реальных событиях
Поддержим отечественного производителя: обзор русских фестивалей независимого кино
Джон Траволта и Фред Дерст приступили к съемкам триллера «Moose»
Сет Роген снимет ремейк британских «Плебеев»
Эксклюзивное интервью с создателями фильма «Жили-были»: «В малобюджетном кино очень много души»
Эксклюзивное интервью с Александром Богуславским - режиссером картины «За гранью реальности»: «Меня безумно вдохновляет Нолан, он мой идеал режиссера»
Первый трейлер «Черновика»: параллельные миры и боевые матрешки
Объявлены номинанты премии «Ника»
В прокат выходит новое голливудское фэнтези: «Излом времени»
Сергей Довлатов в отечественном кино
Disney выпустила тизер-трейлер «Кристофера Робина»
Создатель сериала «Главарь» снимет пилотный эпизод «Страны Лавкрафта»
Госдума прокомментировала победу документального фильма о Родченкове на «Оскаре»
Почему «Форма воды» стала лучшим фильмом года?
«Когда русские мечтают»: в Париже проходит фестиваль российского кино
В Пскове состоится фестиваль анимационного кино
Фильм «До свидания там, наверху» Альбера Дюпонтеля стал лауреатом премии «Сезар»
Прокат фильма «Довлатов» в российских кинотеатрах продлили
6 марта 2018
Специальный сеанс для мам и малышей фильма «Излом времени» состоится в кинотеатре «Формула Кино Родео Драйв»
По всей России пройдёт трансляция премии «Золотая Маска»
Специальный показ ситкома «Мамаша» пройдет в Санкт-Петербурге
«Ленфильм-клуб» приглашает на мартовские показы
Церемонию «Оскар» посмотрело рекордно низкое количество зрителей
Режиссер фильма «Рэмпейдж» снимет экранизацию «Epoch Index»
Киану Ривз сыграет супергероя в новом проекте Netflix
Завершились съемки русско-китайской комедии «Как я стал русским»
5 причин посмотреть российское фэнтези «За гранью реальности»
«Довлатов»: кто снялся в главных ролях картины?
Эксклюзивное интервью с режиссером и продюсером проекта «Со дна вершины» Тамарой Цоцория: «Мы не хотели, чтобы фильм ушел в сторону «Голливуда».
Эмма Томпсон напишет сценарий нового хоррора HBO
«Редкая бабочка» упорхнула на май
Андреа Райзборо позвали в ремейк «Проклятия»
«Черное зеркало» продлили на 5 сезон
Фрэнсис МакДорманд вернули украденный «Оскар»
5 марта 2018
Фильм «За гранью реальности» получил награду на престижном кинофестивале
Актеры против оружия
Режиссер «Движения вверх» снимет фильм о Средневековой Руси
Вышел первый трейлер фильма «Мэри Поппинс возвращается»
Смотри «Я худею» и получай подарки от Mr.Djemius ZERO
«Оскар» 2018: Полный список победителей
Лучший фильм 2018 года: Форма воды получила «Оскар»
Фрэнсис МакДорманд получила «Оскар» в категории «Лучшая актриса»
Гэри Олдман получил «Оскар» в категории «Лучший актер»
Гильермо дель Торо получил «Оскар» в категории «Лучший режиссер»
Кино невозможно без зрителей: Джимми Киммел отвел кинематографистов поблагодарить зрителей
Эллисон Дженни получила «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана»
«Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм» получила «Фантастическая женщина»
«Оскар» в номинации «Лучший грим и прически» достался «Темным временам»
Марк бриджес получил «Оскар» в категории «Лучший дизайн костюмов»
Сэм Рокуэлл получил «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана»
«Оскар» 2018: фото всех звезд на красной дорожке
4 марта 2018
«Оскар» 2018: следи за премией вместе с нами!
Том Круз – худший актер года: «Золотая малина» нашла своих «героев»
3 марта 2018
Первый взгляд на сцену юбилейной премии «Оскар»
Фестиваль «8 женщин» начнётся 6 марта
Американская киноакадемия объявила имена презентеров этого года
Дэниелу Крэйгу исполнилось 50 лет
Стало известно, кто объявит победителей премии «Оскар» в категории «Лучший фильм»
Андрей Звягинцев снимет сериал
2 марта 2018
В кинотеатре Киносфера IMAX пройдет предпремьерный показ «Страны призраков» с Милен Фармер в главной роли
Компания «Клумба» создаст интерьерную рекламу для сети «КАРО»
Премия «Оскар-2018»: 10 интересных фактов о главном кинособытии года
Эксклюзивное интервью с актрисой фильма «Купи меня» Юлией Хлыниной: «Хочется проектов, где нужно переступать через себя»
Дочь Довлатова осталась довольна фильмом Германа-младшего
Звезда фильма «Малыш на драйве» сыграет Ганса Христиана Андерсена в мюзикле
Конкурс Фестагент: выиграй бесплатное продвижение своего фильма
Элисон Ханниган станет звездой нового сериала
Вышел трейлер игры «Гарри Поттер: Тайна Хогвартса»
Режиссер «Миллионера из трущоб» снимет комедию для Universal
Премьеру новой «Мулан» отложили на полтора года
Для перезапуска «Горца» нашли сценариста
Сценарий к ремейку комедии 1980-х гг. «С девяти до пяти» доверили Рашиде Джонс
Режиссер фильма «Наркотик» возьмется за экранизацию комикса «Черная Дыра»
«Защитники» лидируют в зарубежном прокате среди российских фильмов
В кинотеатре «Формула Кино» в ТРЦ «Жемчужная Плаза» состоится премьера фильма «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»
1 марта 2018
Звезда фильма «Лёд» Милош Бикович сыграет Николу Тесла
После выхода «Черной Пантеры» из американских приютов массово разбирают черных кошек
Дженнифер Лоуренс обвинила актеров «Голодных игр» в непристойном поведении
«Погружение» Вима Вендерса: спасительный омут воспоминаний
Джулия Робертс приступила к съемкам в сериале «Homecoming»
М. Найт Шьямалан снимет сериал для Apple
Крис Хемсворт присматривается к спин-оффу «Людей в черном»
Фестиваль «Человек труда» знаменует начало весны в Екатеринбурге
Кристен Уиг появится в роли злодейки в «Чудо-женщине 2»
Брэд Питт сыграет дублера Леонардо ДиКаприо
Делайте ваши ставки, господа! Прогноз результатов вручения премии «Оскар»
В сети появился первый дублированный трейлер к мультфильму «Ральф против интернета»
